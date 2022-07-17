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Новости Война
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Жителям Херсонщины оккупанты запретили волеизъявление, а в Запорожской области - будут выгонять несогласных, - ЦПД

дезинформация

Россияне продолжают распространять дезинформацию и манипуляции на временно оккупированных территориях Крыма, юга и востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации.

Так, в Запорожье глава оккупационной "ВГА" издал указ, что всех противников оккупантов и коллаборантов ждет изгнание.

В Херсонской области россияне от имени "ВГА" обнародовали распоряжение о запрете местным жителям любого волеизъявления.

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В Мариуполе Донецкой области больные диабетом могут получить инсулин, только если прием проводят "специалисты ДНР". Для местных это невозможно.

В Северодонецке в Луганской области россияне планируют запустить химическое предприятие "Азот", в результате чего может произойти техногенная катастрофа.

В Харьковской области некоторые сельскохозяйственные угодья временно нельзя использовать из-за минирования их оккупантами.

В Крыму коллаборант Сергей Аксенов назвал туристический сезон в этом году неудачным. Количество отдыхающих в 2022 году на 40% меньше, чем в прошлом.

Также читайте: Удары РФ по гражданским объектам – не ошибки точности, а прицельный огонь с целью терроризировать украинцев, - ЦПД

оккупация (10133) Запорожская область (3067) Центр противодействия дезинформации (130) Херсонская область (4745)


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Кацапи , дайте українцям спокій , бо ми вам точно не дамо спокою , щоби ви топтали нашу землю , та розводли срач , як на кацапії 😡
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17.07.2022 17:30 Ответить
Ми і не дамо їм спокою... хаха... наші десь склад та 3-4 орка завалять, а ***** ракетами по мирному валить і пофіг. Ми можемо лише "яйця в жменю і терпіти". Мені це нагадує, коли тобі б*ють в око, а ти лиже можеш послати словесно.
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17.07.2022 17:35 Ответить
Так пи*дуй на фронт, чого на дивані яйця мнеш?
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17.07.2022 17:39 Ответить
Русский мир,в усій красі ,з усіма принадами !!)))
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17.07.2022 17:33 Ответить
Тю, *****, а батьків політичного лідера Україні ніхто не висилає, ніхто не гвалтує - бо вони у землі обетованній, у кращому маєтку і ні в чому собі не відмовляють. Ну, не дарма щеленський платив в Ізраїльским пенсам по 400 щекелей на місяц.
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17.07.2022 17:46 Ответить
вы еще спросите почему херсонцы не протестуют или не митингуют с плакатами против режима ху..ла
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17.07.2022 18:16 Ответить
росіяни планують запустити хімічне підприємство "Азот"?
Перш ніж дути цей фейк - включіть мізки.
Робота Азоту ПОВНІСТЮ залежить від України - логістика, ресурси, продукція...
Я уже не пишу, що сам завод зруйновано.
Не поширюйте руцкіє фейкі - буде спокійніше.
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17.07.2022 18:36 Ответить
 
 