Спикер Сейма Польши Витек: виноват не только Путин, но и весь российский народ

Спикер польского Сейма Эльжбета Витек убеждена, что происходящее – не "война Путина против Украины", а война российского народа против Украины.

Об этом она сказала на встрече с жителями Горлиц в Малопольском воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По словам Эльжбеты Витек, в войне и связанных с ней зверствах виноват не только лидер России и его соратники, но и весь одобряющий это российский народ.

"Сегодня украинцы борются не только за себя, за свою страну, но и за нас, поляков, потому что мы следующие", – отметила она.

Спикер Сейма подчеркнула - "чем дальше от Польши к западу, тем меньше информированность о войне": люди там "знают, что она жестока, но не знают подробностей, иногда даже не интересуются ими и живут своей жизнью".

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Витек призвала земляков и союзников не забывать о войне и не привыкать к ней, "потому что Путин не остановится в Украине – он это официально говорит, мы это читаем в документах, публикуемых на их страницах".

Спикер Сейма напомнила, что поляки "знают, что такое советская оккупация и жестокость", и не в последнюю очередь поэтому "сдали экзамен и поразили весь мир", когда пришли на помощь Украине в 2022 году: "Я думаю, что мы тоже немного удивились сами себе, что можем помогать таким образом – стихийно, от всего сердца".

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