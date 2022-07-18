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Новости Агрессия России против Украины Война
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В МИД Китая заявили, что не будут "сидеть сложа руки" в ситуации с войной в Украине

ван

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил во время переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Китая.

Ван И отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.

Он подчеркнул, что Китай не входит в страны, вовлеченные в ситуацию с Украиной, однако не намерен "сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь".

По словам министра, стороны конфликта должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения крепкого мира и безопасности.

Он снова призвал стороны к переговорам.

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Китай (2959) Ван И (70)


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Топ комментарии
+77
Выкормил вас узкоглазых запад,а то бы до сих пор за горобцами бы гонялись. Как оказалось зря.
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18.07.2022 07:52
+45
Китайці-лицемірні мерзенні покидьки...
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18.07.2022 07:53
+29
Слушать хитрожопых китайцев всеравно, что слушать парашенцев. Парашенцы и китайцы - одного поля ягода....
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18.07.2022 08:01
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Выкормил вас узкоглазых запад,а то бы до сих пор за горобцами бы гонялись. Как оказалось зря.
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18.07.2022 07:52 Ответить
Китайцы жрут все, что шевелится.
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18.07.2022 07:58 Ответить
по моему там ссср все строил так же и египет и так далее все помог а сам арсспался...
Еще плакат чоетский біл сто строителем типа-Наш опіт дарим нашим друзьям .шо то такое
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18.07.2022 08:13 Ответить
Просто так совок нічого не будував. Ті країни кому совок щось будував та допомагав мали виконувати роль браЦкіх народів та правильно голосувати в ООН. Тому що совок що нинішня параша є зло. Друзів в них немає. Для кацапів або ти ворог, або халдєй. Крапка.
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18.07.2022 08:20 Ответить
Китай тільки після закінчення дружби з ссср почав розвиватись, під час дружби ганялись за горобцями та в кожному дворі плавили метал
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18.07.2022 08:25 Ответить
Наполеон казав "Китай спить, і нехай собі спить. І горе буде тому, хто його розбудить". Ну, от, розбудили. На свою голову...
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18.07.2022 08:48 Ответить
Как выкормил, так и на диету посадит. Главное, чтобы Запад и Америка этого очень захотели.
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18.07.2022 11:37 Ответить
Усилят торговлю и проявят озабоченность .....
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18.07.2022 12:50 Ответить
Китайці-лицемірні мерзенні покидьки...
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18.07.2022 07:53 Ответить
Какими бы лицемерными ни были таукитайцы, они все же последовательны, в отношении своих исторических теренiв...
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв?Невже ви попались?
Ой ви очi карii З чорними бровами,
Пiдморгнули раз Ордi -Та й косими стали…
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18.07.2022 08:03 Ответить
Это интерпретация на тему песни "Дунай"?

Вышла мадьярка на берег Дуная,
Бросила в воду цветок.
Утренней Венгрии дар принимая,
Дальше понёсся поток.

Этот цветок увидали словаки
Со своего бережка,
Стали показывать голые сраки,
Их узнавала река

Дунай, Дунай, а ну, узнай,
Чья это срака...
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18.07.2022 08:41 Ответить
И?... Открыли омеригу? ,лагодаря украинскому? Ваапше-та - это интерпретация на тему коломыйок,в том числе (не тока c мадярским-тау-кХитайским, но и японским привкусом: сакура в Сибiру розквiтиае). АРIГАТО ЗА ПОРОЗУМIННЯ. НАЙ БУДЕ У НАС СЬОКАЙ, ПРОМIЖ СОБОВ.
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18.07.2022 09:40 Ответить
Знаете шо меня улыбнуло. Старые диванные фердыщенки легко палятся, бо тока они знают про Дунай-Дунай, ану, узнай...
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18.07.2022 09:42 Ответить
Тобто, мiй вiршик вказуе не на словакiв, Бо у словакiв, як i у всих iнших слов`ян немае NO-гаплогрупи-супутницi(угрофiнско-монголоiднoi)- Це чисто кацапське здобуття, за ординських часiв, та часiв сьогоднiшнiх - часiв у майже 200-от нацiональностей сибiрського конгломерату народiв. Так що Китай-нарабсея - це свого роду народи побратими...
ЯКЩО ДАТУ ПАМ*ЯТАТИ
1242 -
Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.17.05.14
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18.07.2022 10:06 Ответить
Они умеют аригато щами падсталом.
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18.07.2022 11:11 Ответить
Слушать хитрожопых китайцев всеравно, что слушать парашенцев. Парашенцы и китайцы - одного поля ягода....
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18.07.2022 08:01 Ответить
СССР - 1.0
Сев Корея -2.0
Китай - 3.0

Там такое же НКВД и ФСБ... Ничего разного в управлении нету населением.
разница в том что в нквд були предатели - а у китая уже ИИ будет выносить решения.
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18.07.2022 17:38 Ответить
Якшо він такии миролюбивии то чого не гаркне на рашу -- лицеміри
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18.07.2022 08:03 Ответить
Євреї роблять шекелі, китайці роблять юані, а тут щось почало іти не так. І вся причина.
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18.07.2022 08:09 Ответить
кєтай в ху@лостані хазяїн, а не таваріщ, він користується усіма ресурсами мордора без обмежень і безкоштовно.
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18.07.2022 08:37 Ответить
И слышать как вы тупоглазые помогаете парашне?? Хоть у вас все из говна сделано, вы почему то не во имя мира помогаете, а только для своих интересов!! Помощники *****...
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18.07.2022 08:05 Ответить
А в імя КОГО і ЧОГО вони повинні допомагать нам?
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18.07.2022 08:52 Ответить
У китайського дракона терпець уривається, мабуть все-таки змінюється менталітет, набридає чекати на березі річки. Хоча причина банальна, зменшуються фінансові потоки, а це не по феншую . Тоді поговоріть із ввх по-пацанськи , хоча краще ногами і довго він так швидше зрозуміє.
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18.07.2022 08:05 Ответить
Дякую, пан Ван Ї.
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18.07.2022 08:07 Ответить
За що ?????
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18.07.2022 08:17 Ответить
За допомогу росії, напевно
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18.07.2022 08:28 Ответить
эй вы сунь *** чаи *** вей бины... какаchек вам на тарелках на голубых коемках..ватная параша не ссср
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18.07.2022 08:12 Ответить
Спочатку сам Китай повинен вирішити на стороні війни чи миру він знаходиться... Адже на сьогодення він наче і "засуджує" інтервенцію раші, а от з іншої всіляко цього агресора підтримує купуючи там енергоносії та поставляючи мікрочіпи для виготовлення зброї загарбникам... Але мабуть Китай не розуміє до кінця, що всидіти на двох стільцях неможливо...
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18.07.2022 08:12 Ответить
Лицемерные ублюдки, помогающие фашисткой россии уничтожать Украину и при этом п.....еть, что они за мир и территориальную целостность Украины. В зеркало китайцы посмотрите и увидите свое отражения в образе путлера.
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18.07.2022 08:16 Ответить
Давайте китайцы помогайте, а то АлиЭкспресс обанкротится, ********** утянет и вас в пекло.
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18.07.2022 08:17 Ответить
Бачу тут багато скептиків щодо Китаю, думають, що Китай буде підтримувати *********, я б таким впевненим не був, бо у Пекіна зараз починаються величезні проблеми в економіці і вони будуть шукати гроші на заході, у них сформувалась величезна діра у економіці, приблизно 7 трильйонів доларів, вони там намутили з будівельними компаніями такого, що розгрібати тепер доведеться всій країні, треба перекривати величезну дірку, бо буде срака, тому Китай зараз не піде проти заходу, йому конче потрібні гроші.
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18.07.2022 08:20 Ответить
ну може цього разу їм дадуть фіг без масла? Чи не пора вже прозрівати заходу?
Я особисто за те щоб китай луснув і їх економіка полетіла в тартари! А захід нарешті прозрів, завязав з толерастією і так званою постіндустріальною недо-икономікою і повернув виробництва назад...ну і нам трохи допоміг, бо ми люди на відміну від комі і московитів.
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18.07.2022 08:54 Ответить
Китайці не менш брехливі як і рашапіди, збільшили допомогу рашці у сфері військових поставок у 400 раз, це вже озвучені цифри, так що ціна цьому словесному поносу така ж як і кремлядям.
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18.07.2022 08:28 Ответить
військових поставок чого? сухпайків?
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18.07.2022 09:50 Ответить
Хотели по примеру расеи расправиться с Тайванем..но оказалось,что пример-то плох оказался..Напортачил северный сатрап...изрядно.
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18.07.2022 08:28 Ответить
***** Китаю всі карти сплутало. Китай хотів спертись на Європу в єкономічній протидії Штатам а тут таку свиню кацапи підсунули.
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18.07.2022 08:29 Ответить
то как голосует Китай в гуманитарных инстанциях , то им вобще пасть открывать не стоит ,так как говно едят с одной миски с мокшами
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18.07.2022 08:31 Ответить
В гуманітарних питаннях у Китаю одна ідея - "імперсько-національна асиміляція" За останні півстоліття в Китаї щезли десятки народностей і національних груп А це те саме що робить і Росія у себе
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18.07.2022 08:57 Ответить
"Криза навколо України" - у китайців Україна у всьому винна. І з цими комуняками хотіли злигатися зелені покидьки.
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18.07.2022 08:46 Ответить
два брата-акробата... можно даже не гадать, о чем они договаривались... бывшие фашисты и нынешние авторитаристы... и каждый готов плясать под дудку раши до упаду...
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18.07.2022 08:49 Ответить
Не хочете сидіти склавши руки, то лежіть склавши ноги.
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18.07.2022 08:52 Ответить
А от лідери "слуги народу" Арахамія і Корнієнко, мабуть у перервах тяжкої роботи з "корабельними соснами" не так давно заявляли, що Україна готова розвернутися у бік Китаю. Правда гарно, нарід? Адже Китай за кредити не вимагає боротися з корупцією, а лише бере інфраструктурою.
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18.07.2022 08:54 Ответить
"Він знову закликав сторони до переговорів" - про що?
Якщо отакі порадники ні слова не кажуть про те, що касапія має забратися з української землі, не визнають територіальної цілісності України в кордонах 1991/2014років - то всі їхні заклики до переговорів і вони самі йдуть на йух.
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18.07.2022 08:58 Ответить
Кацапи - це ***** азіатські орки. У них з китайцями багато спільного
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18.07.2022 09:16 Ответить
ваша озабоченость не имеет границ
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18.07.2022 09:24 Ответить
А як же Уйгури?
А як же Тайвань?
Прямо таки миротворці!
Здається на хитросракість!

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
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18.07.2022 09:25 Ответить
как всегда красиво врет урод узкоглазый - хочется и денег на войне заработать и под санкции не попасть.
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18.07.2022 09:32 Ответить
Вже сидять. Ще один брехливий режим
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18.07.2022 09:42 Ответить
Ну так надавите на кремлевского дебила, когда Китаю было надо, сказали "ша" и на следущий день рашисты дернули из Казахстана. Вот уж кто реально можно заставить х=ло прекратить войну, так это Китай, от него РФ максимально зависима сейчас.
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18.07.2022 09:58 Ответить
За словами міністра, сторони конфлікту мають обговорити створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру і безпеки.

рашка -окупант з жертвою агресії-Україною.

Вовк з вівцею про меню на обід ?
О ЧЬОМ ОН ШЕПЧЄТ !?
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18.07.2022 10:37 Ответить
Китай-минтай торгует с Америкой и осваивает Сибирь до Урала.
Под разговоры про переговоры.
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18.07.2022 11:13 Ответить
Условие УКРАИНЫ в переговорах с парашкой должно быть одно-кремлевский выблядок-хуйлокабаев мать его.... должен быть повешен и сожжен на ватной красной площади!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.07.2022 11:18 Ответить
2 армія світу вже получила від нас піз.... Ще 3 армія світу отримає https://youtu.be/rFwyNXd4YHw https://youtu.be/rFwyNXd4YHw

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18.07.2022 11:23 Ответить
Да к и так извесно что мудрый си дал согласие пу на спецоперацию. Но что то пошло не так и алиэкспресс стал загинаться. А теперь вы твари из себя невинных целок изображаете.
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18.07.2022 11:44 Ответить
жёлтая лживая падаль, за ковид один вас уничтожить мало
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18.07.2022 12:28 Ответить
Не люблю китайців. І все китайське. Коли вони вже згинуть...
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18.07.2022 15:00 Ответить
Чому Китай не доклав свої руки перед початком війни та коли вона тільки почалася? Зараз вже краще хай сидить, склавши руки.
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18.07.2022 15:16 Ответить
Найбільша війна уже невдовзі ровернеться між Китаєм і росією. Мільярди китайців потребують ресурсів і життєвого простору, бо не мають де жити. У той же час кацапія має колосальні ресурси і незаселені території. Природа не терпить пустот. Т.з. "стратегічним партнерством" Китай вішає лапшу на вуха кацапам, а тим часом робить все для знекрівлення московського гадюшника економічного і військового , очікуючи миті для вирішального удару. Думаю, що тут увесь світ підтримає Піднебесну. В економічному і військовому відношені китайці впевнено перегнали кацапію.
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18.07.2022 18:34 Ответить
 
 