Германия не отменит санкции против РФ, если война в Украине завершится на условиях России, - Шольц
Германия не пойдет на снятие санкций в случае завершения войны в Украине на условиях, навязанных Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца в издании FAZ.
Шольц заявил, что властям изначально было известно, что санкции против России вводятся на длительный период.
"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - написал он.
Канцлер Германии назвал этот путь нелегким "даже для столь сильной, процветающей страны" как Германия.
По его словам, многие граждане ФРГ сейчас страдают от высоких цен на бензин и на продукты, а также с тревогой ожидают счета за электроэнергию.
Канцлер ФРГ призвал к построению более сильного "геополитического" Европейского союза на фоне войны в Украине.
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санкції працюють і працюють ефективно
просто вони не відчуваються миттєво
один тільки автопром просів на 97%
і це не "мертвому припарки", шановний
https://www.youtube.com/watch?v=il684BVIRfY
Взамен Фольксвагена, Ауди или Мерседеса - это когда есть выбор между этими машинами и китайскими. У них сейчас такого выбора нет.
Но есть другой выбор - между ВАЗом и китайцами и да, в этом случае продажи китайских машин выросли.
задрали ці капітулянти
тому тепер навіть думки не має бути що замиримось на умовах росії!
Канцлер підкреслив, що ці заходи необхідні, щоб зупинити Путіна. Він уточнив, що боротьба з агресором не буде простою навіть для такої "сильної та успішної країни", як ФРН.
Шольц зауважив, що санкції Заходу проти РФ, найімовірніше, доведеться зберігати і після війни. Такі дії показують не лише солідарність з Україною, а й забезпечують безпеку для усієї Європи.
"Путін має ясно зрозуміти, що продиктований Росією світ не скасує жодних санкцій", - написав політик.
Но тут такое дело - до войны, когда начинали говорить о трубе, то речь шла лишь о том, что сп2 может быть инструментом давления на Украину. То, что сп1 будет инструментом давления на Германию, по ходу, казалось совершенно невероятным - впрочем, как и полномасштабная война в Европе.
Сейчас полномасштабная война в Польше и обстрел немецких городов кажутся чем-то столь же нереальным. Но начиная с 2020 как-то начинаешь готовиться к тому, что всё может быть.