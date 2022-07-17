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США призвали своих граждан покинуть Украину из-за увеличения ракетных ударов, - Госдепартамент США

андреа,калан

Требование к гражданам США срочно выехать из Украины связано с усилением ракетных ударов со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Андреа Калан во время телемарафона.

"Хочу подчеркнуть, это объявление (призыв покинуть Украину - ред.) именно из-за непредсказуемости ракетных ударов из России. Как мы видим, Россия увеличивает свои удары по Украине. Наше посольство опубликовало объявление именно об этом. Но США будут продолжать работать с Украиной, поддерживать Украину и мы намерены это делать столько, сколько понадобится", - подчеркнула Калан.

При этом она отметила, что США регулярно публикуют подобные обращения к своим гражданам, которые находятся в Украине или собираются туда поехать.

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Как сообщалось, ранее посольство США в Украине выпустило релиз, в котором призвало своих граждан не въезжать в Украину, а находящихся там попросило немедленно ее покинуть. Позже в Госдепе США объяснили, что релиз являлся одним из регулярных оповещений о ситуации в странах мира в режиме реального времени.

безопасность (1104) ракеты (3567) США (26583)


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Топ комментарии
+12
А на любую агрессию надо отвечать ТОЛЬКО агрессией. Это закон Природы. Иначе сожрут.
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17.07.2022 21:08
+9
США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів
===============
а не краще для захисту громадян надати Україні системи ппо і про з своїми спеціалістами? Ми ж не проти.Могли б і випробувати свої технології проти кацапофашистів.
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17.07.2022 21:08
+8
можу навіть продовжити :
не нагнєтайтє !!! біля кордонів військо русні виключно для провокації... ой проє**лі південь....
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17.07.2022 21:10
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Американці дуже дипломатичні. Вони нічого не кажуть про Єрмака.
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17.07.2022 21:03 Ответить
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17.07.2022 21:04 Ответить
причина поважна... безпека своїх громадян - перше що має турбувати дипломатів...
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17.07.2022 21:06 Ответить
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17.07.2022 21:07 Ответить
можу навіть продовжити :
не нагнєтайтє !!! біля кордонів військо русні виключно для провокації... ой проє**лі південь....
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17.07.2022 21:10 Ответить
Зато тепер бюджет і економіка на висоті
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17.07.2022 21:11 Ответить
"вивезли людей"?! скажі це закатованним та вбитим людям з Гостоміля, Бучи та Ірпеня! сукі зелені думали виключно про свої дупи
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17.07.2022 21:31 Ответить
Усьо панятна. Донт панік!
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17.07.2022 21:07 Ответить
США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів
===============
а не краще для захисту громадян надати Україні системи ппо і про з своїми спеціалістами? Ми ж не проти.Могли б і випробувати свої технології проти кацапофашистів.
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17.07.2022 21:08 Ответить
А на любую агрессию надо отвечать ТОЛЬКО агрессией. Это закон Природы. Иначе сожрут.
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17.07.2022 21:08 Ответить
Подяка всім, чемні панове американці!!! До речі, ще в Україні є отака славетна парасоля від усіх бід-лих - зветься Український Борщик. Можна вживати від душі й із салком, часничком, сметанкою, пампушками та, звісно, добреньким наливончиком у келишочок. Тож, можде, трішечки пригальмуйте, шановні, та спочатку посмакуйте НА КОНЯ. Все буде Україно!
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17.07.2022 21:14 Ответить
Видимо не зря Лука картошку вдоль границе на танках перевозит.
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17.07.2022 21:14 Ответить
Нет, думаю, на стол президента США в последнее время ложаться доклады о повышении вероятности применения ядерного оружия москалькими орками!
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17.07.2022 21:23 Ответить
Зе снова решил "не создавать паники" вместо того, чтоб потребывать от США как гаранта по "будапештскому меморандуми", если не ответить агрессору симметрично на ядерный удар по Укране, так хотя бы частично вернуть ядерный потенциал (поделясь с ней своим арсеналом, если сами боитесь выполнять обещания)!
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17.07.2022 21:28 Ответить
Угу, ты ещё скажи такой бред. Типа ***** кинет две бомбы ватан и боярышник на Львов и Тернополь, как самые большие логова "бандеровцев" шоли? Тем самым вынудив капитулировать Киев. Как в 45 американцы киланули толстяка с малышом на Хиросиму с Нагасаки и тем самым вынудив Токио капитулировать.
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17.07.2022 21:38 Ответить
Чому "бред"??Загроза реальна.Відповісти в України нічим...Тактичну ЯЗ особої складності щоб застосувати немає...Кацапи якщо почнуть програвати,можуть піти на такий крок!Що їм втрачати...
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17.07.2022 21:52 Ответить
Мировая политика-вырожаем обеспокоенность,но думаем о своей ж...в первую очередь. Много людей на планете ....ресурсов земли и т.д. надо чтоб хватило на подольше... Ленд -лиз показуху запустили, 5мес.войны 10процентов только пришло...чтоб побольше "сдохло "с двух сторон...выход для УКРАИНЫ:мы можем создавать своё ЯО:не просить,унижаться,а ******* эрэфию именно ******* не жалея этих существ свиномордых ...
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17.07.2022 21:34 Ответить
Свою ЯЗ ти в своєму розумі , у нас в опі агентури вагон
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17.07.2022 22:19 Ответить
Спасибо, конечно. Так мило. Только нам-то некуда ехать. Давайте ПВО, ковбойцы озабоченные.
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17.07.2022 21:47 Ответить
Либо что-то знают

Либо одно из двух
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18.07.2022 03:01 Ответить
 
 