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Новости Война
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Войска РФ заблокировали выезд из Херсона, есть путь только через оккупированный Крым, - ОВА

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Выехать из Херсона можно только в сторону оккупированного Крыма. Остальные пути войска РФ заблокировали.

Об этом в интервью УНІАН рассказал и.о. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты постоянно блокировали разные варианты выезда с оккупированной территории. А были случаи, когда расстреливали мирные колонны гражданских автомобилей. Было уже много жертв среди гражданских".

На сегодняшний день существовал только один выезд, но сейчас (пока) он перестал действовать. Это район Васильевки в направлении Запорожья. Это была более-менее безопасная дорога. Но сегодня россияне там тоже могут блокировать выезд наших граждан. А других путей нет, только через Крым", – отметил он.

По словам Бутрия, около трети херсонцев уехали из оккупированного города.

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Автор: 

оккупация (10133) Херсон (2808)


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Просто лупашить их по военным скоплениям, может, сами уйдут
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17.07.2022 15:36 Ответить
И в первую очередь, мост, панику будем наблюдать с попкорном)
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17.07.2022 15:37 Ответить
У Херсонській області підрозділи російських військ масово змінюють https://**********.com.ua/2022/07/17/na-hersonshhyni-okupaczijni-vijska-zminyuyut-punkty-dyslokacziyi-prykryvayuchys-myrnym-naselennyam/ пункти дислокації, намагаючись сховатися за мирним населенням.
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17.07.2022 18:22 Ответить
Охренеть тормоз.... Это в Херсоне с апреля... А до этого идиота только дошло.
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17.07.2022 23:41 Ответить
 
 