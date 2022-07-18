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Новости Война
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НАТО (8632) прогноз (698)

Война в Украине может закончиться через четыре-шесть месяцев. Далее - замороженный конфликт, - экс-командующий силами НАТО Ставридис

ставрідіс

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что война России против Украины, скорее всего, может закончиться через четыре-шесть месяцев. Дальше она может стать замороженным конфликтом по примеру Корейской войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, украинская армия оказывает сильное сопротивление оккупантам, а планы российского диктатора Владимира Путина "оказались не особенно эффективными".

"Путин получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт. Я вижу, что это ведет к окончанию "Корейской войны", то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Увидим это в течение четырех-шести-месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного дольше", — сказал Ставридис.

Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950 по 1953 год, когда тогдашний Советский Союз поддерживал Северную Корею, а Южной Корее помогали Соединенные Штаты. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако, поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

Читайте также: Запад рассматривает три сценария развития войны РФ против Украины, - CNN
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Топ комментарии
+29
Никаких замороженных конфликтов, только если этого захочет запад и прекратит поставки оружия. Тогда Украине хана.
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18.07.2022 10:06
+22
Відновлення кордонів України 1991 року а потім буде видно!
Який "заморожений конфлікт" ****?!!! Взяв бабло сина сатани - ***** цей екс?! Пробачити ***** й рашистам усе зло що вони накоїли?!!!
Цей світ прогниває..... якщо вже такі злочини почнуть пробачити......
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18.07.2022 10:10
+18
Замороженный конфликт - это победа Московии. Иного мнения быть не может. Пройдет сколько-то лет и рашисты пойдут дальше. Неужели на Западе этого не понимают
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18.07.2022 10:20
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Так там же США помогала (в Корее)
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18.07.2022 10:05 Ответить
да ты шо? об этом никто не знал видимо. открыл Америку
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18.07.2022 10:23 Ответить
Никаких замороженных конфликтов, только если этого захочет запад и прекратит поставки оружия. Тогда Украине хана.
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18.07.2022 10:06 Ответить
окрім зброї для України від світової цивілізації потрібні ще щоразу посилюючі санкції на лаптєстан. А також припинення контрабанди з метою обходу цих санкцій. Одне без другого і третього не працює; навіть без одного з перелічених чинників Україні перемоги (у вигляді повернення під контроль окупованих касапами територій) не досягнути.

Я вже не кажу про юридичне забезпечення ізоляції касапів, і навіть про передачу ***** і підлеглих йому злочинців під суд Гаагзського (чи іншого спеціального) трибуналу. Це - як наслідок перемоги...
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18.07.2022 10:15 Ответить
Швидше за все так і буде.
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18.07.2022 10:06 Ответить
Так не буде. Бо наприклпд КНДР - мононаціанальна країна і розпад там не можливий. Кацапія - багатонаціональна, де одні національності живуть за рахунок інших. Коли зменгиться "кормова база", ті, за чий рахунок годуються просто піднімуть голодні бунти. Тому, якщо санкції будуть діяти, ніякого замороженого конфлікту не буде.
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18.07.2022 10:50 Ответить
воно наче так. Але мокші знищіли національну ідентичність цих народів. Ось навіть в Україні... Багато хто розмовляє російською. Багато колаборантів і тих хто підримує мокш на окупованих територіях. То мені слабо віриться. Скоріш ті народи вимруть. А залишки назвуть себе "русскими". Ну врешті то і є план рос. гівно-імперії...
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18.07.2022 10:58 Ответить
... ке кончене
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18.07.2022 10:07 Ответить
Якщо не підтвердиться перевести в евзони на рік
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18.07.2022 10:07 Ответить
Відновлення кордонів України 1991 року а потім буде видно!
Який "заморожений конфлікт" ****?!!! Взяв бабло сина сатани - ***** цей екс?! Пробачити ***** й рашистам усе зло що вони накоїли?!!!
Цей світ прогниває..... якщо вже такі злочини почнуть пробачити......
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18.07.2022 10:10 Ответить
скоріш за все, він добре знайомий з менталітетом своїх співгромадян з Європи (Ставрідіс є сином грека і німки, передвоєних емігрантів з Європи в США). Тому він впевнений, що Європа довгих санкцій на лаптєстан і підтримки України зброєю не витримає, в сама здасться на милість головному міжнародному терористу.
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18.07.2022 10:21 Ответить
І закінчення існування України через 2-4 роки поки виросте нове мясо +наростять м'язи нова зброя і окупують решту України без спротиву вже,не буде Байдена ті інших союзників,не буде розвитку, єкономіки,з такими прогнозами йдіть за кораблем,вже давали 72 години нам,іншого в нас вихода нема або цього року,або не буде України через кілька років
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18.07.2022 10:11 Ответить
✊🇺🇦✊🇺🇸✊🇮🇩✊🇬🇧✊
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18.07.2022 15:48 Ответить
Украіна переможе , так як нам не потрібен заморожений конфлікт і США також !!
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18.07.2022 10:12 Ответить
ну звичайно яке США, думайте що говорити
Я просто хочу щоб люди думали!
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18.07.2022 10:15 Ответить
ta vi posmatrite kto tam na bankovoi - i vse satnet na mesta
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18.07.2022 11:10 Ответить
Заморожений конфлікт.... Московія в осаді... Решта держав повертають свої землі... Узгодження, в якому форматі буде існувати московія і чи взагалі дозволити ідотам існувати...
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18.07.2022 10:16 Ответить
Замороженный конфликт - это победа Московии. Иного мнения быть не может. Пройдет сколько-то лет и рашисты пойдут дальше. Неужели на Западе этого не понимают
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18.07.2022 10:20 Ответить
та все вони розуміють краще за нас, можливо їх такий варіант цілком влаштовує - коли козломордія зав язне в Україні на роки.
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18.07.2022 10:22 Ответить
Оскільки боєздатність ЗСУ майже на 100% в матеріально-технічному питанні залежить від наших західних партнерів, то тривалість і результат війни визначається в першу чергу рівнем допомоги яку ми отримаємо:
отримаємо в достатній кількості те що треба - окупант буде викинутий з території України;
не отримаємо - будемо мати важкий заморожений конфлікт, як на донбасі з 2014 року тільки в значно більших масштабах.
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18.07.2022 10:21 Ответить
так,окупант буде викинутий..

АЛЕ це не означає,що "прикордонні конфлікти" припиняться.

Упорота раша ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ не заспокоїться до повного розпаду...
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18.07.2022 10:24 Ответить
коли окупант буде викинутий з України, наросії відразу по повній програмі загостряться внутрішні проблеми, і в такому разі дуже ймовірний сценарій розвалу парашії.
Вони за рахунок війни вирішують виключно свої внутрішні проблеми - доки йде війна, внутрішні проблеми заморожені.
Тому вони будуть вести її як можна довше або доки не отримають поразку.
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18.07.2022 10:39 Ответить
Південній Кореї допомагали війська ООН (Войска ООН: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Республика Корея - 590 111 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - от 302 483 до 480 000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритания - 63 000https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-40 [40] (две пехотные бригады, танковый полк, сапёрный батальон) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B Филиппины - 7430https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-autogenerated1-41 [41] (пехотный батальон и другие части) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада - от 6146 до 26 791https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-42 [42] (усиленная пехотная бригада) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция - 5190https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-43 [43] (пехотная бригада, затем развёрнутая в дивизию) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерланды - 3972 (усиленный пехотный батальон) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франция - 3421https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-frinvolvement-44 [44] (усиленный пехотный батальон) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралия - 2282 (два пехотных батальона)https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hellenic_Kingdom_Flag_1935.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греция - 2163https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-Osprey-45 [45] (пехотный батальон) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Новая Зеландия - 1389 (артиллерийский дивизион) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таиланд - 1294 (пехотный батальон) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F Эфиопия - 1271https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-data-39 [39] (пехотный батальон) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F Колумбия - 1068 (пехотный батальон) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F Бельгия - 900 (пехотный батальон) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 ЮАС - 826 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург - 44 (пехотная рота в составе бельгийского батальона)), а Північній - СРСР (авіацією) та Китай (наземні війська).
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18.07.2022 10:21 Ответить
навряд.

Втрата рашкою Криму приведе до розпаду імперії..

звичайно,ще не за рік-два..

основний "індикатор" -початок неформальної заборони територіальними одиницями(майбутніми державами) використання власних МАЙБУТНІХ СОЛДАТ(створення територіальних армій за прикладом кадирівської) поза кордонами "території"..

НАйшвидше почне Татарстан...
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18.07.2022 10:22 Ответить
Якщо йти за цим сценарієм то це фактично "квиток в один кінець", ні про які інвестиції та відбудову країни можна навіть не мріяти, хіба що нададуть допомогу щоб менше було біженців. А після декількох років бойові дії відновляться знову, питання тільки в тому які політичні настрої на той час будуть у Світі і чи зможе Україна отримати таку підтримку?
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18.07.2022 10:29 Ответить
Ми програли тому що маємо Зелю.
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18.07.2022 12:57 Ответить
Заморожений конфлікт - величезне зло! Недопустимо!...
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18.07.2022 10:30 Ответить
Нш Зеля суцільний заморожений конфлікт. По їншому з ним не буде.
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18.07.2022 12:54 Ответить
Що таке НАТО, ми зрозуміли по підборіддю столтенберга, яке тряслося 24.02.22

Це така сама організація, як наші воєнкомати...
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18.07.2022 10:35 Ответить
Маячня. По перше Росія не зупиниться поки не програє, чи як мінімум не забере в нас Одесу з іншими портами. Якщо навіть припустити зупинку у війні. То вона буде тимчасова. Поки Московія не відновить воєні сили для нового наступу. Нехай рік чи навіть три роки, але продовження війни буде неминуче. Я к би ми призирливо не ставились до кацапів, але маленька Північна Корея це не Рашка з її безкінечними природними ресурсами, порівняння некоректні.
Погане те, що слова Ставрідіса, це така таємна надія заходу, щоб швидше би все вже це припинилось.
Не припиниться. Або ми, або Росія.
Заморозка конфлікту це буде наш стратегічний програш. Тому що через час московити прийдуть знову, врахувавши помилки. І буде все ще на багато важче.
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18.07.2022 10:37 Ответить
"Україна спроможна чинити спротив не більше 72 годин" (Марк Міллі, 24.02.2022)
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18.07.2022 10:39 Ответить
Це, наслідок оцінки вже ризиків від того, яку внутрішню політику веде зеленський. Ну, враховуючи, що весь силовий блок в його руках. ЗМІ в нас також в одних руках. Звільнено керіаника СБУ та прокурора зі значними порушиннями, не відсти на вимоги ЄС та США, і наслідок зменшення грошових вливань та зброї, то такий варіант можливий. Наша влада ж нашими руками нас закопує. А взагалі ми зараз гірше еіж при януковичі, захарченко не мав таких прав, як зараз має єрмак і татаров. Тому не озивайте людей за кордоном, а подякуйте нашій владі...
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18.07.2022 10:46 Ответить
Для мене ця ситуація небезпечна в тому, що я не бачу державницьких кроків. Немає багатоступеневої стратегії виходу із кризи. Ми живемо на вливаннях від інших країн. А що самі зараз робить влада, реструктуризації витрат б'єджету не віжбулося, асфальт і далі кладемо. На 5 місяць війни лише почали говорити, що підпр ємства плтрібно в шахти переносити та релокувати закордон. Економіка в жопі, емісія гривні критична, а її далі друкують. Реформи не відбуваються, на всіх посадах смотрящі. Резерв не підготовлений, зараз тільки почали чухатися, і то хлопцям ставлять умови, хочете поїхати закордон вчитися, купуйте самі форму піксель. В мене вже відчуття, що я живу за часів януковича. суди не працють, дані кацап зливаюттся. А на посади ставлять корєші. Тільки ще не хватає такси на відкуп від армії і буде- стрибок в минуле. Але це все призводить до демотивації населення, невдоволення та інертності.
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18.07.2022 10:54 Ответить
«https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358659/ Російські окупанти підуть на Одесу, як тільки з'явиться нагода це зробити » - заявила аналітикиня Інституту вивчення війни (ISW) Наталія Бугайова в інтерв'ю "Українській правді". І зазначила, що поки що у них такої можливості немає.
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18.07.2022 10:55 Ответить
Там на западе полным полно некомпетентных аналитиков и полезных идиотов.
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18.07.2022 11:07 Ответить
сначала они были уверены, что всё закончится за 3дня. Что-то пошло не так)
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18.07.2022 11:33 Ответить
Абсолютно вірні слова. Більш того це вже відбувається! Середина літа- ЗеЛох із Залужним обіцяли контрнаступ, його немає. Постійні поставки зброї не призводять до жодних результатів з деокупації хоча б Херсонщини! В цьому повністю вина командування ЗСУ. Українці, або ми почнемо впливати на ситуацію, наприклад, зміна влади цивільної і Києві на владу військових, вимагати переведення економіки на військові рейки, або ми вже програли.
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18.07.2022 11:54 Ответить
По перше Залужний контрнаступ не обіцяв. Не видумуйте. По друге йшла мова про піар-наказ Зеленського звільнити південь України, який анансував довбойоб міністр Рєзніков. Чому Рєзніков довбойоб? Тому що, суспільство через час розчарувалося. Міністр оборони гадав він гарний піарщик президента, а вийшло по іншому. Заспокойтесь. У України на даний час посто нема чим звільняти Херсонщину. Чекаємо бронетехніку. Без танків та бронетранспортерів ніякий наступ неможливий.
Маємо з Польщі получити модернізовані Т72, тоді і можливо мріяти про звільнення півдня країни.
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18.07.2022 12:32 Ответить
Якщо не прогнати Зелю та Єрмака так і буде.
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18.07.2022 12:49 Ответить
Щоб розгромити рашистські війська чи принаймні витіснити їх з території України до кінця 2022 року, як це наказав зробити президент Зеленський, треба майже у 2,5 рази збільшити втрати супротивника, довівши кількість його ліквідованого особового складу до не менш як 369 за добу. Справ в тому, що у таємних постулятах ворожого генштабу міститься одна цікава цифра - це 100 000 вбитих учасників спецво, як неприйнятного порогу втрат, після досягнення якого потрібно негайно виводити свої війська із зони бойових дій.
Якщо ж ситуація із втратами ворога збережеться на теперішньому рівні, себто +150 окупантів за добу, то воювати з рашистською пітьмою прийдеться ще 13,5 місяців - до початку вересня 2023 року = (100000 - 38450)/150 = 410 діб.
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18.07.2022 13:10 Ответить
да, но они постоянно пополняют резервы...мяса там хватает....
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18.07.2022 15:05 Ответить
 
 