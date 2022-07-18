Издательства призывают Зеленского подписать закон о запрете ввоза книг из России и Беларуси

Украинские издательства призывают президента Украины Владимира Зеленского подписать Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, текст обращения обнародовала редактор и соучредитель "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка.

"Господин Президент! Принятый закон позволяет не только перекрыть ввоз издательской продукции из России и Беларуси, но и прекратить распространение уже ввезенных из россии книг, создать надежный заслон на пути пропагандистской антиукраинской литературы из любого государства, а также издание и распространение произведений граждан государства-агрессора. При этом последнее касается именно граждан российской федерации, а не более ранних произведений русской литературы", - говорится в обращении.

Отмечается, что уже проходит месяц с тех пор, как 19 июня Верховная Рада Украины приняла Закон № 2309-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины". И уже на следующий день закон поступил на подпись президенту.

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И хотя в соответствии с частью третьей статьи 94 Конституции Украины не подписаный в течение 15 дней закон "считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован", он до сих пор не подписан, несмотря на общественную важность и единодушную поддержку парламентом.

Общественная поддержка законопроекта и осознание важности вопроса обеспечили широкий консенсус при рассмотрении и принятии. Соавторами документа стали более 50 депутатов, включая председателя Верховной Рады и его заместителей. В ходе голосования закон получил поддержку всех фракций и групп. Его поддержали 306 народных депутатов, ни один не голосовал против и не воздержался, отмечается в обращении.

Вопреки утверждениям российской пропаганды, принятый закон не ограничивает издание и распространение в Украине книг с оригинальными произведениями на русском или на любом другом языке. В то же время переводная литература будет издаваться и распространяться в переводе именно на украинский язык или на любой из языков ЕС или коренных народов Украины. Эта норма принятого закона чрезвычайно важна для нейтрализации попыток россии захватить украинский книжный рынок изнутри, заполнив его через свои прокси-издательства русскими переводами зарубежной литературы.

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"Таким образом, закон позволяет использовать исторический шанс для возникновения самодостаточного украинского книжного рынка, независимого от москвы, создать благоприятные условия для развития украинского книгоиздания и книгораспространения. Призываем Вас, уважаемый господин Президент, поддержать стремление украинского общества, единодушное решение Верховной Рады, рекомендацию Кабинета Министров и в соответствии с требованиями Конституции Украины подписать Закон Украины № 2309-IX", - добавляют издатели.

Обращение, кроме Марьяны Савки, подписали Александр Красовицкий - главный редактор издательства "Фоліо", Антон Мартынов - директор издательства "Лабораторія", Юлия Шаволина - исполнительный директор сети "Книгарня "Є", Иван Малкович - директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Юлия Орлова - генеральный директор издательства "Віват", Иван Богдан - генеральный директор Yakaboo.

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