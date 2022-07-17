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Новости Война
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В Броварском районе проведут плановые тренировки военных. Будет ужесточен контроль на блокпостах, - Сапожко

тренування

В Броварском районе Киевской области в ближайшие дни усилят контроль на блокпостах. Там проведут учения военных.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, плановые тренировки военных будут проводиться 18 и 19 июля. Военная администрация предупредила местных жителей, что в эти дни могут ввести дополнительные меры безопасности и усилить контроль на блокпостах.

"Просим с пониманием отнестись к єтим мерам", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Бровары (338) контроль (195) военные учения (3457) блокпост (274) Сапожко Игорь (12)


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Зачем это писать ? Теперь ждем ракеты по Броворам.
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17.07.2022 14:46 Ответить
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в https://t.me/Igor_Sapozhko/2348 телеграм-каналі , інформує
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17.07.2022 14:51 Ответить
и о погоде )))
///
рассасия потеряла новейший «Ланцет»: ВСУ показали фото сбитого дрона-камикадзе



Фотографии с осколками барражирующего боеприпаса уже распространились в Интернете. Можно увидеть обломок «Ланцета» с Х-образными крыльями, а такой отличительной чертой обладает только БПЛА.
Барражирующий боеприпас «Ланцет» впервые был продемонстрирован в рф в 2019 году. Найденные фрагменты дадут возможность украинской армии детально проанализировать эту разработку.
Украинские военные специалисты смогут осмотреть российский беспилотник-камикадзе «Ланцет», который был обнаружен на юге Запорожской области.

Об этом пишет https://en.defence-ua.com/news/ukrainian_army_gets_an_opportunity_to_examine_the_lancet_the_newest_russian_kamikaze_drone_was_found_downed-3587.html Defense Express.

В настоящее время неизвестно, сдетонировал ли дрон-камикадзе или разбился без детонации при ударе о землю.
Так или иначе, даже эти фрагменты дают возможность детально проанализировать эту разработку рф*, которую ростех традиционно называет «прорывом».
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17.07.2022 14:49 Ответить
Про це обов'язково повідомляти? Мер ,ау!
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17.07.2022 14:58 Ответить
8 кільце ? нуну
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17.07.2022 15:08 Ответить
Може закрити той тирнет ?
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17.07.2022 15:28 Ответить
 
 