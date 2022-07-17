Представители ФСБ проводят вторую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской области, всех мужчин отправляют на фронт, - Гайдай

На оккупированных территориях Луганской области мобилизация проходила и происходит постоянно.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он добавил, что, если первую волну проводили представители т.н. "ЛНР", где за взятку определенных мужчин не отправляли воевать, сейчас идет вторая волна мобилизации, которую проводят представители ФСБ - они не берут деньги, у них четкая команда: всех отправлять на фронт.

"Иногда, так называемая, "местная власть" прибегает к уловкам: размещают объявления о работе с большими зарплатами. Тем, кто оформляется на работу, на следующий день приносят повестки", - сказал Гайдай.

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