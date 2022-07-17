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8 лет назад российская ракета сбила МН17, а сегодня российские ракеты продолжают падать на украинские города, - посольство США

боинг

Посольство США в Украине выступило с комментарием по поводу 8-й годовщины трагедии с малайзийским Боингом МН17.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере посольства.

"8 лет назад российская ракета сбила самолет MH17 над Украиной, унеся жизни 298 человек. Я почитаю их память, в то время как российские ракеты продолжают падать на Николаев, Днепр и другие украинские города, убивая мирных жителей и демонстрируя пренебрежение Кремля к международному праву и человеческой жизни".

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посольство (1081) ракеты (3567) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+10
Мир продемонстрировал свою трусость и бессилие.
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17.07.2022 20:10
+7
Хтось з цих виродків покараний?
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17.07.2022 19:48
+7
так понимаю, что приговор по МН17 вынесет не Амстердам, а Украина. Ибо ссыкотно...
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17.07.2022 19:49
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8 років тому російська ракета збила МН17, а сьогодні російські ракети продовжують падати на українські міста, - посольство США ..... і тому, ми вам будем давати по 2-3 РСЗО кожні 2-3 місяці а то не забаром почнете стріляти по кацапах
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17.07.2022 19:47 Ответить
Ну да больше 200+ гаубиц, как минимум около 20 рсзо, да ной дальше...
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17.07.2022 19:55 Ответить
Поки єрмак("козирь") на Банковій так і буде.
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17.07.2022 20:11 Ответить
А ви задавалися питанням - а на х... США повинні нам давати взагалі навіть 2-3 рсзо?
А тепер питання по нормальному - чому ти не питаєш про рсзсо, 155мм САУ Богдана, Нептуни, Вільху та навіть бльдь хоча б про броніки/розгрузки і т.п. і т.д. до зепдрсів, які клали на все перераховане, так само як ЗЕбоневтік клав на рояль, і просто готувалися із 19 року до шашликів і всім впарювали, що війни не буде і пдрашка не нападе?! Не напала бльдь?!
А тепер ще одне заруби собі на носі чи просто запиши на папірці щоб не забути бо зебілізор вибиває все із мізків - ні США ні будь-хто нічого нам не винен!!!
Як би зебанати не обрали зепдрсв до Влади то все могло бути інакше!
Тому просто подякуй США за допомогу 2-3 рсзо і радій, що хоча б щось дають!
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17.07.2022 21:18 Ответить
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17.07.2022 21:43 Ответить
Хтось з цих виродків покараний?
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17.07.2022 19:48 Ответить
так понимаю, что приговор по МН17 вынесет не Амстердам, а Украина. Ибо ссыкотно...
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17.07.2022 19:49 Ответить
***
не наказанное зло - борзеет !!!
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17.07.2022 20:00 Ответить
Н-да. Боюсь, что и преступления рашистов в Украине будут расследовать таким же макаром - 8 лет блеять и не иметь смелости назвать виновных. Кошмар просто, в каких серунов превратился цивилизованный мир.
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17.07.2022 20:01 Ответить
The only thing that you can do is to push for the UN to recognize Russia as a Terrorist State with all ******* consequences. No more bullshit sanctions that only manipulate the oil prices and put (laughingly) more money in Russia's pockets (read - allows it to continue with Ukrainian genocide).
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17.07.2022 20:09 Ответить
Мир продемонстрировал свою трусость и бессилие.
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17.07.2022 20:10 Ответить
8 років рідні і близькі загиблих очікують на покарання винуватців та справедливого рішення суду тепер можете порахувати скільки часу ми будемо чекати на рішення судів по агресії і звірств раші щодо України.
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17.07.2022 20:29 Ответить
"продовжують", ішо?
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17.07.2022 20:37 Ответить
 
 