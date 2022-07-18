Война в Украине может закончиться через четыре-шесть месяцев. Далее - замороженный конфликт, - экс-командующий силами НАТО Ставридис

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что война России против Украины, скорее всего, может закончиться через четыре-шесть месяцев. Дальше она может стать замороженным конфликтом по примеру Корейской войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, украинская армия оказывает сильное сопротивление оккупантам, а планы российского диктатора Владимира Путина "оказались не особенно эффективными".

"Путин получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт. Я вижу, что это ведет к окончанию "Корейской войны", то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Увидим это в течение четырех-шести-месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного дольше", — сказал Ставридис.

Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950 по 1953 год, когда тогдашний Советский Союз поддерживал Северную Корею, а Южной Корее помогали Соединенные Штаты. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако, поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

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