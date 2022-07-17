"Безуглая связанная с Медведчуком, генерирует конфликты с военнослужащими ВСУ, и является инструментом информационной войны на стороне агрессора", - "слуга народа" Тищенко

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко обвиняет свою коллегу по фракции – нардепа Марьяну Безуглую в дискредитации и попытке разрушить имидж президента Владимира Зеленского во время военных действий, поскольку она генерирует конфликты во властной команде.

Об этом Тищенко сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Осуждаю Марьяну Безуглую за системную генерацию конфликтов в команде власти! Она использует конфликты для роста своей узнаваемости. Она не первый народный депутат, который попытался так прославиться", - отметил депутат.

По его словам, Безуглая неоднократно провоцирует конфликты своим поведением.

"Но, к сожалению, она первый действующий депутат нашей партии, генерирующий конфликты: с военнослужащими ВСУ, которые на данный момент находятся на передовой, действующими губернаторами, являющимися прямыми полновластными представителями президента в самых сложных регионах, и конечно она генерирует конфликты внутри партии. Безуглая дискредитирует, вредит и сознательно пытается разрушать имидж команды Президента в период военных действий", - считает Тищенко.

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Также он заявил, что Безуглая связана с подозреваемым в государственной измене нардепом Виктором Медведчуком и его ближайшим окружением.

"Она является инструментом информационной войны на стороне страны агрессора. Ослабление и конфликты в нашей команде нужны исключительно врагу. Ничего у нее не получится!", - добавил нардеп.

Кроме того, Тищенко обратил внимание на конфликт вокруг главы федерации бокса Украины, в котором также активно участвует Безуглая.

"В этом конфликте кураторы Безуглой имеют непосредственный финансовый и политический интерес. Все вышеперечисленное недопустимо для народного депутата! Никаких громких ответных действий анонсировать не буду. Выносить мусор из дома не буду. Мы разберемся внутри сами. Мы сильны как никогда!", – уверен парламентарий.

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Он подчеркнул, что главным врагом Украины является Россия, а коллаборантами должна заниматься СБУ.