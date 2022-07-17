8 лет назад российская ракета сбила МН17, а сегодня российские ракеты продолжают падать на украинские города, - посольство США

Посольство США в Украине выступило с комментарием по поводу 8-й годовщины трагедии с малайзийским Боингом МН17.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере посольства.

"8 лет назад российская ракета сбила самолет MH17 над Украиной, унеся жизни 298 человек. Я почитаю их память, в то время как российские ракеты продолжают падать на Николаев, Днепр и другие украинские города, убивая мирных жителей и демонстрируя пренебрежение Кремля к международному праву и человеческой жизни".

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