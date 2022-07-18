Евросоюз больше не может позволить себе применять национальное вето в вопросах внешней политики, - Шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шольц отметил что война России против Украины еще более остро поставила вопрос о единстве внутри ЕС и что страны блока, если захотят, могут прибегать к "эгоистической блокаде" совместных решений.

"Мы просто не можем позволить себе и дальше сохранять национальные вето, например, во внешней политике, если хотим, чтобы нас слышали в мире, где конкурируют крупные геополитические игроки", - подчеркнул канцлер.

Он отметил также, что Германия в ближайшее время внесет свои предложения по совместной миграционной политике ЕС, развитию обороны ЕС, технологическому суверенитету и демократической устойчивости стран блока.

Также читайте: Зеленский назначил Субха спецпредставителем по Африке и Ближнему Востоку