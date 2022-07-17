Представители ФСБ проводят вторую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской области, всех мужчин отправляют на фронт, - Гайдай
На оккупированных территориях Луганской области мобилизация проходила и происходит постоянно.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Он добавил, что, если первую волну проводили представители т.н. "ЛНР", где за взятку определенных мужчин не отправляли воевать, сейчас идет вторая волна мобилизации, которую проводят представители ФСБ - они не берут деньги, у них четкая команда: всех отправлять на фронт.
"Иногда, так называемая, "местная власть" прибегает к уловкам: размещают объявления о работе с большими зарплатами. Тем, кто оформляется на работу, на следующий день приносят повестки", - сказал Гайдай.
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Тільки вдумайтеся! Вже четвертого крупного керівника СБУ, якого привів Баканов (на хвилиночку, голова Служби безпеки країни, яка веде криваву визвольну війну з агресором) на посаду, підозрюють у державній зраді.
Схоже , у ***** вирішили таким способом - зачистити весь Донбас від вати . Ватани як бачимо - не потрібні ні Україні , ні кацапії .
Дітей з жінками - за Урал , а " шахтьоров" в м'ясорубку ЗСУ .
Не треба шукати виправдання тим , хто трус і зрадник.
Шахтёров никто не поставит на колени?
Шахтёры оказались сцыкунами.
В 2014 два десятка нариков и алкашей поставили гордых шахтёров Бимбаса на колени!
Теперь сосите...
содержать во время войны целого губернатора области, состоящей из двух посёлков, накладно для страны, собирающей с миру по нитке