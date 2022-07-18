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Польша (8138) заробитчане (586) Моравецкий Матеуш (285)

Власти Польши хотят прекратить "гастарбайтерство": Пусть немцы сами собирают спаржу или едут собирать ее у нас, - Моравецкий

заробитчане

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что власти намерены добиться прекращения гастарбайтерства соотечественников в Германии, и "задел" при этом самих немцев.

Об этом он говорил во время встречи с жителями Кендзежин-Козле в Опольском воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Глава правительства заявил, что сегодня "самый низкий уровень безработицы в истории" страны.

"Мы прекрасно знаем, что... массовая безработица и массовые поездки за хлебом, "на спаржу" в Германию, для мытья посуды в Великобритании должны прекратиться. Пусть сами собирают спаржу или пусть приезжают и собирают спаржу у нас. Приглашаем вас", – обратился Моравецкий к немцам.

Опрос в мае показал, что правящая партия Право и справедливость может потерять монобольшинство на следующих парламентских выборах осенью 2023 года (если не будет досрочных). Очередные выборы президента Польши состоятся в 2025 году.

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Топ комментарии
+18
Да легко, всего лишь создать в своей стране лучшие условия для жизни и работы чем в Германии. Правда это немного сложнее чем трепать языком для малоразвитой публики.
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18.07.2022 10:32
+13
Этот Моравецкий задержался на своей должности, типичный конченный популист.
Для полной характеристики этой персоны следует вспомнить, что этот идиот недавно вещал про "украинский империализм".
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18.07.2022 10:29
+11
Ну, сказать можно всё что угодно - другой вопрос, как этого добиться.
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18.07.2022 10:26
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Оце амбітність! Хай наш Маестро повчиться!
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18.07.2022 10:21 Ответить
Ну, сказать можно всё что угодно - другой вопрос, как этого добиться.
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18.07.2022 10:26 Ответить
Да легко, всего лишь создать в своей стране лучшие условия для жизни и работы чем в Германии. Правда это немного сложнее чем трепать языком для малоразвитой публики.
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18.07.2022 10:32 Ответить
лучшие условия в сельском хозяйстве Германии созданы благодаря огромнейшим дотациям под видом борьбы с экологией,
так само как и с зеленой энергетикой с 2010 года уже выплатило 278 млр.евро дотаций той энергетике
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18.07.2022 10:56 Ответить
И шо? Американская гражданская авиация в начале ХХ века чуть ли не 20 лет летала на дотации.

Но тут такое дело - я некоторое время поработал в немецком животноводстве. От сотрудницы - дипломированного ветеринара и дочери фермера, слышал историю, как немцы-свиноводы решили получить дотации, сделав эко-ферму. Но быстро плюнули на это, сказав: "Наши свинки ещё никогда так не мучались, чем когда мы попробовали их 'не мучать'".

Плюс, условия, например, в которых живут заробитчане с Балкан на бойнях, мало отличаются от концлагеря. Они там спят на одной кровати в несколько смен. И всё равно едут. И когда им предлагали нормальные условия - чуть ли не бастовали, ведь это значит - больше платить за жильё и меньше получать.
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18.07.2022 11:27 Ответить
дотации не из воздуха берутся. Германия имеет ресурс от других секторов экономики (авто, машино, приборо- строение) для того тобы снизить стоимость продуктов питания, дотируя с/х, тем самым увеличивая покупательскую способность немцев. А зеленая энергетика пока дорогая, но это издержки на пути эволюции технологий. переход с ископаемых источников на возобновляемые, без промежуточных этапов скачок не произойдет.
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18.07.2022 11:31 Ответить
Датировать новые сферы пока они не станут на ноги,например зеленую энергетику-это правильно. Постоянно дотировать СХто что всегда можно купить занедорого у других стран-это несусветная глупость. СХ это не газ и нефть продавцы котороых-их мало и они делают монопольные цены и поэтому нужно уходить от зависимости от газа и нефти дотируя зеленую энергетику. А СХ производится во всех странах и конкуренция сумасшедшая и цена будет мизерной. Дотировать СХ можно только временно и в случае чрезвычайных событий(засуха,нашествие насекомых и тд). Лучше-бы эти деньги Германия направила на Хайтек,на утепление домов,на увеличение энергоэффективности. Германия это ведь не сельскохозяйственная страна. Всеравно что в Украине будут датировать производство часов чтобы украинские часы стали конкурентными с Швейцарскими
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18.07.2022 11:46 Ответить
забываете, что СХ это еда, основа выживания, безопасность народа и государства. Государство которое оценивает риски в долгосрочной перспективе никогда добровольно не откажется от СХ. Отказавшися от своего раз, потому что где-то дешевле, и сегодня все сыты, потом не восстановишь целую отрасль быстро, а быть зависимым от других в базовой потребности - вот это глупо.
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18.07.2022 15:27 Ответить
У нас не маестро, а лакей, що скажуть. те і буде робити.
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18.07.2022 11:41 Ответить
Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що влада має намір домогтися припинення заробітчанства земляків у Німеччині

ПОПУЛІЗМ.

1)Підзаробити прагнення у людей є завжди...

2)буде менше поляків -буде більше турків і арабів..
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18.07.2022 10:26 Ответить
Скорее Балканы поедут - как уже, собственно, ездят и на виноград, и на скотобойни.
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18.07.2022 10:53 Ответить
Этот Моравецкий задержался на своей должности, типичный конченный популист.
Для полной характеристики этой персоны следует вспомнить, что этот идиот недавно вещал про "украинский империализм".
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18.07.2022 10:29 Ответить
Пєрєвєді!
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18.07.2022 11:36 Ответить
моравецький гнида Дуду ненавидить, хоче його підсидіти, якшається з радикальними польскими націоналістами, горить в нього срака що онук воїна УПА президент Польщі
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18.07.2022 10:30 Ответить
Ну, прям молодець! Об'єднав німців та поляків при кризі.Перед тим нас образив. Коли приходять до влади ультраправі починаються срачі повні: аборти заборонили, судову систему на себе переключили і зі всіма народами навколо розісремося і це в період високого ризику розширення війни.
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18.07.2022 10:32 Ответить
Где-то я подобное слышал. Посадить миллион деревьев, и далее по списку...
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18.07.2022 10:37 Ответить
Коли маніпулють свідомістю суспільства на чутливих темах, ні до чого доброго це не призводить. І не вчаться люди на помилках історії, це ж призвело до влади: Мусоліні, Гітлера, Тіто. І далі світ та нації стають на ті самі граблі.
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18.07.2022 10:40 Ответить
Все правильно! Хай німці задіюють для роботи "біженців" з "Арабистану"Навезли ж їх до себе? Турки ж асимілювалися в німецьке суспільство? Так що якщо німці не хочуть на вулицях банд підлітків арабомовних - хай залучають їх до роботи на плантаціях!
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18.07.2022 10:49 Ответить
Турки не асимілювалися. Вони в Британії асимілювалися, а в Німеччині ні...
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18.07.2022 10:56 Ответить
А что, турки не ассимилировались в немецкое общество? Последние 7 лет я снимаю квартиру как раз у турок. С турками, в отличие от немцев, у меня никогда не было проблем.

И вообще, покажите мне немцкое село, где нет дёнерной. Я объездил не менее 70 немецких городов и сёл, в основном на северо-западе - вот поеду посмотрю на такое удивительное явление природы. Может, в бывшем гдр есть - а на западе я таких не припомню.
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18.07.2022 10:58 Ответить
Впервые попав в Бремен и выйдя из порта я подумал , что попал в Стамбул , а не в легендарный город бременских музыкантов . Все магазинчики , кафешки, барбершопы , какие-то мелкие офисы , весь персонал и посетители были турки. Просто турецкий квартал. Только приехав в центр города ( таксист оказался тоже этническим турком) мы увидели настоящих "белокурых бестий" - Гансов и Гретхен)))

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18.07.2022 11:23 Ответить
Неудивительно что такие южные регионы как Бавария начинает говорить про референдумы о выходе, при этом раскладе.
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18.07.2022 13:53 Ответить
скажите спасибо что не негры с арабами. Турки более адекватные
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18.07.2022 14:58 Ответить
Шось цей Моравецький постійно якусь фігню постить...
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18.07.2022 10:56 Ответить
v poslednee vremja on voobshe neponimaet o chom on govorit
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18.07.2022 11:05 Ответить
В Польше за такую работу платять так же как в Германие? Или в Польше скоро выбори? В Латвии как выбори то политики начинают компанию возврат латишей на родину... Активно так говорат и говорят...
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18.07.2022 11:25 Ответить
Українці поїдуть.
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18.07.2022 11:39 Ответить
Там в Германии сирийцы живут большими семьями на социалку и болт ложили на работу. Этот Моравецкий хоть и много трындит лишнего но в чём то он прав. Да и сами немцы сильно зажрались.
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18.07.2022 12:04 Ответить
Ну, это он конечно погорячился, "замахнулся" на несбыточные мечты.
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18.07.2022 13:03 Ответить
моравецкий у них - полный неадекват
я думал, только у нас такие придурки
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18.07.2022 15:06 Ответить
 
 