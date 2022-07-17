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Новости Война
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Одесские власти опровергают заявление Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon

одеса,дснс

Минобороны России на фоне успешной работы HIMARS и Narpoon по базам и складам российских войск заявило об их уничтожении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По утверждению россиян, на оккупированной Донетчине якобы уничтожена пусковая установка и транспортно-зарядная машина реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также Россия утверждает, что ракетным ударом в Одессе уничтожен якобы склад противокорабельных ракет Нarpoon.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграме высмеял заявления РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование. ИНФОГРАФИКА

"Министерство позора и убийств России, которое они называют министерство обороны, вылепило из мебельных досок ракеты Нarpoon… Они вчера ракетой попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное", — сообщил он.

Склад компании, по словам Братчука, был уничтожен полностью.

Противокорабельные ракеты Нarpoon американского производства были переданы Вооруженным силам Украины от Дании. В начале июня, по словам министра обороны Алексея Резникова, они уже стали на оборону черноморского побережья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ применяет против Украины все виды своего ракетного оружия. Нигде в мире такого еще не было, - представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Игнат

дезинформация (342) крылатые ракеты (879) Одесса (7877) ракеты (3567) Минобороны рф (926)


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Топ комментарии
+84
Ну если уничтожили пускай не боятся и подплывают поближе
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17.07.2022 16:48
+33
Напрасно опровергли. От постоянного вранья сам начинаешь в нее верить. А когда веришь в дурь, встречаешься с гарупном на дне морском. масква в курсе, да и не только масква...
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17.07.2022 16:49
+33
Захисник англійського "Евертона", уродженець Черкас, 23-річний Віталій Миколенко купив сім джипів для ЗСУ. Ось так тихо, без піару робляться добрі справи.
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17.07.2022 17:18
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Ну если уничтожили пускай не боятся и подплывают поближе
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17.07.2022 16:48 Ответить
😂👍
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17.07.2022 16:50 Ответить
Цей Братчук тупий, як сибірський валянок - тріпання язика випереджає тріпання мізків. Якщо такі маються...
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17.07.2022 16:57 Ответить
3.14здоболи.
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17.07.2022 16:59 Ответить
Напрасно опровергли. От постоянного вранья сам начинаешь в нее верить. А когда веришь в дурь, встречаешься с гарупном на дне морском. масква в курсе, да и не только масква...
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17.07.2022 16:49 Ответить
Все ОК крім однієї дрібниці - гарпун не використрвують проти баз і складів!
Це - протикорабельні ракети.
Ну це так, дрібниця...
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17.07.2022 16:50 Ответить
Читаєш ті статті і диву дивуєшся нашим стратегам від ВЦА та ЗСУ: ну чого б то не підтвердити какапську інфу про знищені гарпуни, але тут ще запевнити, що упродовж тижня ці запаси будуть поновлені, бо вже навіть пообіцяла пані посол, що вже чекаємо на літак як не в Одесу, то на базу в Румунію зі США. Дивись, зо 2 красавці вийдуть на рейд і заблукають біля о.Зміїного або ближче Одеси, тоді дати в ЗМІ повідомлення (після 5 залпів) і вся тобі тактика і стратегія. Для чого заперечувати, хіба не можна використати ???
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17.07.2022 17:03 Ответить
Бо при владі дебіли.
Вони здатні лише сракою крутити перед камерою, заради власного піару та брехати громадянам.
А для того щоб вести інформаційну війну, потрібні мізки.
Тому кацапи і отримають допомогу від корисних ідиотів, що спростовують, або підтверджують.
І фоточок накинуть, щоб розвідка кацапська не парилась.
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17.07.2022 17:09 Ответить
Заспокойтесь!
Кацапи чудово знають що у тому складі чи свинофермі нічого не було.
У них все відпрацьовано:

"Пульнем, а куда попадём, там и будут Гарпуны (Хаймарсы, 300 чел. нацбата и т.д.)"

Да, ще забув секретну нараду командування ЗСУ із керівниками американського ВПК у будинку офіцерів в Вінниці
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17.07.2022 17:35 Ответить
Боюсь,как бы это не оказалось правдой.Учитывая,что наше одесское руководство - сплошная вата,могли складировать и сами -навести.Это - бывшие спиртовые склады (бывшая ул. фрунзэ - возле автовокзала).Территория большая,закритая, что там сейчас - все может бить...
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17.07.2022 21:48 Ответить
Міноборони Росії на фоні успішної роботи HIMARS та Нarpoon по базах і складах російських військ заявило про їх знищення. Джерело:

Это информация для кацапского пипла, кроме дыма ничего не было,и они это знают.
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17.07.2022 17:56 Ответить
Не пипла , а кацапского быдла. А также для поднятия якобы морального духа орков на передовой , ибо эти статейки как раз и подтверждают о настроениях козломордой орды
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17.07.2022 18:34 Ответить
А що ви хочете від зечмонь-дилетантів? Така категорія як розум утних відсутня!
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17.07.2022 18:07 Ответить
...для цього необхідно було вивчати військову стратегію, а в нас 25 років вище командування вивчало тактику списання техніки та продажі по ціні металобрухту, скорочення в/ч та продажі цієї землі під будівництво житла.
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17.07.2022 20:12 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-61587624 "...Harpoon - целое семейство ракет, они много раз модернизировались. Издание Jane's Defense сообщает, что это, вероятно, будут RGM 84L Block II.

https://www.bbc.com/russian/features-61587624 Эта модификация Harpoon отличается тем, что может атаковать не только цели в открытом море, но и корабли вблизи берега и даже наземные объекты..."
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17.07.2022 17:48 Ответить
какашенков такой, страшен он в гневе своём, когда опохмелиться нечем, рвёт всё вокруг и мечет мечём:
- 2 машины хаймарс выбросил в пропасть!
- и склад с гарпунами!
- и 2 склада с гарпунами тоже!
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17.07.2022 16:51 Ответить
Цезарі куплені, інженери Уралвагонзавода ретельно вивчають другий місяць.... 😊
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17.07.2022 16:56 Ответить
щас они в лисичанске завод по выпуску "лисичанки", лодки из обрезков которой делали при совке, запустят и будут не только надувные миги, танки...., как раньше эти сосиски штамповать, но и цезари, хаймарсы, байрактары,... не удивлюсь если потом и видео с их беспелотников массово появится на потеху крепостным, как они базы со всем этим уничтожают и уничтоженное прям на глазах сдувается ))))
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17.07.2022 17:17 Ответить
Аналагов нет
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17.07.2022 18:10 Ответить
В полку тысячи уничтоженных байрактаров прибыло. Как было бы хорошо, чтобы Запад поставил хотя бы 10% от того, что "уничтожают" кацапы своими скабейками и каловьвыми.
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17.07.2022 16:52 Ответить
Якщо читати кацапської новини, то

"Все ЗСУ уже уничтожены-переуничтожены по три раза"

починаю вірити в Змія-Горинича, в якого відростали голови😂
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17.07.2022 16:53 Ответить
это все хорошо конено, но почему гарпуны до сих пор бездействуют?
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17.07.2022 16:53 Ответить
Прийде час - вони своє скажуть! Просто зараз поблизу нема достойних цілей!
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17.07.2022 18:01 Ответить
Дурбелик!
Потрібно було сказати:
"Так-так, все знищено! Все, абсолютно ВСЕ! Десять пускової, сто ракет к ним, ми зовсім без зброї - пливи та захоплюй..."
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17.07.2022 16:53 Ответить
There's easy way to find out - just come closer... and see.
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17.07.2022 16:56 Ответить
легко перевірити - нехай пацакі підведуть флот до наших берегів, все одразу й проясниться
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17.07.2022 16:57 Ответить
Я за петицию. Народ должен проголосовать за уничтожение моста, складов и баз в Крыму. Согласно уставу ООН о превентивной обороне. Или Айфону можно, а нам не?
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17.07.2022 16:58 Ответить
Треба жахнути в той склад, де зберігаються корабельні ракети, якими міста обстрілюють... Феєрверк буде знатним!
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17.07.2022 17:02 Ответить
В Україні влада добре вміє лише брехати власним громадянам!
А що таке інформаційна війна і як її вести, то вже їх не цікавить.
Кацапи сказали про знищення складу ракет?
Ну і чудово: нехай би перевірили, може ще одне корито пішло б на дно!
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17.07.2022 16:59 Ответить
а чого ви чекаете що нема чого топити?вже сьогодні 17 липня коли як 28 травня гарпуни були вже-"Украина получила достаточно противокорабельных ракет Harpoon, чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.По оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца достаточно попадания пяти ракет, рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram. суббота, 28 мая 2022

https://gazeta.ua/ru/news/life

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17.07.2022 17:01 Ответить
Невже ви думаєте що кацапи повні ідіоти і продовжують маневрувати в зоні ураження Нептуна чи Гарпуна, після втрати двох кораблів?
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17.07.2022 17:14 Ответить
Взагалі то так. Вони повні ідіоти. І те, що вони засипають нас снарядами ракетами та м'ясом,наступаючи таким чином, цього факта ніяк не змінює.
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17.07.2022 17:32 Ответить
Вважати ворога дурним це одна з найнебезпечніших помилок.
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17.07.2022 18:16 Ответить
Машка-алкашка заявила после очередной бояры?
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17.07.2022 17:03 Ответить
Росії треба малювати навіть вигадану перемогу для своїх громадян . Тому що як не буде перемогу тоді не буде путіна і його кодла ось тоді будуть бунти . Всі вірили путіну в перемогу а перемоги немає. А на рахунок того чому Україна не стріляє по Севастополю там обмежена дальність -120 км а треба 300 км .Тобто Росія зайти в Одесу вже не зможе ніяк. Вони вже в Херсоні в Обороні.
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17.07.2022 17:04 Ответить
"склад протикорабельних ракет Нarpoon", який усім зможе прямо зараз на карті показати неймовірний Лукашенка
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17.07.2022 17:06 Ответить
от только не начните показывать где они еще целые и невредимые, шобы доказать русне ...
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17.07.2022 17:06 Ответить
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму https://t.me/Bratchuk_Sergey/15684 телеграмі висміяв заяви РФ.
==============================
потрібно не ржати над кацапами а мовчки в1бати по якомусь кацапському кориту гарпуном.Це буде найкращий доказ їхньої брехні.
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17.07.2022 17:07 Ответить
Взагалі не розумію,для чого коментувати вякання макак
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17.07.2022 17:12 Ответить
Захисник англійського "Евертона", уродженець Черкас, 23-річний Віталій Миколенко купив сім джипів для ЗСУ. Ось так тихо, без піару робляться добрі справи.
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17.07.2022 17:18 Ответить
тоесть тихо и без пиара вы об этом узнали?
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17.07.2022 17:23 Ответить
Подумаешь, да у нас этих складов с Гарпунами просто завались, тыщи штук. Ищешь по улице, а вокруг склады-склады и на каждом надпись Гарпуны..
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17.07.2022 17:19 Ответить
у HIMARSa нет зарядной машины, он сам себя заряжает. Даже фейк нормальный слепить не могут. Единственное, в лепке чего они приуспели, это петухи из говна.
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17.07.2022 17:20 Ответить
Тссссс!

Не кажіть кацапським генералам те, що знає чи не кожний пересічний український чоловік 😂
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17.07.2022 17:42 Ответить
Поки не закриють той єдиний марафон, то ці говорящі голови і надалі будуть піарити свої рила . ****** ікспЄрди стали стратегами.
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17.07.2022 17:23 Ответить
Россия распространяет фейк об уничтожении М142 HIMARS

Сегодня в мо рф заявили, что "высокоточным" ударом якобы "поразили" РСЗО М142 HIMARS. Разумеется, российских пропагандистов тут же случился тотальный экстаз по этому поводу. Особенно если учитывать, что они ранее сообщали о поражении 2 М142 и даже 2-х трофейных, доказательства чего, правда, так и предъявили!

Так, что же это получается? Потеряли 5 HIMARS'ов?!?!? Зрада?

Или?

Ещё в июне российская пропаганда стала распространять фейки о том, что ВСУ ежедневно теряют высокоточное оружие на поле боя, либо и вовсе, продают его оккупантам. Не имея возможности противостоять, что ствольной, что реактивной артиллерии, особенно в вопросах контрбатарейной борьбы, россияне генерируют фейковые победы.

Что же до сегодняшнего вброса, то он до безобразия бездарный и примитивный. Ведь, просто достаточно посмотреть видео, чтобы понять, насколько это халтурное враньё.

Во-первых, на видео не изображён М142 HIMARS. Да, мы видим некий, тёмно-зелёного цвета грузовой автомобиль, но это не РСЗО. Это отчётливо понятно по его абсолютно плоской крыше кузова. У М142 HIMARS это пусковая с ярко выраженными направляющими.

Сравните.

Аналогично и заряжающие машины к М142 HIMARS. Они имеют явно выраженные направляющие реактивных ракет.

То есть, изображённый на видео транспорт имеет, что-либо общее с М142 HIMARS только по цвету и не более. Аналогично, это мог бы быть и военный тентованный КамАз-43114.

Во-вторых, а каков результат обстрела? Видео смонтировано так, что даже не совсем понятен результат этого прилёта. То есть, рваный монтаж, скрывающий... Скрывающий то, что прилёт был в никуда?

Разумеется, российские пропагандисты выдумывают фейки про уничтожение и даже покупку М142 HIMARS для внутреннего потребителя, в первую очередь. Поднятия духа! Во-вторую... Вы обратили внимание, когда этот фейк был вброшен?

Верно, накануне встречи Рамштайн-4 россияне решили запустить ИПСО по дискредитации ВСУ, мол, вы им предоставляете высокотехнологичное оружие, а мы его уничтожаем и скупаем.

И это тоже показательно. Ведь тот комплекс лжи, который используют российские пропагандисты против ВСУ, лишь подтверждает, насколько они боятся как оружия, которым мы высокоэффективно пользуемся, но и того, какие решения будут приняты 20 июля.
https://site.ua/alexander.kovalenko/rossiya-rasprostranyaet-feik-ob-unictozenii-m142-himars-i0p4nr6
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17.07.2022 17:23 Ответить
«Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і до виборів». © Отто фон Бісмарк
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17.07.2022 17:26 Ответить
лучше скажите как Одесу будите спасать от росиян, тот же братчук и марченко позволит росиянам следить за погрузкой зерна у нас в порту?
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17.07.2022 17:26 Ответить
авіацію вже кілька разів "уничтожали"
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17.07.2022 17:29 Ответить
Вообще, по большому счёту, одесскую власть можно рассматривать как корректировщика огня. Нахиба вообще что-то опровергать или озвучивать комментарии этих уэбанов? Очевидно, орки охотятся за нашими средствами поражения. Но они не должны знать результаты своих атак.
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17.07.2022 17:30 Ответить
Ви не розумієте, Братчук це каже для місцевої вати, яка бомбардує ОВА дебільними запитами про захист міста. Якщо місцева вата помилково 🤫 удумає, що в місті зберігаються якісь гарпуни, що є взагалі якись військові склади, ґвалт підніметься до кремля. Вата вважає, що все робиться само собою, війна десь там, тільки б її не чіпали. Тому й таскаються по пляжах, лізуть в море, пиячать в барах
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17.07.2022 17:52 Ответить
У кацапів є чудова нагода довести що склад Гарпунів дійсно знищений .
Підведіть свої кораблі впритул до берегів одещини , і я вам повірю , козломорді . .
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17.07.2022 17:33 Ответить
Заче говорить оркам, что они не попали? Чтобы у них был стимул еще искать и продолжать стрелять?
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17.07.2022 17:36 Ответить
Невже не зрозуміло , що такими провокативними заявами , кацапи
намагаються узнати правду , що вони вчора знищили !

Наразі будуть продовжувати шукати склади з гарпунами і іншим військовим обладнанням !
Краще всього мовчати , а не варнякати на всі сторони якусь бредятину !‼️
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17.07.2022 17:42 Ответить
Гадаю, біди не трапиться, коли втюхати москалям якусь ядерну маячню (чи про рептілоїдів-правосєків, чи замаскованих стелс-пихотів в їхньому тилу). Ми нічого не втратимо, а москалі - самі почують, самі повірять, самі ж і обісруться.
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17.07.2022 19:00 Ответить
Фарук Шами@faruq_shami12

https://mobile.twitter.com/faruq_shami12/status/1548657360125566976 1 ч

Срочно!
Начались масштабные обстрелы позиций пророссийских сил повстанцами и турецкой армии на фронтах пр. Алеппо и Идлиб в Сирии.
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17.07.2022 17:50 Ответить
У москалів ще все попереду !
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17.07.2022 17:58 Ответить
Мы люди мирные! Но!! Хохлов - не трогайте - порвут. Извините, но Москалям - только смерть!
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17.07.2022 18:19 Ответить
Так высаживайтесь на берег, тут никого нет. Бусы и стекляшки не забудьте... Будем вам плясать ... На ваших костях...
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17.07.2022 18:27 Ответить
но пора заканчивать складировать дорогие боеприпасы..... их надо разносить во много точек.
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17.07.2022 18:32 Ответить
Треба гарпуном по кримському мосту гепнути, нехай москальнота заспокоється.
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17.07.2022 18:43 Ответить
Не розумію, навіщо "владі" спростовувати чи підтверджувати і взагалі якось реагувати на слова роісі... Взагалі не допускати їх до інтернету. Самі ж все і здають ворогу.
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17.07.2022 18:44 Ответить
москальня таким чином хоче дізнатися де саме склади бк,
що ніби хтось скаже що вони не там а тут
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17.07.2022 18:46 Ответить
Якщо кацапи знищили Гарпуни, то нехай лаханки їх підходять на відстань до 250 км від Одеси й побачимо що з ними буде.
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17.07.2022 18:56 Ответить
"Міністерство ганьби та вбивств Росії, яке вони називають міністерство оборони, виліпило з меблевих дощок ракети Нarpoon… Вони вчора ракетою влучили в склад торгово-виробничої компанії, де не було навіть натяку на щось військове", - повідомив він
Джерело:
гумор Одеси - не підлягає і не потребує перекладу
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17.07.2022 18:59 Ответить
Навіщо взагалі щось підтверджувати або спростовувати? Ідіоти?
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17.07.2022 18:59 Ответить
Российский писатель Тургенев или Некрасов( склероз), не путать с фейковой РФ, заметил: - варвары, дикое скопище пьяниц, только ломать, разрушать мастера! И это о людях, что обеспечивали пиитам проживание в Париже! Впрочем, в бой посылают Новосибирск и Урал, Питер, Москва - это стоп! Там же гуляет братва, челядь живет! Вынесем кровью тех гнид, вместе с братвой. Русские бьются с Москвой, а Украина - как щит...
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17.07.2022 19:09 Ответить
дебилы тупые. я живу в том районе. Там обычные склады примыкающие к супермаркету, не было никаких взрывов кроме основного. Ну коль гарпуны унитчтожены то можно вскоре увидеть кацапские лоханки на горизонте?) Бояться то уже нечего
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18.07.2022 10:48 Ответить
Якась дибільна влада у нас, яка спростовує та підтверджує влучання ракет по наших містах. Працюють краще корегувальників ворога.
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18.07.2022 10:59 Ответить
 
 