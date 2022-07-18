РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10632 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 521 32

Германия не отменит санкции против РФ, если война в Украине завершится на условиях России, - Шольц

шольц

Германия не пойдет на снятие санкций в случае завершения войны в Украине на условиях, навязанных Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца в издании FAZ.

Шольц заявил, что властям изначально было известно, что санкции против России вводятся на длительный период.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - написал он.

Канцлер Германии назвал этот путь нелегким "даже для столь сильной, процветающей страны" как Германия.

По его словам, многие граждане ФРГ сейчас страдают от высоких цен на бензин и на продукты, а также с тревогой ожидают счета за электроэнергию.

Канцлер ФРГ призвал к построению более сильного "геополитического" Европейского союза на фоне войны в Украине.

Также смотрите: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в оккупированной Кадиевке (Стаханове). ВИДЕО

Германия (6949) россия (95481) санкции (11285) Шольц Олаф (906)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
це брехня
санкції працюють і працюють ефективно
просто вони не відчуваються миттєво
один тільки автопром просів на 97%
і це не "мертвому припарки", шановний
показать весь комментарий
18.07.2022 09:03
+9
Війна закіньчиться повною перемогою України та поразкою расєї,та висволенням всіх тимчасово окупованих територій України...
показать весь комментарий
18.07.2022 08:56
+7
досить вже з нас Мінських угод, вже надружилися з росією. 300 років у ярмі були.
тому тепер навіть думки не має бути що замиримось на умовах росії!
показать весь комментарий
18.07.2022 09:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привіт нашим переговорщикам.
показать весь комментарий
18.07.2022 08:52 Ответить
Війна закіньчиться повною перемогою України та поразкою расєї,та висволенням всіх тимчасово окупованих територій України...
показать весь комментарий
18.07.2022 08:56 Ответить
от же ж фошисти !
показать весь комментарий
18.07.2022 08:56 Ответить
Яволь ! Дазис фантастіш !
показать весь комментарий
18.07.2022 09:38 Ответить
на теперішніи день санкціі як мертвому припарки -- дальше поживем -- побачим
показать весь комментарий
18.07.2022 08:58 Ответить
це брехня
санкції працюють і працюють ефективно
просто вони не відчуваються миттєво
один тільки автопром просів на 97%
і це не "мертвому припарки", шановний
показать весь комментарий
18.07.2022 09:03 Ответить
Тимчасово просів бо пішли західні автоконцерни, але зараз на ринок активно заходять китайці і виробництво та продажі авто вже стрімко зростають. Правда хитрі китайози продають свої автопоробки по ціні преміум класу, але для орків це не проблема бо лівери щедро та вчасно платять за газ та нафту.
показать весь комментарий
18.07.2022 09:16 Ответить
. .
показать весь комментарий
18.07.2022 09:20 Ответить
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=51617
https://www.youtube.com/watch?v=il684BVIRfY
показать весь комментарий
18.07.2022 13:32 Ответить
Ти би сам купив китайську фуйню на колесах взамін фольксвагена ,ауді чи мерседеса ?
показать весь комментарий
18.07.2022 09:40 Ответить
Вы некорректно ставите вопрос.
Взамен Фольксвагена, Ауди или Мерседеса - это когда есть выбор между этими машинами и китайскими. У них сейчас такого выбора нет.
Но есть другой выбор - между ВАЗом и китайцами и да, в этом случае продажи китайских машин выросли.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:48 Ответить
А якщо немає в продажі фольксвагенів та мерседесів і вибір газ буханка/нива легенда або китаєць ?
показать весь комментарий
18.07.2022 13:35 Ответить
що значить "якщо"?
задрали ці капітулянти
показать весь комментарий
18.07.2022 08:59 Ответить
"Умови росії" - бывают разные: жидкие и газообразные.....
показать весь комментарий
18.07.2022 08:59 Ответить
досить вже з нас Мінських угод, вже надружилися з росією. 300 років у ярмі були.
тому тепер навіть думки не має бути що замиримось на умовах росії!
показать весь комментарий
18.07.2022 09:01 Ответить
"багато громадян ФРН зараз страждають від високих цін". Та, таке. Якщо під час війни хтось не страждає, значить, він мертвий. Або єрмак.
показать весь комментарий
18.07.2022 09:08 Ответить
Так ми домовляемося за зерно, чи стамбульський мир?
показать весь комментарий
18.07.2022 09:08 Ответить
Пистить,квітучий...
показать весь комментарий
18.07.2022 09:11 Ответить
Шановний пан Шольц думайте як ви і вся європа стали повністю залежними від ********* от шукайте винних поитягайте до відповвдальності бо без жертовності за це ви не зможете просунутись далі
показать весь комментарий
18.07.2022 09:12 Ответить
Але ж попереджали: не потрапляйте в залежність від раші,бо отримаєте зашморг.Але Європа,як кролик,лізла в пащу кобрі.Правда,нас також попереджали,а ми дороги будували
показать весь комментарий
18.07.2022 09:12 Ответить
vovse net. to delalos celenapravno.
показать весь комментарий
18.07.2022 09:20 Ответить
"Німеччина продовжить санкційний тиск на Росію з метою зупинити "неоколоніальний" курс президента РФ Володимира Путіна" - заявив у статті для видання https://www.faz.net/aktuell/ FAZ канцлер Німеччини Олаф Шольц. Шольц заявив, що мешканцям Німеччини доведеться готуватися до нових труднощів через економічні санкції проти країни-агресора.

Канцлер підкреслив, що ці заходи необхідні, щоб зупинити Путіна. Він уточнив, що боротьба з агресором не буде простою навіть для такої "сильної та успішної країни", як ФРН.

Шольц зауважив, що санкції Заходу проти РФ, найімовірніше, доведеться зберігати і після війни. Такі дії показують не лише солідарність з Україною, а й забезпечують безпеку для усієї Європи.

"Путін має ясно зрозуміти, що продиктований Росією світ не скасує жодних санкцій", - написав політик.
показать весь комментарий
18.07.2022 09:17 Ответить
Пускай с тревогой ожидают прилетов калибров если не хотят за наз платить нп 25% дороже
показать весь комментарий
18.07.2022 09:24 Ответить
Ну, вообще-то нам грозят подорожанием втрое.

Но тут такое дело - до войны, когда начинали говорить о трубе, то речь шла лишь о том, что сп2 может быть инструментом давления на Украину. То, что сп1 будет инструментом давления на Германию, по ходу, казалось совершенно невероятным - впрочем, как и полномасштабная война в Европе.

Сейчас полномасштабная война в Польше и обстрел немецких городов кажутся чем-то столь же нереальным. Но начиная с 2020 как-то начинаешь готовиться к тому, что всё может быть.
показать весь комментарий
18.07.2022 09:39 Ответить
А ваши левачки не хотят АЭС разконсервировать, чтобы не так сильно от путлеровского газа зависеть?
показать весь комментарий
18.07.2022 10:12 Ответить
Вы так меня спрашиваете, как будто я либо обобряю это, либо по мановению моей руки наши атомные элекростанции возьмут и заработают.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:23 Ответить
Що там з турбіною?
показать весь комментарий
18.07.2022 09:44 Ответить
Неповезло Шольцу пермйняти країну після Меркель. Купа внутрішніх проблем, сильні проблеми внаслідок слабкої зовнішньої політики. Європа зараз, як в 1938-1939. Головне, мо дійде, що аналог пакту Молотова-Рібентропа призвиде лише до більшої трагедії. В них осоновна проблема як і в нас, що є багато популістів, які через змі гарно обіцяють, а про наслідки відповідають, що приходять після них. Німці в швидкому темпі до укомплектовують Бундесвер, економіка знизилася, ціни дорощають, мігрантів багато- це зі середини дестабілізує. Враховуючи, що ще може вчудити Китай та Іран, то вони в дуже швидкому темпі думають про озброєння. Франції зі запасамм озброєнням не краще.
показать весь комментарий
18.07.2022 10:08 Ответить
Не сказать, чтобы нам особенно повезло и с Шольцем. Мало того, что именно партия во многом блокировала перевооружение бундесвера, так ещё и он сам оказался замазан в крупнейшем финансовмо скандале, все ниточки которого тянутся к кремлю.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:34 Ответить
Раб міркує про умови мордора, мужик думає про ракетну зброю і ядерні боєголовки. Америка зобов'язана надати Україні ядерні боєголовки для самозахисту оскільки свого часу їх вивезла під гарантії безпеки.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:54 Ответить
Русня ніколи ні на, що не погодиться. І цю тварюки будуть на своїй позиції вічно. Терпіти ж то смердам. А наші відосіки тим часом пилять.
показать весь комментарий
18.07.2022 14:57 Ответить
Не смешите Сименс..
показать весь комментарий
18.07.2022 15:55 Ответить
 
 