РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11137 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
457 1

За сутки энергетики вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

дтек

Несмотря на боевые действия, ремонтные бригады ДТЭК каждый день работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Наши энергетики сейчас работают без выходных, чтобы возвращать свет в дома украинцев. Славянск, Авдеевка, Марьянка и Бахмут - сейчас это самые трудные направления, потому что там самое горячее, много обесточенний", — сказал он.

Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК работают по всей Донецкой области, и за прошедшие сутки вернули свет 4 тысячам семей в Кураховской и Славянской громадах. Он добавил, что из-за постоянных обстрелов ремонтные бригады вынуждены восстанавливать некоторые линии электропередачи по несколько раз.

"К сожалению, так часто бывает, что мы заканчиваем в конце дня работать, даем свет, а с утра снова начинаем восстанавливать, потому что ночью прилетают орудия и еще раз обесточивают людей. Но мы руки не опускаем, работаем", — подытожил Сахарук.

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, которые и дальше героически работают в условиях войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 17 тысяч семей в Донецкой области

энергетика (2558) ДТЭК (520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ахметов зі своїм дтек, просто фея. а однодумці ахмета з бомбаса просто золушки, які принесли казку в україну.
показать весь комментарий
17.07.2022 19:12 Ответить
 
 