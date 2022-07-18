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Новости Война
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армия РФ (17988) обстрел (25728) Одесская область (3372) ракеты (3468)

Враг нанес удары по Одесщине, две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, одна - в мост через Днестровский лиман, - ОК "Південь"

ракета

Сегодня, 18 июля, в 11.00 по Одесщине был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Как отмечается, тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря враг выпустил 4 ракеты воздушного базирования.

"Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара. Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, с тех пор мост и не функционирует", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсонской области ВСУ попали в скопление оккупантов в Бериславском районе, - Хлань
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Топ комментарии
+32
кацапи генетичні виродки та біологічне сміття
-----------------------------------------------------------------
одним словом - ********
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18.07.2022 13:38
+21
Суки.
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18.07.2022 13:37
+19
Это Куйло так "стимулирует" зерно для негров вывозить. Хрен им, а не зерно.
Пусть на этом мосту сами выстроятся раз жрать хотят.
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18.07.2022 13:57
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Суки.
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18.07.2022 13:37 Ответить
Не обижайте сук-рашисты - нацисты, убийцы мрази выродки рода человеческого ,рабы-зомби
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18.07.2022 15:41 Ответить
кацапи генетичні виродки та біологічне сміття
-----------------------------------------------------------------
одним словом - ********
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18.07.2022 13:38 Ответить
Вірніше - венеричні недоноски.
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18.07.2022 13:40 Ответить
як пані забажає
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18.07.2022 17:24 Ответить
pora topitj te koryta - v meste so Sevostopoljem
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18.07.2022 13:41 Ответить
Статью читал?
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18.07.2022 13:42 Ответить
tak. a sho ? vatoleti netonut ?
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18.07.2022 13:44 Ответить
выкрутился
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18.07.2022 13:45 Ответить
a korabli za adno tozhe nado topitj
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18.07.2022 13:46 Ответить
"не на часі"
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18.07.2022 13:53 Ответить
красівоє
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18.07.2022 13:43 Ответить
https://youtu.be/qDwalh4MPZ0 Вертолет Ми-8 с тремя людьми на борту разбился под Гатчиной.

Вибачте - прийшлось видалити, і знову запостити...
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18.07.2022 13:46 Ответить
po hodu tam prosta vatny debil u shturvala
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18.07.2022 13:51 Ответить
Або той, хто гайки на землі крутив.
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18.07.2022 15:01 Ответить
У штурвала наоборот профи, посадил вертолёт при отказе заднего стабилизирующего винта.
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18.07.2022 15:07 Ответить
Не розбився а "сів аварійно" Ну - погнув стійки шасі і побив лопаті ******** (і може рульового гвинта) От і все День роботи в АвіаТЕЧ - замінить пошкоджені гвинти та стійки Навіть на ремзавод не відправлятимуть!
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18.07.2022 16:01 Ответить
Вот так очень часто получается - читаешь заголовок и вроде как перемога, а читаешь дальше и уже не очень...
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19.07.2022 08:01 Ответить
Вертолёт с тремя, я одичало извиняюсь, кем на борту?..
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18.07.2022 23:00 Ответить
Тонкий юмор!
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18.07.2022 23:12 Ответить
Вєбіть хаймарсов по ковбасній, там салют буде не менше місяця продовжуватися
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18.07.2022 13:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gx8og0HgLLI&ab_channel=VitosDnepr https://www.youtube.com/watch?v=gx8og0HgLLI&ab_channel=VitosDnepr

А це му сорва Монастирського заважае збирати хліб...Поліція України це є злочинне угруповання
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18.07.2022 13:56 Ответить
мусорва завжди остається мусорвою. За минулої влади вони трошки присіли. Але тільки пройшли вибори і всьо- по всіх селах, я підкреслюю - не містах а селах, поїхали поліцаї збирати данину. А це: вантажні, шо не пройшли техогляд (ОТК, який старому транспорту пройти не можливо), трактори з причепами без поворотів, що їздять на ферму і в поле та інші звичні для глухого села речі, де одне авто на годину може проїхати. От і в даній ситуації може комбайнер і є власником комбайну і їде з одного поля на інше через село як він їздить кожен день. Але явились охоронці закону які не ловлять зрадників та диверсантів, а заробляють на таких лохах, що ради куска хліба дихають пилюкою щодня. Звернули увагу, що він включив камеру лише коли почав спілкуватися з активістом?
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18.07.2022 14:14 Ответить
Вони служать зрадникам. Потім скажуть що вони не знали цього.
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18.07.2022 14:16 Ответить
Хоч би раз, отак в глухому селі повбивали мосорів, повірте "понты" поубавились
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18.07.2022 15:44 Ответить
Может, местная тероборона могла бы приструнить этих ментов?
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18.07.2022 16:12 Ответить
Это Куйло так "стимулирует" зерно для негров вывозить. Хрен им, а не зерно.
Пусть на этом мосту сами выстроятся раз жрать хотят.
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18.07.2022 13:57 Ответить
Мені здалося що то M&M's на фото
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19.07.2022 06:20 Ответить
Попали в військовий об'єкт, Ню-ню🤔🧐😁 А може й не попали, написати все можна, хто це заборонить 😁 Ніхто ж не забороняє кацапам надувні танки по лісах натискати, так, що хай думають, що попали,- дурень думкою багатіє😁 Може таки й попали на територію свинарника, що належав в/ч хххххх, якої там уже давно нема... та й поросят також 😁 Як казав геній маскування М.В.Гоголь:"Тиха украинская ночь... но сало перепрятать надо"😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 14:01 Ответить
Давно пора ложные цели по полям разбрасывать и стучать в ватные паблики
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18.07.2022 16:00 Ответить
На 9 травня всі хвалилися що ударим,таймер навіть був але так і не вдарили по Кримському мосту
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18.07.2022 14:03 Ответить
ну і накуя нам дають зброю? щоб ми як кончені терпіли з під лавки відстрілювалися? помоєму Залужний теж перетворився в Зєлю і ловить міазми з під хвоста єрмака і татарова
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18.07.2022 14:09 Ответить
нам дають зброю что-бы убивать ублюдочных кацапов типа тебя
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18.07.2022 17:44 Ответить
Альо, покримськомумостустрілякивоюваки, *******,- не мішки таскати🤔🧐😁 Чим збираєтесь по мосту влупити, у нас що є відповідні ракети до тих же Хаймарсів🤔 Не можете щось конкретно запропонувати, то стуліть хліборізки і сидіть тихенько мовчки, як дитя усравшись😁 Розвелось, *****, диванних стратегів і планувальників головного удару кухонного рівня в засалених майках, ні продихнути, ні пернути, ***😁 І чого ви всі не в Генштабі, або хоч в окопі на першій лінії 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 14:21 Ответить
а хто винен що в нас немає відповідних ракет?? Тож і воно що всі херові стратеги та зрадники зараз в ОП та не в одних тільки майках....
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18.07.2022 14:29 Ответить
Винні Кучма і Кравчук.
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18.07.2022 14:51 Ответить
Та что там кучма. Ельцин виноват. Но. Виноват всегда тот, при котором началась война. Меняй методичку.
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18.07.2022 20:04 Ответить
Мост - це вчаться влучати... Мости ще є.. Які ракети калібрують...
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18.07.2022 14:55 Ответить
Опять констатация фактов и нечем ответить.
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18.07.2022 18:33 Ответить
Почему власти ничего не делают, чтобы все города покрывали ПВО и ПРО, чтобы ничего не могло пробить оборону. И в том числе и политики Запада должны быстрее спасать людей, люди плачут, их обстреливают ракетами, а никто не кричит на весь мир, чтобы закрыть небо Украины. Где самолеты, ПВО, ПРО, и т.д. Всех вооружений и припасов нужно пополнять быстрее!!! У США склады заваленные вооружением, целые кладбища самолетов, вооружений, почему так мало вооружений и так медленно, в Украине людей убивают, почему такая медленная скорость поставок. Должны вооружения расти в Украине, а у России вооружения должны стирать с лица земли. Почему Россию до сих пор не признали страной спонсором терроризма??? как сонные мухи все, когда армагедон на земле.
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18.07.2022 22:00 Ответить
Во первых что ПВО ,что самолетов не так уж и много осталось ,во вторых новые технологии и вооружение США то же не будет поставлять,так как это неликвидно и за бесплатно не пойдет совсем,а денег нет за них платить и нет обученного персонала .И исходя из этого имеем что имеем,дыры в небе и обосравшийся зад
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19.07.2022 04:25 Ответить
На форумі кажуть, що той об'єкт військової інфраструктури, це склад з "гарпунами"
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19.07.2022 20:07 Ответить
 
 