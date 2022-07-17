Я близок с народом Украины, на который ежедневно сыпется ракетный дождь, - Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск обратился с очередным призывом к международному сообществу - приложить усилия для прекращения войны в Украине, заверив свою близость украинцам, ежедневно страдающим от ракетных обстрелов.

Об этом Папа Франциск сказал после молитвы "Ангел Господень" во время воскресной мессы в Ватикане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я всегда близок также с многострадальным населением Украины, на которое ежедневно сыплется ракетный дождь", – сказал Папа Франциск и добавил: "Неужели непонятно, что война приносит только разрушение и смерть, отдаляя народы друг от друга, убивая истину и диалог? Молюсь и надеюсь, что все международные деятели действительно будут прилагать усилия для возобновления переговоров, а не для подпитки бессмысленности войны".

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