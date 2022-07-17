Комиссия по журналистской этике осудила распространение видео с матерью погибшей в Виннице девочки
Комиссия по журналистской этике осудила распространение в СМИ видео с матерью, которая потеряла дочь и получила тяжелые ранения во время ракетного удара российских войск по Виннице 14 июля, и призывает администрацию больницы, где находится потерпевшая, провести служебное расследование в отношении тех, кто давал разрешение на допуск съемочной группы к пострадавшей.
Об этом говорится в заявлении Комиссии по журналистской этике, передает Цензор.НЕТ.
"16 июля 2022 года фиксер итальянского телеканала RAI News 24 Антон Кудинов выложил на своей странице в фейсбук видео интервью с Ириной Дмитриевой, которая во время ракетного удара по Виннице 14 июля потеряла дочь и сама получила тяжелые ранения. Интервью записывала корреспондент News 24 Лаура Тангерлини Видео было снято в реанимационном отделении. Медиагруппа, которая вела съемку, дала в руки пострадавшей телефон с видео еще живой девочки и фиксировала на камеру реакцию женщины на это видео и на известие о смерти собственного ребенка. Впоследствии Кудинов написал, что целью этого интервью было привлечение внимания мира к войне в Украине и сама женщина изъявила такое желание. Однако родственники пострадавшей отрицали факт предоставления согласия на это интервью.
Комиссия по журналистской этике категорически осуждает такие подходы к освещению темы людей, которые потеряли родных, сами получили ранения или любые другие травмы, в том числе психологические.
Комиссия понимает необходимость постоянной фокусировки внимания мирового сообщества на террористических атаках России на гражданское население Украины. Однако считает, что такое освещение не должно причинять дополнительную боль и страдания всем пострадавшим в результате российской военной агрессии, ретравмировать их. В таких случаях приоритетом является не заинтересованность аудитории, а психологическое состояние пострадавшего человека
Комиссия обращает внимание на Рекомендации по защите конфиденциальности в работе средств массовой информации, подготовленных экспертами Совета Европы, где содержится ряд пунктов, касающихся интервью с людьми, находящимися в больницах.
Комиссия считает, что журналисты должны учитывать не только желание человека дать интервью, но и реальное состояние человека, на которое может влиять немало факторов, в том числе и то, сколько времени прошло после реанимации и после приема анестетиков, какое психологическое состояние человека и т.д. Состояние человека могут оценить только врачи и психологи, поэтому их мнение относительно записи такого интервью важно, если не определяющим, и должно учитываться.
Осуждая сам факт интервью с пострадавшей Ириной Дмитриевой, способ, которым оно было сделано, и нежелание Лауры Тангерлини и Антона Кудинова признать собственное неэтичное поведение и извиниться, Комиссия призывает:
- Администрацию больницы, где находится Ирина Дмитриева, провести служебное расследование в отношении тех, кто разрешал допуск съемочной группы к пострадавшей.
- Министерство здравоохранения Украины вместе с журналистским сообществом выработало правила допуска журналистов в больнице.
- Международные журналистские организации осудили неэтичное поведение итальянского телеканала RAI News 24 и его работников.
- Украинское журналистское сообщество вернуться к теме предоставления пресс-карт для журналистов с целью четко разграничить профессиональных журналистов и блоггеров", — говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому всі соцплатформи 8 років блокували наші страждання, проте кацапським наративам давалося зелене світло?
Де була сама комісія з міжнародної етики, коли з сепарських каналах лилося лайно і зазивався ворог?
Тому зой затусують своє хлібало
А "родственники" идут лесом, или под суд за вымогательство.
Ты врач ?
Уймись, пропутинский тролляка, иначе будешь забанен.
Меня когда кололи этой "эрундой" пару дней, то первый день я бегал как конь (с рукой), а второй "хрюкал" в подушку
Хотя вы оба в чем то правы
В несознанке - ты.
і пішли всі критики разом з родичами за руским корабльом...
А мир должен видеть, что происходит в Украине.
Покрываешь путинские ракетные удары ?
Попадёшь под санкции, урод.
А як воно дивитись на таке вживу?
Сейчас уже начали прилеты скрывать!
Многие поддерживают такие инициативы...правда они не думают, что когда прилетит в очередной раз, то ее мужа или его жену запишут как - находился(находилась) на рабочем месте в состоянии (пишите сами), что повлекло травмы, и так далее и тому прочее...
Тихонько погружаемся в воображаримум идиократии.... Не зря посольство США дает рекомендации своим гражданам - покинуть территорию Украины
Твоя дочка жива? Твой дом ракета не разнесла?
ВОТ И НЕ ВЯКАЙ.
"Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини"
Вот это жестоко и это бесчеловечно.
а мир ДОЛЖЕН видеть такие ужасы
Тяжке відео,але це правда життя,це те,що відбувається в Україні.
в становище втрати дитини чи в становище відеофіксації ?
(але про загибель дитини повинні казати мабуть родичі (чи психолог) під наглядом лікарів...)
але маючи телефон (з інтернетом) ця новина для будь кого перестала бути етичною вже в перші хвилини вибуху...
Покажите эти этичные личности крупным планом.
Чтобы мы знали кому быть морды.
И стоит ли быть ногами - этично ли это ?
Мама девочки увидела, что это станет достоянием всего мира,
что людям не всё равно, что это не замнут, "чтобы не злить путина".
Это лучше, чем если бы врач дежурным тоном сообщил то,
что она, как мать, знала и чувствовала и так.
Неетично про це повідомляти.
Виникає думка,що хтось хоче приховати ,згладити,всей жах і трагедію,що натворили рашисти.Можливо,щоб не так соромно було турбіни різні кацапам повертати і зерно з українською кров'ю вивозити.Не знаю,може вже просто нерви здають,але різні думки з'являються
"Комісія з журналістської етики", вав що лаврошадь борошно із Колумбії, поставляе? Чи одні касаби там, різної національностей, у ***** пу#ина відсмокчують, як повії, не безкоштовно?
что после этих кадров Украина получит много ещё вчера недоступного оружия. А в кремле тоже орудует Хабад.
Вот почему "комиссия по этике" подняла этот кипеш.
не треба вже декому казатися святішим за святих у своїх виколупуваннях сенсацій на тему м-оральності.. та ще вибудовувати нові правила-інструкції-комісії..
нехай всі спокійно, наскільки це можливо, займаються своєю роботою у неспокійний час..(
Денисова рассказывала о зверствах кацапов---неэтично!
Показывать горе жертв кацапов--неэтично!
Соглашаться с закрытием 3-х самых проукраинских каналов--этично!
На кого работает эта "комиссия"?
Не бачив я давно людей, які займаються журналістикою професійно...
Це ж мають бути люди із знанням мови, граматики та широким кругозором...