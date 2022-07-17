Я принял решение об отстранении от должности Генпрокурора и об отстранении главы СБУ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинским 17 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины.

По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении.

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В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", — отмечается в сообщении.

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