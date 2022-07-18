Украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для "Северного потока", - Зеленский - Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не примут решение Канады передать России турбину для "Северного потока".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Говорил сегодня с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но отдельно отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически, в нарушение санкционного режима", - сказал он.

"Этот вопрос не просто о турбине. Это вопрос о соблюдении санкций. Если сейчас будет одно нарушение, то только вопрос времени, когда будут следующие. Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций", - заявил Зеленский.

По его словам, существует достаточно путей для транзита российского газа в Европу. И каждая страна должна соблюдать принципиальность.

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