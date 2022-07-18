Война в Украине является "смертельным ударом" по нераспространению ядерного оружия, - Foreign Policy
Опасным последствием российской агрессии против Украины может стать нарушение условий Договора о нераспространении ядерного оружия, одного из важнейших международных соглашений по безопасности человечества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
По мнению некоторых аналитиков, Россия могла напасть на Украину из-за того, что у нее есть ядерное оружие, которое сдерживает другие страны от прямого вмешательства в войну. "Если бы Украина была ядерным государством, Путин и его военачальники, наверное, хорошо бы подумали, прежде чем начать вторжение", - уверяют аналитики из Шведского института международных отношений Андреас Умланд и Хуго фон Эссен на страницах Foreign Policy.
Сомнения по Договору о нераспространении ядерного оружия усугубляет тот факт, что после распада СССР в Украине остался мощный ядерный арсенал. Однако Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и неприкосновенности границ, предложенные Россией, США и Великобританией, как отмечено в Будапештском меморандуме 1994 года.
Эти гарантии, однако, оказались "бесполезными", и теперь выглядит так, что цель Договора о нераспространении ядерного оружия состоит в том, чтобы позволить пяти официальным ядерным государствам легко расширить свою территорию за счет малых государств, которые были достаточно наивными, чтобы отказаться от ядерного оружия, убеждают аналитики. По их мнению, война в Украине - "смертельный удар" по нераспространению ядерного оружия.
Пожалуйста, подождите...
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Порошенко?
На мою думку (як не спеціаліста, але всі тут такі самі) проблема дещо в іншому.
1. Як ви правильно відмітили, це гроші. Україна тратить + деякі хлопці розкрадають (не буду тикати пальцем бо "не на часі" (С) більше, ніж має доходів та надходить від партнерів. А ви кажете 70 лярдів. Де їх брати? Просити в США? "Дайте нам гроші ядерну бомбу побудувати"?
2. Очищення урану - велике та ДУЖЕ брудне підприємство. Америкоси зливали відходи в Місісіпі, звідки вони витікали в океан. Потім перестали, продовбали в якійсь скелі величезну дірку і складують там. Кацапи зливали в річку, яка впадала просто в озеро, то відходи нікуди не дівалися а труїли місцевих, потім перестали, побудували спеціальні ємності, з яких та гидота регулярно виливається та труїть і опромінює місцевих. Середня довжина життя в тих краях трохи більше 30 років (хоча достатньо, щоб настругати нове покоління дибілів). Де ви збираєтеся поставити таке підприємство? В Чорнобилі? Щоб при першій же аварії Київ повиздихав?
3. Війна. Таке підприємство буде ціллю №1, якщо не №0.
Далі можна довго продовжувати, але ліньки.
загрузка одного мегатонного реактора аэс 180-200 тонн топлива,в отработанном около 1 процента плутония.(около 2 тонн-примерно на 50 боеголовок класса от 50 кт если только по ядерному ,по термояду от 200 кт.).
Разделить плутоний с остальным топливом несложно (разные химические элементы),очистка тоже относительно несложная .
При наличии готового отработанного топлива -наработка плутониевого материала -по стоимости установка полупромышленного типа -примерно 20-30 млн.долларов с учетом опасности работы.
Вот такая примерно математика .
Если отвлечься от политики и допустить такую возможность.
Понятно теперь почему борются против иранской атомной станции?Имея отработанное топливо -весь процесс упрощается многократно,хотя плутониевые боеприпасы имеют ограниченный срок службы по времени
І пуляти ними по белгородах і воронежах
А взагалі- за таку аналітику платять?
Бо це очевидні речі для дитсадтка
Треба.
1. Компанію однодумців- самогубців.
2. Щоб їм не заважали.
І вся проблема не в грошах,а в останіх 2 пунктах!
Бо 99.99% ціни створеня йдуть на таємність та безпеку персоналу.
Бачу в школі почались канікули і кількість революційних ідей на форумі різко зросла
Можна питання? Уявімо, що Україна змогла зробити десяток боєголовок. Рашка нападає на Крим. Ваші дії? Влупите по Криму? Влупите по рашці і отримаєте назад х10 ядерних ударів? Влупитие по Білорусі(чисто по приколу)? Чи ще якийся варіант?
Єдиним захистом є або НАТО(чи будь - який блок з аналогом 5 статі), або власний ядерний арсенал!
Догралися у толерантність з дикунами!
У фізиці всі задачі аналізуються за крайовими умовами))
А на ЯО то це взагалі утопія, при розробці в такій корумпованій країні як ми вони просто перестануть гроші давати... і наш бюджет накриється мідним тазом...
1. Треба перестати красти!
2. Треба перестати бути нікчемним виробником сировини, а виробляти свої власні товари з цієї сировини і продавати.
3. Треба перестати голо сувати за пачку гречки і тому шо по тєлєку сказали шо вова ******** а пєтя нєт. Головою, суки, думайте, а не жопою.
1+2+3 = і гроші є, і залежність від інших країн різко зменшилась, і бюджет наповнюється, і робочі місця. Також, приємний бонус, при реалізації пункта 1 і 3 різко зросте кількість інвестицій, а це знову ж таки +бюджет, +робочі місця.
Ну, або на наступних виборах голо суйте за бубачку апять, і будем заздрить економічному зросту північної кореї, маючи спеціалістів на кшталт конченого гєтманцева.