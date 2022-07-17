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Новости Санкции против России
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Четверо российских олигархов оспаривают введенные против них санкции в суде ЕС, - WSJ

єс

Российские олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС. Они просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены, и отрицая обвинения западных правительств в тесных связях с Кремлем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Олигархи подали иски в суд отдельно.

Абрамович, который также имеет португальское гражданство, в своем заявлении отметил, что санкции являются нарушением его фундаментальных прав, которые защищает ЕС. Он требует от Европейского совета выплатить более 1 млн долларов благотворительному фонду, созданному для получения доходов от продажи футбольного клуба "Челси".

По данным WSJ, Абрамович нанял адвокатов в США. Против олигарха там не распространяются санкции, но в прошлом месяце власти выдали ордер на арест двух принадлежащих ему самолетов, поскольку, по их словам, он нарушил более широкие санкции США, летая в Россию.

Авен и Фридман, давние деловые партнеры, которые сейчас проживают в Великобритании, оспаривают утверждения ЕС о том, что они вовлечены в экономические сектора, "обеспечивая значительный источник дохода для правительства Российской Федерации".

Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова отрицают заявления ЕС о том, что они поддерживали войну в Украине. Они также требуют выплаты около 20 тысяч долларов для покрытия расходов.

Отмечается, что Усманов стремился ускорить разбирательство, заявив, что финансовые последствия санкций привели к срыву нескольких бизнес-сделок. Он сказал, что санкции грозят банкротством для трех его компаний. Олигарх также отметил, что санкции коснутся сотрудников и их семей на его предприятиях. Однако в прошлом месяце суд отклонил это ходатайство.

Читайте: МИД Украины просит Венгрию содействовать сдерживанию агрессии РФ, а не призывать к снятию санкций

олигарх (1026) россия (95481) санкции (11285)


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Топ комментарии
+23
В каком каком суде ублюдки вы эдакие??? Ваш друженёк насрал вместе с вашей страной-террористом на все европейские и международные суды. И они теперь обращаются в суды ??? У этих мразей нет предела наглости , п...здец зверьё....
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17.07.2022 20:52
+20
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17.07.2022 20:49
+16
Абрамович - спаситель украинского народа?
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17.07.2022 20:48
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Абрамович - спаситель украинского народа?
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17.07.2022 20:48 Ответить
400 тысяч человек спас. Снимут фильм про него Список Абрамовича.
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17.07.2022 20:52 Ответить
Что курим? Пьем?
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17.07.2022 20:57 Ответить
Хламідію... тобто Арахамію
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17.07.2022 21:40 Ответить
Четверо російських олігархів оскаржують введені проти них санкції у суді ЄС, - WSJ


Джерело:

"А нас та за щто?!" © Мьі нікакова путєна нізнаєм!
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17.07.2022 20:48 Ответить
мі вапшє ні рузкіє, мі вапшє ізГаільтяні, ета антісемітєзм
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17.07.2022 20:50 Ответить
Ща щеНеВтік "займеться цим питанням особисто"
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17.07.2022 21:05 Ответить
Четверо російських олігархів оскаржують введені проти них санкції
================
це не на часі. руськіє санкцій нє баяцца. или ані нє руськіє?
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17.07.2022 21:05 Ответить
Оскарження до євросуду суперечить ху@лоправу.
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17.07.2022 20:48 Ответить
Пуйло їх до киівського суду посилал.
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17.07.2022 21:15 Ответить
Іскандєрами нехай поугрожають. Бггг
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17.07.2022 20:49 Ответить
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17.07.2022 20:49 Ответить
Вот что НЛАВ животворящий делает!
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17.07.2022 21:13 Ответить
Треш-шапіто, замішане на грошах. Реалії ******** цивілізації.
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17.07.2022 20:50 Ответить
Лично я считаю, что все олигархи, держащие свои деньги за пределами собственного государства, должны быть ******* в первую очередь своим государством и уже потом всеми желающими.
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17.07.2022 20:51 Ответить
а абрамовича жеж за шо??? хламидия ж гавкнул, шо тот 4 тысячи беженцев вывел кудой-то...
не поверили хламиди шоли???)))) ничёсе...
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17.07.2022 20:51 Ответить
4? Бери выше - 400. Хламидия лично видел.
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17.07.2022 21:15 Ответить
Казка з "Тисячі і двох ночей" - "Як Абрамович 400 тисяч українців рятував"
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18.07.2022 05:21 Ответить
В каком каком суде ублюдки вы эдакие??? Ваш друженёк насрал вместе с вашей страной-террористом на все европейские и международные суды. И они теперь обращаются в суды ??? У этих мразей нет предела наглости , п...здец зверьё....
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17.07.2022 20:52 Ответить
Хай би ще арештували і впаяли ув"язнення за відмивання "чесно зароблених" коштів
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17.07.2022 20:53 Ответить
Так Параша не признает решение европейских судов. Вот пусть и судятся в Басманном суде.
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17.07.2022 20:54 Ответить
В Окружном суде у них шансов больше.
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17.07.2022 20:58 Ответить
В Україні вони виграли б у будь-якому суді.
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17.07.2022 21:13 Ответить
Для таких умных, получивших гражданство, есть процедура его возврата государством его выдавшим.
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17.07.2022 21:00 Ответить
россияне? виноваты априори!
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17.07.2022 21:04 Ответить
а нет, что бы скинутся на смерть и похороны карлика. и судиться не надо будет.
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17.07.2022 21:08 Ответить
Там Зеля і ОП такі зусілля прикладають, щоб їх виправдати !
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17.07.2022 21:11 Ответить
Хламидия всем охранные письма написал, урод?
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17.07.2022 21:11 Ответить
Так какойто ватный ***** из латестана пел- что санкции в пользу!Четверо свинособак кремлевского ******** уже радуются!!!
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17.07.2022 21:16 Ответить
Сам Путін і "пєл" про "пользу от санкций"!
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18.07.2022 05:23 Ответить
Російські олігархам вже погано. Так за рахунок цих російських олігархів і будуть відбудовувати Україну. І неважливо підтримують вони путіна чи ні вони громадяни Росії . А хто буде виплачувати репарації? Росії і так вже заморозили 400 млд золотовалютних резервів національного банку. Ось із російських олігархів якби забрали всі до копійки кошти які є на рахунках ЕС -це була б ще одна перемога. А УКраїну треба відбудовувати за рахунок російських громадян.
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17.07.2022 21:23 Ответить
Агрохімія&Zе будуть свідками захисту в цьому суді (принаймі, в процесі Абрамовича)
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17.07.2022 21:31 Ответить
Тут есть какой подтекст : с одной стороны это подтверждение того что санкции цепляют их за живое, но с другой они показали, что верны *****, который их же взрастил и переворот от них вряди ли когда-нибудь будет. Более того ***** и заставило их это сделать в том числе для всеобщего хаоса и затяжку времени. Так что в Евросоюзе попали в точку на данный момент
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17.07.2022 21:33 Ответить
как только зеленский даст фридману и авену украинское гражданство, так сразу с них снимут санкции. Это ж понятно.
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17.07.2022 21:34 Ответить
Ссукі нєблагадарниє! Вам же ***** сказало, шо єто вам токА на пользу
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17.07.2022 21:49 Ответить
а помогают им в этом деле Ермаки, Татаровы и прочие безумные арахамии...
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17.07.2022 22:02 Ответить
Будут срать на судью лично или поручат адвокатам?
Адвокатов тоже повесить
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18.07.2022 02:58 Ответить
А яке вони мають на це право? РуZZкіє відмовляються виконувати будь які рішення суду з прав людини та порушують міжнародні договори. Тому, жодного права в цивілізованому суспільстві, ні на що, а особливо на скарги, вони не мають. А то як обов'язки виконувати, так вони не збираються. А як сраки їм за це і за інші злочини почали щимити, так вони за права згадують одразу.
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18.07.2022 06:05 Ответить
Так что Хламидия не крышанул абрамовича или кинул на бабки))))
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18.07.2022 06:41 Ответить
 
 