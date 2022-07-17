Фриланд о возвращении турбины "Газпрома": "Я понимаю обеспокоенность Украины, но так следовало сделать"

Канада поступила правильно, вернув "газпрому" турбину для прокачки газа по "Северному потоку", но остается надежным сторонником Украины.

Об этом заявила вице-премьер-министр Канады Хрыстя Фриланд после участия во встрече министров финансов G20 в Индонезии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для Канады это решение было очень сложным, и я понимаю обеспокоенность Украины по этому поводу, но так следовало сделать", — сказала Фриланд.

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Она подчеркнула, что Канада остается надежным сторонником Украины, но не может самостоятельно обеспечить все потребности страны, поэтому очень важно единство международного сообщества. "Канада решительно настроена поддерживать украинский народ. Мы уже выделили 3,4 млрд долл. финансовой и военной помощи. Я горжусь, что Канада была лидером во многих аспектах поддержки Украины и противодействия путину", — подчеркнула вице-премьер-министр.

По ее словам, возвращение турбины было критически важным для Германии. "От наших немецких союзников Канада отчетливо услышала, что способность Германии продолжать поддержку Украины может быть под угрозой", — пояснила Фриланд.

Она также обратила внимание на публичную поддержку этого решения США, назвав такую ​​позицию Вашингтона "очень значительной".