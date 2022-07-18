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увольнение (2648) Баканов Иван (301) Венедиктова (726) Офис Президента (1774) Смирнов Андрей (48)

Об увольнении Венедиктовой и Баканова речь пока не идет, их просто отстранили, - ОП

баканов,венедіктова

После отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речь об их увольнении пока не идет. Решения будут принимать после служебных расследований.

Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я хотел бы прокомментировать следующее. Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генпрокурор отстранен от должности, а глава СБУ - временно отстранен от возложенных на него обязанностей", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что президент и украинское общество долго ждали более конкретных радикальных результатов от руководителей этих двух органов в отношении коллаборантов и предателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отстранил Венедиктову от должности Генпрокурора

"Чтобы сделать невозможным потенциальный влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении представителей СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве со страной агрессором, так же, что касается прокуроров, президентом было принято соответствующее решение", - сказал Смирнов.

Он сообщил, что будут проведены служебные проверки, служебные расследования, по результатам этих уже конкретных проверок президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления об увольнении генпрокурора или не внесения, и то же касается главы СБУ".

Читайте также: Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ
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Топ комментарии
+51
ДревляниН@freeukrman

До речі, ось те, що ці «відсторонення» і «усунення» незаконні, - факт. Конституція чітко пише, що призначення та звільнення з посад голів СБУ і ГПУ - це виключно повноваження ВРУ.
Ніяких відсторонень і усунень Президентом там немає.
Але ж кого хвилює така дрібниця за цієї влади...
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18.07.2022 11:13
+37
пошли тупіе отмазки!
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18.07.2022 11:11
+30
Если я нарушу Закон...
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18.07.2022 11:15
Комментировать
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Страница 2 из 2
воно готовилось до вiйни...

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18.07.2022 16:24 Ответить
"Чтобы сделать невозможным потенциальный влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении представителей СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве со страной агрессором, так же, что касается прокуроров, президентом было принято соответствующее решение", - сказал Смирнов.
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Это что за бред умалишенных ?
Зачем-же сразу отстранять от должностей таких важных людей ? А может стоит Бакланова и Бенядиктову в отпуск на Канары отправить на время расследования ?
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18.07.2022 17:08 Ответить
ОПГ ермака-татарова усиливается.....
https://youtu.be/lPd1X9W5olc
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18.07.2022 17:13 Ответить
Із збереженням з/п?)
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18.07.2022 17:46 Ответить
И оздоровительных тоже. От же ж ******** юрыст-гопник.
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18.07.2022 19:39 Ответить
******** цирк
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18.07.2022 18:01 Ответить
чому ********* цирк - відпрацьована технологія - хмари розсіються, цих фігурантів поновлять на посадах сказавши, що перевірка нічого не виявила, сваіх нє сдають
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18.07.2022 18:21 Ответить
Вот как с Украиной иметь дело цивилизованным странам? Так их уволили или нет этих "профессионалов"? Один говорит одно другой другое. А потом говорят почему оружие не дают, да потому что с такими идиотами нет доверия к стране в целом.
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18.07.2022 18:37 Ответить
Это не идиоты, это предатели, сколько вам 73%-м дебилам объяснять???!?!?!
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18.07.2022 19:56 Ответить
Аркадий Бабченко:

￼"Стало известно, что глава СБУ Иван Баканов отстранен Президентом Украины по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ.

Она предусматривает ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.

И вот тебя, извинявшегося перед Кадыровым и плясавшего перед Безлером четырежды уклонявшегося от повестки игрока хером по роялю одна там бородатая бабушка волею своего бабла и зомбоящика выносит на пост Президента воюющей страны, и ты на должность главы СБУ - структуры, требующей чрезвычайно тонкой настройки, реально руководить которой может только человек, проработавший в ней годами, знающий её изнутри и имеющий вес и авторитет именно в ней - назначаешь продюсера команды клоунов.

И все вместе оба-два вы три года сидите, и, вытирая ж@пу предупреждениями американской разведки и Байдена лично, околачиваете хером рояль зачеркнуто груши, рассказывая про асфальтированные дороги, глаза Путина и майские шашлыки.

Казалось бы. Что, ну что, ****, могло пойти не так??

Откуда, откуда 651 госизмена, 198 уголовных дел и 60 перебежчиков??

Да как так-то? Да не может же быть-то!

Вот хер. Вот рояль. Хорошо же сидели!

Вот небритый баритон. Вот футболка.

И на тебе. Ошибка такая. Чудовищная.

А, POHUY.

Хоть поржем."

Жодній нації так дорого не обійшовся перегляд дешевого телесеріалу.

В коментарях посилання на патріон Аркадія Бабченка та випуск моєї програми СаундЧек на цю тему "Якщо між POHUY та ППО народ "по-приколу" обирає POHUY, то отримує ракетно-бомбові удари"

Тупыре 73%-е ********, когда уже прозреют...
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18.07.2022 19:57 Ответить
а никогда. от слова совсем. a патамуша им хоть в лоб, хоть по лбу - один х&р, абы прикольно было
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19.07.2022 00:40 Ответить
Оце і є відповідь боневтіка на випад Бєнєдіктової: іди тихо або на тебе накапаємо на десяток кримінальних справ. Але це пусте бо у цієї чукчі десь лежать папочки на всю цю камарілью. 100%.
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18.07.2022 20:57 Ответить
а вплив дєрмака з татаровим хто розслідувати буде?????
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19.07.2022 00:33 Ответить
Татаров и Ермак его наверное за горло держат компроматом...

Аналогічні питання ставили ще під час президентських виборів-2019. Та 73% тоді й чути цього не хотіли. Волали лише "Ра-сі-я! Ра-сі-я!" "Зє-ля! Зє-ля!".

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19.07.2022 16:02 Ответить
..скоько предателей Ukrainy в шайке зэШки????
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19.07.2022 07:15 Ответить
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