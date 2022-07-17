Комиссия по журналистской этике осудила распространение видео с матерью погибшей в Виннице девочки

Комиссия по журналистской этике осудила распространение в СМИ видео с матерью, которая потеряла дочь и получила тяжелые ранения во время ракетного удара российских войск по Виннице 14 июля, и призывает администрацию больницы, где находится потерпевшая, провести служебное расследование в отношении тех, кто давал разрешение на допуск съемочной группы к пострадавшей.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по журналистской этике, передает Цензор.НЕТ.

"16 июля 2022 года фиксер итальянского телеканала RAI News 24 Антон Кудинов выложил на своей странице в фейсбук видео интервью с Ириной Дмитриевой, которая во время ракетного удара по Виннице 14 июля потеряла дочь и сама получила тяжелые ранения. Интервью записывала корреспондент News 24 Лаура Тангерлини Видео было снято в реанимационном отделении. Медиагруппа, которая вела съемку, дала в руки пострадавшей телефон с видео еще живой девочки и фиксировала на камеру реакцию женщины на это видео и на известие о смерти собственного ребенка. Впоследствии Кудинов написал, что целью этого интервью было привлечение внимания мира к войне в Украине и сама женщина изъявила такое желание. Однако родственники пострадавшей отрицали факт предоставления согласия на это интервью.

Комиссия по журналистской этике категорически осуждает такие подходы к освещению темы людей, которые потеряли родных, сами получили ранения или любые другие травмы, в том числе психологические.

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Комиссия понимает необходимость постоянной фокусировки внимания мирового сообщества на террористических атаках России на гражданское население Украины. Однако считает, что такое освещение не должно причинять дополнительную боль и страдания всем пострадавшим в результате российской военной агрессии, ретравмировать их. В таких случаях приоритетом является не заинтересованность аудитории, а психологическое состояние пострадавшего человека

Комиссия обращает внимание на Рекомендации по защите конфиденциальности в работе средств массовой информации, подготовленных экспертами Совета Европы, где содержится ряд пунктов, касающихся интервью с людьми, находящимися в больницах.

Комиссия считает, что журналисты должны учитывать не только желание человека дать интервью, но и реальное состояние человека, на которое может влиять немало факторов, в том числе и то, сколько времени прошло после реанимации и после приема анестетиков, какое психологическое состояние человека и т.д. Состояние человека могут оценить только врачи и психологи, поэтому их мнение относительно записи такого интервью важно, если не определяющим, и должно учитываться.

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Осуждая сам факт интервью с пострадавшей Ириной Дмитриевой, способ, которым оно было сделано, и нежелание Лауры Тангерлини и Антона Кудинова признать собственное неэтичное поведение и извиниться, Комиссия призывает: