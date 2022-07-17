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Россияне вывели из оккупированного Севастополя значительное количество кораблей в Новороссийск, - Одесская ОВА

севастополь,чф,рф

Из оккупированного Севастополя в Новороссийск передислоцировали значительное количество российских кораблей.

Об этом сообщает в телеграме советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"По информации ВМС ВСУ, врагом передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск.

По его словам, враг продолжает контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой и Запорожской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты меняют пункты дислокации в Херсонской области, прикрываясь мирным населением, - ОК "Південь"

город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+40
как так , они же говорили , что уничтожили склады с Гарпунами....чего боятся то
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17.07.2022 22:32
+35
Ну так, знищили ж склад із гарпунами і одразу ж відвели кораблі подалі... все логічно
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17.07.2022 22:34
+27
А я кожного просила ******* по севастополю, поки їхні лоханки ще там були, а мене ніхто не слухав.
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17.07.2022 22:35
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Правила форума Совет форумчан
і ми їх не встигли побомбити?(
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17.07.2022 22:32 Ответить
гоп куме, не журись
у Залужного AFOM завелись !

дальність 300 км - як раз із Миколаєва з прівєтом по Севастопольській бухті
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17.07.2022 22:57 Ответить
там и без кораблей есть что бомбить, казармы там, арсеналы огромные
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17.07.2022 23:53 Ответить
Не тільки Севастополь з прилеглими бухтами (Стрілецька, Карантинна, Казача ...) Ще є Донузлав, Балаклава, Керч. В Балаклаві раніше була база і ремонтні підрозділи підводних човнів, з штучними бухтами-доками, виритими в гірському масиві, тобто захищеними зверху. Мабуть, зараз ще добудували. Район був закритий для відвідування навіть після того, як відкрили Севастополь. Севастопольські бухти - одні з найкращих в світі, поступаються, мабуть, лише Сіднейським.
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18.07.2022 09:50 Ответить
как так , они же говорили , что уничтожили склады с Гарпунами....чего боятся то
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17.07.2022 22:32 Ответить
Итак раз двадцать
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17.07.2022 22:38 Ответить
тому що зелена влада робить все як спеціально постійно їх попереджае про гарпуни що можуть потопить флот в травні ще казав кацапи зрозуміли натяк про кримський міст начали язиком постійно навіть включили таймер до вибужу на 9 травня попередели що обставили пво навкруги потім указ публічний наступ на південь орки вже три кордони виставили і везуть бетоні блоки також попередили зараз попереджують що можем до криму ракетами коли доставлять на 300 км химарсами вже виводять флот в новоросійск
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17.07.2022 22:42 Ответить
Не сійте рано зраду. ATACMS з Хаймарса ввалить і в Новосібірську кораблі, якщо запустит з Бердянська чи Ялти. Справа у тому, що ракет на 300+ не більше 1,5 тисячі, а нам дадуть може зо 2 сотні. Крім цього, це балістичні ракети, а не реактивні, і їх можна цілком збити с-300 та ін, яких у росіян там багацько
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17.07.2022 22:51 Ответить
Про Новосібірськ було смішно

Це капець як далеко та й моря там немає)))
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17.07.2022 23:15 Ответить
Там Новосибірська ГЕС, отже є водосховище, інакше - море.
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17.07.2022 23:19 Ответить
не смейтесь. Еще не было поэта, которому бы удавалась батальная проза.
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17.07.2022 23:30 Ответить
ТО Мр.Поет обмовився мабуть мав на увазі новокацапськ де в орків якби запасна база. Поете! Перевіряйте що накнопали!
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18.07.2022 00:08 Ответить
Кораблі "в Новосібірську" - це круто! Прямо по Обі - туди-сюди.
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17.07.2022 23:17 Ответить
Не реактивні ракети - це зашибісь! Ось до чого технології дійшли! Корольов би уху їв.
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17.07.2022 23:23 Ответить
А ты думаешь, что кацапы совсем тупые? Если им по нашему телевизору не сказать, то и не почешутся?
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17.07.2022 23:49 Ответить
Шо значит 300 километровой дальности амеркатюши поступили к нам... Значит начинаем освобождение Крыма.
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17.07.2022 22:33 Ответить
Ракети, імовірно, поступили. Крим звільнювати поки що зарано. Спочатку - чергове полювання по 2м напрямам:
1. нові дислокації складів БК та ПММ рівня "копус-армія", які рашковани вирішили відсунути від фронту на 90-150км за допомогою нових ракет.
2. пункти базування, концентрації особового складу та техніки рашкованів "від роти" зоні 0+70км від фронту за допомогою звичайних ракет М30/М31 - як з касетною, так і з фугасною боєголовкою.

І от коли ************* арта майже повністю замовкне, танки та ББМ перетворяться в стаціонарні вогневі точки, а особовий склад почне ссатися будь-якого завивання, от тоді, щось і почнеться.

Звісно, хочеться швидше. Але спроба наступу зараз - це майже гарантовані тотальні втрати і особового складу, і бронетехніки.
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17.07.2022 23:43 Ответить
Ну так, знищили ж склад із гарпунами і одразу ж відвели кораблі подалі... все логічно
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17.07.2022 22:34 Ответить
Пишуть же, що фактично досягнуто домовленість про супроводження бойовими кораблями країни НАТО зерновозів з українських портів. Звісно рашковани, відвели всіх своїх дебілів подалі, бо як тільки хоч хтось з них "випадково" лупне хоч пальцем у бік військових кораблів країни НАТО першим - тоді путлєр швиденько взагалі всі свої флоти втратить.

Бо, якщо хтось не знає, принципові річі для США не "свобода України", а зовсім інші 2 речі:
1. Безпека Сполучених Штатів Америки.
2. Вільне судоплавство на планеті.

І є така версія, що США зараз вписується в цю бійку не з-за того, що "рашка стане на кордоні країн НАТО". Пфє - країною більше, країною менше - Калінінград он, з ядерною зброєю, на кордоні з НАТО... А вписується США саме тому, що цього разу путлєр навіть і не помітив, як порушив 2й головний принцип діяльності США на планеті - підтримка вільного судоплавства.

PS: але особисто мені і ваша версія подобається.
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17.07.2022 23:50 Ответить
Про "вільне судноплавство" это явно из 14 тезисов Вильсона. А то что США вписались, то это явно потому что мир который строился на основе этих тезисов более 100 лет опять разрушен и больше закрывать на это глаза не возможно.
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18.07.2022 07:54 Ответить
Рєзніков налякав лаптєй Хаймарсом-300 і вони пересрали.
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17.07.2022 22:34 Ответить
Мендедев пупок надувал, но все таки решили подстраховаться от дальнобойных хаймарсов
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17.07.2022 22:34 Ответить
А я кожного просила ******* по севастополю, поки їхні лоханки ще там були, а мене ніхто не слухав.
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17.07.2022 22:35 Ответить
кожного *дня
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17.07.2022 22:36 Ответить
Otak pryam kozshnogo? )))
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17.07.2022 23:30 Ответить
пока нечем.
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17.07.2022 23:32 Ответить
А чем же ******* прикажете, наша несравненная Иренка?
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17.07.2022 23:51 Ответить
З рогатки!
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18.07.2022 15:09 Ответить
А кого просили? Залізали під ковдру, складали рученьки молитовно і просили? Нє, так це не працює.

Треба було особисто везти партію MRC (Tomahawk Block V) у кількості не менше 50 штук, передавати особисто Залужному та особисто Залужного просити - "ну гепни парочкою в Севастопіль, ну будь-ласочка, а я ще 50 томагавгів підгоню".

У всіх інших випадках - ваші прохання мають таку ж силу, як і спілкування сама з собою під ковдрою.
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17.07.2022 23:59 Ответить
Я просила Всесвіт! А коли довго просити щось у Всесвіту, ти йому набридаєш і він обов'язково це виконує.
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18.07.2022 01:04 Ответить
Ви іще мабуть і сонцеїдка ? (( Поталанило із ********* цінами на продовольство (( P.S. Ну і щодо " коли довго просиш - набридаєш і виконується " (( Коли комусь довго набридаєш - тебе можуть із черги викреслити ((
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18.07.2022 01:26 Ответить
Ой...
Ви, Іренко, надихнули мене на генерацію бажань, про які якось на дозвіллі спробую Всесвіту понабридати: і щоб чуб знову на голові виріс, і щоб знову важити 84 кіло... А коли з тим усе складеться, то, може, і про появу на горизонті хорошої нареченої понабридаю...
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18.07.2022 01:33 Ответить
Раджу! Це реально працює.
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18.07.2022 15:05 Ответить
Іренко! Навіть зараз це зробить нема чим "Нептуни" з "Гарпунами б"ють не далі 300 км А от коли наші вийдуть в район Очакова чи Скадовська - інша справа Ці "довгі руки" туди якраз дістануть А вивели кораблі - то й "мать їх так"! Я подивлюся, що вони робитимуть в Новоросійську! Це - торговий порт Його акваторія і рейд забитий транспортними суднами Там ще бойових кораблів не вистачало Крім того - Новоросійськ - порт "трохи невдалий" Він відкритий з боку моря Що таке "бора" - чули? Там буває ТАКЕ твориться взимку! Вони ще при Кравчуку збиралися вивести весь ЧФ у Новоросійськ і будувать там для себе нову базу ЧФ Однак домовилися про "оренду" Чим це для нас обернулося - бачимо зараз!
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18.07.2022 04:40 Ответить
Пане Яр, я сподівалась, якісь далекобійні смаколики вже до нас приїхали. мАсква як деморалізувала орків, а лише уявіть, як би їх накрило горе, як би ми знищили усю бухту з їхніми лоханками.

Ну, я дівчинка-мрійниця.
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18.07.2022 15:03 Ответить
в бухтах ПКРами не получится из-за берегового рельефа. Теоретически, по стоящему у стенки можно ATACMSом с унитарной б\ч.
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18.07.2022 15:58 Ответить
Гарна новина!!!)))Может действительно Крым оставят,где то читал что сматываються они потихоньку.
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17.07.2022 22:35 Ответить
Дивно й підозріло..., може якусь нову подлянку придумали.
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17.07.2022 22:35 Ответить
Це вже не вперше , у них вже був такий фортель після Нептуна (( перестраховуються , суки ((
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18.07.2022 01:27 Ответить
А вы говорите что не реально крым демилитаризировать. Как видим, гарпуны за две недели сделали больше чем 8 лет переговоров и школьных перемирий с рашистами.
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17.07.2022 22:36 Ответить
Ну і що вони "сдєлалі " ? (( Чи так щоб побалакати ? Дай Бог щоб ті дві батареї Гарпунів допомогли хоча б Одесу розблокувати і то буде полегшення ! А щоб комусь люлєй наваляти потрібно було крайні три роки головою думати а не відосики пиляти та дороги розкрадати ((
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18.07.2022 01:33 Ответить
это парашные мариманы шо, так толсто и подло намэкують калошенкову, шо он как бы не уничтожил склад с гарпунами? 2 склада с гарпунами? и тупо брэше ***** в ушки? )
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17.07.2022 22:37 Ответить
В продолжение темы подводников Черноморского флота. Этот список личного состава мы получили от наших друзей из InformNapalm https://t.me/informnapalm . Актуальность списка - 2019-2020 годы, поэтому он требует дополнительного уточнения. Например, командир ДПЛ «Новороссийск» Константин Табачный (мы писали про него вчера) уже получил повышение до командира дивизиона https://crimea.mk.ru/social/2022/01/02/v-sevastopole-ustanovlen-pamyatnik-****************-gerasimovu.html
Тем не менее, этот список - ценнейшая основа для OSINT, и мы предлагаем всем желающим подключиться к работе по установлению российских военных преступников.

ДПЛ «Ростов-на-Дону»
1. ДПЛ «Ростов-на-Дону» капитан 2го ранга Адамский Андрей;
2. ДПЛ «Ростов-на-Дону» старпом капитан-лейтенант Нерусин Сергей;
3. ДПЛ «Ростове-на-Дону» командир БЧ-1 - капитан-лейтенант Вадим Родкин;
4. ДПЛ «Ростов-на-Дону» БЧ-2-3 командир ст.лейтенант Хабаров Алексей;
5. ДПЛ «Ростов-на-Дону» БЧ-2-3 техник торпед - мичман Кильдяшев Нурлан;
6. ДПЛ «Ростов-на-Дону» БЧ-5 командир - ст.лейтенант Халтурин Константин;
7. ДПЛ «Ростов-на-Дону» БЧ-7 инженер - ст.лейтенант Нехорошев Михаил;
8. ДПЛ «Ростов-на-Дону» врач - капитан мс Козинцев Станислав;
ДПЛ «Старый Оскол»
1. ДПЛ «Старый Оскол» командир - капитан 2го ранга Андрей Кириченко;
2. ДПЛ «Старый Оскол» старпом - капитан-лейтенант Набиуллин Тимур;
3. ДПЛ «Старый Оскол» БЧ4\7 командир - капитан-лейтенант Роман Туз;
ДПЛ «Новороссийск»
1. ДПЛ «Новороссийск» командир - капитан 2-го ранга Табачный Константин;
2. ДПЛ «Новороссийск» старпом капитан-лейтенант Дудукин Александр;
3. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-4-7 командир лейтенант Хаустов Вадим;
4. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-4-7 техник - ст. мичман Павлов Сергей;
5. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-4-7 гидроакустик- старшина 2 статьи Голубев Андрей;
6. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-4-7 радиометрист старшина 2 статьи Лыжин Владислав;
7. ДПЛ «Новороссийск» БЧ-5 техник команды движения - гл.корабельный старшина Тихонов Сергей;
ДПЛ «Краснодар»
1. ДПЛ «Краснодар» командир капитан 2го ранга Ржицкий Станислав;
2. ДПЛ «Краснодар» БЧ-5 командир капитан-лейтенант Тиховский Николай; (2019)
3. ДПЛ «Краснодар» БЧ-5 командир капитан-лейтенант Александр Никифоров (2021);
ДПЛ «Колпино»
1. ДПЛ «Колпино» капитан капитан 2-го ранга Сергей Нерусин
2. ДПЛ «Колпино» БЧ-5 командир капитан-лейтенант Виктор Ночёвка
ДПЛ ,,Великий Новгород" 2019
1. ДПЛ «Великий Новгород» командир - капитан 3-го ранга Рябищенко Сергей;
2. ДПЛ «ВеликийНовгород» старпом - капитан-лейтенант Федоров Иван
3. ДПЛ «Великий Новгород» БЧ-1 командир - капитан-лейтенант Александр Лебедев
4. ДПЛ «Великий Новгород»командир группы БЧ-1 старший лейтенант Максим Попов
5. ДПЛ «Великий Новгород» БЧ-2-3 - капитан-лейтенант Радковский Антон;
6. ДПЛ ,,ВеликийНовгород" (БЧ-5) командир - капитан-лейтенант Грасюк Игорь ;
7. ДПЛ ,,ВеликийНовгород" (БЧ-5) старшина команды - мичман Шавиров Александр ;
ДПЛ «Великий Новгород» 2020
8. командир ДПЛ капитан 2-го ранга Константин Петренко
9. командир БЧ-5 ст.лейтенант Иван Пиндюр
10. старший моторист БЧ-5 старшина 1-й статьи кс Сергей Лавренко
11. электрик Бч-5 старший матрос кс Валерий Щербаков
12. старший боцман, старшина 1-й статьи кс Павел Косинский
13. командир БЧ-4\7 капитан лейтенант Максим Лагунцов
https://t.me/osintbees/917
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17.07.2022 22:50 Ответить
не паверили сваим брехунам))) прислушались к резникову? )))))
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17.07.2022 22:44 Ответить
Невже не встигли?От халепа(((
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17.07.2022 22:44 Ответить
Медед своими АХ-ами и ОХ-ами , насчет Крыма, спалил стукачей... И пошла череда отставок.
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17.07.2022 22:44 Ответить
это ещё ни о чём не говорит.., тех кораблей, что остались, тоже достаточно.., тем более, что ракеты по нам и с Каспия летят..
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17.07.2022 22:44 Ответить
А ще б - вивели із шизокремля всю свою довбану блохасту кацапську братію на чолі із безхвостим та плєшивим мавпо-сцариком своїм.
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17.07.2022 22:45 Ответить
Акт доброї волі, чи достроково виконали угоду про оренду севастопольської бази?
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17.07.2022 22:51 Ответить
"плюшевый Мишка" только что стращал "судным днём",если Украина ударит по объектам Крыма,а сейчас резко отвели оттуда корабли на расстояние,превышающее поражение данными Украине ракетами..Боятся! И правильно делают..Но возможно скоро появится и авиация.Тогда куда корабли переведут? На Тихий океан? А Кремль перенесут на Алтай ??)
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17.07.2022 22:52 Ответить
Це кацапський флот не врятує. Від Бердянска до Новоросійська по прямій 239 км...
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17.07.2022 23:02 Ответить
А от Керчи 123 км. Предлагаю стрелять оттуда.
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17.07.2022 23:17 Ответить
З Бердянська до Керчі 129 км по прямій.
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17.07.2022 23:19 Ответить
А от Мариуполя до Мелитополя 167.
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17.07.2022 23:25 Ответить
здійснено "акт доброї волі"
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17.07.2022 23:04 Ответить
Кримський міст ще нехай передислокують за парєбрік.
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17.07.2022 23:07 Ответить
Скоро будет судный день для Крыма. Алкомедведь, иди вешайся.
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17.07.2022 23:18 Ответить
Та не буде ніякого "судного дня". Отримавши люлєй кацапи організовано втечуть. Не забувайте що кримчани вже "наїлись" "русскім міром" до блювоти і чудово усвідомлюють свої перспективи в разі подальшого перебування в складі підсанкційного і тотально ізольованого **********. Так що за "русскіх вітязєй" з бурято-кадирівськими мордами населення не підпишеться...
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17.07.2022 23:23 Ответить
Не дивно, що вивели. Українська влада і військові стільки разів попереджали кацапів, що можуть якось там вдарати/відповісти але ніяк не зберуться. Такі речі робляться тихо, це ж наче військова таємниця, а тепер хрін ми їх дістанемо, ідіоти!
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17.07.2022 23:29 Ответить
Чого не вивести як благородні дебіли, а поправді кацапи так відносять, даже ще хуже, тупі хахли, чекали роки вони потікають, жесть бл.ь
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17.07.2022 23:43 Ответить
Що кацапи , бздошно стало тримати свої корита в украінському Севастополі!!???
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17.07.2022 23:54 Ответить
Спокойная жизнь для крыс в оккупированном Крыму закончилась.
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18.07.2022 00:07 Ответить
Меньше варнякать надо об ударах!,спугнули карася, а так уххх палала бы горела русня!,перл харбор курил бы!
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18.07.2022 00:12 Ответить
От же ж змогли, вивели. А могли це зробити ще в1992 році. Чому не тоді? Висновок: спочатку треба навішати москалям добряче люлей і лише після цього домовлятись. Інакше кацапня тупо не розуміє, як худоба: поки по рогам чи по сраці не отримає - не слухається.
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18.07.2022 00:31 Ответить
С Януковича высчитают
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18.07.2022 02:19 Ответить
Ничего там есть казармы с личным составом и склады с БК
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18.07.2022 01:18 Ответить
А Крымский мост передислоцировали в Новороссийск ?
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18.07.2022 02:18 Ответить
Севастополь треба знищіти
а бухти засипати
щоби більше ніколи там не було військових баз
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18.07.2022 03:32 Ответить
А бухта чим завинила?
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18.07.2022 04:45 Ответить
знищити треба лише свинособак. природа залишиться чистою.
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18.07.2022 08:06 Ответить
Вместо кораблей в Севас зайде подлоДка Курск и флагман черноморскага флота крейсер дохлая Мацковия...
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18.07.2022 07:48 Ответить
чим важче озброєння-тим далі свинособаки
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18.07.2022 08:04 Ответить
А казармы остались. Не пустые. Электростанция, водообеспечение, ЛЭП...
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18.07.2022 09:03 Ответить
Якщо вивели, значить вже е з чого дістати до мосту.
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18.07.2022 09:24 Ответить
вот бы подлодочку зацепить в гавани, было бы круто
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18.07.2022 10:57 Ответить
В гавани будет много вони от соляры.
Никуда они не денутся.
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18.07.2022 11:16 Ответить
 
 