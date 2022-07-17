На сегодняшний день в Киевской области найдено 1346 тел убитых россиянами мирных жителей, - Небытов
В Киевской области уже обнаружено 1346 тел мирных жителей, убитых российскими военными. Цифра не окончательная.
Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день уже эта цифра 1 346 тел убитых гражданских людей", - сказал Небытов.
Он подчеркнул, что "большинство из них убиты из огнестрельного оружия".
"Я могу сказать, что это не окончательная цифра, потому что каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где располагалась армия российской федерации, мы находим все новые тела погребенных людей, временно захороненных", - сказал начальник полиции Киевщины.
Также Небытов проинформировал, что в настоящее время в Киевской области около 300 человек считаются пропавшими без вести.
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