8 лет назад российская ракета сбила МН17, а сегодня российские ракеты продолжают падать на украинские города, - посольство США
Посольство США в Украине выступило с комментарием по поводу 8-й годовщины трагедии с малайзийским Боингом МН17.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере посольства.
"8 лет назад российская ракета сбила самолет MH17 над Украиной, унеся жизни 298 человек. Я почитаю их память, в то время как российские ракеты продолжают падать на Николаев, Днепр и другие украинские города, убивая мирных жителей и демонстрируя пренебрежение Кремля к международному праву и человеческой жизни".
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А тепер питання по нормальному - чому ти не питаєш про рсзсо, 155мм САУ Богдана, Нептуни, Вільху та навіть бльдь хоча б про броніки/розгрузки і т.п. і т.д. до зепдрсів, які клали на все перераховане, так само як ЗЕбоневтік клав на рояль, і просто готувалися із 19 року до шашликів і всім впарювали, що війни не буде і пдрашка не нападе?! Не напала бльдь?!
А тепер ще одне заруби собі на носі чи просто запиши на папірці щоб не забути бо зебілізор вибиває все із мізків - ні США ні будь-хто нічого нам не винен!!!
Як би зебанати не обрали зепдрсв до Влади то все могло бути інакше!
Тому просто подякуй США за допомогу 2-3 рсзо і радій, що хоча б щось дають!
не наказанное зло - борзеет !!!