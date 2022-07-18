Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воина 93-й бригады Холодный Яр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Возле Михайловского Златоверхого собора состоялась панихида по погибшему украинскому защитнику. Фаната похоронили на Лесном кладбище в Киеве.

"Я просто заходила в Telegram. Был в сети, все нормально. Он просто для меня один из самых дорогих бойцов, потому что я его давно знаю. Он настолько светлый и чистый был, с 16 года он на войне. Я ему говорила: "Когда ты уже домой?", а он говорит: "Мы должны победить, а потом я вернусь", - рассказала харьковчанка Наталья Грипась.

"Он к нам пришел обычным финансистом, который делал свою работу, но имел законченную военную кафедру. Когда произошли все события, 14-15 года, он покинул свою работу и комфортную жизнь, уехал непосредственно на фронт", - вспоминает начальник штаба 2- го механизированного батальона 93-й бригады Владимир Шипка.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.