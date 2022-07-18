23-летнюю девушку в оккупированном Мариуполе арестовали за сине-желтую ленту в косах, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе россияне арестовали 23-летнюю девушку за сине-желтую ленту в косах.

Об этом в Telegram пишет советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Празднование Дня металлурга в реалиях выглядит несколько иначе, чем на фото пропагандистов. Никакой толпы. Праздничного настроения. Сразу после раздачи бесплатных подачек гуманитарной каши с мясом люди разошлись по домам. При этом девушка 23 лет была арестована на входе на праздник россиянами за ленту в косах желтого и синего цвета, и ее до сих пор ищут близкие", - рассказал Андрющенко.

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