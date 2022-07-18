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Указы Зеленского об отстранении от должности Генпрокурора и об отстранении главы СБУ - очередной шаг к диктатуре, - Ирина Геращенко

геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" считает кадровые решения в отношении руководителей Службы безопасности Украины и Офиса Генпрокурора очередным шагом к диктатуре российского образца и требует отчета Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой в парламенте, как это предусмотрено законом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу политсилы, об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Парламентарий напомнила, что "ЕС" голосовала против силового блока нынешней власти, поскольку они "базируются не на профессиональных качествах, а исключительно на лояльности".

"Ночные воскресные указы президента Зеленского об отстранении своих ближайших друзей и соратников с высоких должностей выглядят, к сожалению, как очередной шаг к диктатуре и прямо противоречат законам и Конституции Украины. В ч. 2 статьи 11 Закона "О правовом режиме военного положения" предусмотрено, что Президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначении на должность и освобождении от должности которого отнесены к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнения обязанностей на другое лицо", - пояснила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я принял решение об отстранении от должности Генпрокурора и об отстранении главы СБУ, - Зеленский. ВИДЕО

Нардеп напомнила, что согласно Конституции, президент должен внести в ВР представление о назначении на должность и освобождении от должности главы Службы безопасности Украины, а также назначает и освобождает от должности генпрокурора с согласия Верховной Рады.

"В то время как согласно статье 85 Конституция Украины к полномочиям Верховной Рады Украины принадлежит: 12-1) назначение на должность и освобождение от должности по представлению Президента Украины Председателя Службы безопасности Украины; 25) предоставление согласия на назначение на должность и освобождение от должности Президентом Украины Генерального прокурора; выражение недоверия Генеральному прокурору, что влечет его отставку с должности", - продолжила сопредседатель фракции "ЕС".

Она напомнила, что Украина – парламентско-президентская республика.

"Примечательно, что началась эта кадровая вакханалия с незаконного увольнения Уполномоченной по правам человека, где парламент послушно нажал кнопку "за" вопреки ряду законов. Теперь же Банковая вообще устранила парламент по процессу принятия решений, фактически ликвидируя парламентаризм. Отметим, что как Баканов, так и Венедиктова должны предоставить отчеты о своей работе, по результатам которых и происходит голосование за отставку.Наша фракция будет требовать таких отчетов, ведь в воскресенье вечером выяснилось, что все вопросы, которые мы задавали по подготовке страны дать отпор агрессору, были актуальными и мы считаем крайне опасным прецедентом нарушения Конституции и полное "умножение на ноль" парламента, что является прямым путем к диктатуре российского пошиба", - подытожила Геращенко.

Также читайте: Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ

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Топ комментарии
+38
Цілком згоден з Іриною Геращенко!
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18.07.2022 11:02
+26
Зеленського вже можна порівняти з одним відомим водіем автобуса з Венесуели
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18.07.2022 11:03
+24
Це падло знає, що немає можливості його притиснути з боку народу, тому й розважається. І взагалі, ця війна - це порятунок його і шобли, тому це може тривати довго.
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18.07.2022 11:09
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Цілком згоден з Іриною Геращенко!
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18.07.2022 11:02 Ответить
Квартальна більшість не підтримає.
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18.07.2022 11:03 Ответить
Питання в тому, кого призначив.

А попередніх зрадників, яких звільнили, не ЗЄ призначав?
Венедіктову та Баканова ЗЄблюдку лелека принесла чи вороги підкинули?

И чим виплодок Януковича Симоненко кращий за Венедіктову?
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18.07.2022 11:38 Ответить
Клоун думав,поки Порошенко машини для ЗСУ купляє,він помахає шашкою, бо до Булави просто не доріс
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18.07.2022 11:22 Ответить
Зеленського вже можна порівняти з одним відомим водіем автобуса з Венесуели
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18.07.2022 11:03 Ответить
Україні вже теж не далеко до Венесуели.
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18.07.2022 11:12 Ответить
Че Гевара квартального розлива!!)))
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18.07.2022 11:34 Ответить
а я вот как человек далекий от уважения Зеленского не соглашусь с такими вбросами Геращенко Венедиктовну и Баканова давно пора уволить... пока отрстранил и все кстати по Закону ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЭТОГО СЛИШКОМ ОГРОМНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ КАДРОВ ПРОКУРАТУРЫ И СБУ ПЕРЕШЛА НА СТРОНУ ВРАГА И ВОТ И ИХ НЕ УВОЛИЛИ А ОТСТРАНЕНИЕ!!!!! затевать сейчас игры с Радой по увольнению Генпрокурора и Главы Службы Безопасности как то стремно.. насчет Денисенко так в чем вопрос...... убрали Денисенко и назначили нового Уполномоченного и Зеленский не перетянул одеяло на себя и не оставил посаду без человека...... кстати новый Уполномоченный ВРУ сразу же вмешался в сторону гражддан по поподу Приказа Генштаба планировавшегося... как негативный вывод... а Денисенко промолчала как молчала все эти годы отписывая мнев том числе на очевидные ляпы по Конституции законам и логике ответы на решения законы и так далее власти и их струтктур... ор тут неверный как и сканадал с Приказом Генштаба о перемещении мужчин был отменен по приказу Зеленского который читая комментариив социальных сетях-- просто сказал что это полномочия КМУ как минимум и он не тянул на себя одеяло в этом вопросе..... думаю акценты поставлены несколько резковато ...
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18.07.2022 11:15 Ответить
Їх без сумніву потрібно звільнити, але по закону,а не бажанню дерьмака. Це просто полювання проти вітру,проти США і людей
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18.07.2022 11:27 Ответить
Та не Денісєно, а Денісової. Звідкєля будєш?
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18.07.2022 11:31 Ответить
Ранiше зелебобiкам нi Баканов, нi Венедиктова не заважали, лише як найвеличнiший Боневтiк вирiшив їх вiдсторонити - виявилось, що вони були неефективнi)))) I зеля прийняв мудре рiшення))))

У зебiлiв завжди так - Что ни делает дурак, Все он делает не так.
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18.07.2022 12:20 Ответить
«Акценты» Ставлять в кацапії . Зелені порушують правила парламентсько -демократичної влади. Бо не може він робити те що забажаеється та ігнорувати КОНСТіТуЦію України . А він/вони з Єрмаком це роблять давно.
Тож якщо ігнорувати закон то що ж це буде???? Або що ж це є??? В
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18.07.2022 14:21 Ответить
На жаль, голосів ідіотів набагато більше... десь 73%, плюс-мінус...
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18.07.2022 11:07 Ответить
На сегодня 87%.А мо дело в тринадцати?
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18.07.2022 11:19 Ответить
Тринадцять до росії точно не хочуть і ніколи не хотіли.
Ти саме коли в Україну і беззаконня повертаєшся?
Бачу набридла тобі італійська бюрократія.
Дату назви.
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18.07.2022 11:28 Ответить
Гівнюк, а як ти думаєш, чи порушувала би закони влада країни, прапором якої ти тут ********* ?
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18.07.2022 11:26 Ответить
Якщо проковтнемо й це - втратимо Україну.
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18.07.2022 11:06 Ответить
Це падло знає, що немає можливості його притиснути з боку народу, тому й розважається. І взагалі, ця війна - це порятунок його і шобли, тому це може тривати довго.
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18.07.2022 11:09 Ответить
Саме так!
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18.07.2022 11:12 Ответить
подождем что выйдет и кто выйдет ..если диктатура то народный суд вынесет и не таких выносили ,он енакиевский завгар подтвердит .
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18.07.2022 11:08 Ответить
Єслішосмєтьом. А зараз неначасі. )))
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18.07.2022 11:20 Ответить
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18.07.2022 11:31 Ответить
Сколько людей погибло пока выносили-исправляли ошибки мудрого народа?
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18.07.2022 11:34 Ответить
зараз уже загинули десятки тисяч і 2 млн депортовано в парашу
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18.07.2022 11:46 Ответить
Їх потрібно було ще в березні звільнити, біда в тому що призначать ще гірших
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18.07.2022 11:10 Ответить
якого року? Як можно було призначати це.
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18.07.2022 11:23 Ответить
Ох,доведет Ермак Зе до цугундера!
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18.07.2022 11:11 Ответить
А зЕ такий дурник що не розуміє звідкіля гроші.
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18.07.2022 11:22 Ответить
Закон і Зе , це поняття абсолютно не сумісні . .
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18.07.2022 11:11 Ответить
Для когось "харашо", бо не зможуть перешкодити зебілам добити Україну.
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18.07.2022 11:14 Ответить
Из всех утюгов и эфиров 2 года кричали, что Баканов ни чём и никто, ну кроме чёрта. Теперь сняли и оказалось это зрада, про которую нам тут вещают экзпёрды. Про госпожу Венедиктову ничего не скажу, может заставляли делать то, что брезгливо для проффи, может еще что. Но думаю Клименко уже на этой неделе назначат главой САП.
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18.07.2022 11:13 Ответить
А ти читав досьє найімовірнішого наступника літінанта Баканова - хенерала Малюка .? Котрий є ручним псом кремлівської консерви - татарова . Ну то почитай , тоді зрозумієш різницю між чортом і дияволом . .
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18.07.2022 11:31 Ответить
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18.07.2022 11:13 Ответить
Ну вони вже почали вкидувати , що ті хто їх критикують фашисти !

ну ви зрозуміли куди хилять такі люди тим більще ті , що знаходяться при владі
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18.07.2022 16:41 Ответить
Геращенко приміряє на себе косу баби Юлі, а та, як завжди, проти🤨 Побачимо, що з того вийде, чи щось нормальне, чи як завжди,- розбіг на рубль, стрибок на копійку 🧐🧐😁😝😝😝😝😜
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18.07.2022 11:14 Ответить
А що для Зеленського закон?
У нього один закон - беззаконня!
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18.07.2022 11:17 Ответить
Ванька Баканов і Ірка Венедіктова мають всі шанси злиняти і не понести жодної відповідальності, хоча про що це я. Вони ж всі "харошиє", просто опозиція і "папєрєднікі" їм заважали творити в Україні чудеса обіцяні Зеленським, що найгірше, що Порох далі на волі , далі піариться на допомозі армії, знижує рейтинг найвеличнішого Боневтіка., водночас псує нерви Бені.
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18.07.2022 11:22 Ответить
А оставлять людей, которые "проморгали" в своих рядах предателей? Или собирать парламент и уйти в политические обсуждения?
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18.07.2022 11:23 Ответить
Проморгалі ?
Та це Зе і Єрмак їх туди призначав. Ніби Бакланов щось рішав.
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18.07.2022 11:29 Ответить
Цікаво,ті коментатори,які пишуть,що не по закону,неправильно,не так. Ви звідки? З Росії? Цю шоблу гнати потрібно було ще в минулому році. Не здивуюсь,якщо вони співпрацювали з ФСБ. Агов,українці,ви чого? Почалася довгоочікувана "чистка",а вам все одно не так?
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18.07.2022 11:31 Ответить
Яка к **** чистка!? Прокинься! Навіть наші партнери говорять про мутного ******** дЄрьмака і його можливі зв'язки з кремлем, але воно й досі сидить собі преспокійно в ОПі і проводить наради у президентському кріслі, при цьому все високочиновне зе-******** захищає його з піною на губах. Когнітивного дисонансу не виникає, коли бачиш, як Гундосий легко звільняє вище керівництво, а звільнити якогось сраного завхоза кишка тонка? Нічого в голові не роїться? Може варто припустити, що Гундосий ***** в Ураїні не вирішує, а вирішують інші дяді? Коли ж ви вже порозумнішаєте...
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18.07.2022 11:50 Ответить
тупа зебілка
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18.07.2022 12:18 Ответить
Щодо твоєї думки є тілтки 2 варіанта пояснення:
- ти клінічний ідіот;
- ти ОПЗЄшний бот.

Враховуючи, що ти свій допис сформулював досить сносно ворожою мовою, ти не ідіот, а подоляківська соска - тобто бот ОПЗЄ.
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18.07.2022 11:44 Ответить
нелох боневтик вважае себе наполеоном
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18.07.2022 11:49 Ответить
?
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18.07.2022 11:53 Ответить
Венедиктова и Баканов не уволены, а отстранены. Геращенко, как опытный "законодавець", должна понимать эту разницу.
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18.07.2022 11:54 Ответить
Такие заявления и есть "опытность", которую часто путают с грамотностью, а на самом деле между этими понятиями пропасть.
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18.07.2022 13:25 Ответить
Що і потрібно було очікувати! Спочатку були звинувачування, що поставлені "зелені". Тепер, що крок до диктатури! Давайте визначимося?: хрест знімати, чи труси одіти!
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18.07.2022 12:00 Ответить
когда великий распускал РАДУ промолчали,когда снимал Денисову тоже,про Ермака он уже молчит сам до сих пор, ну ещё многое другое если память не изменяет. Ну и сейчас утрёмся и промолчим.БО НЕ НАЧАСІ .
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18.07.2022 12:01 Ответить
Витік інфи від зелених вказує на готовий сценарій перевиборів під час воєнного стану. Просто чекають потрібного моменту, та створюють приводи. Зєльониє прагнуть під повним контролем всіх ЗМІ, та забороною мітингів, провести контрольовані вибори і завести в Раду конституційну більшість слуг.
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18.07.2022 12:01 Ответить
"Відсторонення Президентом Ірини Венедіктової від посади генерального прокурора та усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ не означає їхнє звільнення. Будуть проводитися службові перевірки, після чого глава держави визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.
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18.07.2022 12:21 Ответить
Тётя не различает увольнение и усунення. Много текста просто ниочём.
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18.07.2022 12:36 Ответить
ага давай як в 2014 ніхто не зміг взяти на себе відповідальсть і просрали крим,

заднім числом всі дуже розумні
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18.07.2022 13:33 Ответить
дурненьке, розберись що було у 2014-му...

В т.ч. срана Меркельша сказала, що всє порєшаєт з друґом Владіміром, только єслі нє прозвучіт ні єдінава вістрєла...

А на той час невизнання уряду України гейРопою рівнозначне смерті держави...
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18.07.2022 15:05 Ответить
Іринка, а де Грановський, де Кононенко?
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18.07.2022 13:39 Ответить
Вони тобі зебілу в штани насрали? якщо ввони в чомусь винні, то питання до теперішньої влади - чому не притягнуті до відповідальності
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18.07.2022 13:46 Ответить
Мудило, я не зебіл, питання остається
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18.07.2022 13:53 Ответить
ні, ти прутень, типовий 73/43зебіл брехливий, в усьому облудний
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18.07.2022 13:57 Ответить
Пока у власти зеленое кодло во главе с клоуном, эту войну нам не выиграть. Вот об этом должна говорить Геращенко, а не о каких-то назначенцах-жополизах.
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18.07.2022 14:02 Ответить
для депутатів (тільки для нардепів!) від опозиціі до окремого рішення партії діє правило "неначасі", особливо стосовно Zе. Добре це чи погано - окрема розмова (думка - "на любителя" кожного пересічного); але таке правило діє.
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18.07.2022 14:07 Ответить
На фига этот срач?
Верим Зеленскому!!!!!!!!!
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18.07.2022 14:08 Ответить
Де, куди подівся матеріал про Борю Джонсона, як він на винищувачу літає?
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18.07.2022 17:03 Ответить
а нового майдана он не боится,падла?!
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18.07.2022 17:26 Ответить
 
 