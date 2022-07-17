РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11103 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 417 40

Мы ожидаем новую волну перемещений украинцев с востока на запад с началом отопительного сезона, - Верещук

верещук

В преддверии отопительного сезона прогнозируется новая волна внутреннего перемещения лиц с востока на запад Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас Запорожская область, Энергодар фактически отрезаны от газоснабжения, и у руководства ОВА пока нет возможности его восстановить. Следовательно, люди будут вынуждены выезжать оттуда и искать убежища на западной Украине.

"Только 4,5 млн. внутренне перемещенных лиц зарегистрированы, а почти 7 млн. являются внутренне перемещенными лицами. Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны", — подчеркнула Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переселенцев нельзя выселять из учебных учреждений без предоставления альтернативного жилья, - Верещук

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции отметила, что в настоящее время продолжается работа по решению проблемы условий для жизни ВПЛ накануне отопительного сезона. В частности, те переселенцы, кто сейчас проживает в местах, где нет должного обогрева, будут переселены в места, где есть такой обогрев, для этого также будут использоваться учебные заведения. Кроме того, будет упрощен вопрос проведения тендерных закупок и процедур для реконструкции и утепления общежитий.

"Мы решили с руководствами ОВА, что именно они предоставят нам план куда и кого можно переместить, где нужно утеплить и как это сделать", — проинформировала Верещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены дельцы, которые "наживались" на переселенцах: требовали оплату за предоставленное бесплатное жилье, - СБУ. ВИДЕО

Она отметила, что с финансовой стороной этих вопросов местным властям будет сложно справиться самостоятельно, поэтому в правительстве планируют помогать как из резервного фонда государственного бюджета, так и рассчитывают на помощь от международных партнеров.

"ЮНИСЕФ, ООН, другие международные организации, которые будут помогать ваучерами на отопление, помогать углям, дровам и остальным. Мы взялись координировать этот процесс и надеюсь, что вскоре будет результат", - подчеркнула Верещук.

Также она добавила о выделении средств из резервного фонда. "У нас есть резервный фонд. Мы, когда говорить о выплатах на жилье уже потратили более 17,2 млрд. гривен и продолжаем это делать. Из резервного фонда средства будут, главное их быстро и эффективно использовать", - отметила Верещук.

Также читайте: Переселенцам, которых разместили в учебных заведениях, должны предоставить альтернативное жилье, - Минреинтеграции

переселенцы (530) Верещук Ирина (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Закрийте цю......
Вже ***** накеруваоась в Херсоні
показать весь комментарий
17.07.2022 21:28
+18
Ну яке втеплення? Це до зими дасть 0,хер десятих процента в збереженні тепла в масштабах країни.
Необхідно налагодити вироблення буржуйок та забезпечити населення дровами та вугіллям, всим тим що можливо спалити в пічці.
Надія тільки на власні сили.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:26
+15
а мы ожидаем, когда схлынет зелёная волна ...
показать весь комментарий
17.07.2022 21:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну яке втеплення? Це до зими дасть 0,хер десятих процента в збереженні тепла в масштабах країни.
Необхідно налагодити вироблення буржуйок та забезпечити населення дровами та вугіллям, всим тим що можливо спалити в пічці.
Надія тільки на власні сили.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:26 Ответить
Хана посадкам! Пусть попробуют остановить
показать весь комментарий
17.07.2022 22:19 Ответить
Верещучка, тебе ще не посадили???
Дивно!!!
показать весь комментарий
17.07.2022 23:18 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2022 09:23 Ответить
а не вони в грудні 2021 та січні 2022 після заяв сша що росія нападе казали;
в квітні, травні 2022 ми булемо жарити шашлики та веселитись???
показать весь комментарий
17.07.2022 22:37 Ответить
Закрийте цю......
Вже ***** накеруваоась в Херсоні
показать весь комментарий
17.07.2022 21:28 Ответить
а мы ожидаем, когда схлынет зелёная волна ...
показать весь комментарий
17.07.2022 21:29 Ответить
Адекватні очікують, коли схлине війна, а не у кожній новині поливають лайном зелених під час цієї війни.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:50 Ответить
Что было в Омане? За кого голосовал и так понятно
показать весь комментарий
17.07.2022 21:52 Ответить
зачем их еще поливать? Они когда пришли, уже были в нём с ног до головы. Просто у значительной части населения после контузии об телевизор обоняние напрочь отшибло.
показать весь комментарий
17.07.2022 23:39 Ответить
"Усім, хто підтримує Зеленського, піднімемо температуру атмосфери на 15 градусів!"
показать весь комментарий
17.07.2022 21:30 Ответить
Ага....еще ко мне зайдите, я вам пакет с мусором отдам
показать весь комментарий
17.07.2022 22:20 Ответить
Де "азовці", **** зелена?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:37 Ответить
шукати прихистку на західній Україні.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:37 Ответить
Якась каша. Знову безмозглі зелені якусь глупость розповідають і лякають населення . Яка запорізька область окупована ? На підконтрольний територіі зараз газ е і нема ніяких проблем. Чи ви заселили пересиленців в літні неотаплюваемие будинки і тепер через пять місяців замість того щоб робить а не відосики крутить і ківать на ЕС розповідаете про якісь хвилі замість того щоб готуватися до зими , Вилаьте з бункірів і працюйте досить ківать на ЕС.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:44 Ответить
+ 100!

одна ракета в ТЕС і гоплик великому місту
показать весь комментарий
17.07.2022 21:56 Ответить
...то, може, зелені забацають ноу-хау, як опалюватись асфальтом з доріг "великого крабудівництва"?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:49 Ответить
та евакуації поранених і вивозу вбитих......

українці, ви нарешті вьїхали куди вляпались із Крадівничим ?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:57 Ответить
@Alex O fd946f57

>Асфальт потрібен для своєчасного підвозу бк до наших позицій, для швидкого переміщення артилерії та інших хаймарсів.

Повністю згоден! І "наші" дуже ефективно цим скористалися і продовжують користатись:

https://m.facebook.com/100029950067275/posts/pfbid0nQamsPAUpTU3dFTc8qfwmttUEA8i8TcfRXmZLBA4scXeKCChDUQYtdX7tkEyCVqRl/
показать весь комментарий
17.07.2022 22:29 Ответить
А ми чекаємо коли ти вже здохнеш, собако!
показать весь комментарий
17.07.2022 21:50 Ответить
Когда то товаристч Сралин перемещал миллионы людей..типа советского быдла Шариковых...чеченов крымских татар украинцев прибалтийцев прочих белорусов мацкалей...
показать весь комментарий
17.07.2022 21:53 Ответить
Пєрєвєді,
показать весь комментарий
17.07.2022 22:34 Ответить
Чим більше хвиль переміщених осіб ,тим більше монет осяде в кишенях "зелені"
показать весь комментарий
17.07.2022 21:55 Ответить
Кстати Верещук крыса путлера с 2003 года...типа радистка Кэт у Штирлица...
Кто Штирлиц ее...... догадаетесь с 1раза...
показать весь комментарий
17.07.2022 21:57 Ответить
Баканов і Венедіктова на вихід!
Мері Попінс - готуйте парасольку😁
показать весь комментарий
17.07.2022 21:59 Ответить
не вкладається в голову як Верещук з злодія в м.Рава Руська Львів.обл., де вона розікрала усі землі, стала віце премєр міністром
показать весь комментарий
17.07.2022 22:01 Ответить
Це звичайний кар'єрний ріст для обраних і ретельно відібраних покидьків з метою отримати контрольовану Раду, уряд і місцеву владу. Беня і Ко дуже постарались, нарід проковтнув це інформаційне лайно і тепер маємо те, що маємо і тепер не має на те ради(
показать весь комментарий
17.07.2022 22:10 Ответить
Зелені покидьки, коли громадяни тисячами помирали від ковіду, розкрадали ковідний фонд, а волонтери, бізнесмени і громадяни збирали гроші на закупки медичних засобів і обладнання.
Зелені покидьки для розпилу бюджету придумали схему за підтримки президента - велике крадівництво в той час, коли треба було зміцнювати обороноздатність держави. Зараз знову громадяни своїми коштом підтримують армію.
Слуги Беня докерувалися, що в країні скоро нічого не буде, але каста зелених і далі собі ні в чому не відмовляє і не має намірів відмовлятися(
показать весь комментарий
17.07.2022 22:03 Ответить
а її коли нафік, вслід за бакановим і венедіктовою?
показать весь комментарий
17.07.2022 22:03 Ответить
А чи не її чоловіка боневтік оманський хоче на посаду звільненого літінанта баканова? Того керівника Аьфи СБУ, що "відзначився" при штурмі на Майдані і, на диво, не поніс за 8 років ніякої відповідальності при всіх владах.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:32 Ответить
> а її коли нафік, вслід за бакановим і венедіктовою?

Вже шиють нову парасольку для зйомок продовження драми "Унесені вітром".
показать весь комментарий
17.07.2022 22:33 Ответить
Курва верещук, ідеш *****!
показать весь комментарий
17.07.2022 23:14 Ответить
Логичнее было бы ожидать перемещения на юг (к примеру, в Египет, где теплее и дешевле)!
показать весь комментарий
18.07.2022 00:00 Ответить
а те, что у власти и по-богаче с припасенными еврейскими паспортами (в запазухе) в Израиль!
показать весь комментарий
18.07.2022 00:03 Ответить
Верещук-тупа криклива баба
показать весь комментарий
18.07.2022 08:50 Ответить
Що не заважає їй працювати на Путлера.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:27 Ответить
 
 