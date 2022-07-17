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Новости Война
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50 тысяч российских военных ликвидированы или ранены в Украине от 24 февраля, - начальник штаба обороны Великобритании Радакин

рф,втрати,знищення,ліквідація

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 30% своей наземной боеспособности.

Об этом сообщил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, поэтому украинцы убеждены в победе.

"Они абсолютно четко понимают, что планируют восстановить всю свою территорию на условиях Украины, и они видят, как Россия сталкивается с проблемами. РФ, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей боеспособности. Это значит 50 тысяч российских солдат, погибших или получивших ранения в этой войне, около 1700 уничтоженных российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин, принадлежащих России", - сказал Радакин.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38,3 тыс. человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1684 танка и 3879 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Он подчеркнул, что РФ не смогла достичь своих целей.

"Россия имела амбиции захватить города за первые 30 дней, создать разломы и оказывать давление на НАТО. Россия терпит неудачу во всех этих амбициях", - отметил адмирал.

Автор: 

армия РФ (19160) Великобритания (4947) ликвидация (3526) Радакин Тони (25)


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Топ комментарии
+26
Які там 140 мільйонів! У 2010-му працівниця Центрального ЗАГС опублікувала дані - 89 мільйонів Після виклику до ФСБ була звільнена з роботи і щезла!
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17.07.2022 16:01
+25
Кацапам звиздец. Это вопрос только времени. Единственная проблема в том, сколько ущерба они успеют нанести Украине до того, как пушной зверек окончательно поселится на хрюской дегенерации.
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17.07.2022 15:56
+17
Главное не количество мяса, а техники. Если утилизируется вся рабочая боевая техника кацапов, тогда и мясо бесполезным станет.
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17.07.2022 15:59
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А если атомную бомбу дадите, судный день кацапии гарантирован.
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17.07.2022 15:49 Ответить
ЯО по сусідам може застосувати тільки ідіот або тупий кацап. Що Чорнобиль нічому не навчив?
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17.07.2022 18:56 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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17.07.2022 15:50 Ответить
Героям України слава !!
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17.07.2022 15:57 Ответить
Мало... Їх там скільки за порєбріком? 140 мільйонів? і ще баби постійно нових рожають
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17.07.2022 15:52 Ответить

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17.07.2022 16:16 Ответить
Плачет, но, ****, пистолет с руки не выпускает. нада было ту шалаву-мать застрелить нахер, курву
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17.07.2022 16:21 Ответить
50к хогрошої русні то замало.Їх 140 мильйонів.Ще багато роботи.
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17.07.2022 15:53 Ответить
Глаза боятся, руки делают.
Как говориться: работы много, но все будет сделано.
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17.07.2022 15:57 Ответить
Які там 140 мільйонів! У 2010-му працівниця Центрального ЗАГС опублікувала дані - 89 мільйонів Після виклику до ФСБ була звільнена з роботи і щезла!
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17.07.2022 16:01 Ответить
И это с детьми, старперами, бабищами и алкашами, хронами, лудоманами и наркошами. А скоко там реально магучих держать в руках винтовку мосина? Думаю не так уже и много. масковские и ********* молодые люди так ваще не хотят идти воевать. одних сраных буратов призывают. Так что не все так печально на самом деле. А вот с ракетами беда. Еще долго будут нас кошмарить как сыкуну из-за угла.
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17.07.2022 16:19 Ответить
13-17 млн.
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17.07.2022 16:55 Ответить
Jevgenij tavkins

"на 1 июля из подтверждёных источников озвучивало 4600"
Джерала у тебе явно з паРаши. А там навіть вчора закопували лютневий тухляк.

"50 штук конечно киздёшь-ВВС"
За даними нашого ГШ на сьогодні - 38300 безповоротних втрат (вбитими) + минімум 38300 х 2 пораненними, навіть якщо поділити на 2, більше 50 000.

Та що, трольок (Реєстрація: 28.06.2022), зі своєю трансляцією паРашистів - за расєйським кораблем.
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17.07.2022 18:52 Ответить
50 000 це найменша оцінка кількості "200". А тепер додай "300", яких в три рази, як мінімум, більше.
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17.07.2022 18:58 Ответить
Вона не тільки зникла. Росія розкрутила компанію що її ніколи не існували. Представляєте собі?

А я ще пам'ятаю інтерв'ю з нею, про те як вона жалілась що їй погрожують... Зараз інтернет так заспамлений фейками по цій темі і вся правда підчищена що я його знайти вже не зміг.
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18.07.2022 01:43 Ответить
И куда делось 50 млн человек?
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18.07.2022 01:44 Ответить
наш Южмаш, который вы ракетами разворотили, не менее ценный, чем мост, так что ждите ответку
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17.07.2022 15:55 Ответить
Ответка - это по кацапстану, по их военным заводам, военным полигонам, складам, казармам..
В начале войны постоянно были чудеса в кацапстане, то точка у прилетит в склад, то вертолеты залетят и обстреляют нефтебазу, то мосты устанут.. а сейчас я так понимаю профнепригодный главнокомандующий пресек эту практику.
К тому же уже 5 мес. как кацапы обстреливают ракетами мирные города. За это время можно было наладить подсобное производство дальнобойных ракет, типа Гром, или Нептун для наземных целей.. чего наш зекамандующий (я так думаю) не соизволил организовать. Кацапы могут спать спокойно, зе гарантирует вам мирное небо.
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17.07.2022 16:07 Ответить
Ну конечно. Фуле там те ракеты собирать. Чуть сложнее, чем водопроводные трубы катать.
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17.07.2022 16:56 Ответить
Кацапам звиздец. Это вопрос только времени. Единственная проблема в том, сколько ущерба они успеют нанести Украине до того, как пушной зверек окончательно поселится на хрюской дегенерации.
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17.07.2022 15:56 Ответить
Чим більшу шкоду зроблять кацапи тим довше будуть виплачувати репарації. Німеччина за Першу Світову закінчила виплачувати в 2004 році. А це, уявіть собі, життя чотирьох поколінь, кожне з яких віддавало частину заробленого на виплату репарацій з кожної заробленої марки...
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17.07.2022 19:03 Ответить
Главное не количество мяса, а техники. Если утилизируется вся рабочая боевая техника кацапов, тогда и мясо бесполезным станет.
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17.07.2022 15:59 Ответить
+ ще одного в Тьоткіно, в суботу, з бодуна...
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17.07.2022 16:09 Ответить
"британские учоные"....
не бывает трёх солдат "или погибших, или раненых". Если три погибли, то они не ранены. А раненых на этих трех погибших приходится уже десяток. При этом, из этого десятка половина получают ту или иную степень инвалидизации, и к дальнейшей службе либо не способны, либо используют факт инвалидности, как повод не возвращаться к службе.
Так что количество госпитализированных с ранениями\контузиями разной степени тяжести давно перевалило далеко за сто тысяч, не считая пропавших без вести в эпицентрах взрывов снарядов крупного калибра и ракет, а также утонувших в бэхах, и просто умерших от ранений в посадках и съеденных лисами (у нас в некоторых регионах лисы перестали мышковать, скоро совсем разучатся). Ну, и есть малая толика пленных, которых можно приравнять к убитым, потому что после обмена на войну они тоже под разными предлогами тоже уже не пойдут никогда.
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17.07.2022 16:18 Ответить
(у нас в некоторых регионах лисы перестали мышковать, скоро совсем разучатся.)
Ха..Ну в этом лисичек винить нельзя,ибо общеизвестно-полевая мышь намного подвижнее дохлого кацапа. Вот лисички и обленились.
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17.07.2022 17:56 Ответить
та уже на лисиц перестали быть похожими, людей уже не боятся, ходят пешком в перевалку вокруг села - охотников давно нет, все на войне... кому война, а лисам - мать родна... главно дело, шоб от переедания по тувински или на эрзя не заговорили...
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17.07.2022 19:08 Ответить
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17.07.2022 20:42 Ответить
Просто вони мій пост від учора тут прочитали. Україна переможе, це просто факт.
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17.07.2022 16:23 Ответить
Тобто цією статтею ставлять під сумнів цифри генштабу?
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17.07.2022 19:10 Ответить
 
 