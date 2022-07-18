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Военное командование координирует действия партизан, результат есть, - Силы обороны Юга

партизани

Военное командование координирует действия украинских партизан, действия с ними слажены и имеют результат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"У нас у всех общая координация, мы все стремимся освободить Украину от врага. Цель у нас единая, а способы достижения ее таковы, что мы понимаем даже на расстоянии, даже при исключении любой системы связи. Мы имеем с ними координацию, понимаем, наши действия слажены и результат есть", - отметила она.

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Які партизани... Хто і кого готував ?
Не розгорнули резервістів. Наплювали на все.
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18.07.2022 13:01 Ответить
Віриш в совкові міфи про селян, які десь взяли зброю та ховалися по лісах щоб бити ворога ? У будь якій війні партизанили спеціально навчені загони регулярної армії.
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18.07.2022 13:43 Ответить
Trohy **********. U SRSR to bula ne armia,a NKVS. Vsyaky bayky pro ******'ni obkomy ta smilyvyh sekretariv idut' lisom
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18.07.2022 23:16 Ответить
Боже, бережи наших партизан
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18.07.2022 13:01 Ответить
менше патякайте. Від ваших заяв тільки шкода
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18.07.2022 13:08 Ответить
Це елемент інформаційної війни. Загарбник ходячи по окупованій території повинен постійно озиратися та тремтіти від страху, очікуючи нападу партизан.
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18.07.2022 13:46 Ответить
Нічого нового ніяких таємниць- читайте історію партизанських загонів часів другої світової, як на території СССР так і Польщі де кістяком усіх загонів були підрозділи нквс, армії крайової чи людової(АК, АЛ) залежно від центрів керування Лондон чи Москва.
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18.07.2022 15:23 Ответить
На кого рассчитана эта брехня? На бабушек возле подъезда?
"Результат есть, но мы вам его не скажем"
Это как "реформы Зеленского" - они "есть", но их, почему-то, никто не видит.
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18.07.2022 13:46 Ответить
 
 