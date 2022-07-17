Жителям Херсонщины оккупанты запретили волеизъявление, а в Запорожской области - будут выгонять несогласных, - ЦПД

Россияне продолжают распространять дезинформацию и манипуляции на временно оккупированных территориях Крыма, юга и востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации.

Так, в Запорожье глава оккупационной "ВГА" издал указ, что всех противников оккупантов и коллаборантов ждет изгнание.

В Херсонской области россияне от имени "ВГА" обнародовали распоряжение о запрете местным жителям любого волеизъявления.

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В Мариуполе Донецкой области больные диабетом могут получить инсулин, только если прием проводят "специалисты ДНР". Для местных это невозможно.

В Северодонецке в Луганской области россияне планируют запустить химическое предприятие "Азот", в результате чего может произойти техногенная катастрофа.

В Харьковской области некоторые сельскохозяйственные угодья временно нельзя использовать из-за минирования их оккупантами.

В Крыму коллаборант Сергей Аксенов назвал туристический сезон в этом году неудачным. Количество отдыхающих в 2022 году на 40% меньше, чем в прошлом.

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