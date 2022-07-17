Шольц призвал немцев готовиться к трудностям из-за санкций против России: "В любом случае Путина нужно остановить"
Канцлер Германии Олаф Шольц в статье для FAZ призвал немцев готовиться к дальнейшим трудностям из-за санкций против России, так как необходимо остановить российского диктатора Владимира Путина "с его неоколониальным" курсом"
Шольц призвал жителей Германии готовиться к более длительным санкциям против России и затруднениям из-за них, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"В любом случае Путина надо остановить с его "неоколониальным" курсом", – заявил Шольц.
Подразумевая последствия для Германии, он добавил: "Этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как наша. Нам понадобится выносливость".
Он заявил, что Западу с самого начала было ясно, что, возможно, придется сохранять санкции в течение длительного времени. Канцлер Германии подчеркнул, что "Путин должен ясно понять, что продиктованный Россией мир не отменит ни одной санкции".
По словам Шольца, санкционное давление на РФ не только показывает солидарность с Украиной, но и обеспечивает собственную защиту Европы.
"Если мы сейчас не будем противодействовать агрессии Путина, то он может продолжить", – сказал канцлер, подчеркнув, что НАТО больше не исключает возможность нападения России на территорию стран-членов Альянса.
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а турбины Сименс ?
а транзит в Калининград ?
P.S. Привет Анжеле, кидары !
- Евакуаціями війну не виграти.
- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.
- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.
- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".
- Війна це погано, а рабство ще гірше...
- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!
/Вінстон Черчилль/
Солидарность с Украиной показана - понятно.
На русских эти санкции как влияют ? Дайте плиз ссылки на результаты санкций, хочется понять их эффективность
https://www.youtube.com/watch?v=ff1ExrO5bE0
Шольц проспав, США вже скасували всі санкції по нафті, газу, добрив, ліків, і по космічній станції. Тепер американці будуть літати на російських ракетах, а раша на американських. Де санкції? Так і пропадуть
"или затягиваете пояса безопастности на своих меринах, или Трабант ....."
РУССКИЕ ПОДОНКИ без объявления войны влезли в Украину
РУССКИЕ ******** убивают и насилуют украинцев
А у вас виноваты саудиты и американцы?