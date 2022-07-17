50 тысяч российских военных ликвидированы или ранены в Украине от 24 февраля, - начальник штаба обороны Великобритании Радакин

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 30% своей наземной боеспособности.

Об этом сообщил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, поэтому украинцы убеждены в победе.

"Они абсолютно четко понимают, что планируют восстановить всю свою территорию на условиях Украины, и они видят, как Россия сталкивается с проблемами. РФ, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей боеспособности. Это значит 50 тысяч российских солдат, погибших или получивших ранения в этой войне, около 1700 уничтоженных российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин, принадлежащих России", - сказал Радакин.

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Он подчеркнул, что РФ не смогла достичь своих целей.

"Россия имела амбиции захватить города за первые 30 дней, создать разломы и оказывать давление на НАТО. Россия терпит неудачу во всех этих амбициях", - отметил адмирал.