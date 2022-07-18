В Херсонской области ВСУ попали в скопление оккупантов в Бериславском районе, - Хлань

Защитники Украины попали в скопление войск РФ в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Еще одно попадание в скопление орков в Бериславском районе. Ждем официальных подсчетов потерь рашистов. Неделя началась удачно. Но не для россиян", - отметил он.

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