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Евросоюз (16683) помощь и поддержка (825) Шарль Мишель (246)

Совет ЕС согласовал пятый пакет военной помощи для Украины в размере 500 миллионов евро

євросоюз

Евродепутаты проголосовали за предоставление Украине очередного пакета военной помощи.

Об этом написал в Twitter глава Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор. НЕТ.

По словам политика, 18 июля во время заседания депутаты достигли договоренностей и проголосовали за предоставление Украине военной помощи в размере 500 миллионов евро. Это уже пятый транш помощи от ЕС для нашего государства с февраля 2022 года.

Общая сумма поддержки от Евросоюза для Вооруженных сил Украины уже составляет 2,5 миллиарда евро, добавил политик.

"Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей. Поддержка ЕС военной техникой для ВСУ сейчас составляет 2,5 миллиарда евро", - подчеркнул он.

Также читайте: В ООН признали, что действия России направлены против украинской идентичности

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее обсудил с французским и немецким коллегами дальнейшие совместные усилия для помощи Украине.
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Топ комментарии
+10
Коломойському подарували на днях 4 мільярди гривень і пару тижнів назад виділили на «асфальт» майже 5.
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18.07.2022 14:37
+5
Смішні гроші... якщо для війни
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18.07.2022 14:34
+5
500 мільйонів мають працювати на дурників, які не дбали про свою державу ?
Так це виглядає в моїх очах.
Піднімайте питання до багатіїв, які вас обкрадали всі ці роки. Нехай вони дають.
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18.07.2022 14:45
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Правила форума Совет форумчан
Смішні гроші... якщо для війни
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18.07.2022 14:34 Ответить
Коломойському подарували на днях 4 мільярди гривень і пару тижнів назад виділили на «асфальт» майже 5.
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18.07.2022 14:37 Ответить
помножте 500 млн. на 37 - отримаєте суму в гривнях.
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18.07.2022 16:11 Ответить
Але люди їх чесно заробили і дають нам.
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18.07.2022 14:43 Ответить
Ці люди теж винні у війні. Вони давали гарантії
Вони могли б санкції застосувати ще в 2014.

Ні вони сиділи та торгували з рф, постачали зброю рф, а Україні навіть інженерні програми до продажі заборонили не те щоб станки чи тим більше зброю.

Тепер вони вимешені платити інакше ми можемо програти, а далі нас мобілізує рф як зараз ордло і єс буде кінець.
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18.07.2022 16:32 Ответить
ЄС давав гарантії? Ти, дебелку, вчи матчастину, а тоді щось пиши. І, дякуємо Європі за підтримку.
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18.07.2022 18:22 Ответить
Ідіоте Україна відмовилась від атомної зброї. Україні вся планета тепер винна.

Інакше українці заявляють що всі гарантії які дають за відмову від атомної зброї це брехня, і взагалі міжнародні договори не варті паперу на якому написані.

Після чого робиться флешмоб рекомендацію світу що як тільки якась країна виродок пропонує вам відмовитись від атомної зброї наносьте масований атомний удар по столиці цих уродів. Але українці цього поки ще не роблять - хоча мають право та можливість. По факту або Україну спасуть або планета буде обов'язково знищена так як довіра між країнами піде на...
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19.07.2022 04:42 Ответить
Хто нічого не робить сам, завжди шукає винних.
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26.09.2022 21:57 Ответить
Можно им наш асфальт продать.
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18.07.2022 14:52 Ответить
для Європи з населенням у 500мільионів це аби шось
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18.07.2022 14:36 Ответить
500 мільйонів мають працювати на дурників, які не дбали про свою державу ?
Так це виглядає в моїх очах.
Піднімайте питання до багатіїв, які вас обкрадали всі ці роки. Нехай вони дають.
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18.07.2022 14:45 Ответить
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 14:48 Ответить
Ця тварина агент фсб. І за ті вкиди що він робив ще буде відповідати.
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18.07.2022 16:27 Ответить
Ти не в ту сторону воюєш. Хочеш залишити Україну без допомоги?
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18.07.2022 16:26 Ответить
багатії є різні. Є Порошенко, який дбав і дбає про Україну і вкладає фінанси в армію і завжди платив податки в Україні. І є Зеленський з коломойським, які виводили брудні кошти в офшори і справді окрадають бюджет України навіть сьогодні, нічого не даючи Україні. Але хто з них буде собі самим ставити питання? Якщо вони для того і прийшли, щоб грабувати.
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26.09.2022 21:31 Ответить
на скільки млрд доларів поповниться рашистська казна за те, що ЄС не ввела санкції на рашистський газ?Все ,що потрібно знати про фінансування лицемірними ,брехливими і фальшивими толерастами ЄС війни ,котру рашист веде протів України і українського народу.
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18.07.2022 14:55 Ответить
Толерасты битум покупали, электроэнергию, и дороги строили.

И чего возмущаешься?

Зеля сказал - без паники, вот и сопи в две дырочки
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18.07.2022 15:28 Ответить
Тебе в одну яму з росіянами? Ти за кого воюєш?

Так воно ідіот, але факт гроші армії на техніку треба. І якщо ти проти цього то армія тебе утилізує.
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18.07.2022 16:29 Ответить
Ты слово "сарказм" слышал? почитай значение.
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18.07.2022 18:57 Ответить
Зараз час такий що важко зрозуміти. В особливості коли почитаєш що росіяни умудряються виписувати...
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19.07.2022 04:52 Ответить
А на скільки поповнюється українська казна за транспортування кацапських газу і нафти трубопроводами через Україну? Про це не пишеш, пропагандон кремлівський?
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18.07.2022 18:24 Ответить
Ого прикидуємось ідіотом? У вас що комунізм? Тотальна війна тільки при ньому можлива.

Вести війну і при цьому торгувати норма майже для всіх війн в історії. Тому що зазвичай торгує приватний бізнес який лиш платить податки країнам. І лише країна-урод в якій не буде приватного бізнесу, тобто країна із комунізмом, у випадку війни може зупинити торгівлю.

Так звичайно Україна могла б зупинити транспортування газу. Але ідіоте є північний потік. Тому де вигода Україні зупиняти? А її немає.

Світ складніший чим ви собі ідіоти думаєте. Якби Україна могла знищити інші трубопроводи то тоді так, але враховуючи що Україна через бездарність влади досі не змогла навіть почати топити торговий флот рф за допомогою рейдерів, то про яку запинку постачання газу може йти мова? Якщо Україна це зробить виграє тільки рф, а отже ви агент рф або корисний ідіот.
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19.07.2022 04:51 Ответить
 
 