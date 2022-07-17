В Бундестаге требуют от Шольца созвать национальную конференцию относительно помощи Украине
Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием провести конференцию, чтобы подробно рассказать об уже оказанной и запланированной помощи Украине.
Об этом пишет издание Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которая в Бундестаге возглавляет комитет по обороне, призвала Шольца как можно быстрее созвать "Национальную конференцию по вопросам Украины".
По ее словам, на этой встрече представители ведомства федерального канцлера, вооруженной промышленности, профсоюзов и Бундесвера смогут сесть за стол и согласовать дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.
"Цель (встречи) должна заключаться в том, чтобы получить упорядоченный обзор (немецкой помощи Украине. - Ред.) для инициирования следующих шагов целенаправленным, взаимосогласованным способом", - говорится в письме.
Штрак-Циммерман отмечает, что война в Украине находится в решающей фазе.
"В то время как украинская армия мужественно противостоит жестокому российскому нашествию, пытаясь сдержать российскую армию и отмечая собственные военные успехи благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к большим наступлениям", - предупреждает депутат.
Она считает, что то, насколько долго Украина сможет защищаться и достигнет ли она в конечном итоге успеха в войне, зависит, "в частности, от поддержки Германии". Поэтому правительство Германии "должно сделать больше, чтобы помочь Украине выиграть эту войну".
"Германия должна взять на себя роль лидера, которой требуют ее западные партнеры в Европе, и, несомненно, решительно и смело двигаться вперед", – подытожила Штрак-Циммерман.
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Гєна, будь ласка, ще сім єгіпетських казнєй на цього фараона та його недоімперію !
МеркельШтольц здається недолюблює Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. Вона заважає йому любить іншого. І чого ,питається, причепилась клята фрау? Він же уже виголосив стільки "стурбованості"! Не заважайте споживати ліверні ковбаски, камради!