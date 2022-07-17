В ООН разработали программу помощи Украине в подготовке к зиме, на реализацию нужно $226 млн
Украине срочно требуются дополнительные средства для подготовки к зимнему сезону.
Об этом говорится в Плане подготовки к зиме 2022-2023 годов для Украины, который был разработан в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Организации.
В настоящее время в гуманитарной помощи нуждаются 15,7 млн украинцев, в том числе 7,1 млн внутренне перемещенных лиц, проживающих как в частных домах, так и в коллективных центрах, отмечают в УКГП.
"Многие эти здания не приспособлены для защиты от суровых холодов. Поскольку зимняя температура в некоторых частях страны, по прогнозам, упадет до -20 градусов по Цельсию, серьезные последствия ощутят на себе миллионы людей, живущих без достаточной тепловой изоляции и отопления", - отметили в управлении.
Для реализации плана защиты наиболее уязвимых категорий в Украине необходимо 226 млн дол.
"Эта сумма пойдет на срочную закупку и раздел предметов первой необходимости, а также на финансирование ремонтных работ", - отметили в ООН.
Для утепления центров, в которых проживают переселенцы, необходимо 80 млн. дол. 15 тыс. украинских семей, проживающих в сельской местности, получат от УКГП помощь по ремонту помещения, в котором содержится скот. 7 млн дол. планируется потратить ремонт систем отопления и подачи горячей воды.
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кожен касаб за межами парашки-метастаза руского мира
Батя, ми стараємся! (ZeкомандА) Кому війна, а клоуну коломойський. Volodymyr Ariev:
- Здрааааасьтє! Пам'ятаєте 4,3 мільярди гривень, які фірмі Коломойського списав (закреслено) подарував Господарський суд Дніпровщини?
Це гроші, які фірма була винна державному Приватбанку, пограбованому колишнім власником і які колишній власник не хоче повертати державі.
Це, до речі, еквівалент 800 ракет для HIMARS. Фірму закрили, гроші списали. В мережі обурення, вимоги ітп. Мітинги заборонені, Коломойський на суспільну думку клав. Влада, здається, теж. Так от, це еще не все! Здрааааасьтє-2 наближається. В понеділок новий суд - Центральний апеляційний господарський. Ще одна фірма Коломойського ПриватОфіс/Монтана хоче «збанкрутувати» і списати 3 мільярди боргу перед Приватбанком.Цій фірмі, одразу після присяги Зеленського, у липні 2019 Печерський суд зняв арешт на 415 об'єктів нерухомості, які були з 2017 року арештовані у справі фіктивних і свідомо невигідних кредитів, що були основою схеми вимивання коштів з банку. Тепер ПриватОфіс олігарха хоче рішенням суду списати борги державі.
3 мільярди - це ще 560 ракет HIMARS. Або 34 Байрактара. Отже, поки ми збираємо кошти, хтось їх собі гребе лопатою. І телеканал цього хтося - ключовий в «єдиному марафоні», зараз замінить вибулі канали Ахметова. І тому Татаров в ОП сидить непохитно.
Тому, з огляду на воєнний стан і потреби держави, цю судову вакханалію треба припиняти. Прошу всіх влаштувати шторм в соцмережах. Тегнути Центральний апеляційний господарський суд. Воююча країна не має прощати борги олігарху. Навіть, якщо про ці борги готова «забути» влада.
За відсутності роботи і доходів??