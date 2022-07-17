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Новости Война
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Войска РФ бьют по Николаеву нетипичным оружием, оно оказывает дополнительное максимально разрушительное действие, - ОК "Південь"

миколаїв

Российские оккупационные войска бьют по Николаеву переоборудованными зенитными ракетами.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во время обстрелов Николаева российские войска используют нетипичное оружие. То есть используют зенитно-ракетные системы С-300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, который имеет дополнительное максимально разрушительное действие. Именно поэтому несколько районов Николаева имеют большие разрушения", - отметила она.

Смотрите также: Полиция собирает доказательства на местах обстрелов 6 населенных пунктов Николаевской области. ФОТО

Автор: 

Николаев (2145) обстрел (27057)


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Топ комментарии
+17
Когда я написал что "в Николаеве все плохо" зебильные дегенераты со всех щелей повылазили.. - Ты врешь, покажи фото- видео, приведи факты. Как были с куриными мозгами так и остались. Им сут в глаза, но они верят Зеленскому, Арестовичу и еще бог весть кому ...
Тридварасы! Вы еще преЗеденских шашлыков не нажрались? Вы все еще верите, что массовый ракетный обстрел украинских городов это фейк кремлевских пропагандонов? От того что вы носите "розовые очки" и заткнули уши ничего не изменится. Повторяю - орки уничтожают Николаев
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17.07.2022 14:51
+13
📍🚩🖖

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:

БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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17.07.2022 15:06
+11
У ЗУР радиокомандный метод наведения. Глушите каналы управления. РЭБовцы должны харч отрабатывать.
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17.07.2022 14:23
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Правила форума Совет форумчан
У ЗУР радиокомандный метод наведения. Глушите каналы управления. РЭБовцы должны харч отрабатывать.
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17.07.2022 14:23 Ответить
В этих, вероятно, используется инерциальное наведение. Так как расстояние от пуска не большое (до 80 км) точность плюс минус приемлемая.
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17.07.2022 14:59 Ответить
Их переделывают вроде еще с 2012 года. Ставят GPS модуль наведения и их не нужно подсвечивать радаром.
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17.07.2022 15:05 Ответить
100%
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17.07.2022 14:31 Ответить
Склади з ************ потрібно взривати
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17.07.2022 14:37 Ответить
Это только часть проблемы. Есть еще минимум две - отсутствие ПВО и диверсанты-корректировщики
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17.07.2022 14:37 Ответить
и еще (наболевшее) какое-то нежелание (боязнь) давать ответку там где это возможно (приграничные районы или условная серая зона, где до врага сотни метров, а не километров)
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17.07.2022 14:42 Ответить
А при чем ПВО к сбитию сверхзвуковых ракет? За неимением ПРО пытаются сбивать, но эффект минимальный. Ракета летит всего 1,5-2 минуты. Среагировать только чудом.
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17.07.2022 15:04 Ответить
Разве что С-300ПМУ1,если они есть
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17.07.2022 18:51 Ответить
Что ты тут забыл, свинопёс?
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17.07.2022 17:04 Ответить
******** худоба,у ракет до С-300,а також С-125 штатно передбачений режим стрільби по наземним цілям,тому обтікай дефективний
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17.07.2022 17:10 Ответить
Де відповідь по Криму? Чому міст в керченській протоці досить цілий?
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17.07.2022 14:38 Ответить
Вы реально не можете в малейший анализ своими силами?
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17.07.2022 15:10 Ответить
Единиц аналiз на який вiн здатний- це той ,що в сiрниковий коробок..
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17.07.2022 15:17 Ответить
Скоріше за все рашисти застосовують старі ракети ЗРК С-300, які мають БЧ 133-150 кг уламково-фугасної дії. Щось у БЧ додати практично немає можливості.
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17.07.2022 14:41 Ответить
Когда я написал что "в Николаеве все плохо" зебильные дегенераты со всех щелей повылазили.. - Ты врешь, покажи фото- видео, приведи факты. Как были с куриными мозгами так и остались. Им сут в глаза, но они верят Зеленскому, Арестовичу и еще бог весть кому ...
Тридварасы! Вы еще преЗеденских шашлыков не нажрались? Вы все еще верите, что массовый ракетный обстрел украинских городов это фейк кремлевских пропагандонов? От того что вы носите "розовые очки" и заткнули уши ничего не изменится. Повторяю - орки уничтожают Николаев
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17.07.2022 14:51 Ответить
Їм говорять, що це не так страшно. Мимо пролетить. Якби мали розум в голові, то за Зе ніколи в житті б не голосували.
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17.07.2022 14:55 Ответить
Стиця забув? Чому дебил не может також но більше?
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17.07.2022 15:04 Ответить
Тут всі шпарини замазані, адміни - "молодці"! Тому розмовляти на цю тему ти міг тільки сам з собою. Як завжди...
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17.07.2022 18:01 Ответить
Якби так гатили 5місяць по Києву, як по Миколаєву, то дегенерати помітили б, юрбу і пресу нагнали охати і ахати, марафон цілодобово віщав би про столицю....суки кончені.
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18.07.2022 00:27 Ответить
📍🚩🖖

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:

БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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17.07.2022 15:06 Ответить
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17.07.2022 15:25 Ответить
ЗРК С300 изначально был готов для стрельбы по наемным целям. Слева на стенке у расчета было наборное поле для ввода координат цели наземной. Так, что ни чего нового для спецов. Но это и плохо, что они доперли до этого.
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17.07.2022 15:30 Ответить
Звісно - у зенитній ракеті С 300 140 кг взривної речовини з осколками, мабуть цього кацапам мало.
Бажаю москві десь півтори тисячі прильотів таких ракет
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17.07.2022 16:01 Ответить
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали."
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17.07.2022 16:24 Ответить
Сколько поколений рабсияне будут выплачивать репарции? 🙄
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17.07.2022 19:09 Ответить
Ок Південь ви зелене лайно! Ганьбище! Все що ви спромоглися, це втопити аж 1 корабель і розфігарити на відстані аж 1 клапоть землі! Інших успіхів у вас 5й місяць немає! Кончені констататори фактів. Статисти! Через вас руйнується Миколаїв! Через вас на Херсонщині жодних перемог України! Зрадники чи тупорилі непрофесіонали?
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18.07.2022 00:32 Ответить
Рассуждение врага Украины! Или полностью не компетентного человека!
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19.07.2022 15:58 Ответить
 
 