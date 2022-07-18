17 июля Воздушные силы нанесли результативный авиаудар по противнику: Уничтожены 30 оккупантов, командно-наблюдательный пункт роты, взводный опорный пункт и 20 единиц техники
Более 1750 групповых авиаударов по оккупантам нанесла авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных Сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и снарядов.
"17 июля российское командование недосчиталось трех десятков орков, поражено до двадцати единиц техники рашистов, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт. Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории. За прошедшие сутки сбит один БПЛА противника", - отмечают в Командовании Воздушных сил.
Пожалуйста, подождите...