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Швеция (968) ядерное оружие (1291)

Война в Украине является "смертельным ударом" по нераспространению ядерного оружия, - Foreign Policy

зброя,ядерна

Опасным последствием российской агрессии против Украины может стать нарушение условий Договора о нераспространении ядерного оружия, одного из важнейших международных соглашений по безопасности человечества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По мнению некоторых аналитиков, Россия могла напасть на Украину из-за того, что у нее есть ядерное оружие, которое сдерживает другие страны от прямого вмешательства в войну. "Если бы Украина была ядерным государством, Путин и его военачальники, наверное, хорошо бы подумали, прежде чем начать вторжение", - уверяют аналитики из Шведского института международных отношений Андреас Умланд и Хуго фон Эссен на страницах Foreign Policy.

Сомнения по Договору о нераспространении ядерного оружия усугубляет тот факт, что после распада СССР в Украине остался мощный ядерный арсенал. Однако Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и неприкосновенности границ, предложенные Россией, США и Великобританией, как отмечено в Будапештском меморандуме 1994 года.

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Эти гарантии, однако, оказались "бесполезными", и теперь выглядит так, что цель Договора о нераспространении ядерного оружия состоит в том, чтобы позволить пяти официальным ядерным государствам легко расширить свою территорию за счет малых государств, которые были достаточно наивными, чтобы отказаться от ядерного оружия, убеждают аналитики. По их мнению, война в Украине - "смертельный удар" по нераспространению ядерного оружия.
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Топ комментарии
+18
интересный взгляд и пример Украины тому подтверждение..., я бы добавила - не тех разоружать начали...
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18.07.2022 13:02
+16
А мораль - раисю треба залишити без ядерної зброї.
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18.07.2022 13:10
+12
Правильно думають.Після закінчення війни Україні необхідно повернути яз.І нехай хоч хто посміє вякати проти-ми вже повірили один раз.Більше ніхто в світі не має права щось диктувати Україні з приводу ядерної зброї
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18.07.2022 13:05
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Правила форума Совет форумчан
интересный взгляд и пример Украины тому подтверждение..., я бы добавила - не тех разоружать начали...
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18.07.2022 13:02 Ответить
Пусть Параша никогда не забывает, что кроме ядерного оружия есть ещё бактериологическое. А также её собственные атомные электростанции, химические и прочие опасные предприятия, плотины и т.п. Так что если Куйло решило в "рай", пусть они все туда тоже готовятся.
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18.07.2022 13:03 Ответить
Чем ты их собралсь заражать ************ ? Хватит нести чушь.
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18.07.2022 13:11 Ответить
У Бениной мамы таки есть чем заразить.
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18.07.2022 13:17 Ответить
Трипперный тут кого-то учить пытается. Сядь и засохни.
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18.07.2022 13:25 Ответить
Правильно думають.Після закінчення війни Україні необхідно повернути яз.І нехай хоч хто посміє вякати проти-ми вже повірили один раз.Більше ніхто в світі не має права щось диктувати Україні з приводу ядерної зброї
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18.07.2022 13:05 Ответить
Рахували, проограма повернення ЯЗ коштує близько 100 млрд $. Так сказали. І якби у нас була ЯЗ, по чому б ми її застосовували, по якій території? По своїй. Чи росіі? Якби по росіі, то у них було б більше ракет. Була б просто звичайна війна, двох ядерних держав, але без застосування ЯЗ. Як зараз.
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18.07.2022 15:43 Ответить
Харош тупити, ЯО потрібно якось доставляти, значіть будуть ракети, є ракети то є чім ворога смажити, а не просити в когось з обмеженням їх використання.
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18.07.2022 17:16 Ответить
Avzhezh potribno. Ale hto tze zrobyt'?Til'ky ne kazhit',scho zevlada..
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18.07.2022 23:11 Ответить
Анексія Криму.
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18.07.2022 13:07 Ответить
"Кто віноват" - ми знаємо. "Што дєлать" - ??????
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18.07.2022 13:09 Ответить
"Кто віноват" - ми знаємо.
---
Порошенко?
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18.07.2022 13:19 Ответить
А мораль - раисю треба залишити без ядерної зброї.
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18.07.2022 13:10 Ответить
Хорошее предложение - отобрать у гопника пистолет. Кто будет отбирать?
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18.07.2022 14:39 Ответить
Україна мусить повернути ядерну зброю! Це єдиний шлях захисту від москалів!
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18.07.2022 13:14 Ответить
Какое может быть нераспространение оружия, когда вы имеете дело с антилюдскими режимами, суть которых строится на лжи и насилии?! Пока вы будете разоружаться по договору, кацапня и прочее дерьмо будет вооружаться удвоенными темпами, чтобы придти и уничтожить безоружных вас. Добро должно быть с кулаками.
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18.07.2022 13:14 Ответить
Совершенно верно! Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан не дадут соврать! Антилюдские режимы потрясут в ООН мутными пробирками и вбомбят страну в каменный век. И плевать им на сотни тысяч трупов мирного населения. Именно тогда в 2001-2003гг и стало ясно, что пока у тебя нет ЯО тебя под благовидным предлогом навестят "крылатые демократии" и разорят страну, если им не нравится внутренняя политика страны и её союзы. А до этого были и Корея и Вьетнам с миллионами жертв среди мирного населения. И "цивилизованному миру" было на это наплевать. Потому и имеем сейчас проблемы с ЯО Северной Кореи и потугами Ирана его заполучить.
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18.07.2022 14:48 Ответить
Все вывернуто на изнанку в кацапских головах. В Ливии, Сирии и тд были внутренние конфликты. Свинарник и прочие тоталитарные паскуды, испугавшись за своих ставленников людоедов, вторглись в эти страны и наворотили бед.
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18.07.2022 16:40 Ответить
Шановне панство, всім апологетам тезісу "А мі щас сваю бонбу как зделаем!" рекомендую подивитися відео від Марка Солоніна, де він в доступній формі і детально розказує шо треба, щоб зробити атомну бомбу. І є в мене великі сумніви, що Україна навіть в мирний час потягне такий мегапроект. А під час війни навіть можна і не мріяти про це.
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18.07.2022 13:17 Ответить
На сьогодні це вже не мегапроект. Коли бомбу робили, то нічого подібного до ******** аес не було тоді, зараз якось Україна їх обслуговує. До бомби в нас є всі складові. Нам і купляти нічого не потрібно. Злиденний Пакистан якось то тягне, а в нихинісогоивпринципі немає і постійно нові боєголовки і ракети виготовляє.
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18.07.2022 13:23 Ответить
ОМГ, які складові є в України? Неочищена уранова руда? Україна навіть ТВЕЛи сама не виробляє. Ну нафіга такі тупі коменти робити?
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18.07.2022 13:28 Ответить
Твели Україна не виробляє, тому що це все політично, як і ядерна бомба. Це коменти не тупі. В нас є розумні люди. Нам просто все це заборонили робити, щоб ми було від когось залежні. В Манхетенському проекті, до речі був етнічний українець задіяний. Раніше розробка ядерної зброї коштувала 2 мільярди тодішніх доларів, на сьогодні це десь 70 мільярдів. Зараз вже ця зброя коштувала би в разів 20 менше. Для України, це не гроші.
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18.07.2022 13:37 Ответить
У вас все дуже просто получається. Україна не виробляє ЯЗ - політики не дозволяють. Не виробляє ТВЕЛи - те саме. Всюди виновата політика.
На мою думку (як не спеціаліста, але всі тут такі самі) проблема дещо в іншому.
1. Як ви правильно відмітили, це гроші. Україна тратить + деякі хлопці розкрадають (не буду тикати пальцем бо "не на часі" (С) більше, ніж має доходів та надходить від партнерів. А ви кажете 70 лярдів. Де їх брати? Просити в США? "Дайте нам гроші ядерну бомбу побудувати"?
2. Очищення урану - велике та ДУЖЕ брудне підприємство. Америкоси зливали відходи в Місісіпі, звідки вони витікали в океан. Потім перестали, продовбали в якійсь скелі величезну дірку і складують там. Кацапи зливали в річку, яка впадала просто в озеро, то відходи нікуди не дівалися а труїли місцевих, потім перестали, побудували спеціальні ємності, з яких та гидота регулярно виливається та труїть і опромінює місцевих. Середня довжина життя в тих краях трохи більше 30 років (хоча достатньо, щоб настругати нове покоління дибілів). Де ви збираєтеся поставити таке підприємство? В Чорнобилі? Щоб при першій же аварії Київ повиздихав?
3. Війна. Таке підприємство буде ціллю №1, якщо не №0.
Далі можна довго продовжувати, але ліньки.
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18.07.2022 13:56 Ответить
Звісно, що не легко. Але, така країна, як Україна може виготовляти таку зброю.Не 70 мільярдів, а в рази менше. 70 мільярдів коштував,Манхетенський проект, якщо брати на сьогоднішні доларіюи. Тоді він коштував 2 мільярди доларів. Розкрадання коштів в нас, це і є частина такої політики. Через це ми вже від війни втратили трильйон доларів, не рахуючи жмття людей.
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18.07.2022 16:24 Ответить
А куди Фоанція зливпє, куди Британія зливає, в решті решт Ізраїль?Нам ж не потрібно тисячі бомб. Нам потрібно декілька десятків.
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18.07.2022 16:27 Ответить
Запитай у Зєлі куди Ізраіль зливає . Може вони в Іран потроху зливають... а ті світяться уночі і радіють, що фонариків не треба
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18.07.2022 17:27 Ответить
Україні насамперед потрібна нормальна, велика, *******, боєздатна "нормальна" армія. І економіка, шоб її підтримувати. І президент не-ідіот, не-кацапська-консерва. І вже тоді можна замахуватись на щось вище. А так сидять дорослі люди по форумах і мріють про "палочку-вьіручалочку", яка одним махом вирішить всі проблеми. А такого не буває.
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18.07.2022 17:30 Ответить
никто не обогащал бы уран-делалась бы плутониевая боеголовка.
загрузка одного мегатонного реактора аэс 180-200 тонн топлива,в отработанном около 1 процента плутония.(около 2 тонн-примерно на 50 боеголовок класса от 50 кт если только по ядерному ,по термояду от 200 кт.).
Разделить плутоний с остальным топливом несложно (разные химические элементы),очистка тоже относительно несложная .
При наличии готового отработанного топлива -наработка плутониевого материала -по стоимости установка полупромышленного типа -примерно 20-30 млн.долларов с учетом опасности работы.
Вот такая примерно математика .
Если отвлечься от политики и допустить такую возможность.
Понятно теперь почему борются против иранской атомной станции?Имея отработанное топливо -весь процесс упрощается многократно,хотя плутониевые боеприпасы имеют ограниченный срок службы по времени
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18.07.2022 20:48 Ответить
Простіше зклепати "брудну бомбу". Ядерних відходів у нас повно.
І пуляти ними по белгородах і воронежах

А взагалі- за таку аналітику платять?
Бо це очевидні речі для дитсадтка
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18.07.2022 13:24 Ответить
Зробити ядерну бомбу,у ******** умовах, не дорожче,ніж заасфальтувати трасу від Київа до Чопа!
Треба.
1. Компанію однодумців- самогубців.
2. Щоб їм не заважали.
І вся проблема не в грошах,а в останіх 2 пунктах!
Бо 99.99% ціни створеня йдуть на таємність та безпеку персоналу.
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18.07.2022 13:30 Ответить
А ізотопи ця компанія однодумців-самогубців буде через ситечко просіювати. А тонни ядерних відходів в унітаз зливати.
Бачу в школі почались канікули і кількість революційних ідей на форумі різко зросла
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18.07.2022 13:37 Ответить
Чорнобильська АЕС вже має, і сховища, і радіоактивний матеріал, і забруднену теріторію для виробництва.
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18.07.2022 14:17 Ответить
ну те вперед і з піснею. Іди, виробляй атомну бомбу
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18.07.2022 14:21 Ответить
Це не справедливо, що в одних є, а іншим не можна. На якій підставі більш менш нормальнішим країнам, заборонено мати ядерну зброю?Що це взагалі таке, нерозповсюдження ядерної зброї? Дуже хитро попридумували. Ядерна зброя, це гарантія вашої безпеки. Якщо у вас вона є, то ніхто не нападе повномасштабно.
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18.07.2022 13:18 Ответить
" Якщо у вас вона є, то ніхто не нападе повномасштабно. "

Можна питання? Уявімо, що Україна змогла зробити десяток боєголовок. Рашка нападає на Крим. Ваші дії? Влупите по Криму? Влупите по рашці і отримаєте назад х10 ядерних ударів? Влупитие по Білорусі(чисто по приколу)? Чи ще якийся варіант?
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18.07.2022 13:22 Ответить
Воно то так. Але з Північною Кореєю звязуватися теж ніхто не хоче)
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18.07.2022 13:26 Ответить
Ви знаєте чому ковбой Джо невловимий? Тому що він нікому нінафіг не всрався. Те саме і з Півн.Кореєю.
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18.07.2022 13:30 Ответить
Рашка би тоді ніколи би не напала. Ви це розумієте, чи ні? Всі бояться цієї бомби. Не слухайте пропагандистів. Ядерна зброя, це дуже важливо.
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18.07.2022 13:26 Ответить
Ну а вони дебіли і в них теж є ЯЗ. Вони взяли і напали. Якшо шо, ***** в бункері пересидіть. На решту йому насрати. Відповідайте, як ви будете застосовувати свій арсенал.
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18.07.2022 13:35 Ответить
Ти довбень, якщо є ЯЗ є ракети, напхай тротилу смаж кацапів. З ЯЗ виробляється дуже багато способів доставки на великі відстані.
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18.07.2022 17:20 Ответить
Тут розмова саме про ЯЗ. Чи ти такий дибіл, що до тебе прочитане не доходить?
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18.07.2022 17:24 Ответить
Це було зрозуміло одразу,але не всім!
Єдиним захистом є або НАТО(чи будь - який блок з аналогом 5 статі), або власний ядерний арсенал!
Догралися у толерантність з дикунами!
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18.07.2022 13:21 Ответить
Вам те саме питання, що і дописувачу вище. Уявімо, що Україна змогла зробити десяток боєголовок. Рашка нападає на Крим. Ваші дії? Влупите по Криму? Влупите по рашці і отримаєте назад х10 ядерних ударів? Влупитие по Білорусі(чисто по приколу)? Чи ще якийсь варіант?
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18.07.2022 13:23 Ответить
Вам зустрічне питання. То треба і калаші з макаровими поздавати? Бо ми ж навіть ними не стали відбиватися в Криму.
У фізиці всі задачі аналізуються за крайовими умовами))
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18.07.2022 13:28 Ответить
Ні, неправильна аналогія. Неможливсть застосувати ядрьону бомбу не означає відмову від конвенціальної армії. Навіть навпаки. Розглядайте це питання як піраміду. В базі - потужна економіка, наступний шар - конвенціальні війська, і лише потім - ядерна зброя. Нема сенсу мати "бонбу", якщо в країні нема двох більш базових ступенів.
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18.07.2022 13:33 Ответить
Не "могла напасти", а таки напала саме з тієї причини. У свій час Ірак швидко вихопив ***** від США, коли напав на маленький Кувейт, а тут, бачте, страшно лізти.
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18.07.2022 13:24 Ответить
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 13:26 Ответить
Ядерное оружие нам уже не светит в ближайшее время. Альтернатива только НАТО, где у его отдельных членов есть ядерное оружие.
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18.07.2022 14:31 Ответить
Почитайте книгу Ю.Костенка "Історія ядерного роззброєння України"
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18.07.2022 14:58 Ответить
не війна в Україні, а збройна немотивована агресія росії проти України.
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18.07.2022 14:58 Ответить
У нас при любій владі хоча б на ракети середньої дальності немає ні грошей ні політичної волі протистояти тиску... Думаєте Кучма просто так ракети продав, та тому що захід тиснув, вони бояться що корупціонери продадуть в одну з бананових країн.. Та і Пєтя з тієї же причини виділяв копійки на Грім... через тиск..

А на ЯО то це взагалі утопія, при розробці в такій корумпованій країні як ми вони просто перестануть гроші давати... і наш бюджет накриється мідним тазом...
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18.07.2022 15:56 Ответить
Даю наводку.
1. Треба перестати красти!
2. Треба перестати бути нікчемним виробником сировини, а виробляти свої власні товари з цієї сировини і продавати.
3. Треба перестати голо сувати за пачку гречки і тому шо по тєлєку сказали шо вова ******** а пєтя нєт. Головою, суки, думайте, а не жопою.
1+2+3 = і гроші є, і залежність від інших країн різко зменшилась, і бюджет наповнюється, і робочі місця. Також, приємний бонус, при реалізації пункта 1 і 3 різко зросте кількість інвестицій, а це знову ж таки +бюджет, +робочі місця.

Ну, або на наступних виборах голо суйте за бубачку апять, і будем заздрить економічному зросту північної кореї, маючи спеціалістів на кшталт конченого гєтманцева.
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18.07.2022 16:15 Ответить
Як сувало голо, так і буде сувати... Ібо: «Не давайте святині псам і не кидайте перлів ваших перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, не розтерзали вас» (Матв., 7, 6).
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18.07.2022 17:19 Ответить
 
 