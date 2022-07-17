Войска РФ бьют по Николаеву нетипичным оружием, оно оказывает дополнительное максимально разрушительное действие, - ОК "Південь"

Российские оккупационные войска бьют по Николаеву переоборудованными зенитными ракетами.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во время обстрелов Николаева российские войска используют нетипичное оружие. То есть используют зенитно-ракетные системы С-300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, который имеет дополнительное максимально разрушительное действие. Именно поэтому несколько районов Николаева имеют большие разрушения", - отметила она.

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