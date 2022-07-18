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Евросоюз больше не может позволить себе применять национальное вето в вопросах внешней политики, - Шольц

шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шольц отметил что война России против Украины еще более остро поставила вопрос о единстве внутри ЕС и что страны блока, если захотят, могут прибегать к "эгоистической блокаде" совместных решений.

"Мы просто не можем позволить себе и дальше сохранять национальные вето, например, во внешней политике, если хотим, чтобы нас слышали в мире, где конкурируют крупные геополитические игроки", - подчеркнул канцлер.

Он отметил также, что Германия в ближайшее время внесет свои предложения по совместной миграционной политике ЕС, развитию обороны ЕС, технологическому суверенитету и демократической устойчивости стран блока.

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Топ комментарии
+62
Я так розумію мадяри дістали всіх. Очікувано... Цікаво, що гавкне Сіярто на цей раз?
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18.07.2022 00:46
+37
Можно просто избавиться от некоторых проблемных стран в ЕСи не морочить голову
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18.07.2022 00:46
+27
А Ви не задумувалися над тим, що "міграційна політика" Брюсселя, яку проводили під впливом саме Німеччини десяток років тому, була хибною і не можна було запускать в Європу купу арабів? Адже вони в Європі (в основній своїй масі) так і не стали "виробниками матеріальних благ" на тимчасовому місці проживання, а стали "захребетниками" Це - блохи на собачій шкурі! І вже виростає ціле покоління таких Через років десять Європа зіткнеться з масовою молодіжною злочинністю на національному грунті У себе на батьківщині ці "біженці" худо-бідно виживали працюючи на землі А зараз відчули, що можна жить ще краще - але "на халяву" - не працюючи! А що буде завтра? Європа буде змушена їх або терпіть, живучи в криміналізованому суспільстві, або примусово повертать їх на батьківщину А це "повернення" викличе спротив і протистояння Тобто ми знову повертаємся до того самого що було і тоді - протистояння двої світів Тільки на більш агресивному рівні Бо ледарі, яких виростила у себе на хребті Європа, повернувшись додому, працювать не будуть! Вони просто не навчені це робить! Вони будуть організовувать банди Потім - армії І грабувать От і маємо фундамент нового "джихаду" А треба було їх просто не чіпать - хай-би різали один одного на батьківщині - як-би це жорстоко не звучало!
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18.07.2022 03:05
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Можно просто избавиться от некоторых проблемных стран в ЕСи не морочить голову
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18.07.2022 00:46 Ответить
точно , мадьяры должны идти за кораблем
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18.07.2022 04:42 Ответить
Я так розумію мадяри дістали всіх. Очікувано... Цікаво, що гавкне Сіярто на цей раз?
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18.07.2022 00:46 Ответить
А Вы не думали, что речь не об мадярах?
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18.07.2022 00:51 Ответить
А хто ще ставить постійно вето? Щодо міграційнох політика активно виступали мадяри, далі словаки, поляки.До Польщі притензії поки основні по судовій системі,лише. А що зовнішньої політики найбільше вето саме ставила Угорщина, їх вже наказували зменшували їх б'юджет за це. Які ваші варіанти?
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18.07.2022 01:01 Ответить
Какие притензии к словакам? Они больше всех дали техники в ВСУ
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18.07.2022 01:02 Ответить
Це при війні в Сирії, коли Туречина відкрила кордон, Німеччина і Франція давила на них, через те що вони не брали участи в кризі зі сирійцями. Вони не виконували квоти по цьому, це і стосувалося Польщі, Угорщини, Чехії. Після цього в них не вирішено питання по квотах, це не стосується лише України.
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18.07.2022 01:09 Ответить
прЕтензии
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18.07.2022 01:31 Ответить
А Ви не задумувалися над тим, що "міграційна політика" Брюсселя, яку проводили під впливом саме Німеччини десяток років тому, була хибною і не можна було запускать в Європу купу арабів? Адже вони в Європі (в основній своїй масі) так і не стали "виробниками матеріальних благ" на тимчасовому місці проживання, а стали "захребетниками" Це - блохи на собачій шкурі! І вже виростає ціле покоління таких Через років десять Європа зіткнеться з масовою молодіжною злочинністю на національному грунті У себе на батьківщині ці "біженці" худо-бідно виживали працюючи на землі А зараз відчули, що можна жить ще краще - але "на халяву" - не працюючи! А що буде завтра? Європа буде змушена їх або терпіть, живучи в криміналізованому суспільстві, або примусово повертать їх на батьківщину А це "повернення" викличе спротив і протистояння Тобто ми знову повертаємся до того самого що було і тоді - протистояння двої світів Тільки на більш агресивному рівні Бо ледарі, яких виростила у себе на хребті Європа, повернувшись додому, працювать не будуть! Вони просто не навчені це робить! Вони будуть організовувать банди Потім - армії І грабувать От і маємо фундамент нового "джихаду" А треба було їх просто не чіпать - хай-би різали один одного на батьківщині - як-би це жорстоко не звучало!
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18.07.2022 03:05 Ответить
Плюс, робили аналіз хто більше в злочинах задіяний,то різниці: чи це малоосвітчений німець, чи біженень, були однакові показники. Але ви не повірите, російські змі саме через цей наратив розхитували Німеччину зі середини іїм це вдалося, так само змі працювали і в інших країнах. Саме через таку прлітику інертності Туречина давала на ЄС і країн НАТО, бо тоді Туречена могла дати бобу і кацапам і Асаду, але інші країни маї їх підтримати. Азейбарджан теж відтягував сили Туречини, бо були процеси в Карабасі. Тому Туречина зараз себе і виде так, як вили себе країне ЄС із ними.
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18.07.2022 09:42 Ответить
Які в тебе можуть бути претензії?
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18.07.2022 08:15 Ответить
Та не тільки мадьярu, та й сербu воду мутять.
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18.07.2022 05:25 Ответить
А серби який стосунок до ЄС мають?
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18.07.2022 08:36 Ответить
Серби розхитують Балкани, підбурючт бгсніійських сербів, та через релігію в Чорногорії, але безпосереднього впливу на ЄС поки не мають та не впливають на їх рішення на пряму. Рішення, може виглядати помилковим, але сирійці були тоді, як ми зараз. Якби ЄС активно придушив кацапів там і не дав кацапам можливість впливати на їх війну,то і біженців не було. А так, Меркель вибрала тактику Чемберлена "умиротворення агресора". Як на мене це помилка, а вже хвиоя міграції та політика Туреччини є наслідок першого.
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18.07.2022 09:36 Ответить
Прозрел!
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18.07.2022 00:46 Ответить
Стыдно уже да?
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18.07.2022 00:47 Ответить
Не то що стидно, просто надоїло бути в позі Зю. Німцям надохло бути грошовим донорами для половини Європи, от вони почали давити на своїх політиків, а ці почали чухатися, виграти то на виборах хочеться. Та й Європа просіла в економіці, міграційна криза, ще й щурі на палубі завелися, які не дають вести активну геополітичну ігру.
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18.07.2022 00:51 Ответить
Он политик.Им не бывает стыдно. Такой тип личности.
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18.07.2022 01:25 Ответить
Прошу коментувати українською.
По-друге це ще як подивтися. Я не довіряю Шольцу.

P.S. Німеччина може виграти з цього, наприклад щодо Латвії.
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18.07.2022 00:53 Ответить
Литви )
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18.07.2022 01:12 Ответить
Почитайте книжку Змова Диктаторів. Поділ Європи. Литва не грає ніякої для Німеччини стратегічної цілі і не створює ніяких перепон. Німеччина зараз внутрішьо обесилена, йде зима, якщо німців не підготувати до цього морально і не надати інформацію, то це може призвести негарні наслідки. Почитайте після чого виліз Мусоліні на сцену в Італії, а тут після Шольца можуть вилізти, ще більш популістичеі та просросійські гравці. Його політика зараз націлена на доведення інформації ло населення, максимально стабільно провести їх через зиму та швидко придушити заскоки сіярто, які розхитують Європу зі середени. Внутрійній стан подібний і в Франції.
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18.07.2022 01:26 Ответить
А кого просите? Судячи з Вашого ніку, на безкомпромісну захисницю українства Ви не тягнете. З нулями в підписці Ви намагаєтесь відстоювати правила на ресурсі, який ці правила не підтверджував. Принцип простий - не подобається, не читайте.
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18.07.2022 01:28 Ответить
Тozaqqa ketiñiz maymıl orıs!
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18.07.2022 03:07 Ответить
Лічно ви не довіряєте Шольцу, а лічно я не довіряю вам.
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18.07.2022 05:28 Ответить
Що не кажи, але West-Шульц є гімном кращого сорту, ніж з каналізації Ost-Меркель. Про Шульца можна навіть сказати: West-перегній )))
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18.07.2022 00:55 Ответить
Нужно выкинуть Венгрию из Евросоюза и перестать им предоставлять дотации. Посмотрим как они запоют
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18.07.2022 00:59 Ответить
Вони будуть зйматися чим завгодно - внесенням цілої купи всіляких пропозицій (спаму) аби не поставляти зброю нам. Я ненавиджу німців!
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18.07.2022 01:06 Ответить
Ви не праві, вони тренують наших військових, вони надали велику грошову підтоимку, німці приймають наших біжанців найкраще у Європі. Самі німці розчаровані політикою Меркель, та діями Шольца, через що зараз виманають звіту, що він зробив. Не варто так говорити про людей, які нам допомагають. Бо ненависть забирає багато сил та емоцій. Варто ставити ціль, на знищення, а це є кацапи!
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18.07.2022 01:18 Ответить
Вибачте, може емоційно. Просто рве зсередини.
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18.07.2022 02:36 Ответить
Краще вас так рвало от хутіна чім от європейських лідерів.
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18.07.2022 05:37 Ответить
Ваше задание понятно -писать гадости о европейских лидерах. С троллями не общаюсь ,поэтому писать вам сколько и какого оружия Германия нам уже передала не имеет смысла.
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18.07.2022 05:35 Ответить
Мадьяри, Греція, Кіпр на вихід ...
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18.07.2022 01:21 Ответить
Шольц приятно удивил. Никогда б не подумал что эта инициатива в ЕС пойдет от него
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18.07.2022 01:22 Ответить
Наконец-то венгров поставят на место. Я вообще не понимаю, настолько откровенно хотеть съесть европейскую рыбку и сесть на ху. путину - это у венгров такой нациоанальный спорт? Таких пора вышвыривать из ЕС и принимать туда нас, а венгры пусть входят автономной областью в мордор.
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18.07.2022 01:36 Ответить
Фіноугр фіноугру глаз не виклює
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18.07.2022 01:38 Ответить
Розкажи це жителям Суомі "Финн финну - рознь!"
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18.07.2022 03:09 Ответить
А хто ж ще
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18.07.2022 01:36 Ответить
Это он сказал ещё 17/06. Новости уже месяц.
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18.07.2022 01:38 Ответить
RE: "Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за відмову від принципу одноголосності в зовнішньополітичних рішеннях ЄС".

Цензор, у вас що - взагалі нема письменних редакторів?

Що за дурницю ви пишете? Шольц насправді висловився ЗА ЄДИНУ політику у ЄС і ПРОТИ національного вета. Це ж є у тексті і навіть заголовку самого вашого повідомлення, яке, так виглядає, ніхто у вас не перечитує перед тим, як ви ляпаєте його на свій сайт.

(Нема на вас Бутусова; він, бідолаха, на фронті і не має можливості навести порядок тут).
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18.07.2022 01:50 Ответить
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18.07.2022 07:07 Ответить
криза мігрантів. Наступила після геноциду і Сирії, де симбіоз Франції,Німеччини,Росії та Ірану (разом з хезболлою) вилився в геноцид мусульман суннітів. Закінчилось побоїще тільки тоді, коли османи в Ідлібі надавали "союзникам" по писку байрактарами і то тоді, коли роспілоти напали на колону османів. А турки відкрили кордони для сирійців: їдьте до Фрау жити, все через неї. При підготовці до війни з Україною орки хотіли спровокувати поляків з мігрантами в тому світлі, щоб не приймали в майбутньому українців. А бабуїни довго вибирали: прибалти чи Україна. Але там НАТО і стало стрьомно. А за Україну. Америка далеко а в Європі всі свої, не підпишеться ніхто.
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18.07.2022 02:24 Ответить
А чого саме німці проти національного вето ? Це історія з бритами, в них перші претензії щодо ЕС виникли, коли фрау почала продавлювати на керівні посади німців, мовляв нас економіка найсильніша і все таке. І свою роль зіграв крен фрау в сторону Китая та Росії. Брити і рузге в одній лодці ? Це нонсенс ! А фрау і царь вирішили посадити на газову голку всю Європу - тепер будете купувати газ у нас з Вольдемаром. Тоді брити і послали Меркель та ЕС. Америкоси просто так нічого не роблять, добють бабуїнів з газом і нафтою. Зниження ціни на нафту автоматом знижує ціну на газ.
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18.07.2022 02:34 Ответить
Щось тут зкріпно засмерділо какошніками, лаптями та боярою зі щямі. Нє?
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18.07.2022 03:23 Ответить
Засмерділо не те слово. ***** їм наказало окуповувати не тільки наші землі, а наші сайти.
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18.07.2022 03:40 Ответить
Тут дело а другом ,,,РФ поставляла дешёвый газ и нефть которую ЕС тупо перепробовала 😆газа валом и у Нарвегии но *****, перепродавать не льзя цена другая для ЕС потребления газа достаточно нооо ***** они же хотят ещё и перепродавать челноков не кто не отменял с девяностых 🤣буть то тряпки китайские или российский дешёвый газ ,в США нефти добывают больше чем в РФ ноооо ,выгодней не добывать а тупо перекупить у Раши и пробовать как свою 😁 девяностые года **** рулят до сех пор
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18.07.2022 04:02 Ответить
Здається, Шольц прозріває і з типового бюрократа середньої ланки стає світовим політиком.
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18.07.2022 06:18 Ответить
давно пора бомбить будапешт, заигрались ватные пи*арюги
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18.07.2022 07:04 Ответить
А причини всього того тотальна залежність Європи від ********* !

Як таке сталося ? От по що треба шольц говорити і вирішувати
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18.07.2022 09:06 Ответить
Орбан, бувай! 🤗
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18.07.2022 10:21 Ответить
Давно пора ветом орбана жопу подтереть! Наконец-то созрели)
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18.07.2022 11:59 Ответить
Вот когда Венгрию вышвырнут из Евросоюза тогда может быть. А пока что бла бла бла.
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18.07.2022 12:16 Ответить
Прозрели наконец то. Надеюсь в этот раз идею не сольёт и потом будет легче дать коллективных пенделей лоббистам Кремля в Брюсселе.
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18.07.2022 13:00 Ответить
 
 