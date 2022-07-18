Украинские защитники отбили штурмы 8 населенных пунктов по нескольким направлениям и Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

Вооруженные силы отразили штурмы врага на Донецком и Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 18 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Начались сто сорок пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

На Северском направлении враг периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

В Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

В Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровное, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и других. Нанес авиаудар неподалеку от Богородичного.

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На Донецком направлении подразделения противника произвели обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других. Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли.

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Противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов спутниковой связи.

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудар возле Потемкиного. Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.

Корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.