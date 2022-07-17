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Шольц призвал немцев готовиться к трудностям из-за санкций против России: "В любом случае Путина нужно остановить"

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в статье для FAZ призвал немцев готовиться к дальнейшим трудностям из-за санкций против России, так как необходимо остановить российского диктатора Владимира Путина "с его неоколониальным" курсом"

Шольц призвал жителей Германии готовиться к более длительным санкциям против России и затруднениям из-за них, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В любом случае Путина надо остановить с его "неоколониальным" курсом", – заявил Шольц.

Подразумевая последствия для Германии, он добавил: "Этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как наша. Нам понадобится выносливость".

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Он заявил, что Западу с самого начала было ясно, что, возможно, придется сохранять санкции в течение длительного времени. Канцлер Германии подчеркнул, что "Путин должен ясно понять, что продиктованный Россией мир не отменит ни одной санкции".

По словам Шольца, санкционное давление на РФ не только показывает солидарность с Украиной, но и обеспечивает собственную защиту Европы.

"Если мы сейчас не будем противодействовать агрессии Путина, то он может продолжить", – сказал канцлер, подчеркнув, что НАТО больше не исключает возможность нападения России на территорию стран-членов Альянса.

Германия (6949) россия (95481) санкции (11285) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+11
- Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!

- Евакуаціями війну не виграти.

- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.

- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.

- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".

- Війна це погано, а рабство ще гірше...

- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!

/Вінстон Черчилль/
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17.07.2022 20:52
+7
Шольц это Шольц👍
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17.07.2022 20:52
+6
Забил ты бы свое **** Штольц, не зря бриты вышли из ЕС, Германия там парады водит, лошары, еще и с ********** торгуют
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17.07.2022 20:53
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Шольц это Шольц👍
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17.07.2022 20:52 Ответить
ага , только балаболити обещает
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17.07.2022 20:55 Ответить
"Путин должен ясно понять, что продиктованный Россией мир не отменит ни одной санкции".

 а турбины Сименс ?

а транзит в Калининград ?
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17.07.2022 21:09 Ответить
Валяти шольца
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17.07.2022 21:21 Ответить
ливерная колбаса начала что-то подозревать.....

P.S. Привет Анжеле, кидары !
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17.07.2022 21:30 Ответить
Шольц отримав пенделя і раптом прозрів.
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17.07.2022 20:52 Ответить
- Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!

- Евакуаціями війну не виграти.

- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.

- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.

- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".

- Війна це погано, а рабство ще гірше...

- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!

/Вінстон Черчилль/
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17.07.2022 20:52 Ответить
Нове ревю у виконанні канцлера.
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17.07.2022 20:53 Ответить
Забил ты бы свое **** Штольц, не зря бриты вышли из ЕС, Германия там парады водит, лошары, еще и с ********** торгуют
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17.07.2022 20:53 Ответить
слазь уже с трибуны... и начинай отвечать за базар...
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17.07.2022 20:53 Ответить
Разница между нами и рашистскими свиньями, мы можем поменять власть, а они нет, вот и сосут *** 20 с лишним лет, рахитные попытки в 2012 на Болотной площаде показали полную несостоятельность нации
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17.07.2022 20:59 Ответить
А как же август 1991 (ГКЧП)? Тогда судьба путча (чтобы он не удался) решалась в Москве.
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17.07.2022 21:20 Ответить
Бухгалтер шМеркельші не може бути чесним
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17.07.2022 21:00 Ответить
Pomenialis nemci v lucuju storonu ,jesli sravnit kogda byla prorosijskaja Merkel.Voruzenije mnogo dajiot takze,konecno mogli i bystrej eto delat.
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17.07.2022 21:02 Ответить
Немцам будет тяжело - понятно

Солидарность с Украиной показана - понятно.
На русских эти санкции как влияют ? Дайте плиз ссылки на результаты санкций, хочется понять их эффективность
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17.07.2022 21:08 Ответить
Не завидую я немцам. Тяжело им придется.
https://www.youtube.com/watch?v=ff1ExrO5bE0
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17.07.2022 21:10 Ответить
Сами загнали себя в зависимость и теперь готовяться к трудностям, просто лицимеры
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17.07.2022 21:10 Ответить
немцы всегда ставили себя и свои интересы выше остальных, гитлер их кумир , у них у каждого под подушкой лежит,, майн камф ,. чужие жизни им похер , тем более чужие проблемы.
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17.07.2022 21:14 Ответить
Кацап, соснешь Пыне?
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17.07.2022 21:20 Ответить
Побежал проверить. Ничего под подушкой не нашел. Что-то не то, пойду гляну еще раз.
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18.07.2022 08:10 Ответить
Не мели дурниць. Бо ти як ті росіяни, наслухавшись дурниць. Отак і починається все.
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18.07.2022 08:59 Ответить
Смешно вести разговор о каких-то "санкциях", когда речь уже идет о существовании или погибели Европы после массированного ядерного удара. Можно гнать от себя эти мысли, но ваше бездействие самогубительно (боясь потерять паманку потеряете голову), давно пора уже нанести быстрый, решительный и смертельный для кремлевских орков военный удар(всеми имеющими военными и техническими средствами (без предупреждений и дискусий, потому что все иные средства уже исчернаны), болтать потом будите!
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17.07.2022 21:15 Ответить
Це шо таке? Це хто таке каже? Звісно, ніякої Европи тоді не буде.
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18.07.2022 09:03 Ответить
Ураїнці дивакуваті люди. То їм Шольц винуватий, то Макрон не такий. Шольц стурбований добробутом Німеччини, Макрон-Франції. Ніхто не буде займати більш проукраїнську позицію більше, ніж самі українці. Хтось же обирав не тих гетьманів, хто за гречку, хто за те, що персонаж просто хароший і прікольний парень... Кучму і Януковича і т.д і т.п.
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17.07.2022 21:18 Ответить
Он заявил, что Западу с самого начала было ясно, что, возможно, придется сохранять санкции в течение длительного времени. Канцлер Германии подчеркнул, что "Путин должен ясно понять, что продиктованный Россией мир не отменит ни одной санкции". Источник: https://censor.net/ru/n3354702

Шольц проспав, США вже скасували всі санкції по нафті, газу, добрив, ліків, і по космічній станції. Тепер американці будуть літати на російських ракетах, а раша на американських. Де санкції? Так і пропадуть
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17.07.2022 21:22 Ответить
Шольц может сказать немцам: "Хотите пересесть на "Трабант" ?
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17.07.2022 21:27 Ответить


"или затягиваете пояса безопастности на своих меринах, или Трабант ....."
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17.07.2022 21:46 Ответить
За ці слова Шольцю - респект, це лідер, а не підер
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17.07.2022 21:47 Ответить
согласен, но пусть дають и много и на вчера РСЗВ , Ирисы , леопарды , мардеры, ПТРК , снаряды М982 екскалибур, снаряды СМАРТ , патроны и все остальное
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17.07.2022 21:55 Ответить
Ну, прагматизму немцев стоит отдать должное. Не понимаю, как в связи с грядущими событиями можно вывозить зерно из страны? Это нормально? Должен быть стратегический запас продовольствия. У меня рядом лес. Если нечего будет жрать - я добуду кабана или оленя. И знаете что будет? Меня обвинят в браконьерстве и инкриминируют уголовное преступление. Це наша вітчизна, синку! Здохни з голоду! Змерзни, але дров не нарубаєш у лісі. Прикро якось. І страшно.
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17.07.2022 21:50 Ответить
Це в Німнччині так.
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18.07.2022 09:06 Ответить
Украина, которая по своей геолокации должна была бы быть мостом между ЕС и РФ. Должна бы иметь гешефт на этом. И? Внешняя политика никчемная. РФ бензоколонка мира? Сырьевой придаток мира? Так зарабатывай на этом! И возможность была. Но Украина стала зубилом, которое невероятной ценой человеческих жизней уничтожает эту "бензоколонку"! А саудиты и американцы лишь увеличивают добычу нефти! Ну, равноценный обмен! Жизни наших сограждан на баррели нефти! МудрО!
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17.07.2022 22:00 Ответить
Які претензії до України? Йди до свого ***** запитуй навіщо воно анексувало Крим та розв'язало війну, смердить кацапнею від тебе.
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17.07.2022 22:06 Ответить
Что за бред?
РУССКИЕ ПОДОНКИ без объявления войны влезли в Украину
РУССКИЕ ******** убивают и насилуют украинцев
А у вас виноваты саудиты и американцы?
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18.07.2022 02:56 Ответить
Мда, Шольц, Меркель, Шредер ну и остальная компания приведут Германию в состояние руины. Что то мне все больше и больше думается о записях генерала де Голля про предвоенное время и что произошло в мае 1940 когда основной вес войны обрушился на Западную Европу.
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17.07.2022 22:01 Ответить
Німці готуйтеся до війни на боці України і це без варіантів вам теж потрібна незалежність, потихеньку заикайте до цієї інформації але воювати прийдеться!
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17.07.2022 22:22 Ответить
Wir sind bereit.
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17.07.2022 22:25 Ответить
"Trabant" димом": дир-дир-дир - ми за мир !
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18.07.2022 11:25 Ответить
 
 