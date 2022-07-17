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Новости Война
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На сегодняшний день в Киевской области найдено 1346 тел убитых россиянами мирных жителей, - Небытов

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В Киевской области уже обнаружено 1346 тел мирных жителей, убитых российскими военными. Цифра не окончательная.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день уже эта цифра 1 346 тел убитых гражданских людей", - сказал Небытов.

Он подчеркнул, что "большинство из них убиты из огнестрельного оружия".

"Я могу сказать, что это не окончательная цифра, потому что каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где располагалась армия российской федерации, мы находим все новые тела погребенных людей, временно захороненных", - сказал начальник полиции Киевщины.

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Также Небытов проинформировал, что в настоящее время в Киевской области около 300 человек считаются пропавшими без вести.

Нацполиция (16456) Небытов Андрей (161) военные преступления (1434)


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Жодна нація не заплатила таку високу ціну за дороги, як Україна. (с)
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17.07.2022 18:42 Ответить
Якби в країні був би нормальний президент, а не довпойоп у якого в голові тільки шашлики, то на Київщині можна було зберегти життя як мінімум 80% із тих кого вбили рашисти.
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17.07.2022 18:43 Ответить
Зеленский такой же враг для украинцев, як и *****. Он сделал всё, чтобы в первые дни войны рашка поработила Украину
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17.07.2022 19:45 Ответить
"1346 тіл мирних мешканців, убитих російськими військовими. Цифра не остаточна"
так українці платять за:
1. небажання паніки владними покидьками;
2. "просто перестать стрелять"
3. асфальт замість армії
загалом, за ідіотизм 73 в 2019 році
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17.07.2022 19:51 Ответить
 
 