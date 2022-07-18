Совет ЕС согласовал пятый пакет военной помощи для Украины в размере 500 миллионов евро
Евродепутаты проголосовали за предоставление Украине очередного пакета военной помощи.
Об этом написал в Twitter глава Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор. НЕТ.
По словам политика, 18 июля во время заседания депутаты достигли договоренностей и проголосовали за предоставление Украине военной помощи в размере 500 миллионов евро. Это уже пятый транш помощи от ЕС для нашего государства с февраля 2022 года.
Общая сумма поддержки от Евросоюза для Вооруженных сил Украины уже составляет 2,5 миллиарда евро, добавил политик.
"Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей. Поддержка ЕС военной техникой для ВСУ сейчас составляет 2,5 миллиарда евро", - подчеркнул он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее обсудил с французским и немецким коллегами дальнейшие совместные усилия для помощи Украине.
Пожалуйста, подождите...
Вони могли б санкції застосувати ще в 2014.
Ні вони сиділи та торгували з рф, постачали зброю рф, а Україні навіть інженерні програми до продажі заборонили не те щоб станки чи тим більше зброю.
Тепер вони вимешені платити інакше ми можемо програти, а далі нас мобілізує рф як зараз ордло і єс буде кінець.
Інакше українці заявляють що всі гарантії які дають за відмову від атомної зброї це брехня, і взагалі міжнародні договори не варті паперу на якому написані.
Після чого робиться флешмоб рекомендацію світу що як тільки якась країна виродок пропонує вам відмовитись від атомної зброї наносьте масований атомний удар по столиці цих уродів. Але українці цього поки ще не роблять - хоча мають право та можливість. По факту або Україну спасуть або планета буде обов'язково знищена так як довіра між країнами піде на...
Так це виглядає в моїх очах.
Піднімайте питання до багатіїв, які вас обкрадали всі ці роки. Нехай вони дають.
И чего возмущаешься?
Зеля сказал - без паники, вот и сопи в две дырочки
Так воно ідіот, але факт гроші армії на техніку треба. І якщо ти проти цього то армія тебе утилізує.
Вести війну і при цьому торгувати норма майже для всіх війн в історії. Тому що зазвичай торгує приватний бізнес який лиш платить податки країнам. І лише країна-урод в якій не буде приватного бізнесу, тобто країна із комунізмом, у випадку війни може зупинити торгівлю.
Так звичайно Україна могла б зупинити транспортування газу. Але ідіоте є північний потік. Тому де вигода Україні зупиняти? А її немає.
Світ складніший чим ви собі ідіоти думаєте. Якби Україна могла знищити інші трубопроводи то тоді так, але враховуючи що Україна через бездарність влади досі не змогла навіть почати топити торговий флот рф за допомогою рейдерів, то про яку запинку постачання газу може йти мова? Якщо Україна це зробить виграє тільки рф, а отже ви агент рф або корисний ідіот.