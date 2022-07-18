РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9766 посетителей онлайн
Новости Война
17 982 23
армия РФ (17988) Херсонщина (4381) Хлань (86)

В Херсонской области ВСУ попали в скопление оккупантов в Бериславском районе, - Хлань

Защитники Украины попали в скопление войск РФ в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Еще одно попадание в скопление орков в Бериславском районе. Ждем официальных подсчетов потерь рашистов. Неделя началась удачно. Но не для россиян", - отметил он.

Также смотрите: НБУ вводит в обращение монеты, посвященные песне "Червона калина". ФОТО

В Херсонской области ВСУ попали в скопление оккупантов в Бериславском районе, - Хлань 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
показать весь комментарий
18.07.2022 13:04
+18
Дофіга орків там. Все луплять їх і луплять, а ті не кінчаються.
показать весь комментарий
18.07.2022 13:04
+16
Good job, good news. 👍
показать весь комментарий
18.07.2022 13:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
))))) Понеділок - легкий і гарний день!
показать весь комментарий
18.07.2022 13:01 Ответить
Российский склад боеприпасов успешно уничтожил ракету HIMARS!
показать весь комментарий
18.07.2022 15:02 Ответить
Селюки чтоо вы там курите? У нас в Казахстане ваши попрашайки уже достали, вы нашу чуйку уже окупироовали..
показать весь комментарий
03.01.2023 19:59 Ответить
Good job, good news. 👍
показать весь комментарий
18.07.2022 13:02 Ответить
Дофіга орків там. Все луплять їх і луплять, а ті не кінчаються.
показать весь комментарий
18.07.2022 13:04 Ответить
Ещё как кончаются, просто медленно.
показать весь комментарий
18.07.2022 13:08 Ответить
В твіттері викладали карту орківських складів і скупчень тільки по Донецьку - все щільно в прапорцях. Готувалась мерзота всі 8 років. Там працювати і працювати нашим хлопцям.
показать весь комментарий
18.07.2022 13:13 Ответить
Да, их там реально дофига, из первых уст, живущих там под оккупацией, есть инфа что их там очень много.
показать весь комментарий
18.07.2022 13:16 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
показать весь комментарий
18.07.2022 13:04 Ответить
Таки да)))
показать весь комментарий
18.07.2022 13:06 Ответить
скупчення росіян є там, де є горілка..., щоб зробити скупчення рускіх потрібна бочка горілки, ось і все..., а потім працює арта...
показать весь комментарий
18.07.2022 13:05 Ответить
Росіянці - це не лише кацапи, є ще мусульманські народи й буряти.
показать весь комментарий
18.07.2022 13:23 Ответить
Буряти та кадировці бухать так само як і кацапи.
показать весь комментарий
18.07.2022 13:30 Ответить
На комірець їм а не горілки,нехай свою водку лакають!
показать весь комментарий
18.07.2022 14:49 Ответить
Хватит бочки с метиловым
показать весь комментарий
18.07.2022 13:13 Ответить
да там и стекломой проконает.
показать весь комментарий
18.07.2022 13:19 Ответить
цікаве зауваження, з іншого боку є хороший стимул знецінювати життя смердячих орків, маю на увазі опт.
показать весь комментарий
18.07.2022 13:55 Ответить
це якщо по одному. а якщо оптовими партіями?
показать весь комментарий
18.07.2022 14:16 Ответить
може, це вже РСЗВ M270 працює?
показать весь комментарий
18.07.2022 13:35 Ответить
по Донецьку нужно поработать 777 системами
показать весь комментарий
18.07.2022 13:42 Ответить
Тут бы и пригодился серега ********
показать весь комментарий
18.07.2022 15:21 Ответить
Добре, але всерівно "Наша русофобія ще не достатня " (С. Стерненко)
показать весь комментарий
18.07.2022 16:02 Ответить
 
 