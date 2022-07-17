В ООН разработали программу помощи Украине в подготовке к зиме, на реализацию нужно $226 млн

Украине срочно требуются дополнительные средства для подготовки к зимнему сезону.

Об этом говорится в Плане подготовки к зиме 2022-2023 годов для Украины, который был разработан в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Организации.

В настоящее время в гуманитарной помощи нуждаются 15,7 млн ​​украинцев, в том числе 7,1 млн внутренне перемещенных лиц, проживающих как в частных домах, так и в коллективных центрах, отмечают в УКГП.

"Многие эти здания не приспособлены для защиты от суровых холодов. Поскольку зимняя температура в некоторых частях страны, по прогнозам, упадет до -20 градусов по Цельсию, серьезные последствия ощутят на себе миллионы людей, живущих без достаточной тепловой изоляции и отопления", - отметили в управлении.

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Для реализации плана защиты наиболее уязвимых категорий в Украине необходимо 226 млн дол.

"Эта сумма пойдет на срочную закупку и раздел предметов первой необходимости, а также на финансирование ремонтных работ", - отметили в ООН.

Для утепления центров, в которых проживают переселенцы, необходимо 80 млн. дол. 15 тыс. украинских семей, проживающих в сельской местности, получат от УКГП помощь по ремонту помещения, в котором содержится скот. 7 млн дол. планируется потратить ремонт систем отопления и подачи горячей воды.