Об увольнении Венедиктовой и Баканова речь пока не идет, их просто отстранили, - ОП

После отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речь об их увольнении пока не идет. Решения будут принимать после служебных расследований.

Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я хотел бы прокомментировать следующее. Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генпрокурор отстранен от должности, а глава СБУ - временно отстранен от возложенных на него обязанностей", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что президент и украинское общество долго ждали более конкретных радикальных результатов от руководителей этих двух органов в отношении коллаборантов и предателей.

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"Чтобы сделать невозможным потенциальный влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении представителей СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве со страной агрессором, так же, что касается прокуроров, президентом было принято соответствующее решение", - сказал Смирнов.

Он сообщил, что будут проведены служебные проверки, служебные расследования, по результатам этих уже конкретных проверок президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления об увольнении генпрокурора или не внесения, и то же касается главы СБУ".

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