Об увольнении Венедиктовой и Баканова речь пока не идет, их просто отстранили, - ОП
После отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речь об их увольнении пока не идет. Решения будут принимать после служебных расследований.
Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я хотел бы прокомментировать следующее. Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генпрокурор отстранен от должности, а глава СБУ - временно отстранен от возложенных на него обязанностей", - сказал он.
По его словам, это связано с тем, что президент и украинское общество долго ждали более конкретных радикальных результатов от руководителей этих двух органов в отношении коллаборантов и предателей.
"Чтобы сделать невозможным потенциальный влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении представителей СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве со страной агрессором, так же, что касается прокуроров, президентом было принято соответствующее решение", - сказал Смирнов.
Он сообщил, что будут проведены служебные проверки, служебные расследования, по результатам этих уже конкретных проверок президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления об увольнении генпрокурора или не внесения, и то же касается главы СБУ".
Пожалуйста, подождите...
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Это что за бред умалишенных ?
Зачем-же сразу отстранять от должностей таких важных людей ? А может стоит Бакланова и Бенядиктову в отпуск на Канары отправить на время расследования ?
https://youtu.be/lPd1X9W5olc
￼"Стало известно, что глава СБУ Иван Баканов отстранен Президентом Украины по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ.
Она предусматривает ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.
И вот тебя, извинявшегося перед Кадыровым и плясавшего перед Безлером четырежды уклонявшегося от повестки игрока хером по роялю одна там бородатая бабушка волею своего бабла и зомбоящика выносит на пост Президента воюющей страны, и ты на должность главы СБУ - структуры, требующей чрезвычайно тонкой настройки, реально руководить которой может только человек, проработавший в ней годами, знающий её изнутри и имеющий вес и авторитет именно в ней - назначаешь продюсера команды клоунов.
И все вместе оба-два вы три года сидите, и, вытирая ж@пу предупреждениями американской разведки и Байдена лично, околачиваете хером рояль зачеркнуто груши, рассказывая про асфальтированные дороги, глаза Путина и майские шашлыки.
Казалось бы. Что, ну что, ****, могло пойти не так??
Откуда, откуда 651 госизмена, 198 уголовных дел и 60 перебежчиков??
Да как так-то? Да не может же быть-то!
Вот хер. Вот рояль. Хорошо же сидели!
Вот небритый баритон. Вот футболка.
И на тебе. Ошибка такая. Чудовищная.
А, POHUY.
Хоть поржем."
Жодній нації так дорого не обійшовся перегляд дешевого телесеріалу.
В коментарях посилання на патріон Аркадія Бабченка та випуск моєї програми СаундЧек на цю тему "Якщо між POHUY та ППО народ "по-приколу" обирає POHUY, то отримує ракетно-бомбові удари"
Тупыре 73%-е ********, когда уже прозреют...
Аналогічні питання ставили ще під час президентських виборів-2019. Та 73% тоді й чути цього не хотіли. Волали лише "
Ра-сі-я! Ра-сі-я!" "Зє-ля! Зє-ля!".
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