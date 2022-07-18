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Новости Война
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Гуменюк (577) склад (154)

Враг хочет перенести склады боеприпасов подальше от украинской артиллерии, - Силы обороны юга

каховка,нова

Войска РФ пытаются перенести свои склады боеприпасов подальше от линии огня, однако украинские бойцы уничтожают и скопление техники, и горюче-смазочные материалы врага.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Так она ответила на вопрос, фиксируется ли отвод российских подразделений из-за взрывов на складах в результате работы украинской артиллерии.

"Да, у нас есть такая информация, что они выискивают такие места, чтобы их расположить где-то подальше, но я замечу, что мы поражаем не только склады боеприпасов, но и скопление техники. Поэтому увести и перевезти им тоже нечем. Кроме того, склады горюче-смазочных материалов у них тоже пылают достаточно ярко, поэтому часто и нечем заправить, нечем перевезти", - отметила Гуменюк.

Смотрите также: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в оккупированной Кадиевке (Стаханове). ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Ось що Хаймарс животворящий робить.
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18.07.2022 11:53
+9
да да самое оно в районе Иркутска плиз склады те формируйте а там ну подумаешь 6 тысч КМ туда и обратно столько же делов то с о снарядом сбегать...
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18.07.2022 12:00
+7
Пусть около кримського моста складують
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18.07.2022 11:55
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Ось що Хаймарс животворящий робить.
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18.07.2022 11:53 Ответить
да да самое оно в районе Иркутска плиз склады те формируйте а там ну подумаешь 6 тысч КМ туда и обратно столько же делов то с о снарядом сбегать...
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18.07.2022 12:00 Ответить
HIMARS тепер має особисту пісню ))))

https://youtu.be/sYU8C9tLQAE
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18.07.2022 12:00 Ответить
Нам бы 100 хаймарсов и кацапы бы летели, пердели и радовались за урал.
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18.07.2022 12:10 Ответить
у свинособак повинна горіти земля під ногами і не бути ані хвилини спокою.Виродки,породіє монгольської орди.
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18.07.2022 11:54 Ответить
Камчатка, Сахалін ,Мацква?
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18.07.2022 11:55 Ответить
Прямо в хремле - так надёжнее
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18.07.2022 11:57 Ответить
Пусть около кримського моста складують
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18.07.2022 11:55 Ответить
и около...и на самом...и рядом на ж/д ветке )))
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18.07.2022 11:57 Ответить
За Урал москальська орда!!!
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18.07.2022 11:56 Ответить
Тю, чи ни напугали : мы снаряды будем на фронт вручную носить! Все 80+ км! (с) МинНап рашисткой П.дерации.
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18.07.2022 11:59 Ответить
А как же слова ***** про мы их щелкаем как орешки!!!?
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18.07.2022 12:05 Ответить
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18.07.2022 12:08 Ответить
На воронеж
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18.07.2022 12:14 Ответить
Коли наші хлопці влаштували "відстріл" паливозаправників на Поліссі, то кацапи на повному серйозі збиралися кинуть трубопровідні паливоперекачуючі системи з території Білорусі А потім зрозуміли, що стаціонарно стоячі паливоперекачуючі станції - ще краща мішень - відмовилися від того проекту А через кілька днів у них почався "Великий исход в Беларусь" Те ж саме і тут буде
А для великих відстаней просто є "хаймерси" зі збільшеною дальністю польоту
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18.07.2022 12:15 Ответить
Так не буде, бо на повну працює залізничне сполучення і дорожне з Кримом.
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18.07.2022 12:20 Ответить
теперь коптеры с РКГ-3 ожидает занятная охота за одиночными крытыми грузовиками.
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18.07.2022 12:15 Ответить
Перемоги треба вимірювати не кількістю знищених складів чи рашистів, а кількістю звільнених населених пунктів!!!! То скільки населених пунктів за 5 місяців війни звільнили сили оборони півдня???? 0. Прибрати все командування нахрєн і створити Сили контрнаступу Півдня!
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18.07.2022 12:23 Ответить
вчораНаш человек в вашингтоні повідомив, що за даними Пентагону, америкоси в квітні 2022 пропонували МОУ Хаймерси, а кротівник на Печерських місяць відтягував згоду і не повіомляв ВСУ про пропозицію. після цього америкоси напряму контактують з ВСУ про озброєння і зараз на Банковій і в МОУ "банкують" птенці емануїлова. Останній є бізнеспартнером Єрмака і його другана Шарапова. Їх назвали прямо птенци гнезда емануїлова.
Сам Емануїлов теж ТАТ, працював перекладачем торгпредстві в Афгані, де батько Ермака був завкадрами (резидентура ГРУ). Можливо, вони навіть родичі. А Микола Платонович Патрушев був в посольстві від КДБ. Зараз Емануїлов тримає масть в питаннях боротьби з національним тероризмом (це виключно кацапський наратив) біля Совбезу та СЗР і є довіреною особою Алієва президента. недарма ж кишенькова фірма алієва СОКАР порядкувала з бувшими активами Медведчука.
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18.07.2022 12:32 Ответить
"Две шаги налево, две шаги направо, Шаг впегод и две назад" - кацапейская инструкция по размещению складов с боеприпасами
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18.07.2022 12:34 Ответить
постійно моніторити супутником і дронами, щоб підловити жирні цілі
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18.07.2022 13:24 Ответить
 
 