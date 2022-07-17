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Новости Война
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Россия ослаблена, к новой агрессии она будет готовиться два года, - министр обороны Латвии Пабрикс

пабрікс

Украина настолько ослабила российскую армию, что Кремль решится начать новую агрессию не ранее, чем через два года.

Такое мнение высказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Пабрикс высказал такую оценку в связи с запланированной военной реформой и введением всеобщего призыва, что связано с ростом угроз со стороны России.

По словам министра, сопротивление Украины прямо и буквально дает Латвии время на подготовку, и Латвия должна действовать, чтобы обеспечить возможность сдерживания агрессора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия останется угрозой на 5-10 лет, - министр обороны Латвии Пабрикс

""Вряд ли кто-то верил, что вторжение и война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, вообще возможны. Наши соседи доказали, что мы тоже должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и численно превосходящего противника", – сказал Пабрикс.

армия РФ (19168) Латвия (1332) россия (95481) Пабрикс Артис (9)


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Топ комментарии
+17
Через два роки параші не повино бути.
Має бути нормальний цивілізованих туалет
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17.07.2022 20:58
+11
Та то Україна ще і не починала
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17.07.2022 20:32
+9
opjatj - govorit Pabriks , a stidno mne on navernoe ne v kurse shto voina v UA esho nezakonchilas
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17.07.2022 20:28
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opjatj - govorit Pabriks , a stidno mne on navernoe ne v kurse shto voina v UA esho nezakonchilas
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17.07.2022 20:28 Ответить
для нього і не починалась, серіал в телевізорі, Нетфлікс, про війну
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17.07.2022 20:31 Ответить
Та то Україна ще і не починала
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17.07.2022 20:32 Ответить
А з бункера Хуúла чемодани вже йдуть конвеєром
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17.07.2022 20:40 Ответить
Якраз до кінця каденції клоуна.
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17.07.2022 20:38 Ответить
мнение среднестатического европейского политика.
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17.07.2022 20:39 Ответить
нам би цю видихати
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17.07.2022 20:41 Ответить
Та яка там нова агресія,якщо нам поставите ще штук 40 хаймарсів і ппо в нормальній кількості та літаків штук 40 і т д то може забути про агресію росії назавжди!
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17.07.2022 20:47 Ответить
добейте урода ...
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17.07.2022 20:47 Ответить
Латвии, чтобы за два года приготовиться к нападению России, нужно захватить Польшу, всего-то.
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17.07.2022 20:48 Ответить
Ослабне, коли ракети закінчаться.
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17.07.2022 20:48 Ответить
Она не готовуватиметься, она будет уничтожена, это страна 404
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17.07.2022 20:48 Ответить
тож треба допомагати нам всім світом, щоби виснажити так...щоби і мрій у ручні не було ще кудись рипнутись.... щоби знала, тварюко, що більше ніхто і ніколи не дозволить їй вбивати дітей... по сусідам...
тільки разом зможемо придушити цю гідру....прикопати її зуби і кігті... і примусити не вилазити зі своєї говені...
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17.07.2022 20:49 Ответить
- Где можно разговаривать с Россией конструктивно?
- На паперти! Когда она будет просить милостыню!
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18.07.2022 05:29 Ответить
На армию ***** расчитывал, но держал "козыри в руковах" и это не газово-нефтяной шантаж, а ставка на войну сначала с тактическим ядерным и химическим оружием, а потом и стратегическим (одиномными, потом групповыми пусками, а если поймет, что никто не отступил, тогда глобальным ядернвм ударом 80-85% от всего арсенала)!
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17.07.2022 20:51 Ответить
Kacapo nemozet ugrozat statam jadernim udarami,poskolku togda kacapi budet stiorti s poverxnosti.Oni kacapi gluboko osibajutisia sto mozet udarit po amerike.
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17.07.2022 21:23 Ответить
Они надеются на свои атомные подлодки возле побережья США, громыхающие на пол океана и оставляющие за собой след "русского духа", от которого у китов рвота.
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17.07.2022 21:30 Ответить
Ecio kacapi mozet na svoji PVO nadejutsia ?Im Himarsi jest nedostizimaja cel,a sto govorit togda pro giperzvukovyje raketi.Vot u statov PVO kak raz prakticeski neprobyvajemaja
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17.07.2022 21:49 Ответить
После таких фортелей ***** и его бензоколонку даже Армения перестанет любить...
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18.07.2022 03:06 Ответить
Через два роки параші не повино бути.
Має бути нормальний цивілізованих туалет
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17.07.2022 20:58 Ответить
Не, так не пойдет. 2 года слишком мало. Надо ее ослабить лет на 200. Тогда будет мир и спокойствие для цивилизации.
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17.07.2022 21:04 Ответить
Рашка 2 роки готувалась до війни, а Зепоц цей весь час ослабляв Україну, дивний збіг, особливо на фоні про*обів в перші дні війни і купи зрадників з числа зеленої влади.
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17.07.2022 21:09 Ответить
Це не "дивний збіг" Це - чітко визначена програма!
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18.07.2022 05:30 Ответить
рашка готовилась к войне со времен кучмы.
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18.07.2022 11:02 Ответить
Если ********* капитулирует в Украине, то больше он никуда не полезет ближайшие 70 лет, как и прошлые фашисты, надо просто помочь Украине это сделать и будет мир на многие десятилетия, а не поможете, через пару лет уже в Европе будут принимать ракетные удары.
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17.07.2022 21:11 Ответить
Добить!отстоять Крым!в Крым НАТО!ДОНБАСС И Т.Д.!А потом потехенечьку Москву в Украинскую диаспору!!!
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17.07.2022 21:36 Ответить
плохо ослаблена. Неограниченно долго надо давать слабительного и пургена
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17.07.2022 21:57 Ответить
Слабительного надо давать, пока Россия не откажется от ядерного оружия и не вернёт свои границы по ситуации на 1991 год.
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17.07.2022 22:09 Ответить
якщо європа і далі буде платити за газ і нафту то швидше
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17.07.2022 22:09 Ответить
Слава ВСУ!!!Смерть ворогам!
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17.07.2022 22:30 Ответить
Не варто радіти усунотої на два рики огрессії,якщо не закінчилась почата.Ще не раз параша обстріляє мирне місто України.Ржаве залізо не закінчилось
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17.07.2022 23:32 Ответить
врядли они наклепают 1500 танков и столько же ракет за 2 года.
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18.07.2022 11:00 Ответить
 
 