В Броварском районе проведут плановые тренировки военных. Будет ужесточен контроль на блокпостах, - Сапожко
В Броварском районе Киевской области в ближайшие дни усилят контроль на блокпостах. Там проведут учения военных.
Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, плановые тренировки военных будут проводиться 18 и 19 июля. Военная администрация предупредила местных жителей, что в эти дни могут ввести дополнительные меры безопасности и усилить контроль на блокпостах.
"Просим с пониманием отнестись к єтим мерам", - говорится в сообщении.
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рассасия потеряла новейший «Ланцет»: ВСУ показали фото сбитого дрона-камикадзе
Фотографии с осколками барражирующего боеприпаса уже распространились в Интернете. Можно увидеть обломок «Ланцета» с Х-образными крыльями, а такой отличительной чертой обладает только БПЛА.
Барражирующий боеприпас «Ланцет» впервые был продемонстрирован в рф в 2019 году. Найденные фрагменты дадут возможность украинской армии детально проанализировать эту разработку.
Украинские военные специалисты смогут осмотреть российский беспилотник-камикадзе «Ланцет», который был обнаружен на юге Запорожской области.
Об этом пишет https://en.defence-ua.com/news/ukrainian_army_gets_an_opportunity_to_examine_the_lancet_the_newest_russian_kamikaze_drone_was_found_downed-3587.html Defense Express.
В настоящее время неизвестно, сдетонировал ли дрон-камикадзе или разбился без детонации при ударе о землю.
Так или иначе, даже эти фрагменты дают возможность детально проанализировать эту разработку рф*, которую ростех традиционно называет «прорывом».