"Путину я не верю": ветерана-афганца в России оштрафовали за публикацию антивоенных картинок в сети

В конце июня Грязовецкий районный суд Вологодской области оштрафовал 64-летнего военного пенсионера Николая Смышляева на 30 тысяч рублей за антивоенные картинки в сети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Север.Реалии".

Смышляев воевал в Афганистане, служил в группе советских войск в Германии и в литовском городе Шауляй. Во время судебного процесса он пытался объяснить, что за эти годы у него выработалось абсолютное неприятие войны, тем более – с Украиной. Суд инкриминировал ему дискредитацию армии РФ.

"После начала войны я написал своим знакомым, что Путину я не верю, что войну не поддерживаю и извинился. Кто нормально отреагировал, кто плохо. Один мой знакомый под Харьковом, также бывший военный, перестал выходить на связь. Хочется верить, что жив", – отметил мужчина.

У Николая трое детей и три внука. Родственники его поддерживают, сами открыто не выражают свою позицию. В 2018 году после участия в митингах против пенсионной реформы и ссор с властями у него произошел инсульт, и его протест перешел в интернет.

Смишляева оштрафовали на 30 тысяч рублей за картинки с надписью "Нет войне". Местные журналисты объявили сбор денег, и нужную сумму собрали через два дня. 14 тысяч оставшихся Николай потратил на оплату штрафов трем жителям Вологодской области.

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