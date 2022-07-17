Мы ожидаем новую волну перемещений украинцев с востока на запад с началом отопительного сезона, - Верещук
В преддверии отопительного сезона прогнозируется новая волна внутреннего перемещения лиц с востока на запад Украины.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, сейчас Запорожская область, Энергодар фактически отрезаны от газоснабжения, и у руководства ОВА пока нет возможности его восстановить. Следовательно, люди будут вынуждены выезжать оттуда и искать убежища на западной Украине.
"Только 4,5 млн. внутренне перемещенных лиц зарегистрированы, а почти 7 млн. являются внутренне перемещенными лицами. Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны", — подчеркнула Верещук.
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции отметила, что в настоящее время продолжается работа по решению проблемы условий для жизни ВПЛ накануне отопительного сезона. В частности, те переселенцы, кто сейчас проживает в местах, где нет должного обогрева, будут переселены в места, где есть такой обогрев, для этого также будут использоваться учебные заведения. Кроме того, будет упрощен вопрос проведения тендерных закупок и процедур для реконструкции и утепления общежитий.
"Мы решили с руководствами ОВА, что именно они предоставят нам план куда и кого можно переместить, где нужно утеплить и как это сделать", — проинформировала Верещук.
Она отметила, что с финансовой стороной этих вопросов местным властям будет сложно справиться самостоятельно, поэтому в правительстве планируют помогать как из резервного фонда государственного бюджета, так и рассчитывают на помощь от международных партнеров.
"ЮНИСЕФ, ООН, другие международные организации, которые будут помогать ваучерами на отопление, помогать углям, дровам и остальным. Мы взялись координировать этот процесс и надеюсь, что вскоре будет результат", - подчеркнула Верещук.
Также она добавила о выделении средств из резервного фонда. "У нас есть резервный фонд. Мы, когда говорить о выплатах на жилье уже потратили более 17,2 млрд. гривен и продолжаем это делать. Из резервного фонда средства будут, главное их быстро и эффективно использовать", - отметила Верещук.
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Необхідно налагодити вироблення буржуйок та забезпечити населення дровами та вугіллям, всим тим що можливо спалити в пічці.
Надія тільки на власні сили.
Дивно!!!
в квітні, травні 2022 ми булемо жарити шашлики та веселитись???
Вже ***** накеруваоась в Херсоні
одна ракета в ТЕС і гоплик великому місту
крабудівництва"?
українці, ви нарешті вьїхали куди вляпались із Крадівничим ?
>Асфальт потрібен для своєчасного підвозу бк до наших позицій, для швидкого переміщення артилерії та інших хаймарсів.
Повністю згоден! І "наші" дуже ефективно цим скористалися і продовжують користатись:
https://m.facebook.com/100029950067275/posts/pfbid0nQamsPAUpTU3dFTc8qfwmttUEA8i8TcfRXmZLBA4scXeKCChDUQYtdX7tkEyCVqRl/
Кто Штирлиц ее...... догадаетесь с 1раза...
Мері Попінс - готуйте парасольку😁
Зелені покидьки для розпилу бюджету придумали схему за підтримки президента - велике крадівництво в той час, коли треба було зміцнювати обороноздатність держави. Зараз знову громадяни своїми коштом підтримують армію.
Слуги Беня докерувалися, що в країні скоро нічого не буде, але каста зелених і далі собі ні в чому не відмовляє і не має намірів відмовлятися(
Вже шиють нову парасольку для зйомок продовження драми "Унесені вітром".