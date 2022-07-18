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Новости Санкции против России
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Канада (2000) санкции (11031) Северный поток (1443) Трюдо Джастин (273)

Украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для "Северного потока", - Зеленский - Трюдо

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не примут решение Канады передать России турбину для "Северного потока".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Говорил сегодня с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но отдельно отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически, в нарушение санкционного режима", - сказал он.

"Этот вопрос не просто о турбине. Это вопрос о соблюдении санкций. Если сейчас будет одно нарушение, то только вопрос времени, когда будут следующие. Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций", - заявил Зеленский.

По его словам, существует достаточно путей для транзита российского газа в Европу. И каждая страна должна соблюдать принципиальность.

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https://www.facebook.com/?__cft__[0]=AZUpQayllWQ3fQxF65HduVeYFUwsjgTEWHVHDAIEYik6itk6c6QDAn51iLlqb5cgrRTbl2QXR3-dstGCptuRUpms7A-x5jGIsKeGMAY3dLq1_sn2oMobGjw-CPmomksG4VEM2Z2ghVRlblQqB9yXmug3xegzolCvnE3FHHs-F7Y7hQ&__tn__=%2CO%2CP-R#?gcg 17 мин. ·

Єрмак звільнив Баканова та Венедіктову та отримав контроль за всією правоохоронною системою. Зеленський віддав Єрмаку усю владу та своє переобрання

Звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова та відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедиктової означає початок виборчої кампанії Володимира Зеленського. Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка - одного за найзаможніших по декларації силовиків, чиї статки багатократно перевищують його зарплату за усі роки знаходження на держслужбі, а виконуючим обов'язки голови СБУ - Василя Малюка.

Які перші висновки від кадрових змін Володимира Зеленського:

1. Повна монополізація управління правоохоронними органами в руках голови ОП Андрія Єрмака та передача усіх керівних функцій одному "смотрящему" - заступнику голови офісу президента Олегу Татарову. З політичної точки зору це означає, що ключові правоохоронні органи взяв під контроль голова офісу президента Андрій Єрмак, та "смотрящий" від Єрмака за усіма правоохоронцями заступник голови ОП Олег Татаров.

2. Люди Єрмака-Татарова з цього вечора контролюють Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безпеки (Малюк), Державне бюро розслідувань (Сухачьов), Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе). Тобто фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини - Олега Татарова, який виконує вказівки Єрмака та Зеленського. А в руках Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.

3. Єрмак та Татаров усунули усіх конкурентів у боротьбі за дахування олігархів, судових справ, контрабанди, обналу та усієї іншої тіньової економіки. Тепер не треба домовлятись та ділитись. Одна каса.

4. Поки генпрокурором була Венедиктова, Єрмак та Татаров не хотіли призначати керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсу Олександра Клименка. Бо для контроля Клименка, який по корупційній справі розкрадання квартир Нацгвардії напрацював матеріали проти Татарова, потрібен повністю свій генпрокурор, який має права втручатись у деяких випадках у роботу керівника САП. Як відомо, саме Олексій Симоненко, був єдиним з прокурорів запрошений у вузьке коло друзів на день народження Олега Татарова у ресторані, яке відзняли журналісти у 2021-му році. Тепер Симоненко починає офіційно здійснювати процесуальне керівництво у справі свого друга, і учасник розкрадання квартир Нацгвардії України Татаров отримав від Зеленського персонального адвоката у вигляді кишенькового в.о.генпрокурора. Тепер усі справи по Слугах народу та по офісу президента, як це сталось по Татарову, будуть докладатись Татарову миттєво, і будь-які питання треба буде вирішувати саме з ним.

5. Очевидно, концентрація влади потрібна Володимиру Зеленського для контролю суспільства та фінансових потоків, та для того, щоб переобрати таку саму єрмаково-татарівську владу на наступних парламентських та президентських виборах. Зеленський робить це з тими самими людьми, які те саме робили при Януковичі, як це не парадоксально виглядає. Татаров сьогодні отримав більше повноважень, ніж мав при Януковичі його шеф Захарченко. Огидно, що люстрований після революції Татаров, незаконно призначений в офіс президента в порушення закону про люстрацію, зараз має владу, про яку навіть не міг мріяти, коли разом з Захарченком розганяв Майдан. Причому для президента Зеленського, який не раз згадував як виступав у Януковича на корпоративах, Татаров став зараз зразком ефективності.

6. Така монополізація влади в руках угруповання Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами. Ми не знаємо зараз весь комплекс питань, яким Зеленський пов'язаний з Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками РФ в Омані, "всеосяжне перемр'я", і Вагнергейт, і захист Абрамовіча від санкцій Заходу, і захист Коломойського та списання його боргів, та інші спільні рішеннями, тому ставка на монополію Єрмака буде означати, що голова офісу став відсьогодні найпливовішою людиною у державі.

7. Володимир Зеленський усю владу у державі замкнув на одну кнопку - кнопку виклику Єрмака. Така гіперконцентрація дозволяє економити час для доповідей, спокійно приймати голівудських акторів та робити ранкову зарядку, але це велика небезпека для держави. Великий потік війни, економіки, політики, державотворення заганяється у вузьку щілину у дверях та у кишенях Єрмака і Татарова, та їхнього досвідченого у схемах оточення. І не Єрмак тут проблема. Небезпечною проблемою стає відсутність розуміння у президента Зеленського, що він делегував повноваження, які йому надали виборці, людині, повноваження якої не прописані у Конституції.

Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова та усіх їхніх клієнтів.
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18.07.2022 00:29
+40
Українці ніколи не сприймуть того, що країною керує крот Єрмак, а президент в нього на побігушках !
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18.07.2022 00:29
+25
А що з квартирою в Ялті? Українці сприймають?
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18.07.2022 00:24
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А що з квартирою в Ялті? Українці сприймають?
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18.07.2022 00:24 Ответить
Примем в обмен на какое то количество Пэтриотов и истребителей.
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18.07.2022 00:24 Ответить
Не надо за украинцев расписываться. Зачем бить горшки с Канадой я не пойму никак.
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18.07.2022 00:25 Ответить
Ну не з московією зеленському горшки бити.
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18.07.2022 01:01 Ответить
Українці ніколи не сприймуть того, що країною керує крот Єрмак, а президент в нього на побігушках !
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18.07.2022 00:29 Ответить
Та ну перестаньте. Як там куЧМО казало: та це ж уже було!
Я до того, що те саме куЧМО працювало президентом у табачніка. Пригадуєте?
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18.07.2022 03:29 Ответить
Та що ви говорите, вони вже сприйняли
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18.07.2022 08:28 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUpQayllWQ3fQxF65HduVeYFUwsjgTEWHVHDAIEYik6itk6c6QDAn51iLlqb5cgrRTbl2QXR3-dstGCptuRUpms7A-x5jGIsKeGMAY3dLq1_sn2oMobGjw-CPmomksG4VEM2Z2ghVRlblQqB9yXmug3xegzolCvnE3FHHs-F7Y7hQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/?__cft__[0]=AZUpQayllWQ3fQxF65HduVeYFUwsjgTEWHVHDAIEYik6itk6c6QDAn51iLlqb5cgrRTbl2QXR3-dstGCptuRUpms7A-x5jGIsKeGMAY3dLq1_sn2oMobGjw-CPmomksG4VEM2Z2ghVRlblQqB9yXmug3xegzolCvnE3FHHs-F7Y7hQ&__tn__=%2CO%2CP-R#?gcg 17 мин. ·

Єрмак звільнив Баканова та Венедіктову та отримав контроль за всією правоохоронною системою. Зеленський віддав Єрмаку усю владу та своє переобрання

Звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова та відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедиктової означає початок виборчої кампанії Володимира Зеленського. Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка - одного за найзаможніших по декларації силовиків, чиї статки багатократно перевищують його зарплату за усі роки знаходження на держслужбі, а виконуючим обов'язки голови СБУ - Василя Малюка.

Які перші висновки від кадрових змін Володимира Зеленського:

1. Повна монополізація управління правоохоронними органами в руках голови ОП Андрія Єрмака та передача усіх керівних функцій одному "смотрящему" - заступнику голови офісу президента Олегу Татарову. З політичної точки зору це означає, що ключові правоохоронні органи взяв під контроль голова офісу президента Андрій Єрмак, та "смотрящий" від Єрмака за усіма правоохоронцями заступник голови ОП Олег Татаров.

2. Люди Єрмака-Татарова з цього вечора контролюють Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безпеки (Малюк), Державне бюро розслідувань (Сухачьов), Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе). Тобто фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини - Олега Татарова, який виконує вказівки Єрмака та Зеленського. А в руках Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.

3. Єрмак та Татаров усунули усіх конкурентів у боротьбі за дахування олігархів, судових справ, контрабанди, обналу та усієї іншої тіньової економіки. Тепер не треба домовлятись та ділитись. Одна каса.

4. Поки генпрокурором була Венедиктова, Єрмак та Татаров не хотіли призначати керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсу Олександра Клименка. Бо для контроля Клименка, який по корупційній справі розкрадання квартир Нацгвардії напрацював матеріали проти Татарова, потрібен повністю свій генпрокурор, який має права втручатись у деяких випадках у роботу керівника САП. Як відомо, саме Олексій Симоненко, був єдиним з прокурорів запрошений у вузьке коло друзів на день народження Олега Татарова у ресторані, яке відзняли журналісти у 2021-му році. Тепер Симоненко починає офіційно здійснювати процесуальне керівництво у справі свого друга, і учасник розкрадання квартир Нацгвардії України Татаров отримав від Зеленського персонального адвоката у вигляді кишенькового в.о.генпрокурора. Тепер усі справи по Слугах народу та по офісу президента, як це сталось по Татарову, будуть докладатись Татарову миттєво, і будь-які питання треба буде вирішувати саме з ним.

5. Очевидно, концентрація влади потрібна Володимиру Зеленського для контролю суспільства та фінансових потоків, та для того, щоб переобрати таку саму єрмаково-татарівську владу на наступних парламентських та президентських виборах. Зеленський робить це з тими самими людьми, які те саме робили при Януковичі, як це не парадоксально виглядає. Татаров сьогодні отримав більше повноважень, ніж мав при Януковичі його шеф Захарченко. Огидно, що люстрований після революції Татаров, незаконно призначений в офіс президента в порушення закону про люстрацію, зараз має владу, про яку навіть не міг мріяти, коли разом з Захарченком розганяв Майдан. Причому для президента Зеленського, який не раз згадував як виступав у Януковича на корпоративах, Татаров став зараз зразком ефективності.

6. Така монополізація влади в руках угруповання Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами. Ми не знаємо зараз весь комплекс питань, яким Зеленський пов'язаний з Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками РФ в Омані, "всеосяжне перемр'я", і Вагнергейт, і захист Абрамовіча від санкцій Заходу, і захист Коломойського та списання його боргів, та інші спільні рішеннями, тому ставка на монополію Єрмака буде означати, що голова офісу став відсьогодні найпливовішою людиною у державі.

7. Володимир Зеленський усю владу у державі замкнув на одну кнопку - кнопку виклику Єрмака. Така гіперконцентрація дозволяє економити час для доповідей, спокійно приймати голівудських акторів та робити ранкову зарядку, але це велика небезпека для держави. Великий потік війни, економіки, політики, державотворення заганяється у вузьку щілину у дверях та у кишенях Єрмака і Татарова, та їхнього досвідченого у схемах оточення. І не Єрмак тут проблема. Небезпечною проблемою стає відсутність розуміння у президента Зеленського, що він делегував повноваження, які йому надали виборці, людині, повноваження якої не прописані у Конституції.

Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова та усіх їхніх клієнтів.
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18.07.2022 00:29 Ответить
Это называется - узурпация. Причем не дебилом Моникой Зеленски-Боневтик, а Дерьмаком.
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18.07.2022 00:41 Ответить
для узурпації влади в Україні ,ще потрібна згода ЗСУ,без якої Ростов ,для "зе шобли" буде дуже швидко наближатися.
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18.07.2022 00:48 Ответить
Любое злоупотребление властью это акт узурпации.
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18.07.2022 00:56 Ответить
Так. Але зара ЗСУ зайняти.
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18.07.2022 00:56 Ответить
Ещё раз говорю ЗСУ это не Азов который мог бы развернутся и устроить ********* на Банковой если вдруг Ермак враг ,,, ЗСУ это рабы обычное управляемое мясо такое же как и Залужный *** он куда пойдет даже если будет 200%знать что Ермак Агент РФ Козырь 😉
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18.07.2022 04:21 Ответить
Оце тому боневтіки і здав Азов в Маріуполі , як огидно ! І як зковернути цю зелену плісень з керівництва України.
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18.07.2022 06:35 Ответить
Вже ніяк, пізно
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18.07.2022 08:31 Ответить
- ты наверное родыч зЕрмаковский?)
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18.07.2022 09:03 Ответить
Сгода ЗСУ в очке ,,,после сдачи Азова,тот же Залужный уже под пятой у Ермака😉 а где делся Ярош ,,,не слышно и не видно так что забудьте за ЗСУ ,,, ЗСУ это не Азов *** они куда рыпанутся ,,,,
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18.07.2022 04:12 Ответить
Саме так. І не треба забувати, що у таких як Залужний на першому місці стоїть військова кар'єра, підеш проти Zє - загубиш все.
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18.07.2022 08:35 Ответить
ну яка ще кар'єра може бути у головнокомандувача. він уже всю кар'єру зробив.
а так - справді, у Залужного начальник - зеленський. а в зеленського - єрмак.
і цілком можливо, що Залужний і не піде проти начальства і начальство теж не дрімає в цьому плані.
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18.07.2022 08:56 Ответить
ты забыл семенченко упомянуть)
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18.07.2022 09:04 Ответить
Баканов слил юг, но все равно хороший... Ппц необучаемые.
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18.07.2022 00:45 Ответить
Баканов слил юг? Это новая методичка такая?
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18.07.2022 00:55 Ответить
Вообще Баканов с самого начала был обычным свадебным генералом, который ничего не решал. Так что делать теперь из него гениального шпиона очень странно. Ну да ладно.
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18.07.2022 00:57 Ответить
Слушай, ты пишешь правильные вещи, и по всем признакам - свой. Но имечко с фамилией у тебя.....или это ник?
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18.07.2022 01:00 Ответить
Ник.
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18.07.2022 01:10 Ответить
+ , 450
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18.07.2022 01:17 Ответить
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18.07.2022 01:01 Ответить
До чого ці наїзди? Не зважаючи, шо ти тут не перший рік, але ж ти не Тарас Шевченко навіть по ніку
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18.07.2022 01:43 Ответить
Це не нiк. Я пишу под своим флагом и собственным именем.
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18.07.2022 01:46 Ответить
Мені до спини. Я всі твої пояснення /перекладання стосовно ніку читав - не перший рік тут. А з урахуванням флагу нагадаю прислівя - якщо ходить як утка, виглядає як утка, то це мабуть таки утка. Твоє звернення виглядає як наїзд. Тобі не подобається ніки схожі на російські імена, а мені на тюркскі. Тим більше ,що я знаю більше гідних громадян України з фамілією Петров, ніж Мурзаєв.
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18.07.2022 02:01 Ответить
Бутусов написал что он не человек Ермака и Татарова. А не то что он самостоятелен. Он как бы шлагбаум, через который нужно ступать. А теперь не нужно. Хотя я пока не буду сгущать краски и посмотрю куда это пойдет.

И не надо писать - Баканов назначил. Не Баканов.
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18.07.2022 01:02 Ответить
У меня родились аналогии. Буду теперь их везде двигать. Из Гарри Поттера.
Зеленский это Гильдерой Локхарт.
Баканов это Людовик Бегман. Хотя Бегман был известным спортсменом, а не чьим-то другом детства.
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18.07.2022 01:19 Ответить
Все, що є зав'язано на одну людину, напрочуд легко вирішується. Буквально в одну мить
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18.07.2022 00:53 Ответить
Щось не бачу охочих всіх зрадників вішати на каштанах. Ви де, ау. Може обійдемося як раніше, зєльонкою та сміттєвими баками?
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18.07.2022 08:40 Ответить
..абсолютно підтримую дії Канади з цією турбіною..
а Верховному тріпломату треба або, нарешті вже, навчитися мислити стратегічно або валити нафік з позиції головного дипломата..
сором і ганьба
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18.07.2022 00:33 Ответить
я теж почитала, що не так уже все й погано з цією турбіною. ще одна цеглина в завалюванні параші. уже тепер навіть і не знаю.
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18.07.2022 09:00 Ответить
тоько что смотрел выступление Юрия Швеца на его канале . про резникова он сказал, что это или идиот, или предатель. про ермака-ярко выраженный предатель, которого, как минимум, нужно вышвырнуть ***** из системы власти страны.
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18.07.2022 00:34 Ответить
Швец-большой знаток, специалист и авторитет. Куда же без него
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18.07.2022 05:07 Ответить
Такі так ,Швець і фахівець і авторитет , а ось вu що за ком з гори?
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18.07.2022 06:43 Ответить
У Швеца доброе имя и безупречная репутация в отличии от Ермака
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18.07.2022 07:15 Ответить
А Зеленский других возле себя и не держит.
Все по пословице: "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты".
По окружению Зеленского можно точно сказать кто сам Зеленский.
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18.07.2022 10:17 Ответить
Ясно-понятно, Зеля решил переселиться в Ростов
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18.07.2022 00:34 Ответить
який Ростов, на нари!
ну, на лаву підсудних спочатку, разом з подєльніками, а тоді на нари.
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18.07.2022 09:01 Ответить
Досить сорити народи України та Канади. Канада в НАТО та Германія в НАТО і є в них свої обов'язки друг перед другом. Негоже Канаді шкодити Германії, як би Зе не бажав. Зе, йди краще у відставку.
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18.07.2022 00:35 Ответить
Може варто своїх керівників люструвати?! І на черзі дєрмак і кодло! А то як чмоня під спідницею завгоспа. Просираєш всьо!
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18.07.2022 00:42 Ответить
Позорище
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18.07.2022 00:47 Ответить
Какой такой санкционный режим? Разве где то это звучало? Разве передача турбины между Канадой и Германией это нарушение санкций?

Кандон зеленый, завали ипальник свой уже...шо там с апартеидом и Шри-Ланка? обсосы вы наперсточковые
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18.07.2022 00:58 Ответить
Ти дивини, тут він знає що українці сприймуть, а що не сприймуть...
Роздає всім країнам поради, вказівки хто що має і немає робити.
Подивись кого ти поназначав на ключові державні пости - якщо не зрадник так корупціонер... ось це до чого доведе країну - питання.
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18.07.2022 01:02 Ответить
Ви міркує що зрадник може призначити не зрадника ?
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18.07.2022 06:45 Ответить
Ці бонапарти рішуче ************ Україну до нового Майдану, їм здається, що узурпувати владу підчас війни легко і просто
зєлька і його шобла - гірші за пуйла!
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18.07.2022 01:23 Ответить
да, януковича заменить зеленским это днище
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18.07.2022 10:34 Ответить
одні рашиські боти боти поналізали може вже хватить людям в вуха срати тупими коментами
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18.07.2022 01:32 Ответить
То висри щось "розумне",ми почитаємо.
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18.07.2022 02:34 Ответить
Ми вже двічі "виносили" хитродупих мерзотників з влади. Цих також "винесемо". І цього разу втекти не дамо! Буде суд. Так що у ЗЄ вибір невеликий - тюрма або пенсія. Щось мені підказує що "єрмаків і татарових" як використані гандони скоро опиняться на смітнику - своя шкура ЗЄ дорожча, а них, як завжди роблять жиди, він звалить всю повноту відповідальності і з придурковатим виглядом гнівно заявить: "А я ж їм так довіряв! А вони таке лайно... Обманули..."
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18.07.2022 01:55 Ответить
Замовником ремонту турбіни і власником турбіни є фірма Сіменс. Канадське приватне підприємство повернуло згідно контракту відремонтовану турбіну фірмі Сіменс. Цей ідіот ЗЕ має фіктивний диплом юриста. Його претензії до держави Канади безпідставні. На нього дивляться як на неповносправного ідіота.
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18.07.2022 02:01 Ответить
Сьогодні Володимир Зеленський розпочав виборчу кампанію по переобранню не себе, а по переобранню Єрмака, Татарова -тобто *****
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18.07.2022 03:01 Ответить
это ***** начал неприкрыто без опасения спалиться собирать всю власть в руки дЕрмака-потому что пришёл к выводу что украинцы схавают ...и что то подсказывает что таки да мудрый нарит и тут утрется
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18.07.2022 03:04 Ответить
Зараз на мене можуть "спустить всіх собак", але спробую пояснить цю штуку безпристрасно - з юридичної точки зору: наскільки мені відомо - санкції стосуються лише поставок підсанкційних товарів Між "Сіменс" та "Газпромом" вже багато років існує домовленість про ремонт та профілактику купленого у фірми обладнання і вона ніяким чином не обумовлена у санкціях Ця турбіна була куплена "Газпромом" ДО включення режиму санкцій То про що може йти мова? Якщо ті, хто складав пакет санкцій, "прое*алі", то при чому тут "Сіменс", Канада і навіть "Газпром"? Вони діють у рамках правового поля! І Канада не хоче "вляпаться" в завідомо програшний судовий процес!
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18.07.2022 03:23 Ответить
...мо, санкции надо наложить на ...украинский поток? Деятель
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18.07.2022 06:12 Ответить
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18.07.2022 06:44 Ответить
Це капець , а потім підтасують дані електронні виборів і скажуть що Зеля знову переміг .
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18.07.2022 06:50 Ответить
Впевнений, багато дописувачів, які проти Зеленського, виправдають рф, Канаду і сіменс, якщо остання замовить ремонт в Канаді турбін, які сіменс відправив в Крим в обхід санкцій. І так само будуть говорити про договори, про те, що це було до війни і що ці турбіни треба в Криму, бо там "наші люди" і т.д. Ненависть засліплює.
По суті Зеленський правий - одне виключення чи послаблення санкцій тягне інше.
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18.07.2022 07:02 Ответить
Ти впевнений бовдур! Тількі ідіот чи ермаківський продажний троль не бачить руйнівних дій зеленої банди
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18.07.2022 07:22 Ответить
Турбіна німецька, потрапила на ремонт до канадійського підрозділу siemens - просто бізнес, нічого особистого. Просто цей бізнес не знає кордонів - нехай би німці самі і ремонтували, і віддавати довелось би самим. А так - just business
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18.07.2022 07:24 Ответить
От тільки не треба за усіх українців розписуватись - я українець, і я сприймаю. Щодо пейсатих українців, то нехай собі хоч очі повиколюють за їхніми звичаями, мені пох
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18.07.2022 07:19 Ответить
Українці ніколи не сприймають зелену смердючу ханжу.
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18.07.2022 07:25 Ответить
так же как и разминирование и сдачу юга Украины, слив операции по захвату вагнеровцев и многое другое! членограй еще должен за Оман ответить! посмотрим на его достижения при сдаче вахты!
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18.07.2022 12:19 Ответить
зеленский сдувся,зрадник він думае шо таким ділом захопив владу,клоун нічому не навчився.
зеля в лучшем случае суші собі сухарі це найліпший варіант для тебе.
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18.07.2022 18:08 Ответить
 
 