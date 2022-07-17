Россияне вывели из оккупированного Севастополя значительное количество кораблей в Новороссийск, - Одесская ОВА

Из оккупированного Севастополя в Новороссийск передислоцировали значительное количество российских кораблей.

Об этом сообщает в телеграме советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"По информации ВМС ВСУ, врагом передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск.

По его словам, враг продолжает контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой и Запорожской областях.

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