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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Представители ФСБ проводят вторую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской области, всех мужчин отправляют на фронт, - Гайдай

лнр

На оккупированных территориях Луганской области мобилизация проходила и происходит постоянно.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он добавил, что, если первую волну проводили представители т.н. "ЛНР", где за взятку определенных мужчин не отправляли воевать, сейчас идет вторая волна мобилизации, которую проводят представители ФСБ - они не берут деньги, у них четкая команда: всех отправлять на фронт.

"Иногда, так называемая, "местная власть" прибегает к уловкам: размещают объявления о работе с большими зарплатами. Тем, кто оформляется на работу, на следующий день приносят повестки", - сказал Гайдай.

Также читайте: Рашисты в оккупированном Энергодаре распространяют фейки о "партизанах-террористах", - мэр Орлов

оккупация (10133) ФСБ (1935) мобилизация (2756) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+36
Хай мені всі вибачають, але всі "залишенці" на Луганщині чудово знали, що відбувається, тож знали, на що йдуть, добровільно залишаючись під кацапами.
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17.07.2022 12:58
+29
Ну шо , лоханці, спасла вас расєя?
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17.07.2022 13:04
+22
взялвший в руки оружие протв против ВСУ подлежит ликвидации
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17.07.2022 13:09
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А де зараз Гайдай?
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17.07.2022 12:58 Ответить
Гайдай шагает впереди!
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17.07.2022 13:14 Ответить
Это и есть-ГЕНОЦИД‼️Рашисты все до единого -Выродки сатаны Сралина и Гитлера‼️Прихвостни МАНЬЯКА -ПЕДОФИЛА -ИЗВРАЩЕНЦА *****
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17.07.2022 13:17 Ответить
Хай мені всі вибачають, але всі "залишенці" на Луганщині чудово знали, що відбувається, тож знали, на що йдуть, добровільно залишаючись під кацапами.
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17.07.2022 12:58 Ответить
Хай мені всі вибачають, але всі "залишенці" але я хочу їх бачити в гробу в валянках і кокошніках.
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17.07.2022 13:05 Ответить
Може вiдсоткiв 5 працюють iз СБУ та партизанять потихеньку
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17.07.2022 13:22 Ответить
Ой ,і що нам тепер робити,може плакати ?
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17.07.2022 13:03 Ответить
-робити висновки.Насамперед мешканцям прифронтових зон.
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17.07.2022 14:15 Ответить
Ну шо , лоханці, спасла вас расєя?
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17.07.2022 13:04 Ответить
А написал бы "Россия, отсоси у нас!" - был бы нормальным человеком!
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17.07.2022 13:15 Ответить
А что там украинская власть анонсировала за организованные поездки с Запорожья на окупированную территорию? Да еще линию фронта назвали *линией разграничения*. Помогаем рашистам пополнить армию?
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17.07.2022 13:05 Ответить
Вот что бывает когда сидишь такой и думаешь, что расия счастье принесет, высокие зарплаты и т.п
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17.07.2022 13:09 Ответить
Теперь такие мисли вилезут боком или витекут с мозгами.
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17.07.2022 13:11 Ответить
взялвший в руки оружие протв против ВСУ подлежит ликвидации
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17.07.2022 13:09 Ответить
даже более лучше чем кореные кацапы
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17.07.2022 13:35 Ответить
стадо. не зря же они себя так гордо и величают "лнр овцы". бессознательное не обманеш и номен эст омен. ))
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17.07.2022 13:09 Ответить
Бегите, глупцы (с)
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17.07.2022 13:10 Ответить
Пусть призывают. Удобрение из ватного лугандонца не хуже, чем из глубинного каZZапа.
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17.07.2022 13:11 Ответить
Ще досліджень не було, треба зачекати з висновками.
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17.07.2022 13:23 Ответить
Начиная с 2014 года уже 8 урожаев с них собрали, скоро 9. Вам мало этого опыта?
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17.07.2022 13:28 Ответить
ФСБ подняло вторую волну дерьма.
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17.07.2022 13:17 Ответить
Если ты взял в руки автомат и пошел против Украины, значит должен сдохнуть. Исключений не существует.
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17.07.2022 13:18 Ответить
Ай-я-яй.. Это же наши люди!
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17.07.2022 13:23 Ответить
Такі ж ,як і Zеля.
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17.07.2022 13:30 Ответить


@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

·

https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1548539345514205184 4 ч

Тільки вдумайтеся! Вже четвертого крупного керівника СБУ, якого привів Баканов (на хвилиночку, голова Служби безпеки країни, яка веде криваву визвольну війну з агресором) на посаду, підозрюють у державній зраді.

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17.07.2022 13:25 Ответить
Так його ж вчили в кгб,а не ч 95 квартслв,як бакланова, а Zплю
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17.07.2022 13:33 Ответить
Тока без бэ. Вы за клоуна голосовал?
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17.07.2022 14:42 Ответить
Всі нормальні з Лугандону вже давно повтікали Залишилось дурне "м"ясо" Комусь жаль "дурне м"ясо"? Мені - ні!
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17.07.2022 13:25 Ответить
Орда всегда бросала предателей на штурм впереди основных войск.
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17.07.2022 13:44 Ответить
Якась жуківська фігня виходить : гебня вигрібає сєпаров і кидає під траки ЗСУ. Висновок: сєпари визнані шкідливими будь-якій стороні конфлікту. Резонно.
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17.07.2022 13:47 Ответить
Все стало на свої місця)Колаборанти думали,що все обійдеться мітингами з плакатами "путін ввєді вайска",а далі м осковська пенс ія,рускій язик і дєнь пабєди")))Але виявилося ,що "всє на фронт,всьо для пабєди,пабєда любой ценой,дєнь пабєди ані прібліжают как могут"))
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17.07.2022 13:59 Ответить
С чего он это взял , лично приказ читал ,что ли , очередной высер не более. Обе стороны больные .
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17.07.2022 14:11 Ответить
Мій знайомий навіть сім карту викинув з телефону, щоб не забрали, живе в ОРДЛО з 2014, каже коли вже повернеться українська влада.
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17.07.2022 14:16 Ответить
Операція - утілізація ..!
Схоже , у ***** вирішили таким способом - зачистити весь Донбас від вати . Ватани як бачимо - не потрібні ні Україні , ні кацапії .
Дітей з жінками - за Урал , а " шахтьоров" в м'ясорубку ЗСУ .
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17.07.2022 14:28 Ответить
цинічно але : не шкода зрадників Украіни-нехай дохнуть-очиститься даунбас і лнр-нам менше роботи після війни
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17.07.2022 15:21 Ответить
Вот так и ордынцы, когда-то изничтожили коллаборантов -предателей руси у Киева тятьку невского, как и самого алексашку(отравили в Орде). Ордынцы понимали, шо предавший однажды, предаст и вторично.
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17.07.2022 14:38 Ответить
Холопи бамбаса повинні страждати на все життя. Це вам тварюкам смердючим Україна та українська культура поперек горла стала, це вам захотілося жити як на расії, це ви, виродки зі своїми грьобаними іконками під танки біндер і фашистів у 14-му році кидалися... Так серед вас були і є українці з україною в серці, але на жаль їх дуже мало. Ви тупе неосвічене стадо, яке треба просто знищувати і хто це зробе, взагалі, не важно, ми чи кацапи.
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17.07.2022 14:50 Ответить
Завжди є можливість перйти на бік ЗСУ ,чи здатися у полон.
Не треба шукати виправдання тим , хто трус і зрадник.
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17.07.2022 15:03 Ответить
Ничаво, зато без бендер и не надо говорить "наукраинском"!
Шахтёров никто не поставит на колени?
Шахтёры оказались сцыкунами.
В 2014 два десятка нариков и алкашей поставили гордых шахтёров Бимбаса на колени!
Теперь сосите...
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17.07.2022 17:02 Ответить
а не пора ли подыскать гражданину Гайдаю другую работёнку?
содержать во время войны целого губернатора области, состоящей из двух посёлков, накладно для страны, собирающей с миру по нитке
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17.07.2022 21:05 Ответить
 
 