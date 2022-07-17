РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11437 посетителей онлайн
Новости Война
8 011 14

В Бундестаге требуют от Шольца созвать национальную конференцию относительно помощи Украине

шольц

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием провести конференцию, чтобы подробно рассказать об уже оказанной и запланированной помощи Украине.

Об этом пишет издание Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которая в Бундестаге возглавляет комитет по обороне, призвала Шольца как можно быстрее созвать "Национальную конференцию по вопросам Украины".

По ее словам, на этой встрече представители ведомства федерального канцлера, вооруженной промышленности, профсоюзов и Бундесвера смогут сесть за стол и согласовать дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.

"Цель (встречи) должна заключаться в том, чтобы получить упорядоченный обзор (немецкой помощи Украине. - Ред.) для инициирования следующих шагов целенаправленным, взаимосогласованным способом", - говорится в письме.

Штрак-Циммерман отмечает, что война в Украине находится в решающей фазе.

Читайте также: Германия должна больше помогать Украине, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

"В то время как украинская армия мужественно противостоит жестокому российскому нашествию, пытаясь сдержать российскую армию и отмечая собственные военные успехи благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к большим наступлениям", - предупреждает депутат.

Она считает, что то, насколько долго Украина сможет защищаться и достигнет ли она в конечном итоге успеха в войне, зависит, "в частности, от поддержки Германии". Поэтому правительство Германии "должно сделать больше, чтобы помочь Украине выиграть эту войну".

"Германия должна взять на себя роль лидера, которой требуют ее западные партнеры в Европе, и, несомненно, решительно и смело двигаться вперед", – подытожила Штрак-Циммерман.

Автор: 

Германия (6947) оружие (10210) помощь (7793) Шольц Олаф (906)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Шольц отримає пенделя.
показать весь комментарий
17.07.2022 13:49
+12
Справжня Ціммерман. Спасибі!
показать весь комментарий
17.07.2022 13:50
+10
Будуть москальскі матюки зараз.До підерасів не доходить,що поки вони граються в ролеву гру "допомога Україна" час йде,а незабаром зима.Отже,чим скоріше зупиниться війна,тим раціональніше можна оцінити можливості та варіанти вирішення.Зрозуміло,що вони ніколи не слідкували за газовими угодами України з рашкою,а якби аналізували,то побачили б ,що рашка завжди диктувалла умови,коли наступав опалювальний сезон в Україні.Тому,висновок:чим скоріше німці допоможуть Україні виграти з території московитів,тим скоріше прийде оте " а що ми маємо зараз і як це вирішити".
показать весь комментарий
17.07.2022 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шольц отримає пенделя.
показать весь комментарий
17.07.2022 13:49 Ответить
Геннадий Корбан у себя в соцсети написал, что если обстрелы Днепра не прекратятся, то на Владимира Путина "наложат еврейское проклятие "Пульса де-нура".
Читайте больше на https://military.pravda.ru/news/1727800-evreiskim_prokljatiem/

Гєна, будь ласка, ще сім єгіпетських казнєй на цього фараона та його недоімперію !
показать весь комментарий
17.07.2022 14:06 Ответить
Воно вже й так прокляте. Дуже сумніваюсь, що коли це чучело здохне, в нього буде могила. Поховають у таємному місці, бо є багато охочих насцяти на його рештки
показать весь комментарий
17.07.2022 14:38 Ответить
Справжня Ціммерман. Спасибі!
показать весь комментарий
17.07.2022 13:50 Ответить
Будуть москальскі матюки зараз.До підерасів не доходить,що поки вони граються в ролеву гру "допомога Україна" час йде,а незабаром зима.Отже,чим скоріше зупиниться війна,тим раціональніше можна оцінити можливості та варіанти вирішення.Зрозуміло,що вони ніколи не слідкували за газовими угодами України з рашкою,а якби аналізували,то побачили б ,що рашка завжди диктувалла умови,коли наступав опалювальний сезон в Україні.Тому,висновок:чим скоріше німці допоможуть Україні виграти з території московитів,тим скоріше прийде оте " а що ми маємо зараз і як це вирішити".
показать весь комментарий
17.07.2022 13:56 Ответить
По поводу договоров по газу, много кто в Германии говорил и предупреждал, что труба будет иструментом давления. Просто, по ходу, считалось, что Украина - де факто сателлит, а Германия - "стратегический партнёр", и потому правила игры для Германии по умолчанию будут другими.
показать весь комментарий
17.07.2022 14:04 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2022 14:01 Ответить
Олаф Меркель Штольц здається недолюблює Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. Вона заважає йому любить іншого. І чого ,питається, причепилась клята фрау? Він же уже виголосив стільки "стурбованості"! Не заважайте споживати ліверні ковбаски, камради!
показать весь комментарий
17.07.2022 14:01 Ответить
а ковбасі пєчьоночной сказати нічого
показать весь комментарий
17.07.2022 14:02 Ответить
Німеччині нарешті потрібно взятися за розум, притягти до відповідальності злочинців, винних в зупинці АЕС, та зробити все можливе для відновлення їх нормальної роботи. в противному разі вони так і будуть вимушені стояти раком перед паРашею та смоктати у *****.
показать весь комментарий
17.07.2022 14:23 Ответить
У них свої зелені, не такі як наші ЗЄ, але теж коцануті малєнько....
показать весь комментарий
17.07.2022 17:10 Ответить
ну, скликають, Шольц щось ******** і розійдуться
показать весь комментарий
17.07.2022 14:24 Ответить
бюргери, якщо вже "нема жопи"(совковий, армійський жаргон на Кавказі) та бажання битися на своЇй землі (а її точно нема), то допоможіть хоча б Україні битися на нашій, Богом даній Землі, за усіх Вас
показать весь комментарий
17.07.2022 14:52 Ответить
Колбаса уже полностью сгнила, пора выбрасывать.
показать весь комментарий
17.07.2022 18:26 Ответить
 
 