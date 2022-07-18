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Днепропетровщина (3507) обстрел (25728) Резниченко (475)

Войска РФ ударили по элеватору и школьному двору на Днепропетровщине, - ОВА

обстріл

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать гражданские объекты в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша область снова под российским огнем. Враг обстрелял Синельниковский район. Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна.

Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частные дома местных жителей", - проинформировал глава ОВА.

Предварительно, во время атаки люди не пострадали.

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будуйте малі зерносховища !!!!!!!

війна з орками надовго
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18.07.2022 13:41 Ответить
от вам і зерно...от вам і новий врожай (куди дівати?)
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18.07.2022 14:39 Ответить
Без паніки!
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18.07.2022 17:09 Ответить
 
 