Власти Польши хотят прекратить "гастарбайтерство": Пусть немцы сами собирают спаржу или едут собирать ее у нас, - Моравецкий
Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что власти намерены добиться прекращения гастарбайтерства соотечественников в Германии, и "задел" при этом самих немцев.
Об этом он говорил во время встречи с жителями Кендзежин-Козле в Опольском воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Глава правительства заявил, что сегодня "самый низкий уровень безработицы в истории" страны.
"Мы прекрасно знаем, что... массовая безработица и массовые поездки за хлебом, "на спаржу" в Германию, для мытья посуды в Великобритании должны прекратиться. Пусть сами собирают спаржу или пусть приезжают и собирают спаржу у нас. Приглашаем вас", – обратился Моравецкий к немцам.
Опрос в мае показал, что правящая партия Право и справедливость может потерять монобольшинство на следующих парламентских выборах осенью 2023 года (если не будет досрочных). Очередные выборы президента Польши состоятся в 2025 году.
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так само как и с зеленой энергетикой с 2010 года уже выплатило 278 млр.евро дотаций той энергетике
Но тут такое дело - я некоторое время поработал в немецком животноводстве. От сотрудницы - дипломированного ветеринара и дочери фермера, слышал историю, как немцы-свиноводы решили получить дотации, сделав эко-ферму. Но быстро плюнули на это, сказав: "Наши свинки ещё никогда так не мучались, чем когда мы попробовали их 'не мучать'".
Плюс, условия, например, в которых живут заробитчане с Балкан на бойнях, мало отличаются от концлагеря. Они там спят на одной кровати в несколько смен. И всё равно едут. И когда им предлагали нормальные условия - чуть ли не бастовали, ведь это значит - больше платить за жильё и меньше получать.
ПОПУЛІЗМ.
1)Підзаробити прагнення у людей є завжди...
2)буде менше поляків -буде більше турків і арабів..
Для полной характеристики этой персоны следует вспомнить, что этот идиот недавно вещал про "украинский империализм".
И вообще, покажите мне немцкое село, где нет дёнерной. Я объездил не менее 70 немецких городов и сёл, в основном на северо-западе - вот поеду посмотрю на такое удивительное явление природы. Может, в бывшем гдр есть - а на западе я таких не припомню.
я думал, только у нас такие придурки