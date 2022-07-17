В Броварском районе проведут плановые тренировки военных. Будет ужесточен контроль на блокпостах, - Сапожко

В Броварском районе Киевской области в ближайшие дни усилят контроль на блокпостах. Там проведут учения военных.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, плановые тренировки военных будут проводиться 18 и 19 июля. Военная администрация предупредила местных жителей, что в эти дни могут ввести дополнительные меры безопасности и усилить контроль на блокпостах.

"Просим с пониманием отнестись к єтим мерам", - говорится в сообщении.

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