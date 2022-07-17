Одесские власти опровергают заявление Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon
Минобороны России на фоне успешной работы HIMARS и Narpoon по базам и складам российских войск заявило об их уничтожении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По утверждению россиян, на оккупированной Донетчине якобы уничтожена пусковая установка и транспортно-зарядная машина реактивной системы залпового огня HIMARS.
Также Россия утверждает, что ракетным ударом в Одессе уничтожен якобы склад противокорабельных ракет Нarpoon.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграме высмеял заявления РФ.
"Министерство позора и убийств России, которое они называют министерство обороны, вылепило из мебельных досок ракеты Нarpoon… Они вчера ракетой попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное", — сообщил он.
Склад компании, по словам Братчука, был уничтожен полностью.
Противокорабельные ракеты Нarpoon американского производства были переданы Вооруженным силам Украины от Дании. В начале июня, по словам министра обороны Алексея Резникова, они уже стали на оборону черноморского побережья.
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Це - протикорабельні ракети.
Ну це так, дрібниця...
Вони здатні лише сракою крутити перед камерою, заради власного піару та брехати громадянам.
А для того щоб вести інформаційну війну, потрібні мізки.
Тому кацапи і отримають допомогу від корисних ідиотів, що спростовують, або підтверджують.
І фоточок накинуть, щоб розвідка кацапська не парилась.
Кацапи чудово знають що у тому складі чи свинофермі нічого не було.
У них все відпрацьовано:
"Пульнем, а куда попадём, там и будут Гарпуны (Хаймарсы, 300 чел. нацбата и т.д.)"
Да, ще забув секретну нараду командування ЗСУ із керівниками американського ВПК у будинку офіцерів в Вінниці
Это информация для кацапского пипла, кроме дыма ничего не было,и они это знают.
https://www.bbc.com/russian/features-61587624 Эта модификация Harpoon отличается тем, что может атаковать не только цели в открытом море, но и корабли вблизи берега и даже наземные объекты..."
- 2 машины хаймарс выбросил в пропасть!
- и склад с гарпунами!
- и 2 склада с гарпунами тоже!
"Все ЗСУ уже уничтожены-переуничтожены по три раза"
починаю вірити в Змія-Горинича, в якого відростали голови😂
Потрібно було сказати:
"Так-так, все знищено! Все, абсолютно ВСЕ! Десять пускової, сто ракет к ним, ми зовсім без зброї - пливи та захоплюй..."
А що таке інформаційна війна і як її вести, то вже їх не цікавить.
Кацапи сказали про знищення складу ракет?
Ну і чудово: нехай би перевірили, може ще одне корито пішло б на дно!
https://gazeta.ua/ru/news/life
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потрібно не ржати над кацапами а мовчки в1бати по якомусь кацапському кориту гарпуном.Це буде найкращий доказ їхньої брехні.
Не кажіть кацапським генералам те, що знає чи не кожний пересічний український чоловік 😂
Сегодня в мо рф заявили, что "высокоточным" ударом якобы "поразили" РСЗО М142 HIMARS. Разумеется, российских пропагандистов тут же случился тотальный экстаз по этому поводу. Особенно если учитывать, что они ранее сообщали о поражении 2 М142 и даже 2-х трофейных, доказательства чего, правда, так и предъявили!
Так, что же это получается? Потеряли 5 HIMARS'ов?!?!? Зрада?
Или?
Ещё в июне российская пропаганда стала распространять фейки о том, что ВСУ ежедневно теряют высокоточное оружие на поле боя, либо и вовсе, продают его оккупантам. Не имея возможности противостоять, что ствольной, что реактивной артиллерии, особенно в вопросах контрбатарейной борьбы, россияне генерируют фейковые победы.
Что же до сегодняшнего вброса, то он до безобразия бездарный и примитивный. Ведь, просто достаточно посмотреть видео, чтобы понять, насколько это халтурное враньё.
Во-первых, на видео не изображён М142 HIMARS. Да, мы видим некий, тёмно-зелёного цвета грузовой автомобиль, но это не РСЗО. Это отчётливо понятно по его абсолютно плоской крыше кузова. У М142 HIMARS это пусковая с ярко выраженными направляющими.
Сравните.
Аналогично и заряжающие машины к М142 HIMARS. Они имеют явно выраженные направляющие реактивных ракет.
То есть, изображённый на видео транспорт имеет, что-либо общее с М142 HIMARS только по цвету и не более. Аналогично, это мог бы быть и военный тентованный КамАз-43114.
Во-вторых, а каков результат обстрела? Видео смонтировано так, что даже не совсем понятен результат этого прилёта. То есть, рваный монтаж, скрывающий... Скрывающий то, что прилёт был в никуда?
Разумеется, российские пропагандисты выдумывают фейки про уничтожение и даже покупку М142 HIMARS для внутреннего потребителя, в первую очередь. Поднятия духа! Во-вторую... Вы обратили внимание, когда этот фейк был вброшен?
Верно, накануне встречи Рамштайн-4 россияне решили запустить ИПСО по дискредитации ВСУ, мол, вы им предоставляете высокотехнологичное оружие, а мы его уничтожаем и скупаем.
И это тоже показательно. Ведь тот комплекс лжи, который используют российские пропагандисты против ВСУ, лишь подтверждает, насколько они боятся как оружия, которым мы высокоэффективно пользуемся, но и того, какие решения будут приняты 20 июля.
https://site.ua/alexander.kovalenko/rossiya-rasprostranyaet-feik-ob-unictozenii-m142-himars-i0p4nr6
Підведіть свої кораблі впритул до берегів одещини , і я вам повірю , козломорді . .
намагаються узнати правду , що вони вчора знищили !
Наразі будуть продовжувати шукати склади з гарпунами і іншим військовим обладнанням !
Краще всього мовчати , а не варнякати на всі сторони якусь бредятину !‼️
https://mobile.twitter.com/faruq_shami12/status/1548657360125566976 1 ч
Срочно!
Начались масштабные обстрелы позиций пророссийских сил повстанцами и турецкой армии на фронтах пр. Алеппо и Идлиб в Сирии.
що ніби хтось скаже що вони не там а тут
Джерело:
гумор Одеси - не підлягає і не потребує перекладу