"Путину я не верю": ветерана-афганца в России оштрафовали за публикацию антивоенных картинок в сети
В конце июня Грязовецкий районный суд Вологодской области оштрафовал 64-летнего военного пенсионера Николая Смышляева на 30 тысяч рублей за антивоенные картинки в сети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Север.Реалии".
Смышляев воевал в Афганистане, служил в группе советских войск в Германии и в литовском городе Шауляй. Во время судебного процесса он пытался объяснить, что за эти годы у него выработалось абсолютное неприятие войны, тем более – с Украиной. Суд инкриминировал ему дискредитацию армии РФ.
"После начала войны я написал своим знакомым, что Путину я не верю, что войну не поддерживаю и извинился. Кто нормально отреагировал, кто плохо. Один мой знакомый под Харьковом, также бывший военный, перестал выходить на связь. Хочется верить, что жив", – отметил мужчина.
У Николая трое детей и три внука. Родственники его поддерживают, сами открыто не выражают свою позицию. В 2018 году после участия в митингах против пенсионной реформы и ссор с властями у него произошел инсульт, и его протест перешел в интернет.
Смишляева оштрафовали на 30 тысяч рублей за картинки с надписью "Нет войне". Местные журналисты объявили сбор денег, и нужную сумму собрали через два дня. 14 тысяч оставшихся Николай потратил на оплату штрафов трем жителям Вологодской области.
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І навіть, якщо Каспаров щось таке і сказав, то:
1) самі ж пишете, що було сказано "Коли в Крим повернеться Україна", тобто він вважає Крим українським і вважає, що Україна туди таки да повернеться;
2) після звільнення Криму дійсно постане питання фізичного захисту місцевих російськомовних - якщо б не ця війна, ніхто б їх не чіпав (вчить державну мову та дивіть), а от зараз, після Бучі в Маріка, багато хто може й не стриматись.
"из расчета их населения - это миллионы."
За змістом дописів Ви ніби не підліток...
Мабудь на Расєє чи дуже-дуже давно не були, або, якщо були, то не довго і коло спілкування було обмежене, тому не зрозуміли, що їх менталітет навіть при совку відрізнявся, сильно від громадян ******** країн Балтії, меньше, але помітно від нашого, молдаван, грузинів, азербайджанців і навіть білорусів та армян.
Я вже не кажу про такі маленькі характерні "дрібнички" - приїджаєш к дєрєвню, на 200-300 населюків тільки 3-4 родини постійно не бухі, всі інші, починаючи років з 10-12, бухають постійно, кожен день, не залежно від статі та віку.
Або коли орієнтовно 2/3 чоловічого населення і 1/3 жіночого досить великих регіонів або відсиділо, або сидить.
17.07.2022.
В Узловському районі Тульської області у ніч з суботи на неділю, зійшли з рейок 12 вагонів вантажного потягу .
Про це повідомив прес-секретар Тульського відділення МЗ Олег Трунов.
За попередньою інформацією слідчих, у пригоді винні викрадачі металу.
Двоє чоловіків нібито скидали шматки металу з товарняку просто на ходу. Але в якийсь момент шматок заліза потрапив під колеса поїзда, спровокувавши масштабну аварію. При цьому один із розкрадачів загинув на місці.Через інцидент владі довелося зупинити рух, що призвело до затримок багатьох пасажирських поїздів.
До речі, у мережі дуже швидко поширюється версія про те, що потяг під укіс пустили партизани, які розібрали частину залізничного полотна (бо підтвердження крадіжки після сходження вагонів ускланено), а останнім часом підозрілих аварій на російських залізницях стало значно більше, ніж раніше.
Хотя Михаил Булгаков в ещё в 1924 году говорил.. великороссы рабZeи ...это не малороссы Украины...
це судді треба доказати що родіна це справді жопа з@йла
- Ваш Вовочка занимается экстремизмом!
- Что-о-о?!!!
-Он написал в сочинении, что мы все произошли от обезьяны.
- Ну и что? Разве это не так?
- Может быть и так, но темой сочинения было: "Владимир Путин - наш отец
родной".