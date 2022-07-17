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Новости Война
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"Путину я не верю": ветерана-афганца в России оштрафовали за публикацию антивоенных картинок в сети

смишляєв

В конце июня Грязовецкий районный суд Вологодской области оштрафовал 64-летнего военного пенсионера Николая Смышляева на 30 тысяч рублей за антивоенные картинки в сети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Север.Реалии".

Смышляев воевал в Афганистане, служил в группе советских войск в Германии и в литовском городе Шауляй. Во время судебного процесса он пытался объяснить, что за эти годы у него выработалось абсолютное неприятие войны, тем более – с Украиной. Суд инкриминировал ему дискредитацию армии РФ.

"После начала войны я написал своим знакомым, что Путину я не верю, что войну не поддерживаю и извинился. Кто нормально отреагировал, кто плохо. Один мой знакомый под Харьковом, также бывший военный, перестал выходить на связь. Хочется верить, что жив", – отметил мужчина.

У Николая трое детей и три внука. Родственники его поддерживают, сами открыто не выражают свою позицию. В 2018 году после участия в митингах против пенсионной реформы и ссор с властями у него произошел инсульт, и его протест перешел в интернет.

Смишляева оштрафовали на 30 тысяч рублей за картинки с надписью "Нет войне". Местные журналисты объявили сбор денег, и нужную сумму собрали через два дня. 14 тысяч оставшихся Николай потратил на оплату штрафов трем жителям Вологодской области.

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Автор: 

россия (95467)


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Топ комментарии
+23
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»
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17.07.2022 13:19
+21
Таких людей на кацапіі , одиниці !
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17.07.2022 13:14
+17
Наверное, "афганцы" как никто знают, что такое война, и знают, как русские "освобождают" другие народы.
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17.07.2022 13:15
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Таких людей на кацапіі , одиниці !
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17.07.2022 13:14 Ответить
Каспаров, Ахеджакова, Макаревич, .... - это только те, о которых мы слышим. А сколько их по городам и весям? Даже по официальной запоребриковской статистике, власть поддерживают где-то 85%. А ведь оставшиеся 15%, из расчета их населения - это миллионы.
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17.07.2022 13:18 Ответить
І де ж вони, ваші мільйони, напевно мітингують, чогось добиваються? Питання риторичне
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17.07.2022 13:21 Ответить
Ні, не мітингують, як і в 1970-і роки в СРСР - мітингували одиниці, на виборах майже 100% у "блока комуністів та безпартійних", а у другій половині 1980-х (по суті, те ж саме покоління, ті ж люди) майже 100% з радістю розвал СРСР сприйняли. Можна сперечатись, чи майже всі підтримали розпад СРСР, але багатолюдних мітингів на підтримку СРСР у той час щось не пригадаю.
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17.07.2022 13:50 Ответить
Їх бездіяльність приводить до вбивств українців. То не треба розказувати, що вони не підтримують війну, це така ж підтримка, просто мовчазна. Їм все одно що буде.
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17.07.2022 14:09 Ответить
Так і в СРСР те ж саме було, історія повторюється. Тоді теж принаймні 99.9% мовчали (не враховуючи анекдотів "на кухні"), решта - це дисиденти рівня академіка Сахарова та генерала Григоренка.
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17.07.2022 14:26 Ответить
Що ви хочете цим сказати? Коли росія паде то і усілякі скабеєві переобуются
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17.07.2022 14:41 Ответить
Хочу сказати, що в СРСР ті, що мовчали, у більшості не підтримували, наприклад, війну в Афганістані. Я б не ставив знак рівності між тими, хто реально підтримує злочинну владу і тими, хто проти, але мовчить, бо боїться за себе та своїх близьких.
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17.07.2022 15:04 Ответить
Ці мільйони, якщо вони є, сидять по мухосранськах кацапських, дев'ятий члєн без солі доїдають. Їм не до мітингів. А от з мААЦкви та піДера нікого немає на війні, а якщо і є то це одиниці отпєтиє українофоби. Ви не думали чого маацквічі не воюють? Та тому, щоб свиноматки кацапсячі пєрєд крємльом воду не мутити, а з мухосранськів не приїдуть... Ну, як то так...
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17.07.2022 14:01 Ответить
Каспаров - це той, що зовсім недавно занепокоївся, як захищати узкоязичних криму, коли туди повернеться Україна?! "Адже Україна влаштовуватиме репресії". Каспаров така ж хвора людина, як і більшість окацаплених.
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17.07.2022 13:48 Ответить
Можна посилання?
І навіть, якщо Каспаров щось таке і сказав, то:
1) самі ж пишете, що було сказано "Коли в Крим повернеться Україна", тобто він вважає Крим українським і вважає, що Україна туди таки да повернеться;
2) після звільнення Криму дійсно постане питання фізичного захисту місцевих російськомовних - якщо б не ця війна, ніхто б їх не чіпав (вчить державну мову та дивіть), а от зараз, після Бучі в Маріка, багато хто може й не стриматись.
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17.07.2022 13:56 Ответить
*вчить державна мову та живіть
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17.07.2022 13:57 Ответить
всі лаптекопитні - стадо баранів.Просто більшість тупорило мовчать і пруть за пастухом плюндруючи все під ногами, декотрі бекають тихо,інші голосно.
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17.07.2022 14:11 Ответить


"из расчета их населения - это миллионы."
За змістом дописів Ви ніби не підліток...
Мабудь на Расєє чи дуже-дуже давно не були, або, якщо були, то не довго і коло спілкування було обмежене, тому не зрозуміли, що їх менталітет навіть при совку відрізнявся, сильно від громадян ******** країн Балтії, меньше, але помітно від нашого, молдаван, грузинів, азербайджанців і навіть білорусів та армян.

Я вже не кажу про такі маленькі характерні "дрібнички" - приїджаєш к дєрєвню, на 200-300 населюків тільки 3-4 родини постійно не бухі, всі інші, починаючи років з 10-12, бухають постійно, кожен день, не залежно від статі та віку.
Або коли орієнтовно 2/3 чоловічого населення і 1/3 жіночого досить великих регіонів або відсиділо, або сидить.
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17.07.2022 19:12 Ответить
От таких людей рашка каждое столетие избавляется, поэтому в генофонде насильники и мародеры. Зверинец.
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17.07.2022 13:25 Ответить
их много
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17.07.2022 14:54 Ответить
Наверное, "афганцы" как никто знают, что такое война, и знают, как русские "освобождают" другие народы.
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17.07.2022 13:15 Ответить
Знають, але все одно підтримують хайла.
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17.07.2022 13:19 Ответить
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»
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17.07.2022 13:19 Ответить
На Рашке нужно выходить с плакатом ДА ВОЙНЕ?
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17.07.2022 13:19 Ответить
В тоталитарных режимах наказывается любое проявление личной инициативы.
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17.07.2022 13:28 Ответить
Рашкіна ідея така, що "нільзя вихадіть", байдуже що на плакаті - https://www.youtube.com/watch?v=X8uuwio1GnA "Вас уже задєржівают"
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17.07.2022 13:41 Ответить
С плакатом выходить не нужно. Сидеть-молчать пока не спросят-а спросят тоже промолчать.
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17.07.2022 16:00 Ответить
ще одне підтвердження що всі покидьками не е......
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17.07.2022 13:22 Ответить
ще одне підтвердження того що не покидьків на ерефії мало (в межах статистичної похибки)
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17.07.2022 13:32 Ответить
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17.07.2022 13:27 Ответить
..слабенький промінь світла у темному царстві..(
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17.07.2022 13:28 Ответить
Звичайний фашизм.
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17.07.2022 13:29 Ответить
Якщо ви хочете встановить чи існує у вашій країні режим фашистського типу - напишіть плакат: "Нет фашизму!" і станьте на вулиці Там де вас арештують - і є фашизм!
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17.07.2022 13:45 Ответить
Якщо б він написав те що ми тут пишемо, то його б вопше розстріляли.
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17.07.2022 13:34 Ответить
Яких Жах...советское быдло сдохло 31 год назад...
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17.07.2022 13:48 Ответить
У росісі двоє чоловіків пустили під укіс вантажний потяг

17.07.2022.

В Узловському районі Тульської області у ніч з суботи на неділю, зійшли з рейок 12 вагонів вантажного потягу .

Про це повідомив прес-секретар Тульського відділення МЗ Олег Трунов.

За попередньою інформацією слідчих, у пригоді винні викрадачі металу.
Двоє чоловіків нібито скидали шматки металу з товарняку просто на ходу. Але в якийсь момент шматок заліза потрапив під колеса поїзда, спровокувавши масштабну аварію. При цьому один із розкрадачів загинув на місці.Через інцидент владі довелося зупинити рух, що призвело до затримок багатьох пасажирських поїздів.

До речі, у мережі дуже швидко поширюється версія про те, що потяг під укіс пустили партизани, які розібрали частину залізничного полотна (бо підтвердження крадіжки після сходження вагонів ускланено), а останнім часом підозрілих аварій на російських залізницях стало значно більше, ніж раніше.
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17.07.2022 13:48 Ответить
Візитку Яроша ще не найшли?
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17.07.2022 14:02 Ответить
Пургаметы рабZeи кажуть шо вони не були великороссами.. чЛенина...рюсским быдлом Шариковым були...
Хотя Михаил Булгаков в ещё в 1924 году говорил.. великороссы рабZeи ...это не малороссы Украины...
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17.07.2022 13:52 Ответить
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17.07.2022 14:17 Ответить
Бути людиною в терорашці це вже завершений склад злочину 🤭
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17.07.2022 14:43 Ответить
фамилию заслужил.
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17.07.2022 15:25 Ответить
ще в мордорі Шевчука будуть судити за те що на концерті сказав що родіна це не жопа путіка,

це судді треба доказати що родіна це справді жопа з@йла
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17.07.2022 19:12 Ответить
Училка вызвала Вовочкиных родителей и жалуется:
- Ваш Вовочка занимается экстремизмом!

- Что-о-о?!!!

-Он написал в сочинении, что мы все произошли от обезьяны.
- Ну и что? Разве это не так?
- Может быть и так, но темой сочинения было: "Владимир Путин - наш отец
родной".
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17.07.2022 19:49 Ответить
 
 