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Новости Война
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Спикер Сейма Польши Витек: виноват не только Путин, но и весь российский народ

русский,мир

Спикер польского Сейма Эльжбета Витек убеждена, что происходящее – не "война Путина против Украины", а война российского народа против Украины.

Об этом она сказала на встрече с жителями Горлиц в Малопольском воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По словам Эльжбеты Витек, в войне и связанных с ней зверствах виноват не только лидер России и его соратники, но и весь одобряющий это российский народ.

"Сегодня украинцы борются не только за себя, за свою страну, но и за нас, поляков, потому что мы следующие", – отметила она.

Спикер Сейма подчеркнула - "чем дальше от Польши к западу, тем меньше информированность о войне": люди там "знают, что она жестока, но не знают подробностей, иногда даже не интересуются ими и живут своей жизнью".

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Витек призвала земляков и союзников не забывать о войне и не привыкать к ней, "потому что Путин не остановится в Украине – он это официально говорит, мы это читаем в документах, публикуемых на их страницах".

Спикер Сейма напомнила, что поляки "знают, что такое советская оккупация и жестокость", и не в последнюю очередь поэтому "сдали экзамен и поразили весь мир", когда пришли на помощь Украине в 2022 году: "Я думаю, что мы тоже немного удивились сами себе, что можем помогать таким образом – стихийно, от всего сердца".

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Топ комментарии
+36
Щира подяка , нашим друзям полякам , за допомогу яку вони нам надають , в такі страшні часи для нас 😕❤️❤️❤️
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18.07.2022 09:41
+34
Арестовичу покажите,он на всез каналах отделяет народ от путина и просит не расчеловечивать орков
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18.07.2022 09:42
+15
кацапи - колективний путлєр
------------------------------------------------------

кацапи - вбивці мародери і виродки
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18.07.2022 09:48
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Щира подяка , нашим друзям полякам , за допомогу яку вони нам надають , в такі страшні часи для нас 😕❤️❤️❤️
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18.07.2022 09:41 Ответить
Арестовичу покажите,он на всез каналах отделяет народ от путина и просит не расчеловечивать орков
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18.07.2022 09:42 Ответить
арестович би дуже непогано б вписався замість какашенкова ПотєрьНєт озвучувати, він просто мріє про посаду чи спікера госдури рф, чи якоїсь посади в міністерстві жестів доброї волі рабсіянії
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18.07.2022 09:45 Ответить
Йому би дуже файно піти на фрон зі зброєю і розказувати звідти!
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18.07.2022 10:18 Ответить
Йому б дуже файно пiти на тюрячку в образi "Люсi"-бiлявки: вже наговорив певно на кiлька статей...
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18.07.2022 11:40 Ответить
Арестович - лицемір і підлабузник, корчить із себе толерантного джентельмена!
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18.07.2022 09:50 Ответить
Мені на цензорі щойно показало клікбейтну рекламу з арестовичем. Ця мармиза вже всюди🤢
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18.07.2022 10:06 Ответить
Абдрістовічу не показувати треба , а гнати до його до росії .
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18.07.2022 10:49 Ответить
Аферистович, - это совковое дерьмо. Он от Алисы тащиться, мудак=)
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18.07.2022 10:49 Ответить
кто пережил "русский мир", тот знает истину этих слов, а кто не знает может посмотреть на Украину.....
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18.07.2022 09:42 Ответить
pravilno skazala. ibo rusnja ne sdelala rovnym schetom nichevo shtoby dopomogti Ukraine - na oborot - tolko voshishalas svoim "fjurerom" i "krim nashem" itd.

rusnja ce ne narod - ce sarancha.
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18.07.2022 09:43 Ответить
Розумні слова! Колись дивився історичний фільм (чи-то польський чи-то НДР-івський) - про боротьбу племені прусів проти Тевтонського ордену Князь пруський попросив допомоги у сусідів - лівів та інших Ті відмовили Він сказав: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до вас!" Плем"я прусів було розгромлене а рештки - "понімечені" А потім Тевтонський (а потім - Лівонський орден) утвердився до кінця 18 століття на території східної Прибалтики
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18.07.2022 09:44 Ответить
кацапи - колективний путлєр
------------------------------------------------------

кацапи - вбивці мародери і виродки
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18.07.2022 09:48 Ответить
російській народ: ми іщьо до вас добєрьомся!
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18.07.2022 09:52 Ответить
І увесь світ, який мовчки ковтав і Грузію, і Чечню, і вбивство польської влади на літаку під Смоленськом, і збиття літака МН17, і анексію Криму, і ОРДЛО, і Сирію з Алепо... Список безкінечний.
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18.07.2022 09:54 Ответить
ху*ло - это не причина, а следствие агрессивного империализма и шовинизма, которым поражены подавляющее большинство жителей кацапии. Единственный выход из сложившейся ситуации - распад кацапии на отдельные, национальные государства с последующей полной демилитаризацией. Иначе появление нового "*****" - вопрос времени.
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18.07.2022 10:08 Ответить
Слава богу, нарешті про це проголошено на досить високому рівні. І це важливо, оскільки відповідає реальності. Треба зрозуміти, що росія - це цивілізаційний лепрозорій. Причина не в путіні, і не в керівництві рф. Зміна влади не допоможе. Зло живе в самих росіянах. На протязі багатьох поколінь вони виховувались в ілюзорному світі більшовартості. Це стало їх основною релігією. Інколи здається, що ця зараза у них на генетичному рівні. Вони однаково ненавидять, не вважають за людей всих, і бажають зла всим, хто не є росіянами. Подивіться, як ведуть себе за кордоном ті росіяни, які давно покинули росію. Ця хвороба невиліковна. Цей ідеологічний лепрозорій несе загрозу цивілізаціі, а тому повинен бути ізольований.
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18.07.2022 10:15 Ответить
На росії є народ? Як цікаво!
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18.07.2022 10:29 Ответить
"Велічіє рассіі" дуже залежить від розмірів.
Розмір території впливає на спинний мозок.
І на головний, якщо він є.
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18.07.2022 10:37 Ответить
Ельжбета Вітек заявляючи «те, що відбувається, - не "війна Путіна проти України", а війна російського народу проти України" - глибоко неправа, бо поверхнево бачить ситуацію.

Насправді це війна всього лаптєстану (ну, і його населяючих орків, само собою) на чолі з ****** проти світової (європейської, зокрема) цивілізації за встановлення свого колоніального панування над сусідніми землями і народами (і над Польщею з поляками, в т.ч.). Україна в цій війні стала першою великою крупною жертвою. А були і дрібніші, як ото Грузія, чи навіть Чечня..., але то Європа постільки-поскільки; скоріше - Кавказ.
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18.07.2022 10:37 Ответить
Та вони там всі фашисти.Інши держави ще не раз і не два освідчаться в цьому.
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18.07.2022 10:39 Ответить
Я ще пам"ятаю як Європа хвальона проковтнула "пілюлю" путіна з окупацією частини Грузії...
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18.07.2022 10:42 Ответить
Українці мають стати Українцями,як поляки є поляками!!
Надто багато малоросів,яким ,,какая разніца,,......яким,,нехай *****,аби небили,,
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18.07.2022 10:49 Ответить
У Польщі керують поляки, а не як у нас.
Ми навіть не уявляємо, скільки всього добувається, куди воно йде, хто одержує гроші - нас просто усувають від інформації і керівних посад.
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18.07.2022 10:55 Ответить
Как Вы думаете, почему в Польше так?
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18.07.2022 11:08 Ответить
Истину глаголит Эльжбета - виноват весь этот этнос (от чуди-нечуди и веПСОВ - до монголоидов). Аминь.
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18.07.2022 11:04 Ответить
Читай внимательно, что он сказал. Имел ввиду только одобряющих. Их процентов 70.

"По словам Эльжбеты Витек, в войне и связанных с ней зверствах виноват не только лидер России и его соратники, но и весь одобряющий это российский народ."
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18.07.2022 11:52 Ответить
100%- погоджуюсь!
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18.07.2022 11:31 Ответить
адекватная тетя
большинство придурочных еуропецев говорят что путин виноват и жалеют русских, бо они "жертвы путина". Дебилы
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18.07.2022 15:10 Ответить
прежде всего российское стадо виновато,из за них ***** к власти пришло!
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18.07.2022 17:29 Ответить
 
 