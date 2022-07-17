Войска РФ заблокировали выезд из Херсона, есть путь только через оккупированный Крым, - ОВА

Выехать из Херсона можно только в сторону оккупированного Крыма. Остальные пути войска РФ заблокировали.

Об этом в интервью УНІАН рассказал и.о. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты постоянно блокировали разные варианты выезда с оккупированной территории. А были случаи, когда расстреливали мирные колонны гражданских автомобилей. Было уже много жертв среди гражданских".

На сегодняшний день существовал только один выезд, но сейчас (пока) он перестал действовать. Это район Васильевки в направлении Запорожья. Это была более-менее безопасная дорога. Но сегодня россияне там тоже могут блокировать выезд наших граждан. А других путей нет, только через Крым", – отметил он.

По словам Бутрия, около трети херсонцев уехали из оккупированного города.

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