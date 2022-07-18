В течение 17 июля уничтожено 36 оккупантов, 2 ЗРК "Панцирь-С1", 11 единиц бронированной и автомобильной техники и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 17 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОК "Південь".
В сообщении говорится: "Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая".
Враг продолжает обустройство оборонительных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений.
Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения.
Наши штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.
Вместе с тем, по итогам суток и работы всех наших подразделений, потери оккупантов составляют: 36 рашистов, 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "ПАНЦИРЬ-С1", 3 машины связи стратегического и оперативного звеньев управления, 1 радиолокационную станцию "Подлет" , 11 единиц бронированной и автомобильной техники. Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаева.
В Черном море снова поджидают 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 3 бдк.
Так что остается вероятность ракетных ударов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышенная – на море 2 дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу".
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Зникни нахій, задовбала своїми вкидами небезпечними для неозброєного ока.
Дякую, Істота не просто незрозуміла, а дуже небезпечна. Ви читали її коментарі на іншій темі? Там така відверта пропаганда та дескридетація ЗСУ, що такого давно тут не бачила. Зараз ці істоти будуть нам наполегливо росповідати, як все погано на фронті та які у нас погані військові.
так что таких кренделей на службе у кремля много.....
Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
Ти моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш…
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою…
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!
25.11.1896
Робите погану справу.
Не треба ані збільшувти, ані зменьшувати наші втрати.
...А що буде, коли за москалів візьмуться стелс-пихоти?