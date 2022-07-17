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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Зеленский в годовщину сбития MH-17: РФ продолжает сеять горе и смерть

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что все причастные к уничтожению самолета MH17 в 2014 году и совершению других военных преступлений в Украине будут найдены и привлечены к ответственности.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В день восьмой годовщины катастрофы самолета рейса МН17 наши мысли с родными и близкими всех невинно убитых Россией. Сейчас РФ продолжает сеять горе и смерть на украинской земле. Но ничто не останется безнаказанным! Каждый преступник будет привлечен к ответственности!" – подчеркнул президент.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Читайте также: МИД в годовщину сбития MH17: Тщательный судебный процесс должен продолжаться. Виновных следует привлечь к ответственности

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) память (1493) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+15
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17.07.2022 14:01
+12
ну зеля по касабіі гастролірував в цей час
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17.07.2022 14:07
+11
РФ продовжує сіяти горе та смерть, а також своїх кротів у державних структурах України.
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17.07.2022 14:07
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17.07.2022 14:01 Ответить
Проведи з ними хлібні чи ще якісь перемовини. Може подобрішають.
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17.07.2022 14:13 Ответить
це по Фрейду...
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17.07.2022 14:25 Ответить
РФ продовжує сіяти горе та смерть, а також своїх кротів у державних структурах України.
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17.07.2022 14:07 Ответить
ну зеля по касабіі гастролірував в цей час
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17.07.2022 14:07 Ответить
якби він тоді став президентом, то вмер би а не здав крим!
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17.07.2022 14:13 Ответить
кацапи - виродки
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17.07.2022 14:08 Ответить
https://sibmama.ru/teremok.htm Терем-теремок. руzzкiй народнiй сказка - для детей

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17.07.2022 14:10 Ответить
Це "керівництво" потрібно негайно змінювати - воно не здале захистити Україну. Ворог бомбами і ракетами безкарно убиває наших людей,нищить нашу економіку, соціальну сферу, "рівняє" наші міста і села. Цей президент, судячи з усього цілими днями відрепетовує нескінчення відосіки і монологи, замість займатися обороною країни, захистом людей. В Європі і світі це вже зрозуміли (реакцію ми спостерігаємо...)
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17.07.2022 14:13 Ответить
Реакцію світу ми побачили-усі цивілізовані країни слухають цього президента і надають нашій країні допомогу-і військову і фінансову. Нехай не в тих обсягах, яких нам би хотілося, але без вже наданої допомоги ми б не протягнули. Стосовно ракет, бомб та іншого. Не кожну ракету можна збити. Орки Хаймарси не можуть збивати. Навіть Залізний купол не все збиває. Про звичайні снаряди чи реактивну артилерію я взагалі мовчу. Тому пуйло і тероризує Україну, вбиваючи мирних громадян. Про заклики негайно змінювати керівництво країни під час війни-якщо ти не ворожий агент-переобереш президента на наступних виборах.
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17.07.2022 14:40 Ответить
Насамперед - далеко не "усі цивілізовані країни" наразі слухають цього презедента. Якось скромно (не замітив?) замовк Джо Байден, прибрали Бориса Джонсона, змовкли сигнали від Драгі, залишився з дулею у кишені гер Шольц..., як завжди хитрує француз. Заї.али в прямому смислі мільйони т.з. "біженців", більша частина з яких молодих і здорових могла би воювати, будувати, захищати Батьківщину. І "цивілізовані країни" це бачать. І німий поки що гнійник так і прориває назовні - чому ви, скоти залишили Батьківщину, коли її треба захищати і драпанули на наші харчі, тряпки, на наші шиї, коли ваші воїни тим часом складають голови і проливають кров???
А президент тим часом, продовжує записувати пафосні самолюбованські відосіки і монологи у геометричній прогресії, у той час, як у геометричній прогресії убивають наших людей, захоплюють і анексують наші землі, руйнують наші міста і села.
Пропонуєш "дочекатися наступних виборів"?
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17.07.2022 16:33 Ответить
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.07.2022 14:17 Ответить
слава богу это не украинская проблема, а позор западного мира. начиная с подонка Обамы
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17.07.2022 14:21 Ответить
Можети мене банити і обзивати кацапофашиським ботом а я пишу те що думаю-поки у владі "Слуги Бені" і "Щеневтік" добра в Україні не ждіть. Не вірю я їм і це не українські чиновники а зграя злодіїв та зраників...СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ-єдине в що я маю надію та вірю !
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17.07.2022 14:33 Ответить
Нам потрібен Гетьман а не актор "Слуга народу" з черговим відосиком з гранітного антиядерного бункера на Банковій..
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17.07.2022 14:37 Ответить
і з єрмаком, агентом фсб, у підручних.
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17.07.2022 14:56 Ответить
Блпзень злив Вагнерівців і віддав Цемаха а тепер відкриває свій поганий рот.
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17.07.2022 15:10 Ответить
Blin, prochytav zagolovok ta propustyv dvi bukvy RF. Duzshe tzikavo vyyshlo...
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17.07.2022 15:47 Ответить
 
 