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женщины (869) ВСУ (6257)

Для женщин разрабатывают первую в истории ВСУ унифицированную военную форму

жінки,зсу,армія

Вскоре впервые в истории ВСУ у служащих в армии женщин появится унифицированная женская военная форма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC News Україна.

В Минобороны рассказали, что разработкой формы уже занимаются волонтеры двух инициативных групп. Одну из них курирует проект первой леди Елены Зеленской "Безбарьерность". Вторую группу – Arm Women Now – возглавила депутат Киевсовета Ирина Никорак. Сейчас обе группы работают вместе.

Волонтеров попросили проанализировать опыт женской формы в армиях других стран, обратив внимание на типы фигур. Это позволит на первых этапах индивидуально подбирать женщинам одежду.

Первую партию брюк, кителей и тактического белья уже на этой неделе передадут украинским защитницам бесплатно для того, чтобы протестировать форму и убедиться, что она функциональна и удобна.

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Лекала для одностроя были разработаны по женской форме вооруженных сил США, одной из лучших в мире. Одежду для военных шили из качественного "пикселя", заказанного в Польше, рассказывает депутат.

Также Arm Women Now планирует запустить производство футболок, тактических рубашек "убокс", термобелья, теплой зимней одежды, которую будут разрабатывать по новым лекалам.

Arm Women Now финансируется благотворительными взносами и через аукционы с участием звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Волонтерам уже удалось собрать 400 тысяч гривен. Этого хватило, чтобы сшить 300 комплектов военной формы для женщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны определили, кто из женщин должен стать на военный учет

Сейчас в приказе министерства обороны №238 утвержден единый стандарт униформы – мужской. Женская форма предусмотрена только парадная - китель, юбка и ботинки на каблуке. Поэтому женщинам-военным до сих пор выдают мужскую форму и мужское нижнее белье, им не хватает обуви меньших размеров и бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры.

В ВСУ вместе с добровольцами территориальных общин сегодня служат около 57 тысяч женщин. Из них около 32 тысяч находятся в зоне боевых действий.

Число военнослужащих в Вооруженных силах Украины увеличилось вдвое с 2015 года. С 2017-го женщины получили доступ к почти всем боевым и офицерским должностям.

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Топ комментарии
+13
«Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність".»
Леді Бездарність і Несмак й сюди вперлась! Смажила б краще скумбрію по 8 гривень!
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18.07.2022 14:27
+12
Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської

Тобто відомий у вузьких колах криворізький дизайнер за всі гроші скоро нас порадує несамовитим політом фантазії.
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18.07.2022 14:22
+10
Что значит "не дбав"? А кто 40 тысяч военных сократил, чтобы формы всем хватило. Вы это, не наговариваете
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18.07.2022 15:05
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Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської

Тобто відомий у вузьких колах криворізький дизайнер за всі гроші скоро нас порадує несамовитим політом фантазії.
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18.07.2022 14:22 Ответить
Зеленый Юдашкин будет.
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18.07.2022 15:03 Ответить
Я так розумію , що Олена Зелена також запишеться в ЗСУ , коли так переймається формою для жінок ?😠
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18.07.2022 14:23 Ответить
Так и будет. Муж трижды уклонист, а жена за двоих воевать пойдет
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18.07.2022 14:25 Ответить
не будемо про парадку...там свої дизайнери...і вона не часто треба...
футболки і так унісекс... куртки-штанці...ще якось згодяться
а от чому не можно мати жіночу білизну дівчатам??? не треба там якісь гламури, є спортивне, тренувальне, зручне і витривке...
інше діло броніки...треба надійні, не важкі і..."фігуристі" ..і взуття... маленькіим ніжкам повинно бути зручно..
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18.07.2022 14:25 Ответить
а чим вас невлаштовує та жіноча белизна що вже є в ЗСУ?? Де вам жме?
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18.07.2022 14:32 Ответить
Це все супер, але чому знову волонтери і благодійні внески? За стільки років держава не розробила жіночу форму, та й чоловічої не вистачає.
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18.07.2022 14:25 Ответить
Не вистачає, бо Зеленський про це не дбав.
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18.07.2022 14:36 Ответить
Что значит "не дбав"? А кто 40 тысяч военных сократил, чтобы формы всем хватило. Вы это, не наговариваете
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18.07.2022 15:05 Ответить
«Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність".»
Леді Бездарність і Несмак й сюди вперлась! Смажила б краще скумбрію по 8 гривень!
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18.07.2022 14:27 Ответить


АВТОР ФОТО,УНІАН

Підпис до фото,

У 2018 році "жіноча коробочка" йшла у камуфляжі та берцях, у цьому році планують парадну форму та туфлі
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18.07.2022 14:37 Ответить
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18.07.2022 14:39 Ответить
У них на ногах не туфли а нептуны, ольхи, громы, и.т.д. Все то, в чем МО Украины в тот момент не нуждалось и оборон заказ не делали. То ли дело распил на туфлях.
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18.07.2022 17:40 Ответить
Хвала распилу!
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18.07.2022 14:37 Ответить
чего только не придумают, что б бабло попилить!...для этого есть ателье в частях, идешь и перешиваешь как хочешь....
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18.07.2022 15:07 Ответить
Ну то давай тобі видадуть черевики 36го розміру і бюстгальтер і підеш собі в ательє перешивати їх під чоловічий однострій!
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18.07.2022 16:32 Ответить
Колір форми "скумбрія" і спеціальний шеврон "8 грн/кг"
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18.07.2022 15:30 Ответить
"звернувши увагу на типи фігур" - 🤨
"Попри це жінкам в армії все ще доводиться щодня долати стереотипи".
"Також волонтерів попросили проаналізувати типи фігур".

Це прекрасно.
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18.07.2022 15:36 Ответить
" Тож жінкам-військовим осі видають чоловічу форму й чоловічу спідню білизну " мабуть важко в чоловічих бюстгальтерах ходити
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18.07.2022 15:58 Ответить
Я дещо про інше. Військова форма для жінок - необхідність. Просто дивує, як суто практична і проста у вирішенні проблема обросла балаганом політики, ідеології, взаємосуперечностей і піару.
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18.07.2022 20:42 Ответить
Дуже правильна, хоча і запізніла ініціатива. Маємо бути як в Ізраїлі. І чоловіки і жінки в армії і всім має бути зручно там.
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18.07.2022 16:34 Ответить
Коли справа доходить до тактичного спорядження, деталі мають значення. Навушники Earmor поєднують у собі зручність і надійний захист слуху, що критично важливо під час тренувань чи роботи в складних умовах. Вони ефективно приглушують шкідливі звуки, дозволяючи при цьому залишатися на зв'язку з навколишнім середовищем. Для тих, хто цінує якість і функціональність, ось посилання для ознайомлення - https://kiborg.com.ua/navushnyky-earmor/ .
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30.11.2024 11:54 Ответить
 
 