Евросоюз больше не может позволить себе применять национальное вето в вопросах внешней политики, - Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Шольц отметил что война России против Украины еще более остро поставила вопрос о единстве внутри ЕС и что страны блока, если захотят, могут прибегать к "эгоистической блокаде" совместных решений.
"Мы просто не можем позволить себе и дальше сохранять национальные вето, например, во внешней политике, если хотим, чтобы нас слышали в мире, где конкурируют крупные геополитические игроки", - подчеркнул канцлер.
Он отметил также, что Германия в ближайшее время внесет свои предложения по совместной миграционной политике ЕС, развитию обороны ЕС, технологическому суверенитету и демократической устойчивости стран блока.
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По-друге це ще як подивтися. Я не довіряю Шольцу.
P.S. Німеччина може виграти з цього, наприклад щодо Латвії.
Цензор, у вас що - взагалі нема письменних редакторів?
Що за дурницю ви пишете? Шольц насправді висловився ЗА ЄДИНУ політику у ЄС і ПРОТИ національного вета. Це ж є у тексті і навіть заголовку самого вашого повідомлення, яке, так виглядає, ніхто у вас не перечитує перед тим, як ви ляпаєте його на свій сайт.
(Нема на вас Бутусова; він, бідолаха, на фронті і не має можливості навести порядок тут).
Як таке сталося ? От по що треба шольц говорити і вирішувати