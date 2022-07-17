Один человек погиб, один - пострадал в результате российского обстрела поселка Новое в Харьковской области, - мэр Задоренко

В ночь на 17 июля армия РФ нанесла удары по Дергачам в Харьковской области управляемыми ракетами большой мощности. Выпустили их, ориентировочно, из ЗРК С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу городского головы Вячеслава Задоренко.

В результате обстрелов получили повреждения промышленные предприятия, пострадала гражданская инфраструктура, значительные разрушения жилищного сектора.

"Кроме этого, в течение суток российская армия интенсивно целила из ствольной артиллерии, танков и минометов по Слатиному, Прудянке, Цуповке, Дементиевке, Новому, Питомнику, Русской Лозовой. В поселке Новое два человека получили осколочные поражения. Усилиями Дергачевской терробороны и волонтеров раненому мужчине оказали помощь на месте, а женщину с тяжелыми ранениями доставили в больницу. К сожалению, спасти ей жизнь не удалось. Искренне сочувствую семье погибшей и еще раз призываю: ради собственной безопасности, ради сохранения жизни ваших родных и близких, пожалуйста, не возвращайтесь сейчас в Дергачевскую громаду! В нынешних обстоятельствах находиться на территории громады опасно", - подчеркнул Задоренко.

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Он также сообщил, что Дергачевский городской совет совместно с социальными работниками и волонтерами осуществляет гуманитарную работу члены Корпуса общественной безопасности разбирают завалы разрушенных домов, энергетики устраняют повреждения.