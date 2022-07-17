США призвали своих граждан покинуть Украину из-за увеличения ракетных ударов, - Госдепартамент США

Требование к гражданам США срочно выехать из Украины связано с усилением ракетных ударов со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Андреа Калан во время телемарафона.

"Хочу подчеркнуть, это объявление (призыв покинуть Украину - ред.) именно из-за непредсказуемости ракетных ударов из России. Как мы видим, Россия увеличивает свои удары по Украине. Наше посольство опубликовало объявление именно об этом. Но США будут продолжать работать с Украиной, поддерживать Украину и мы намерены это делать столько, сколько понадобится", - подчеркнула Калан.

При этом она отметила, что США регулярно публикуют подобные обращения к своим гражданам, которые находятся в Украине или собираются туда поехать.

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Как сообщалось, ранее посольство США в Украине выпустило релиз, в котором призвало своих граждан не въезжать в Украину, а находящихся там попросило немедленно ее покинуть. Позже в Госдепе США объяснили, что релиз являлся одним из регулярных оповещений о ситуации в странах мира в режиме реального времени.