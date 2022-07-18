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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 17 июля уничтожено 36 оккупантов, 2 ЗРК "Панцирь-С1", 11 единиц бронированной и автомобильной техники и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 17 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении говорится: "Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая".

Враг продолжает обустройство оборонительных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений.

Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения.

Наши штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

Читайте также: Российские оккупанты меняют пункты дислокации в Херсонской области, прикрываясь мирным населением, - ОК "Південь"

Вместе с тем, по итогам суток и работы всех наших подразделений, потери оккупантов составляют: 36 рашистов, 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "ПАНЦИРЬ-С1", 3 машины связи стратегического и оперативного звеньев управления, 1 радиолокационную станцию "Подлет" , 11 единиц бронированной и автомобильной техники. Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаева.

В Черном море снова поджидают 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 3 бдк.

Так что остается вероятность ракетных ударов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышенная – на море 2 дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении, - ОК "Південь"

Автор: 

Николаевская область (2118) Одесская область (3563) Херсонская область (4749)


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Топ комментарии
+17
В дупі твої орки, а наші захисники на своїй землі, їм кожне деревце допомагає перемогти.

Зникни нахій, задовбала своїми вкидами небезпечними для неозброєного ока.
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18.07.2022 01:54
+14
Наші смалять одічалих, аж гай шумить. Незабаром почнемо окуповані територіі звільняти, орду треба гнати за Урал.
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18.07.2022 01:56
+13


Дякую, Істота не просто незрозуміла, а дуже небезпечна. Ви читали її коментарі на іншій темі? Там така відверта пропаганда та дескридетація ЗСУ, що такого давно тут не бачила. Зараз ці істоти будуть нам наполегливо росповідати, як все погано на фронті та які у нас погані військові.
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18.07.2022 02:07
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Правила форума Совет форумчан
В дупі твої орки, а наші захисники на своїй землі, їм кожне деревце допомагає перемогти.

Зникни нахій, задовбала своїми вкидами небезпечними для неозброєного ока.
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18.07.2022 01:54 Ответить
Краще своїх орків-урків рахуй, а наших святих захисників не торкайся своїми брудними лапами.
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18.07.2022 02:10 Ответить
А орків скільки гинуло у травні, Ви бачили? Ще одна експертка
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18.07.2022 06:46 Ответить
Наші смалять одічалих, аж гай шумить. Незабаром почнемо окуповані територіі звільняти, орду треба гнати за Урал.
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18.07.2022 01:56 Ответить
Молодець , гарно відшила незрозумілу істоту
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18.07.2022 02:00 Ответить


Дякую, Істота не просто незрозуміла, а дуже небезпечна. Ви читали її коментарі на іншій темі? Там така відверта пропаганда та дескридетація ЗСУ, що такого давно тут не бачила. Зараз ці істоти будуть нам наполегливо росповідати, як все погано на фронті та які у нас погані військові.
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18.07.2022 02:07 Ответить
Так, я читав іі коментарі і здивований тим , що вона ваяє украінською мовою !
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18.07.2022 02:14 Ответить
Україномовні боти у них - це елітні війська. Хоча навіть знання мови їх не рятує, вони паляться на елементарних речах, яких вони не знають, які всемогутній гугл-перекладач їм не підкаже.
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18.07.2022 02:18 Ответить
давненько, еще в 12-13-м, когда на УНИАН форум был нормальный, лазила там гнида - "Дмитро", откровенный русский фашист, чистiсенькою українською писав, мразь.... и даже не стеснялся....
так что таких кренделей на службе у кремля много.....
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18.07.2022 02:29 Ответить
Кацапи спохватилися - зрозуміли що мова українська - дійсно зброя! І підключили "манкуртів"!

Слово, чому ти не твердая криця,

Що серед бою так ясно іскриться?

Чом ти не гострий, безжалісний меч,

Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти моя щира, гартована мова,

Я тебе видобуть з піхви готова,

Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,

Вражого ж серця клинком не проб'єш…

Вигострю, виточу зброю іскристу,

Скільки достане снаги мені й хисту,

Потім її почеплю при стіні

Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,

Ми не повинні загинуть обоє!

Може, в руках невідомих братів

Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,

Піде луна по твердинях тиранів,

Стрінеться з брязкотом інших мечей,

З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,

Кинуться з нею одважно до бою…

Зброє моя, послужи воякам

Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

25.11.1896
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18.07.2022 02:41 Ответить
от путлер завжди знав, що мова - це найголовніше. того вони й глушили рідні мови скрізь, де тільки могли, в татарстані, в башкирії, на окупованих територіях. того й сунули всім свою "культуру", свій порядок денний, своє пропагандистське бачення історії і свій язик, в першу чергу.
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18.07.2022 08:41 Ответить
Погано, що не можу написати вам в особисті, але якщо не піддавати критиці владу, то виростимо диктатора.

Робите погану справу.
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18.07.2022 02:20 Ответить
З відкритих джерел - у травні наших гинуло у середньому 100 військових щодня. Це без трьохсотих, з яких де-хто помре трохти пізніше.

Не треба ані збільшувти, ані зменьшувати наші втрати.
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18.07.2022 02:07 Ответить
Ми про наших Героів , які загинули , все знаємо і пам'ятаємо , тож не потрібно нам про це нагадувати !
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18.07.2022 02:17 Ответить
О! Скрегіт зубовний і виття до небес долетіли з мокшанських боліт аж сюди.
...А що буде, коли за москалів візьмуться стелс-пихоти?
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18.07.2022 02:03 Ответить
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18.07.2022 02:32 Ответить
Ціх тролляк з кожним днем буде все більше і більше ,бо московія перегруппировалася та вирішила бити нас на інформаційному фронті , та Дулю їм з маком, українці не такі дурні як росіяни вважають.
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18.07.2022 05:21 Ответить
Интересный факт: зашкаварили 2 "Панциря". Наши стали целенаправленно выбивать ПВО противника.
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18.07.2022 08:05 Ответить
аналоговнет панцири сразу минус два
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18.07.2022 10:52 Ответить
 
 