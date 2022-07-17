Контрактников из Бурятии, отказавшихся воевать в Украине, держат в СИЗО под Луганском, - "Медиазона"

Семь контрактников из военной части в Бурятии, написавшие рапорты об отказе воевать в Украине, рассказали об угрозах со стороны командования. Аудиозапись с их комментариями "Медиазоне" передала президентка фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона".

Все они проходили службу в военной части №32364 в Бурятии, а после нескольких месяцев войны написали рапорты об отказе от участия в ней.

"Мы все написали рапорта, командование отреагировало негативно. То есть начались угрозы со стороны командования. <…> Угрожали на рапорта, говорили, что в ППД (пункт постоянной дислокации — ред.) никто не попадет, приезжал начальник военно-следственного отдела по Днепропетровской и Херсонской области. Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском, и после СИЗО-1 отправляют всех туда" — рассказывает один из военных.

По его словам, группами от 8 до 10 человек военнослужащих везут в военную комендатуру, где держат 3-4 дня запертыми в гараже с одноразовым питанием, а после отправляют в СИЗО под Луганском, сделанное на базе реабилитационного центра. Контрактник также отметил, что приказ об отправке военных в СИЗО отдавал замкомандующего по военно-политической работе, а начальник военно-следственного отдела принуждал отказников писать объяснительные и заявления о готовности воевать дальше.

"Заставляли писать объяснительные, что мы не отказываемся выполнять боевые действия. То есть рапорта никто не принимал, никто не подписывал, рвали, заставляли писать разные объяснительные. Рапорта рассмотрены не были по сей день. Уже с подачи первого рапорта прошло полторы недели. Никаких сдвигов нет" — уточняли отказники.

Мать еще одного контрактника, который проходил службу в Бурятии, а после четырех месяцев в Украине написал рапорт об отказе участвовать в боевых действиях, рассказала "Медиазоне", что ее сыну с двумя контузиями также не позволяют уволиться, а сегодня его повезли в прокуратуру. "Решил сложить оружие и вернуться домой, но домой вернуться не дают, говорят: "Нет такого закона"", — отметила собеседница издания.

По ее словам, сыну обещали дать отпуск в мае, однако этого не произошло. Мать контрактника добавила: "Ну это же человеческий фактор, что ребята устали. Я поняла, что их даже не выводили из боев — ну на два, на три дня отдыха. Я никого не обвиняю, конечно, ни командующих, ни правительство. Это такая ситуация… Но, видимо, что-то пошло не так. <…> И сейчас держат ребят, и не подписывают им рапорта в Россию — вот в каком-то мы подвешенном состоянии".

Собеседнице "Медиазоны" стало известно, что рапорты об отказе написали 77 человек, служившие в Бурятии. Она предположила, что поводом для этого стало то, что "в бригаде не осталось ни одного танка", в то время как у Украинских военных "ракетные установки, гаубицы". "Бригада была оставлена на смерть", — объяснила мать военного.

Ранее фонд "Свободная Бурятия" сообщил, что в Россию из Украины вернулись около 150 контрактников, отказавшихся воевать. Гармажапова уточняла, что они расторгли контракты с Минобороны еще в июне, но после обращения 15 женщин к главе региона Алексею Цыденову, которые просили его вернуть их мужей в Бурятию, "автобус с мужчинами, которые уже ехали домой, развернули".