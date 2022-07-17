РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11103 посетителя онлайн
Новости Война
17 163 84

Комиссия по журналистской этике осудила распространение видео с матерью погибшей в Виннице девочки

журналістика

Комиссия по журналистской этике осудила распространение в СМИ видео с матерью, которая потеряла дочь и получила тяжелые ранения во время ракетного удара российских войск по Виннице 14 июля, и призывает администрацию больницы, где находится потерпевшая, провести служебное расследование в отношении тех, кто давал разрешение на допуск съемочной группы к пострадавшей.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по журналистской этике, передает Цензор.НЕТ.

"16 июля 2022 года фиксер итальянского телеканала RAI News 24 Антон Кудинов выложил на своей странице в фейсбук видео интервью с Ириной Дмитриевой, которая во время ракетного удара по Виннице 14 июля потеряла дочь и сама получила тяжелые ранения. Интервью записывала корреспондент News 24 Лаура Тангерлини Видео было снято в реанимационном отделении. Медиагруппа, которая вела съемку, дала в руки пострадавшей телефон с видео еще живой девочки и фиксировала на камеру реакцию женщины на это видео и на известие о смерти собственного ребенка. Впоследствии Кудинов написал, что целью этого интервью было привлечение внимания мира к войне в Украине и сама женщина изъявила такое желание. Однако родственники пострадавшей отрицали факт предоставления согласия на это интервью.

Комиссия по журналистской этике категорически осуждает такие подходы к освещению темы людей, которые потеряли родных, сами получили ранения или любые другие травмы, в том числе психологические.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО

Комиссия понимает необходимость постоянной фокусировки внимания мирового сообщества на террористических атаках России на гражданское население Украины. Однако считает, что такое освещение не должно причинять дополнительную боль и страдания всем пострадавшим в результате российской военной агрессии, ретравмировать их. В таких случаях приоритетом является не заинтересованность аудитории, а психологическое состояние пострадавшего человека

Комиссия обращает внимание на Рекомендации по защите конфиденциальности в работе средств массовой информации, подготовленных экспертами Совета Европы, где содержится ряд пунктов, касающихся интервью с людьми, находящимися в больницах.

Комиссия считает, что журналисты должны учитывать не только желание человека дать интервью, но и реальное состояние человека, на которое может влиять немало факторов, в том числе и то, сколько времени прошло после реанимации и после приема анестетиков, какое психологическое состояние человека и т.д. Состояние человека могут оценить только врачи и психологи, поэтому их мнение относительно записи такого интервью важно, если не определяющим, и должно учитываться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последнее видео с девочкой, которую убила сегодня российская ракета в Виннице. ВИДЕО

Осуждая сам факт интервью с пострадавшей Ириной Дмитриевой, способ, которым оно было сделано, и нежелание Лауры Тангерлини и Антона Кудинова признать собственное неэтичное поведение и извиниться, Комиссия призывает:

  1. Администрацию больницы, где находится Ирина Дмитриева, провести служебное расследование в отношении тех, кто разрешал допуск съемочной группы к пострадавшей.
  2. Министерство здравоохранения Украины вместе с журналистским сообществом выработало правила допуска журналистов в больнице.
  3. Международные журналистские организации осудили неэтичное поведение итальянского телеканала RAI News 24 и его работников.
  4. Украинское журналистское сообщество вернуться к теме предоставления пресс-карт для журналистов с целью четко разграничить профессиональных журналистов и блоггеров", — говорится в заявлении.
Винница (726) журналистика (3290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
А закриття трьох каналів не засудила
показать весь комментарий
17.07.2022 21:23
+16
Война должна освещаться максимально, чтобы вместо глупых мыслей из паралел ной реальности, украинцы адекватно смотрели на происходящее со всеми отсюда вытекающими выводами. Владение оружием, оценка корупционеров во время войны и много др вопросов.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:34
+14
Вам не надо - НЕ СМОТРИТЕ !
А мир должен видеть, что происходит в Украине.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мати дала згоду. Чому ми маємо приховувати від всього світу наш біль?
Чому всі соцплатформи 8 років блокували наші страждання, проте кацапським наративам давалося зелене світло?
Де була сама комісія з міжнародної етики, коли з сепарських каналах лилося лайно і зазивався ворог?
Тому зой затусують своє хлібало
показать весь комментарий
17.07.2022 22:23 Ответить
А закриття трьох каналів не засудила
показать весь комментарий
17.07.2022 21:23 Ответить
Вы не понимаете - это другое !!!
показать весь комментарий
17.07.2022 21:43 Ответить
А які канали закрили? Від жопоблока та мертвечука? Так їх треба було закрити давно, ще років 5 тому.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:55 Ответить
5, прямий, експрессо
показать весь комментарий
17.07.2022 22:31 Ответить
Пострадавшая- мама девочки.
А "родственники" идут лесом, или под суд за вымогательство.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:26 Ответить
Мама девочки в несознанке пока. За неё отвечают родственники.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:28 Ответить
Є висновок психіатричної експертизи?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:34 Ответить
Она на обезбаливающих.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:35 Ответить
Ты делал ей уколы ?
Ты врач ?
Уймись, пропутинский тролляка, иначе будешь забанен.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:45 Ответить
За нее отвечают врачи, они то точно знают что можно, а что нельзя! Пускай родственники идут к заведующему отделением и выносят ему печень, раз на то пошло...а потом к главврачу и выносят ему мозг! Учитывая что она в реанимационном отделении.

Меня когда кололи этой "эрундой" пару дней, то первый день я бегал как конь (с рукой), а второй "хрюкал" в подушку

Хотя вы оба в чем то правы
показать весь комментарий
17.07.2022 21:49 Ответить
Мама девочки держала телефон и узнала на виде свою дочь.
В несознанке - ты.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:38 Ответить
і відео з загиблоюдитиною в возику поряд з маминою ногою і маму яка дивиться на це відео та відео з живою дитиною має не зходити з екранів всього світу поки параша не зчезне з лиця земної кулі.
і пішли всі критики разом з родичами за руским корабльом...
показать весь комментарий
17.07.2022 22:31 Ответить
И фото мертвого ребенка это такая же дикость. Не надо нам такого. Это ненормально.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:27 Ответить
Вам не надо - НЕ СМОТРИТЕ !
А мир должен видеть, что происходит в Украине.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:39 Ответить
Ты живёшь на путинские денежки?
Покрываешь путинские ракетные удары ?
Попадёшь под санкции, урод.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:43 Ответить
каждый немецкий бюргер или венгерский слесарь должны засыпать с образом этой девочки и просыпаться с картиной её мучений, а в промежутке должны всю ночь видеть кошмары.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:47 Ответить
А тебе "ташніт" тільки від фото та відео?
А як воно дивитись на таке вживу?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:56 Ответить
кончене, а навіщо на Україну напали? тому і вас таке буде.
показать весь комментарий
18.07.2022 07:30 Ответить
Падлиння бездушне.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:29 Ответить
Даёшь параллельную реальность в информ пространстве? Вот такие дурачки и вводят социум в свой параллельный мир.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:30 Ответить
она сказала правду, что мы просили закрыть небо
показать весь комментарий
17.07.2022 21:32 Ответить
Война должна освещаться максимально, чтобы вместо глупых мыслей из паралел ной реальности, украинцы адекватно смотрели на происходящее со всеми отсюда вытекающими выводами. Владение оружием, оценка корупционеров во время войны и много др вопросов.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:34 Ответить
Согласен!

Сейчас уже начали прилеты скрывать!

Многие поддерживают такие инициативы...правда они не думают, что когда прилетит в очередной раз, то ее мужа или его жену запишут как - находился(находилась) на рабочем месте в состоянии (пишите сами), что повлекло травмы, и так далее и тому прочее...

Тихонько погружаемся в воображаримум идиократии.... Не зря посольство США дает рекомендации своим гражданам - покинуть территорию Украины
показать весь комментарий
17.07.2022 22:11 Ответить
Даю 100 % , это прокацапский канал.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:34 Ответить
RAI News 24 - канал макаронников. У них очень своеобразные представления о журналисткой этике. Можно сказать что этой самой этикой там и не пахнет.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:47 Ответить
І що, згадали про етику, іде жорстока війна, а тут таке відчуття ніби все нормально в країні, а журналюги нагрішили, світ повинен бачити все.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:35 Ответить
на Донбассе с 2014 г. стыдливо скрывали насилие рашистов над маленькими детьми
показать весь комментарий
17.07.2022 21:38 Ответить
Рассказывать надо. Граница проводится там где есть личный вред или глумление над личностью.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:39 Ответить
глумление в чём ?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:48 Ответить
Обойдёшься в данном случае ты, если теб что-то травмирует.
Твоя дочка жива? Твой дом ракета не разнесла?
ВОТ И НЕ ВЯКАЙ.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:41 Ответить
Видео, фото доказательства это обязательно. Кто слишком тонок душей тот не смотрит эти кадры и должны предупреждать в любом случае. Суть в другом.

"Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини"
Вот это жестоко и это бесчеловечно.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:46 Ответить
а убить девочку - то человечно ?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:49 Ответить
К чему этот глупый вопрос и какая взаимосвязь с моим комментарием?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:53 Ответить
А якщо голову в пісок то і лихи не існує?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:58 Ответить
взаимосвязь простая - видеофиксация реакции мамы для этой мамы ничто по сравнению со смертью её ребенка.

а мир ДОЛЖЕН видеть такие ужасы
показать весь комментарий
17.07.2022 21:59 Ответить
Ви бачили те відео?Я після цієї новини подивилась.Там ніхто не смакує трагедію.Нещасна мама говорить правду,яка не дуже подобається декому-чому не закрили небо,ми ж так просили про це,чому світ спостерігає за тим,як вбивають українців,чому не допоможуть знищити джерело всього зла-рашу.
Тяжке відео,але це правда життя,це те,що відбувається в Україні.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:51 Ответить
непривиди пан бог щоб ти втрапила в таке становище. тож ліпше мовчи, за розумну зійдеш
показать весь комментарий
17.07.2022 21:42 Ответить
в яке становище ?

в становище втрати дитини чи в становище відеофіксації ?
показать весь комментарий
17.07.2022 22:21 Ответить
Цікаво, а скільки заробила у *****, ця "Комісія з журналістської етики" ???
показать весь комментарий
17.07.2022 21:50 Ответить
Крінж! А ми ще звинувачуємо фейсбук, ютуб за те, що вони видаляють матеріали про російський терор та злочини. А тут вилізла якась місцева комісія про яку ніхто раніше навіть і не чув та починає розказувати про етику під час геноциду.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:56 Ответить
в останні місяці дуже важко міряти етику шаблонами мирного життя...
(але про загибель дитини повинні казати мабуть родичі (чи психолог) під наглядом лікарів...)
але маючи телефон (з інтернетом) ця новина для будь кого перестала бути етичною вже в перші хвилини вибуху...
показать весь комментарий
17.07.2022 21:58 Ответить
А давайте-ка в студию ФАМИЛИИ той комиссии по журналистской этике.
Покажите эти этичные личности крупным планом.
Чтобы мы знали кому быть морды.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:02 Ответить
це сюдою - https://cje.org.ua/ https://cje.org.ua/

показать весь комментарий
17.07.2022 22:42 Ответить
Бить или не бить - вот в чём вопрос.
И стоит ли быть ногами - этично ли это ?
показать весь комментарий
17.07.2022 22:03 Ответить
Вы реально идиоты, перечитайте новость, комиссия осуждает то что журналисты проникли в отделение реанимации сообщили женщине что ее дочь погибла и показали видео при этом снимая ее реакцию.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:05 Ответить
Врачи тоже проникают в палату и никто их не осуждает.
Мама девочки увидела, что это станет достоянием всего мира,
что людям не всё равно, что это не замнут, "чтобы не злить путина".
Это лучше, чем если бы врач дежурным тоном сообщил то,
что она, как мать, знала и чувствовала и так.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:15 Ответить
Цікаво, а пуск ракети по центру мирного міста комісія теж "осуждаєт" ? Нехай ця комісія запхає в дупу свою етику в такий час. Весь світ повинен бачити реакцію матері на загибель дитини, всю глибину її горя та зрозуміти, що це реальність яка може прийти і до них, особливо до тих хто гріється мордорським газом та вірить пропаганді орків про постановочні відео та фейки.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:17 Ответить
На думку комісії - пускати ракети - то якраз етично.
Неетично про це повідомляти.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:23 Ответить
Взагалі відбуваються дивні речі-знімають Денисову,бо багато правди говорила про звірства рашистів,в Німеччині деяких депутатів звинувачують в держзраді також за те,що передали пресі правдиві матеріали про звірства кацапів в Україні,тут у нас раптом виникає якась комісія,після слів мами загиблої дитинки "світ просто дивиться,як вбивають Україну".
Виникає думка,що хтось хоче приховати ,згладити,всей жах і трагедію,що натворили рашисти.Можливо,щоб не так соромно було турбіни різні кацапам повертати і зерно з українською кров'ю вивозити.Не знаю,може вже просто нерви здають,але різні думки з'являються
показать весь комментарий
17.07.2022 22:38 Ответить
На скільки мені відомо що журналісти для того щоб із статистики, показати трагедію! А не навпаки!
"Комісія з журналістської етики", вав що лаврошадь борошно із Колумбії, поставляе? Чи одні касаби там, різної національностей, у ***** пу#ина відсмокчують, як повії, не безкоштовно?
показать весь комментарий
17.07.2022 22:09 Ответить
Комиссия состоит из хабадников, и они понимают,
что после этих кадров Украина получит много ещё вчера недоступного оружия. А в кремле тоже орудует Хабад.
Вот почему "комиссия по этике" подняла этот кипеш.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:20 Ответить
..хрня якась... а загибла вагітна на ношах (тоді ще жива) у Маріуполі давала згоду на публікації-розповсюдження!?.. чого тоді не збудилися етикЕтчики-фарисеї?
не треба вже декому казатися святішим за святих у своїх виколупуваннях сенсацій на тему м-оральності.. та ще вибудовувати нові правила-інструкції-комісії..
нехай всі спокійно, наскільки це можливо, займаються своєю роботою у неспокійний час..(
показать весь комментарий
17.07.2022 22:17 Ответить
ніхрена собі скільки маскальских ботів понабігало.які *** всі розумні звіздуйти краще на нуль може там з вас більше користі вийде чим сіяти зраду і срач
показать весь комментарий
17.07.2022 22:57 Ответить
Для багатьох (і журналістів також) війна лише спосіб швидко піднятися по кар'єрі. Серед журналістів також купа лицемірів й покидьків, ціль яких лише власний успіх.
показать весь комментарий
17.07.2022 23:13 Ответить
Хай ця. так звана "комісія з етики " йде за російським кораблем !!!
показать весь комментарий
17.07.2022 23:45 Ответить
Какая "этичная" комиссия!
Денисова рассказывала о зверствах кацапов---неэтично!
Показывать горе жертв кацапов--неэтично!
Соглашаться с закрытием 3-х самых проукраинских каналов--этично!
На кого работает эта "комиссия"?
показать весь комментарий
18.07.2022 00:18 Ответить
Тод може визнаємо згадування про геноцид Євреїв як неєтичне і заборонимо про це згадувати в СМІ?
показать весь комментарий
18.07.2022 02:32 Ответить
Зачем травмировать плебс Арестович исполнит колыбельную мусейчук покажет зайчиков и видос про великого Красота
показать весь комментарий
18.07.2022 06:53 Ответить
А хіба в Україні ще є журналістика?
Не бачив я давно людей, які займаються журналістикою професійно...
Це ж мають бути люди із знанням мови, граматики та широким кругозором...
показать весь комментарий
18.07.2022 07:27 Ответить
 
 