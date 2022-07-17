РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10844 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
51 189 272

Я принял решение об отстранении от должности Генпрокурора и об отстранении главы СБУ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинским 17 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины.

По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отстранил Венедиктову от должности Генпрокурора

В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", — отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ

Зеленский Владимир (20324) Баканов Иван (303) Венедиктова Ирина (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU Михаил Тихонов

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YCbJaGRrgND6poqsAeHADMPc7FXHbTUQSRHceSiPiEhZneMTwiQ1v88XAYpZPQMdl&id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU 48 мин. ·

Джон Сміт

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
показать весь комментарий
17.07.2022 23:02
+56
А Єрмака чого не звільнив?
показать весь комментарий
17.07.2022 22:38
+54
а кто же поставил всех и руководителя сбу на эти должности
показать весь комментарий
17.07.2022 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
У 2021 році заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який тепер виконуватиме обов'язки генпрокурора, https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/8/7306401/ був на святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова, хоча раніше він https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/24/7278030/ передавав справу Татарова від НАБУ до СБУ. За даними УП, Симоненко є креатурою Татарова.

За інформацією джерел УП в керівництві "Слуги народу", замість Баканова обов'язки глави СБУ буде виконувати його перший заступник Василь Малюк, якого раніше джерела УП https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/2/7349990/ називали близьким до Татарова. Він також https://www.pravda.com.ua/articles/2021/09/8/7306390/ був на святкуванні дня народження Татарова.

21 липня 2021 року https://www.president.gov.ua/documents/3152021-39489 Зеленський звільнив Малюка з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. 28 лютого 2022 року президент знову https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/28/7326882/ призначив Малюка на посаду заступника голови СБУ.
показать весь комментарий
17.07.2022 23:28 Ответить
"Совсем озверел, Черный Абдулла. Ни своих , ни чужих не жалеет"...
показать весь комментарий
17.07.2022 23:29 Ответить
нужно почаще менять
нет результата носаком под зад и гуд бай мой беби
еще генеральный штаб нужно пошерстить
результата работы которого не видно
показать весь комментарий
17.07.2022 23:29 Ответить
Ви будьоновку забули зняти. І парашют тягнеться позаду.
показать весь комментарий
17.07.2022 23:54 Ответить
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.
показать весь комментарий
17.07.2022 23:31 Ответить
вирішив призначити ,ще більших покидьків на ці посади.БІНГО,*****!
показать весь комментарий
17.07.2022 23:32 Ответить
УКРАЇНА дозріла до встановлення проукраїнської влади. Бандерівської. На всіх рівнях
показать весь комментарий
17.07.2022 23:39 Ответить
З лейтенантом Бакановим ясно а Венедіктову мабуть за те що Порошенко не посадила бо в ОПі теж багато зрадників але нікого там з цієї причини не звільняють. Від ухвали рішення до його виконання і нових призначень може щось дивне відбутись.
показать весь комментарий
17.07.2022 23:41 Ответить
Спасибо большое, правильное решение. Баканова давно нужно было снимать, даже если это кент. А еще и узнать почему он в первые дни смылся из Киева.
показать весь комментарий
17.07.2022 23:42 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2022 00:39 Ответить
то вже й сам подавай у відставку
показать весь комментарий
17.07.2022 23:49 Ответить
А ким агент ФСБ єрмак свою задницю прикривати буде?
показать весь комментарий
18.07.2022 08:22 Ответить
Все чудово, тільки є питання: що з дЄрмаком, ві хто ж призначив цих людей на посади? Щось підказує, що дЄрмак пробую ще й СБУ під себе підім'яти. Не дарма ж була пропозиція підпорядкувати армійську розвідку з МО ГРУ у юрисдикцію СБУ. Зхоще, що дЄрмак пробую зосередити весь силовий блок у своїх лапах.
показать весь комментарий
17.07.2022 23:52 Ответить
А що з ним не так? Він (дєрьмак) їх і звільнив, щоб не заважали керувати боневтіком.
показать весь комментарий
18.07.2022 00:53 Ответить
Слухайте, ну головне ж що Зеленський виправляється, він змінюється. Зеленський поки сам не став президентом, весь час критикував всі уряди, посадових осіб, висміював їх. Але коли став президентом, зрозумів, що шапка Мономаха таки "важка". Але з того часу коли у нього була позиція яка різниця яка мова, віра, зійтися посередині, він нарешті став державним УКРАЇНСЬКИМ діячем, а не просто обивателем. Мені здається, його треба підтримати. Йому дуже потрібна наша підтримка.
показать весь комментарий
18.07.2022 00:02 Ответить
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZW9pSShqvvlfupeDCsU_8EeDuVnThYYftUrWOC3exeP3UFgRPKW1Ap2lNwia1yyayxuplkiuA_1ZloOFTmmM7PVvdAcRgrtR0TuMIqhDTVHhsA9aknERFgn2V9ghrMG2-U68lfIxReMP00lSGQJ0adnnMin0AbxZrb2qtyDoCvYjw&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZW9pSShqvvlfupeDCsU_8EeDuVnThYYftUrWOC3exeP3UFgRPKW1Ap2lNwia1yyayxuplkiuA_1ZloOFTmmM7PVvdAcRgrtR0TuMIqhDTVHhsA9aknERFgn2V9ghrMG2-U68lfIxReMP00lSGQJ0adnnMin0AbxZrb2qtyDoCvYjw&__tn__=-UC%2CP-R

По Півдню цілий десант зрадників призначених Зеленським.

До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму. В результаті виявляється зрадником.

Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.
Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.

Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.

Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
показать весь комментарий
18.07.2022 00:22 Ответить
https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__%5b0%5d=AZUgwvrNHq7i49l4-n99Z9K0zmbWjJYHutRnge9wvWYcJzxHs1-eiNzyTdImS_JkIkpstSeLfdh5FYX2XD-4hM0h-z65T2smyWJ7F--U2FPy_g8AOYzOSgSqdBFsTjMuwM5HMswbE6KEaY_eGLNsMJNXhgI2R7u74u_bfBOoSQAerQ&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss

Зеленский уволил своего на 100% главу СБУ и друга детства Ивана Баканова по статье 47 Дисциплинарного устава ВСУ, которая читается как: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия или создавшее угрозу наступления таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

И по данной статье уволить просто так не получится. Статья влечет за собой открытие криминального производства. Вот тут Зеленский попадает в ловушку. Если он пойдет дальше по букве закона, он утратит доверие другие ему верных членов команды со всеми последствиями. Если же против Баканова не будет возбуждено дело - действия Зеленского будут расценены как и нарушение закона и популизм.

Связанное же это решение, с одной стороны, с задержанием вчера главы Службы безопасности Украины в АР Крым, предателя Олега Кулинича. Он был офицером по особым поручениям председателя Службы Ивана Баканова. Инкриминируется - госизмена, с ругой - с усиление влияния на СБУ Ермака, вероятно.

По увольнению Венедиктовой. Все еще хуже. Временно исполняющего обязанности Генерального прокурора уже возложены на Симоненко Алексея Юрьевича. Этот то самый заместитель Венедиктовой, который исполнял программу по политическому преследованию Президента Порошенко и других оппозиционеров. Это также человек Татарова - Ермака. Симоненко внесен в "Миротворец".

Другими словами, друзья, история пахнет плохо, но нужно время для посмотреть на что дальше. Но, кажется мне, кроме войны с РФ нас ожидает затяжной внутриполитический кризис, которым обязательно воспользуется Кремль.
показать весь комментарий
18.07.2022 00:26 Ответить
Он конечно же им воспользуется, т.к. он его и режиссирует.
Очень правильных анализ и прогноз.
показать весь комментарий
18.07.2022 08:42 Ответить
слідуючим дерьмак звільнить зеленского!
показать весь комментарий
18.07.2022 00:44 Ответить
Ні. Спочатку руками Зеленського розвалить військове керівництво. А потім вже звільнить Зеленського й призначить на його місце *****.
показать весь комментарий
18.07.2022 00:51 Ответить
Ухвалив рішення єрмачка? То ти тепер співучасник. Тобто, завжди їм був. Шістка путінської шістки, ще й утриманка кололмойського. Гидота.
показать весь комментарий
18.07.2022 00:48 Ответить
Бакланов теперь на повышение в фсб перейдет работать. Вместе с наумовым и криворучко, с которыми сливал Юг за день. В принципе на героя рф заработал.
показать весь комментарий
18.07.2022 00:52 Ответить
Вместо уволенных дЕрмак назначил людей путлера....
Спектакль продолжается...
показать весь комментарий
18.07.2022 01:00 Ответить
а це ще навіть не вальца Вова... ой Вова... вовина дупа... *****
показать весь комментарий
18.07.2022 01:06 Ответить
Кучмисты...вы продажные крысы...
Бог вам Судья ..
показать весь комментарий
18.07.2022 01:08 Ответить
Кто выпустил из страны Портнова и Козака ???
показать весь комментарий
18.07.2022 01:24 Ответить
Монастирський.
Ну, він міністр; а в нього є зами, в т.ч. по прикордоній службі. І під ним голова ДПСУ.
А от під ким Монастирський - питання риторичне.
показать весь комментарий
18.07.2022 01:28 Ответить
**** ти бубочка!дєрьмак тобі так наказав зробити?Ой висітимеш ти на Крещатику верх ногами....
показать весь комментарий
18.07.2022 01:31 Ответить
Резников - саботажник поступления помощи Украине, действующий в интересах коррупционеров. Куда пропали 3 тыс. NLAW в самый тяжелый момент обороны Харькова. Ермак - не просто крот, он курирует всю кадровую политику в ОП. Что делал Ермак в окрестностях Херсона в момент его сдачи врагу - готовился к экстракции к своим, в Крым, а там ему сказали - едь в Киев, продолжай там "работать"?

Об этом и другом узнайте в официальном канале Юрия Швеца от 17 июля:
https://youtu.be/2ehLYqsV7og?t=1267
показать весь комментарий
18.07.2022 01:40 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2022 01:46 Ответить
А аи впевнені шо Швец каже правду?
Резнікову довіряють міністри оборони всіх західних партнерів, він присутній на всіх раммштайнах, невже з таким сіли би за один стіл?

Швец дуже хитровиєбаний дід, круто підняв свій канал після початку війни. Все що він робить це читає в голос новини з західних смі

Я ненавиджу зеленського, але такі заяви по Резнікову сміхотворні
показать весь комментарий
18.07.2022 01:54 Ответить
"Резнікову довіряють", "Єрмаку довіряють" - як вже набридло це недоумство. А чи в них є вибір, з ким спілкуватись? Чи ви вважаєте, що вони мають самі назначати керівників на Банковій?
показать весь комментарий
18.07.2022 02:38 Ответить
Я за єрмака нічого не сказав. У зе влади проблема з кадровими призначеннями
Мені довоєнні щаяви Резнікова ще тоді не подобалися
Але в такій справі як зброя, я все таки більше вію західним партнерам, які вітаються з Резніковим за руку
А господін швець це мутна особа, імхо
показать весь комментарий
18.07.2022 02:52 Ответить
Сам ти мутний. З Єрмаком теж вітаються за руку, бо нема вибору. До речі просто візми та послухай, там є чітке пояснення, чому Остін просто змушений розмовляти з представником, який делегований Україной на підставі посади. Ви вважаєте що він може заявити "та не буду, везіть іеншого"? Для кого ви цю дурню розповсюджуєте, що виходить з Банкової? Ну ладно ті нас за ідіотів тримають, а ви чого?
показать весь комментарий
18.07.2022 03:22 Ответить
я читаю кацапський жж , так там таке "Украинцы продали исламистам сотню ПТРК Javelin, более сотни ПТРК Nlow, 55 стингеров и много ещё чего… Причем, сбагрили всю партию этого «добра» всего за 9 миллионов долларов, т.е. - с большой скидкой."

и господін Швец розказує "Куда пропали 3 тыс. NLAW в самый тяжелый момент обороны Харькова."

особисто мене не дивує, що така "достовірна" інформація з"являється в кацапському жж, і у господіна Швеца - вказівки вони отримують з одного центру
показать весь комментарий
18.07.2022 12:52 Ответить
Він ніколи не казав що щось "сбагрили". Він казав що не видавали бійцям, коли це було вкрай критично, а тримали на складах у Львові.
показать весь комментарий
18.07.2022 20:56 Ответить
Тупорилий зеленський чекав 5 місяців, щоб звільнити цього ідіота

73% дебілів в країні, вибрали не компетентне чмо, ненавиджу
показать весь комментарий
18.07.2022 01:50 Ответить
Вони там всі в цій "партії" одне одного вартують. Все те смердяче кодло треба гнать поганим віником!
показать весь комментарий
18.07.2022 02:50 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2022 02:54 Ответить
Ірка з Ванькою вже в СІЗО? Якраз, але не в цей раз і ніколи. Відсторонили, бо Пороха не посадили.
показать весь комментарий
18.07.2022 02:14 Ответить
- Штирлиц, а вы, случаем не русский шпион?
- ой, Мюллер, я вас прошу... давайте не сейчас - разберёмся уже после победы
показать весь комментарий
18.07.2022 02:41 Ответить
щойно наш человек в Вашингтоне повідомив, що Єлдак з перепугу втік на Південь і десь ошивався в районі Херсона, хотів утекти. До речі там десь пристрелили Давіда Жванію теж хотів здриснути. Ваня теж десь три тижні ошивався, видно з Медведчуком хотів здриснути.
показать весь комментарий
18.07.2022 03:52 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUC8-8-eCC8dyadl6Qg5A34xTE-mtIiB_dM_J5FpyjgkTwBHP8_KuKqf0cAv2orHkU8YVjX5ruyNrkvQZ9NTGE2eD8wZl_0WZ2B1Tzl1zi5xGaViZ85BBfxzOQyfoo6ljovPskL454w1iqJntsmjiGl&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUC8-8-eCC8dyadl6Qg5A34xTE-mtIiB_dM_J5FpyjgkTwBHP8_KuKqf0cAv2orHkU8YVjX5ruyNrkvQZ9NTGE2eD8wZl_0WZ2B1Tzl1zi5xGaViZ85BBfxzOQyfoo6ljovPskL454w1iqJntsmjiGl&__tn__=%2CO%2CP-R#?gah 5 год ·

Єрмак звільнив Баканова та Венедіктову та отримав контроль за всією правоохоронною системою. Зеленський віддав Єрмаку усю владу та своє переобрання

Звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова та відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедиктової означає початок виборчої кампанії Володимира Зеленського. Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка - одного за найзаможніших по декларації силовиків, чиї статки багатократно перевищують його зарплату за усі роки знаходження на держслужбі, а виконуючим обов'язки голови СБУ - Василя Малюка. Прибирати і Баканова і Венедіктову, звичайно, було за що. Але Лі Куан Ю казав, що для боротьби з корупцією президент має саджати своїх друзів у тюрму, а не тихенько міняти одних керованих на інших ще більш ручних.

Які перші висновки від кадрових змін Володимира Зеленського:

1. Люди Єрмака-Татарова з цього вечора контролюють Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безпеки (Малюк), Державне бюро розслідувань (Сухачьов), Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе). Тобто фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини - Олега Татарова, який виконує вказівки Єрмака та Зеленського. А в руках Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.

2. Єрмак та Татаров усунули усіх конкурентів у боротьбі за дахування олігархів, судових справ, контрабанди, обналу та усієї іншої тіньової економіки. Тепер не треба домовлятись та ділитись. Одна каса.

3. Поки генпрокурором була Венедиктова, Єрмак та Татаров не хотіли призначати керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсу Олександра Клименка. Бо для контроля Клименка, який по корупційній справі розкрадання квартир Нацгвардії напрацював матеріали проти Татарова, потрібен повністю свій генпрокурор, який має права втручатись у деяких випадках у роботу керівника САП. Як відомо, саме Олексій Симоненко, був єдиним з прокурорів запрошений у вузьке коло друзів на день народження Олега Татарова у ресторані, яке відзняли журналісти у 2021-му році. Тепер Симоненко починає офіційно здійснювати процесуальне керівництво у справі свого друга, і учасник розкрадання квартир Нацгвардії України Татаров отримав від Зеленського персонального адвоката у вигляді кишенькового в.о.генпрокурора. Тепер усі справи по Слугах народу та по офісу президента, як це сталось по Татарову, будуть докладатись Татарову миттєво, і будь-які питання треба буде вирішувати саме з ним.

4. Очевидно, концентрація влади потрібна Володимиру Зеленського для контролю суспільства та фінансових потоків, та для того, щоб переобрати таку саму єрмаково-татарівську владу на наступних парламентських та президентських виборах. Причому Татаров сьогодні отримав більше повноважень, ніж мав при Януковичі його шеф Захарченко. Огидно, що Татаров, незаконно призначений в офіс президента в порушення закону про люстрацію, зараз має владу, про яку навіть не міг мріяти, коли разом з Захарченком розганяв Майдан.

5. Ми не знаємо зараз весь комплекс питань, яким Зеленський пов'язаний з Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками РФ в Омані, "всеосяжне перемр'я", і Вагнергейт, і захист Абрамовіча від санкцій Заходу, і захист Коломойського та списання його боргів, та інші спільні рішення. Тому така монополізація влади в руках угруповання Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами.

6. Володимир Зеленський усю владу у державі замкнув на одну кнопку - кнопку виклику Єрмака. Це дозволяє економити час для доповідей, спокійно приймати голівудських акторів та робити ранкову зарядку, але це велика небезпека для держави. Великий потік війни, економіки, політики, державотворення заганяється у вузьку щілину у дверях та у кишенях Єрмака і Татарова, та їхнього оточення. І не Єрмак тут проблема. Небезпечною проблемою стає відсутність розуміння у президента Зеленського, що він делегував повноваження, які йому надали виборці, людині, повноваження якої не прописані у Конституції, і яка не має права усім цим одноосібно займатись.

Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова та усіх їхніх клієнтів.
показать весь комментарий
18.07.2022 05:53 Ответить
Вітаємо себе з Зюйлом и утвердженням Зюйлостану?

Ах, как Ермак ва-банк пошёл, когда ему Спартц прищемила!
показать весь комментарий
18.07.2022 08:55 Ответить
малоПИД...роский, бенин Нарко-Оманский Осел убирать надо тебя с фсбэшником Елдаком и не просто убирать а садить с полной конфискацией!!!
показать весь комментарий
18.07.2022 06:22 Ответить
Та нічого той квартальний клоун не ухвалив. Ухвалив Єрмак, а Зєля підписав.
показать весь комментарий
18.07.2022 06:29 Ответить
Так у тебе нема таких повноважень по закону клоун
показать весь комментарий
18.07.2022 06:34 Ответить
Єрмака звільнив теж?
показать весь комментарий
18.07.2022 06:55 Ответить
А на эти должности назначил Елдака и Татарова. Пристрелите его кто-нибудь
показать весь комментарий
18.07.2022 07:07 Ответить
Это его очередной пиар ход мол "я не только занимаюсь пустыми видеоселфи а могу и кое кого уволить. Так что я лидер"...
показать весь комментарий
18.07.2022 07:08 Ответить
Поміняв шило на мило.Двоє дружків Татарова і протекція Єрмака.
показать весь комментарий
18.07.2022 07:32 Ответить
Це, на жаль, ні "шило на мило", це набагато серйозніше й катастрофичніше.
Це - захват влади Ермаком.
показать весь комментарий
18.07.2022 09:08 Ответить
Ну раша ж прогресує в КНДР, ми симетрично в бік Південної, з її ,блін, кальмарами.
показать весь комментарий
18.07.2022 07:47 Ответить
Елдак будет с малоПИД...роским, бениным Нариком до конца, даже если кремль официально признает его своим агентом, он поставлен патрушевым в Омане смотрящим над Ослом в замен на работающие киностудии в маЦкве под руководством шефиров, офшоры к ним подвязанные, майно в ПИД...раше и Крыму, сватов и т.д
показать весь комментарий
18.07.2022 07:47 Ответить
Аргентинскую муку Патрушева делить будуть...
показать весь комментарий
18.07.2022 07:51 Ответить
Назначал как преданную, а спросить пытаешься как с знающей? Так не бывает, Вован. Назначенцы-жополизы они по другим делам специалисты.
показать весь комментарий
18.07.2022 08:15 Ответить
Хотим хотелось бы услышать что нибудь о связях Татарове, Ермака и их прошлом. Бананов и Венедиктова- простые исполнители. Новый прокурор из списков ,, миротворца,, - подписывал подозрение Порошенко в госизмене. Он откроет судебное производство, и мы услышим что нибудь внятное?????Новый прокурор - новая марионетка. Когда нибудь будут разбирать косяки Зе- это будет бомба. Пока он тихий диктатор , который после третьего срока станет Путиным. Тем , кто не ,, закрывает рот,, уже можно собирать чемоданы.
показать весь комментарий
18.07.2022 08:25 Ответить
Схоже наші партнери міцно взялися за воФкину мошонку. Ще трохи і зєлЬОнський "самоусунеться". Давно пора, так сказать: "...я устал..., я ухожу...".
показать весь комментарий
18.07.2022 08:26 Ответить
Открой глаза. новый прокурор развалил дело против т Татарова и есть в списке Миротворец
показать весь комментарий
18.07.2022 10:57 Ответить
я паназначал гебню на ключєвиє пости в странє, но я нє вінават!
показать весь комментарий
18.07.2022 08:33 Ответить
Ти ухвалив свій вирок множення на нуль.
показать весь комментарий
18.07.2022 09:02 Ответить
Когда уйдёт Татаров и Ермак
показать весь комментарий
18.07.2022 09:53 Ответить
Молодець
показать весь комментарий
18.07.2022 10:11 Ответить
Венедиктова и Баканов наладили кровавий бизнес. Продавали доказательные базы уголовных дел, краденую военную амуницию... Большая вероятность гибели украинского АН-12 в Греции с экипажом, произошла для скрытия коррупционных преступлений предателей.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:20 Ответить
До Зеленського почало щось доходити, але він можливо трохи не там копає
показать весь комментарий
18.07.2022 10:21 Ответить
Ошибаешься!
показать весь комментарий
18.07.2022 10:58 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWVhVpbhe-vLql0Wtwk_Y90al-eigsnIS6JNTpwS6RLDATrQg2SKwHgUaqV-7*****************************************************************-zSkL8QDwJSvepc-DhA_Wa-Qu&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/pfbid0dbNVqAXeoG6NdTHXrUmXeD4kmAWE2d23j7cy3H8MfLSRc5xarfvcV6gxrurf95qml?__cft__[0]=AZWVhVpbhe-vLql0Wtwk_Y90al-eigsnIS6JNTpwS6RLDATrQg2SKwHgUaqV-7*****************************************************************-zSkL8QDwJSvepc-DhA_Wa-Qu&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Главный вопрос - когда Ермак уволит Зеленского.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:54 Ответить
Вова мы ждём решение по выдворению Ермака и Татарова в н.х. или за кораблём
показать весь комментарий
18.07.2022 11:21 Ответить
Напомню Ермаку есть чем заняться, могилку, покойного брата проведать навести там порядок, оградку покрасить,
показать весь комментарий
18.07.2022 11:23 Ответить
"Відсторонення Президентом Ірини Венедіктової від посади генерального прокурора та усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ не означає їхнє звільнення. Будуть проводитися службові перевірки, після чого глава держави визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.
показать весь комментарий
18.07.2022 12:19 Ответить
Кріпко олеженька татарів з дерьмаком гундосика за болси тримають
показать весь комментарий
18.07.2022 19:48 Ответить
Страница 3 из 3
 
 