17 июля Воздушные силы нанесли результативный авиаудар по противнику: Уничтожены 30 оккупантов, командно-наблюдательный пункт роты, взводный опорный пункт и 20 единиц техники

Более 1750 групповых авиаударов по оккупантам нанесла авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных Сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и снарядов.

"17 июля российское командование недосчиталось трех десятков орков, поражено до двадцати единиц техники рашистов, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт. Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории. За прошедшие сутки сбит один БПЛА противника", - отмечают в Командовании Воздушных сил.

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