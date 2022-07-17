Зеленский в годовщину сбития MH-17: РФ продолжает сеять горе и смерть

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что все причастные к уничтожению самолета MH17 в 2014 году и совершению других военных преступлений в Украине будут найдены и привлечены к ответственности.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В день восьмой годовщины катастрофы самолета рейса МН17 наши мысли с родными и близкими всех невинно убитых Россией. Сейчас РФ продолжает сеять горе и смерть на украинской земле. Но ничто не останется безнаказанным! Каждый преступник будет привлечен к ответственности!" – подчеркнул президент.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Читайте также: МИД в годовщину сбития MH17: Тщательный судебный процесс должен продолжаться. Виновных следует привлечь к ответственности