50 тысяч российских военных ликвидированы или ранены в Украине от 24 февраля, - начальник штаба обороны Великобритании Радакин
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 30% своей наземной боеспособности.
Об этом сообщил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, поэтому украинцы убеждены в победе.
"Они абсолютно четко понимают, что планируют восстановить всю свою территорию на условиях Украины, и они видят, как Россия сталкивается с проблемами. РФ, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей боеспособности. Это значит 50 тысяч российских солдат, погибших или получивших ранения в этой войне, около 1700 уничтоженных российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин, принадлежащих России", - сказал Радакин.
Он подчеркнул, что РФ не смогла достичь своих целей.
"Россия имела амбиции захватить города за первые 30 дней, создать разломы и оказывать давление на НАТО. Россия терпит неудачу во всех этих амбициях", - отметил адмирал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как говориться: работы много, но все будет сделано.
"на 1 июля из подтверждёных источников озвучивало 4600"
Джерала у тебе явно з паРаши. А там навіть вчора закопували лютневий тухляк.
"50 штук конечно киздёшь-ВВС"
За даними нашого ГШ на сьогодні - 38300 безповоротних втрат (вбитими) + минімум 38300 х 2 пораненними, навіть якщо поділити на 2, більше 50 000.
Та що, трольок (Реєстрація: 28.06.2022), зі своєю трансляцією паРашистів - за расєйським кораблем.
А я ще пам'ятаю інтерв'ю з нею, про те як вона жалілась що їй погрожують... Зараз інтернет так заспамлений фейками по цій темі і вся правда підчищена що я його знайти вже не зміг.
В начале войны постоянно были чудеса в кацапстане, то точка у прилетит в склад, то вертолеты залетят и обстреляют нефтебазу, то мосты устанут.. а сейчас я так понимаю профнепригодный главнокомандующий пресек эту практику.
К тому же уже 5 мес. как кацапы обстреливают ракетами мирные города. За это время можно было наладить подсобное производство дальнобойных ракет, типа Гром, или Нептун для наземных целей.. чего наш зекамандующий (я так думаю) не соизволил организовать. Кацапы могут спать спокойно, зе гарантирует вам мирное небо.
не бывает трёх солдат "или погибших, или раненых". Если три погибли, то они не ранены. А раненых на этих трех погибших приходится уже десяток. При этом, из этого десятка половина получают ту или иную степень инвалидизации, и к дальнейшей службе либо не способны, либо используют факт инвалидности, как повод не возвращаться к службе.
Так что количество госпитализированных с ранениями\контузиями разной степени тяжести давно перевалило далеко за сто тысяч, не считая пропавших без вести в эпицентрах взрывов снарядов крупного калибра и ракет, а также утонувших в бэхах, и просто умерших от ранений в посадках и съеденных лисами (у нас в некоторых регионах лисы перестали мышковать, скоро совсем разучатся). Ну, и есть малая толика пленных, которых можно приравнять к убитым, потому что после обмена на войну они тоже под разными предлогами тоже уже не пойдут никогда.
Ха..Ну в этом лисичек винить нельзя,ибо общеизвестно-полевая мышь намного подвижнее дохлого кацапа. Вот лисички и обленились.