Спикер Сейма Польши Витек: виноват не только Путин, но и весь российский народ
Спикер польского Сейма Эльжбета Витек убеждена, что происходящее – не "война Путина против Украины", а война российского народа против Украины.
Об этом она сказала на встрече с жителями Горлиц в Малопольском воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
По словам Эльжбеты Витек, в войне и связанных с ней зверствах виноват не только лидер России и его соратники, но и весь одобряющий это российский народ.
"Сегодня украинцы борются не только за себя, за свою страну, но и за нас, поляков, потому что мы следующие", – отметила она.
Спикер Сейма подчеркнула - "чем дальше от Польши к западу, тем меньше информированность о войне": люди там "знают, что она жестока, но не знают подробностей, иногда даже не интересуются ими и живут своей жизнью".
Витек призвала земляков и союзников не забывать о войне и не привыкать к ней, "потому что Путин не остановится в Украине – он это официально говорит, мы это читаем в документах, публикуемых на их страницах".
Спикер Сейма напомнила, что поляки "знают, что такое советская оккупация и жестокость", и не в последнюю очередь поэтому "сдали экзамен и поразили весь мир", когда пришли на помощь Украине в 2022 году: "Я думаю, что мы тоже немного удивились сами себе, что можем помогать таким образом – стихийно, от всего сердца".
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rusnja ce ne narod - ce sarancha.
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кацапи - вбивці мародери і виродки
Розмір території впливає на спинний мозок.
І на головний, якщо він є.
Насправді це війна всього лаптєстану (ну, і його населяючих орків, само собою) на чолі з ****** проти світової (європейської, зокрема) цивілізації за встановлення свого колоніального панування над сусідніми землями і народами (і над Польщею з поляками, в т.ч.). Україна в цій війні стала першою великою крупною жертвою. А були і дрібніші, як ото Грузія, чи навіть Чечня..., але то Європа постільки-поскільки; скоріше - Кавказ.
Надто багато малоросів,яким ,,какая разніца,,......яким,,нехай *****,аби небили,,
Ми навіть не уявляємо, скільки всього добувається, куди воно йде, хто одержує гроші - нас просто усувають від інформації і керівних посад.
"По словам Эльжбеты Витек, в войне и связанных с ней зверствах виноват не только лидер России и его соратники, но и весь одобряющий это российский народ."
большинство придурочных еуропецев говорят что путин виноват и жалеют русских, бо они "жертвы путина". Дебилы