Войска РФ ударили по элеватору и школьному двору на Днепропетровщине, - ОВА

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать гражданские объекты в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша область снова под российским огнем. Враг обстрелял Синельниковский район. Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна.

Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частные дома местных жителей", - проинформировал глава ОВА.

Предварительно, во время атаки люди не пострадали.

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