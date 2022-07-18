Война в Украине может закончиться через четыре-шесть месяцев. Далее - замороженный конфликт, - экс-командующий силами НАТО Ставридис
Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что война России против Украины, скорее всего, может закончиться через четыре-шесть месяцев. Дальше она может стать замороженным конфликтом по примеру Корейской войны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, украинская армия оказывает сильное сопротивление оккупантам, а планы российского диктатора Владимира Путина "оказались не особенно эффективными".
"Путин получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт. Я вижу, что это ведет к окончанию "Корейской войны", то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Увидим это в течение четырех-шести-месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного дольше", — сказал Ставридис.
Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950 по 1953 год, когда тогдашний Советский Союз поддерживал Северную Корею, а Южной Корее помогали Соединенные Штаты. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако, поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.
Пожалуйста, подождите...
Я вже не кажу про юридичне забезпечення ізоляції касапів, і навіть про передачу ***** і підлеглих йому злочинців під суд Гаагзського (чи іншого спеціального) трибуналу. Це - як наслідок перемоги...
Який "заморожений конфлікт" ****?!!! Взяв бабло сина сатани - ***** цей екс?! Пробачити ***** й рашистам усе зло що вони накоїли?!!!
Цей світ прогниває..... якщо вже такі злочини почнуть пробачити......
Я просто хочу щоб люди думали!
отримаємо в достатній кількості те що треба - окупант буде викинутий з території України;
не отримаємо - будемо мати важкий заморожений конфлікт, як на донбасі з 2014 року тільки в значно більших масштабах.
АЛЕ це не означає,що "прикордонні конфлікти" припиняться.
Упорота раша ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ не заспокоїться до повного розпаду...
Вони за рахунок війни вирішують виключно свої внутрішні проблеми - доки йде війна, внутрішні проблеми заморожені.
Тому вони будуть вести її як можна довше або доки не отримають поразку.
Втрата рашкою Криму приведе до розпаду імперії..
звичайно,ще не за рік-два..
основний "індикатор" -початок неформальної заборони територіальними одиницями(майбутніми державами) використання власних МАЙБУТНІХ СОЛДАТ(створення територіальних армій за прикладом кадирівської) поза кордонами "території"..
НАйшвидше почне Татарстан...
Це така сама організація, як наші воєнкомати...
Погане те, що слова Ставрідіса, це така таємна надія заходу, щоб швидше би все вже це припинилось.
Не припиниться. Або ми, або Росія.
Заморозка конфлікту це буде наш стратегічний програш. Тому що через час московити прийдуть знову, врахувавши помилки. І буде все ще на багато важче.
Маємо з Польщі получити модернізовані Т72, тоді і можливо мріяти про звільнення півдня країни.
Якщо ж ситуація із втратами ворога збережеться на теперішньому рівні, себто +150 окупантів за добу, то воювати з рашистською пітьмою прийдеться ще 13,5 місяців - до початку вересня 2023 року = (100000 - 38450)/150 = 410 діб.