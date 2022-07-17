Мы ожидаем новую волну перемещений украинцев с востока на запад с началом отопительного сезона, - Верещук

В преддверии отопительного сезона прогнозируется новая волна внутреннего перемещения лиц с востока на запад Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас Запорожская область, Энергодар фактически отрезаны от газоснабжения, и у руководства ОВА пока нет возможности его восстановить. Следовательно, люди будут вынуждены выезжать оттуда и искать убежища на западной Украине.

"Только 4,5 млн. внутренне перемещенных лиц зарегистрированы, а почти 7 млн. являются внутренне перемещенными лицами. Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны", — подчеркнула Верещук.

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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции отметила, что в настоящее время продолжается работа по решению проблемы условий для жизни ВПЛ накануне отопительного сезона. В частности, те переселенцы, кто сейчас проживает в местах, где нет должного обогрева, будут переселены в места, где есть такой обогрев, для этого также будут использоваться учебные заведения. Кроме того, будет упрощен вопрос проведения тендерных закупок и процедур для реконструкции и утепления общежитий.

"Мы решили с руководствами ОВА, что именно они предоставят нам план куда и кого можно переместить, где нужно утеплить и как это сделать", — проинформировала Верещук.

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Она отметила, что с финансовой стороной этих вопросов местным властям будет сложно справиться самостоятельно, поэтому в правительстве планируют помогать как из резервного фонда государственного бюджета, так и рассчитывают на помощь от международных партнеров.

"ЮНИСЕФ, ООН, другие международные организации, которые будут помогать ваучерами на отопление, помогать углям, дровам и остальным. Мы взялись координировать этот процесс и надеюсь, что вскоре будет результат", - подчеркнула Верещук.

Также она добавила о выделении средств из резервного фонда. "У нас есть резервный фонд. Мы, когда говорить о выплатах на жилье уже потратили более 17,2 млрд. гривен и продолжаем это делать. Из резервного фонда средства будут, главное их быстро и эффективно использовать", - отметила Верещук.

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