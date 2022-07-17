Войска РФ бьют по Николаеву нетипичным оружием, оно оказывает дополнительное максимально разрушительное действие, - ОК "Південь"
Российские оккупационные войска бьют по Николаеву переоборудованными зенитными ракетами.
Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Во время обстрелов Николаева российские войска используют нетипичное оружие. То есть используют зенитно-ракетные системы С-300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, который имеет дополнительное максимально разрушительное действие. Именно поэтому несколько районов Николаева имеют большие разрушения", - отметила она.
Топ комментарии
+17 Frol Fedoroff
показать весь комментарий17.07.2022 14:51
+13 Κασσιόπεια Искра
показать весь комментарий17.07.2022 15:06
+11 Антип61
показать весь комментарий17.07.2022 14:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тридварасы! Вы еще преЗеденских шашлыков не нажрались? Вы все еще верите, что массовый ракетный обстрел украинских городов это фейк кремлевских пропагандонов? От того что вы носите "розовые очки" и заткнули уши ничего не изменится. Повторяю - орки уничтожают Николаев
ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
Бажаю москві десь півтори тисячі прильотів таких ракет