В течение 17 июля уничтожено 36 оккупантов, 2 ЗРК "Панцирь-С1", 11 единиц бронированной и автомобильной техники и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 17 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении говорится: "Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая".

Враг продолжает обустройство оборонительных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений.

Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения.

Наши штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

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Вместе с тем, по итогам суток и работы всех наших подразделений, потери оккупантов составляют: 36 рашистов, 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "ПАНЦИРЬ-С1", 3 машины связи стратегического и оперативного звеньев управления, 1 радиолокационную станцию "Подлет" , 11 единиц бронированной и автомобильной техники. Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаева.

В Черном море снова поджидают 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 3 бдк.

Так что остается вероятность ракетных ударов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышенная – на море 2 дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу".

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