Россия ослаблена, к новой агрессии она будет готовиться два года, - министр обороны Латвии Пабрикс
Украина настолько ослабила российскую армию, что Кремль решится начать новую агрессию не ранее, чем через два года.
Такое мнение высказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Пабрикс высказал такую оценку в связи с запланированной военной реформой и введением всеобщего призыва, что связано с ростом угроз со стороны России.
По словам министра, сопротивление Украины прямо и буквально дает Латвии время на подготовку, и Латвия должна действовать, чтобы обеспечить возможность сдерживания агрессора.
""Вряд ли кто-то верил, что вторжение и война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, вообще возможны. Наши соседи доказали, что мы тоже должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и численно превосходящего противника", – сказал Пабрикс.
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тільки разом зможемо придушити цю гідру....прикопати її зуби і кігті... і примусити не вилазити зі своєї говені...
- На паперти! Когда она будет просить милостыню!
Має бути нормальний цивілізованих туалет