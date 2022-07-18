Враг нанес удары по Одесщине, две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, одна - в мост через Днестровский лиман, - ОК "Південь"

Сегодня, 18 июля, в 11.00 по Одесщине был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Как отмечается, тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря враг выпустил 4 ракеты воздушного базирования.

"Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара. Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, с тех пор мост и не функционирует", - говорится в сообщении.

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