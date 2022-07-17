Одесские власти опровергают заявление Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon

Минобороны России на фоне успешной работы HIMARS и Narpoon по базам и складам российских войск заявило об их уничтожении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По утверждению россиян, на оккупированной Донетчине якобы уничтожена пусковая установка и транспортно-зарядная машина реактивной системы залпового огня HIMARS.

Также Россия утверждает, что ракетным ударом в Одессе уничтожен якобы склад противокорабельных ракет Нarpoon.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграме высмеял заявления РФ.

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"Министерство позора и убийств России, которое они называют министерство обороны, вылепило из мебельных досок ракеты Нarpoon… Они вчера ракетой попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное", — сообщил он.

Склад компании, по словам Братчука, был уничтожен полностью.

Противокорабельные ракеты Нarpoon американского производства были переданы Вооруженным силам Украины от Дании. В начале июня, по словам министра обороны Алексея Резникова, они уже стали на оборону черноморского побережья.

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