В МИД Китая заявили, что не будут "сидеть сложа руки" в ситуации с войной в Украине
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил во время переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Китая.
Ван И отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.
Он подчеркнул, что Китай не входит в страны, вовлеченные в ситуацию с Украиной, однако не намерен "сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь".
По словам министра, стороны конфликта должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения крепкого мира и безопасности.
Он снова призвал стороны к переговорам.
Топ комментарии
+77 виталий пшеничко
показать весь комментарий18.07.2022 07:52
+45 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.07.2022 07:53
+29 Путлер Капут #279670
показать весь комментарий18.07.2022 08:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Еще плакат чоетский біл сто строителем типа-Наш опіт дарим нашим друзьям .шо то такое
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв?Невже ви попались?
Ой ви очi карii З чорними бровами,
Пiдморгнули раз Ордi -Та й косими стали…
Вышла мадьярка на берег Дуная,
Бросила в воду цветок.
Утренней Венгрии дар принимая,
Дальше понёсся поток.
Этот цветок увидали словаки
Со своего бережка,
Стали показывать голые сраки,
Их узнавала река
Дунай, Дунай, а ну, узнай,
Чья это срака...
ЯКЩО ДАТУ ПАМ*ЯТАТИ
1242 -
Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.17.05.14
Сев Корея -2.0
Китай - 3.0
Там такое же НКВД и ФСБ... Ничего разного в управлении нету населением.
разница в том что в нквд були предатели - а у китая уже ИИ будет выносить решения.
Я особисто за те щоб китай луснув і їх економіка полетіла в тартари! А захід нарешті прозрів, завязав з толерастією і так званою постіндустріальною недо-икономікою і повернув виробництва назад...ну і нам трохи допоміг, бо ми люди на відміну від комі і московитів.
Якщо отакі порадники ні слова не кажуть про те, що касапія має забратися з української землі, не визнають територіальної цілісності України в кордонах 1991/2014років - то всі їхні заклики до переговорів і вони самі йдуть на йух.
А як же Тайвань?
Прямо таки миротворці!
Здається на хитросракість!
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
рашка -окупант з жертвою агресії-Україною.
Вовк з вівцею про меню на обід ?
О ЧЬОМ ОН ШЕПЧЄТ !?
Под разговоры про переговоры.