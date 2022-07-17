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Новости Газовая война Санкции против России
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Фриланд о возвращении турбины "Газпрома": "Я понимаю обеспокоенность Украины, но так следовало сделать"

фріланд

Канада поступила правильно, вернув "газпрому" турбину для прокачки газа по "Северному потоку", но остается надежным сторонником Украины.

Об этом заявила вице-премьер-министр Канады Хрыстя Фриланд после участия во встрече министров финансов G20 в Индонезии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для Канады это решение было очень сложным, и я понимаю обеспокоенность Украины по этому поводу, но так следовало сделать", — сказала Фриланд.

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Она подчеркнула, что Канада остается надежным сторонником Украины, но не может самостоятельно обеспечить все потребности страны, поэтому очень важно единство международного сообщества. "Канада решительно настроена поддерживать украинский народ. Мы уже выделили 3,4 млрд долл. финансовой и военной помощи. Я горжусь, что Канада была лидером во многих аспектах поддержки Украины и противодействия путину", — подчеркнула вице-премьер-министр.

По ее словам, возвращение турбины было критически важным для Германии. "От наших немецких союзников Канада отчетливо услышала, что способность Германии продолжать поддержку Украины может быть под угрозой", — пояснила Фриланд.

Она также обратила внимание на публичную поддержку этого решения США, назвав такую ​​позицию Вашингтона "очень значительной".

Канада (2078) Северный поток (1449) Фриланд Хрыстя (139)


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Топ комментарии
+9
Що за їбань вони несуть, чому Франція змогла налаштувати для себе газ, і не може перекачати мінетчині газу, домовити для себе більше, ЩО За гнилі відмазки п'ятикласників з німецького уряду?
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17.07.2022 21:52
+7
Що заважало Мордору прокачувати газ Українською ГТС? Наших спроможностей вистачає, аби перекрити весь потрібній Європі об'єм газу, питання в тому - чи може Мордор постачати стільки газу! Так що всі ці потоки в принципі не є потрібними, але Оркостан принципово давить на Європу, і ця старенція йде на поступки, і включає задню, в той час як потрібні саме стійкість і Воля!

Перемагає той, у кого є ця Воля, а в Європи її нема!

Як виявилось - у Канади теж!

Нажаль!
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17.07.2022 21:58
+7
бізнес є бізнес, подихайте любі українці. Ми вам пару бтрчиків навіть підкинемо, а рашці пару мільярдиків. А що, це чесно, наша совість чиста.
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17.07.2022 21:59
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Канадійці! Ви хдє?
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17.07.2022 21:48 Ответить
Іренко! Я з приводу турбіни дав уже детальне пояснення Тому не треба "сіпать за рукав" канадійців!
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18.07.2022 04:53 Ответить
словоблудие? или ничего кроме бизнеса???
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17.07.2022 21:49 Ответить
логика есть, если германия не накачает газа на зиму то там возмущенные тарифами могут поменять власть на невыгодную нам
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17.07.2022 21:52 Ответить
Яка логіка ? Ху**о вигадає, ще 100500 причин перекрити ліверам газ, турбіна це лише перевірка, яку захід провалив .
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17.07.2022 22:01 Ответить
то хай вигадує

цих турбін сім штук на СП-1
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17.07.2022 22:07 Ответить
а если Украина не победит, то в Германию приедут тысяч 300 беженцев мужского пола с умением убивать

и тогда ...
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17.07.2022 22:03 Ответить
хтось підозрює Христю у щирості в підтримці України ?
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17.07.2022 22:03 Ответить
Христі треба або хрестик зняти або труси надіти.
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17.07.2022 22:08 Ответить
ти свої труси перевір, а Христя знає що робити для України
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17.07.2022 23:04 Ответить
"А коли туп как дерево - родишься баобабом! И будешь баобабом Тыщу лет - пока помрёшь!" Спочатку розберися ЧОМУ вона так себе поставила в даному питанні а потім її у чомусь звинувачуй! Санкції передбачають "заборону поставок підсанкційних товарів" Але не забороняють "виконання договірних зобов"язань з ремонту проданого майна" що виникли ДО накладення санкцій!
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18.07.2022 05:10 Ответить
Канада не паРаша, , воровством не занимается.
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17.07.2022 21:50 Ответить
Що за їбань вони несуть, чому Франція змогла налаштувати для себе газ, і не може перекачати мінетчині газу, домовити для себе більше, ЩО За гнилі відмазки п'ятикласників з німецького уряду?
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17.07.2022 21:52 Ответить
у Франції доля російського газу лише 18% від загального обсягу
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17.07.2022 22:01 Ответить
Так а хто фріцам лікар?
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17.07.2022 22:16 Ответить
Анжела їм лікар
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17.07.2022 23:05 Ответить
Так ото ж!

І тепер питання стоїть - чи візьмуть вони Меркель під рученьки, і в суд, чи залишать все напризволяще, мовляв "business us usual"!

І, знаючи нащадків Гітлера і радянських солдатів, вирогідність другого варіянту у рази вища!
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18.07.2022 04:19 Ответить
Фріланд почула від фріців ось це -" За її словами, повернення турбіни було критично важливим для Німеччини. "Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку рашистів може бути під загрозою", - пояснила Фріланд , а українському народу втирає теж саме , тільки займаючись словоблуддям -"За її словами, повернення турбіни було критично важливим для Німеччини. "Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку України може бути під загрозою", - пояснила Фріланд. - канадська прислуга рашистських вбивць українського народу,та його німецьких фінансових спонсорів.
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17.07.2022 21:52 Ответить
"Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку України може бути під загрозою"
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17.07.2022 21:55 Ответить
Усе змішалося- і мухи, і котлєти!)
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17.07.2022 21:55 Ответить
Що заважало Мордору прокачувати газ Українською ГТС? Наших спроможностей вистачає, аби перекрити весь потрібній Європі об'єм газу, питання в тому - чи може Мордор постачати стільки газу! Так що всі ці потоки в принципі не є потрібними, але Оркостан принципово давить на Європу, і ця старенція йде на поступки, і включає задню, в той час як потрібні саме стійкість і Воля!

Перемагає той, у кого є ця Воля, а в Європи її нема!

Як виявилось - у Канади теж!

Нажаль!
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17.07.2022 21:58 Ответить
бізнес є бізнес, подихайте любі українці. Ми вам пару бтрчиків навіть підкинемо, а рашці пару мільярдиків. А що, це чесно, наша совість чиста.
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17.07.2022 21:59 Ответить
Ну якщо ти **** така послідовна, то синхронно з поверненням турбіни козломордим , Канада повинна була б надати F 16 , котрі обіцяла ще 2009 року. Твоє щастя христя що на вас нема Мельника. Ви ніби і вводите санкції , але вони настільки комедійні, що самі ржете з них: напр. остання про заборону фіз. особам співпрацювати в газовій сфері з ерф. ( а юридичним таким як Siemens Canada можна) Гидота!!
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17.07.2022 22:02 Ответить
Просто підлі,продажні тварюки. Як можна заявляти про дружбу та постачати ворогу зброю для твого вбивства.
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17.07.2022 22:06 Ответить
суки. лицемірні суки.
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17.07.2022 22:09 Ответить
Справа в тім , що німці просто вселенські дурні бо стати тотально залежним від ***** це вміти треба при тому , що хто він такий після 13 року навіть у самих дурних повинно було щось в голові переключитись але ніт ! І це при тому , що мають доволі потужні спецслужби
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17.07.2022 22:13 Ответить
Нема напевно місця на землі де ця мерзота путинська, клещі не запустила...хай буде як є ..УКРАЇНА-була-Є-і буде назавжди...Свята війна(коли був маленьким, завжди думав що то у мусульман)ні то у нас ...то на роки і століття.....
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17.07.2022 22:13 Ответить
Все одно,що вийти та прилюдно послати Фріланд в дупу, а потім сказати що розуміємо її занепокоєння з цього приводу але так треба було зробити.
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17.07.2022 22:13 Ответить
І північний потік 2 теж треба було будувати. (чисто комерційний проект ???? ) Так вроді якась пані (і не тільки вона) висловлювалися про московську газову голку.
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17.07.2022 22:16 Ответить
економіку розвернути не так то й легко.Все Канада й ганси зараз роблять,щоб убезпечити своїх громадян.Нажаль ,тут ми на другому плані,але такі реалії і нема чого їм дорікати.У нас три роки перед війною дороги були в пріоритеті і ЩО ?
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17.07.2022 22:22 Ответить
Сейчас все захлебнуться в хейте. И выскажут сто аргументов почему Канада не права. Это соответствует нашему менталитету-думать на один ход. Как все балдели от хамства Мельника, а Германия в ответ на это хамство тихо тормозила поставку вооружений. Тут то же самое. Это мы считаем, что мир вращается вокруг Украины, а на самом деле рядовому европейцу обрезать тепло и электрику- он тут же начнет орать( ничуть не хуже нащих хейторов)- в баню эту Украину! Что хотитите делайте, политики, но свет и продукты на стол! И что дальше, хейтеры? Мыслить будем, или только на бумаге писать?
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17.07.2022 22:29 Ответить
Слюнявые двуличные чмошники !!!!
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17.07.2022 22:53 Ответить
Шольц и Меркель ПРИНЦИПИАЛЬНО не занимались альтернативой энергополучения германией.Была надежда на то,что германия "задавит авторитетом и шантажом" других членов Альянса.И это оправдалось..Теперь вопрос в том,насколько запад пойдёт на поводу германии,которая играет на стороне российского бизнеса???
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17.07.2022 22:58 Ответить
Немецкая курва исполняла роль Штирлица в правительстве Германии и к ней почему то у юстиции этой страны нет ни каких вопросов. К тому же газ в Европу можно качать через Украину. Заявления этой канадской мадам по меньшей степени не состоятельны.
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17.07.2022 23:31 Ответить
Політіка, понімать надо
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18.07.2022 01:44 Ответить
Ну что вы хотите- Трюдо это политическая проститутка которая держится у власти благодаря поддержке индусской сволочи с тряпкой на башке. Хуже премьер министра за всю историю Канады еще не было.
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18.07.2022 04:19 Ответить
А вы ждали что все потребители рабZeянского газа в ЕС хрясь и все как один откажутся от него...за 5 минут?
Так не буває...
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18.07.2022 07:41 Ответить
 
 