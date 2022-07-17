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Контрактников из Бурятии, отказавшихся воевать в Украине, держат в СИЗО под Луганском, - "Медиазона"

бурят

Семь контрактников из военной части в Бурятии, написавшие рапорты об отказе воевать в Украине, рассказали об угрозах со стороны командования. Аудиозапись с их комментариями "Медиазоне" передала президентка фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона".

Все они проходили службу в военной части №32364 в Бурятии, а после нескольких месяцев войны написали рапорты об отказе от участия в ней.

"Мы все написали рапорта, командование отреагировало негативно. То есть начались угрозы со стороны командования. <…> Угрожали на рапорта, говорили, что в ППД (пункт постоянной дислокации — ред.) никто не попадет, приезжал начальник военно-следственного отдела по Днепропетровской и Херсонской области. Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском, и после СИЗО-1 отправляют всех туда" — рассказывает один из военных.

По его словам, группами от 8 до 10 человек военнослужащих везут в военную комендатуру, где держат 3-4 дня запертыми в гараже с одноразовым питанием, а после отправляют в СИЗО под Луганском, сделанное на базе реабилитационного центра. Контрактник также отметил, что приказ об отправке военных в СИЗО отдавал замкомандующего по военно-политической работе, а начальник военно-следственного отдела принуждал отказников писать объяснительные и заявления о готовности воевать дальше.

"Заставляли писать объяснительные, что мы не отказываемся выполнять боевые действия. То есть рапорта никто не принимал, никто не подписывал, рвали, заставляли писать разные объяснительные. Рапорта рассмотрены не были по сей день. Уже с подачи первого рапорта прошло полторы недели. Никаких сдвигов нет" — уточняли отказники.

Мать еще одного контрактника, который проходил службу в Бурятии, а после четырех месяцев в Украине написал рапорт об отказе участвовать в боевых действиях, рассказала "Медиазоне", что ее сыну с двумя контузиями также не позволяют уволиться, а сегодня его повезли в прокуратуру. "Решил сложить оружие и вернуться домой, но домой вернуться не дают, говорят: "Нет такого закона"", — отметила собеседница издания.

По ее словам, сыну обещали дать отпуск в мае, однако этого не произошло. Мать контрактника добавила: "Ну это же человеческий фактор, что ребята устали. Я поняла, что их даже не выводили из боев — ну на два, на три дня отдыха. Я никого не обвиняю, конечно, ни командующих, ни правительство. Это такая ситуация… Но, видимо, что-то пошло не так. <…> И сейчас держат ребят, и не подписывают им рапорта в Россию — вот в каком-то мы подвешенном состоянии".

Собеседнице "Медиазоны" стало известно, что рапорты об отказе написали 77 человек, служившие в Бурятии. Она предположила, что поводом для этого стало то, что "в бригаде не осталось ни одного танка", в то время как у Украинских военных "ракетные установки, гаубицы". "Бригада была оставлена на смерть", — объяснила мать военного. 

Ранее фонд "Свободная Бурятия" сообщил, что в Россию из Украины вернулись около 150 контрактников, отказавшихся воевать. Гармажапова уточняла, что они расторгли контракты с Минобороны еще в июне, но после обращения 15 женщин к главе региона Алексею Цыденову, которые просили его вернуть их мужей в Бурятию, "автобус с мужчинами, которые уже ехали домой, развернули".

армия РФ (19168) Бурятия (52)


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Топ комментарии
+21
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17.07.2022 21:51
+20
походу буряти уже не рады войнушке,а я вот рад,когда в танке горит заживо бурят
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17.07.2022 21:45
+14
"Мальчікі усталі", б лять!
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17.07.2022 21:45
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Хмм... Та пох ті монголоїди, хай додому краще в дерев'яному смокінгу їдуть...
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17.07.2022 21:43 Ответить
"вільна бурятія" - звучить гарно.
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17.07.2022 21:45 Ответить
походу буряти уже не рады войнушке,а я вот рад,когда в танке горит заживо бурят
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17.07.2022 21:45 Ответить
"Мальчікі усталі", б лять!
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17.07.2022 21:45 Ответить
на УП читав цю новину, тепер тут.
5 раз перечитав, не можу зрозуміти, як к бурятам у Луганськ міг приїжджати начальник військово-слідчого відділу Дніпропетровської та Херсонської області
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17.07.2022 21:45 Ответить
кацапи давно помічені в створенні псевдо-керівних органів областей та районів, на які вони відкрили рота
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17.07.2022 21:51 Ответить
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17.07.2022 21:48 Ответить
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17.07.2022 21:51 Ответить
У бурят справжні пригоди в Україні
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17.07.2022 21:53 Ответить
...нехай їх навіть закопають до гори ногами - якось пох...
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17.07.2022 21:53 Ответить
та най хоч на палю посодють. нам так ***** шо аж невдобно що з тими ********** стане. гарний бурьйат-смажений бурйат
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17.07.2022 21:56 Ответить
Вы бурят? Я очень рад.

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17.07.2022 21:58 Ответить
вот это я понимаю армия)
сплошное кгб, 37й год))
асвабадители)))
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17.07.2022 22:02 Ответить
Я нікого не звинувачую, звісно, ​​ні командувачів, ні уряд. Це така ситуація...(c)

....гордая бурятка
как же сладко мне с тобой!

Ангара
в небо тянется,
ей в глаза смотрит циклон
Ангара
мне лишь останется
плыть с тобою за горизонт!(с)
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17.07.2022 22:08 Ответить
кацапские бумажки не работают даже на кацапстане.
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17.07.2022 22:10 Ответить
ин ************* нихт веритас..черешни вісри ченнгиз рузке
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17.07.2022 22:11 Ответить
Как так что вдруг буряты мясники отказываются воевать. А ведь в первые месяцы войны они фестивалили делая селфи на фоне трупах . Видимо эти паразиты поняли что такое западное оружие...
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17.07.2022 22:18 Ответить
Это как надо не ценить свою жизнь чтобы отдавать её за дворцы в Рублёвке, ну или очередное сельфи детей гор. Я понимаю, деньгами с ними не делятся, но жизнь ведь самое дорогое.
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17.07.2022 22:30 Ответить
они , чмошники бурятские, поняли - -кто их уничтожает - Украинские Козаки!!!
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18.07.2022 04:23 Ответить
Цікаво виходить, громадян РФ садить в тюрму якась ЛДНР, а Путін якось зовсім не захищає права своїх рабів. Плахой хазяін аднака!
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17.07.2022 22:30 Ответить
Да пусть их хоть на трёхразовое питание переведут - пнд, срд, птн, - мне пох! Четыре месяца они тут убивали нас, а теперь устали, видите-ли. Некачественная у них усталость раз глаза открыты! Да хоть бы и живьём их жгли - ни один мускул на моём лице не дрогнул бы.
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17.07.2022 22:44 Ответить
Бурят здорової людини у СІЗО, а бурят курильщика на концерті у Кобзона.
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17.07.2022 22:59 Ответить
Но, видимо, что-то пошло не так....
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17.07.2022 23:26 Ответить
назва "Вільна Бурятія" це вже якийсь тероризм в раші. А насправді, які вони вільні, звичайні раби імперії
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17.07.2022 23:27 Ответить
Може їм передати пару кусочків мила і по 5м шнурка? Хай помиються і вузлів пов'яжуть собі трохи 😏
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17.07.2022 23:49 Ответить
все равно их трупы дострелят...
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18.07.2022 04:25 Ответить
наши их найдут.... и до проверят
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18.07.2022 04:26 Ответить
Буряты радостно и во всей красе почувствовали "руZZкий мир" и реально прикоснулись к его великолепию!
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17.07.2022 23:50 Ответить
При Сталіні їх утворення називалось бурят монгольська АР. Вони складали основу війська Чингісхана разом з тувинцями і хакасами.
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18.07.2022 00:01 Ответить
похоже этих бурятов их командиры добьют, посадив в т-60, а когда буряты кончатся в танки кого садить будут .... уголовников ?
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18.07.2022 00:20 Ответить
Всех этих оккупантов расстрелять, с их командирами впридачу, но предварительно отшвабрив - набутылить. Образцово-показательно.
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18.07.2022 00:39 Ответить
пару місяців воювали, вбивали, і тут раптом перехотіли здихати, ні нєфіг, в землю мерзоту
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19.07.2022 08:11 Ответить
 
 