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23-летнюю девушку в оккупированном Мариуполе арестовали за сине-желтую ленту в косах, - Андрющенко

прапор

Во временно оккупированном Мариуполе россияне арестовали 23-летнюю девушку за сине-желтую ленту в косах.

Об этом в Telegram пишет советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Празднование Дня металлурга в реалиях выглядит несколько иначе, чем на фото пропагандистов. Никакой толпы. Праздничного настроения. Сразу после раздачи бесплатных подачек гуманитарной каши с мясом люди разошлись по домам. При этом девушка 23 лет была арестована на входе на праздник россиянами за ленту в косах желтого и синего цвета, и ее до сих пор ищут близкие", - рассказал Андрющенко.

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вот гады, не то что мы: весь ОП в бело-сине-красных выражениях рожи. И ничего, хоть бы кто-то приеб@лся бы из соответствующих структур.
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18.07.2022 12:16 Ответить
Це свої люди.
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18.07.2022 12:20 Ответить
население забывает на чей праздник попали.
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18.07.2022 12:24 Ответить
Надо спросить мнения хороших хрюске, как следует реагировать на такие инциденты. Возможно, там не все так однозначно.(сарказм)
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18.07.2022 12:27 Ответить
пусть ***** небо и солнце перекрасят или запрятят Бог уже купил коеа колу и попкорну и сидит в первом ряду и смотрит на стадо ******* кацапов...хуйлостану... ******** запретите флаг Швеции попробуйте для начала...
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18.07.2022 12:50 Ответить
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18.07.2022 12:58 Ответить
зато в Україні епохи Зеленського люстрОООООваний Татаров у свої коси може заплітати будь-яку колорадку - і нічо, йому дермак намалює навіть премію за участь у бойових діях проти України
спасиба таварищу Зеленскому за наше счастливое зевство
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18.07.2022 13:08 Ответить
Её забрали, потому что 23 года.
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18.07.2022 21:13 Ответить
А лучшее, ничего не мог придумать???
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20.09.2022 18:39 Ответить
 
 